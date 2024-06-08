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Групповая
11.5 часов
Расписание: Среда в null
13 700₽ за человека
Групповая
16 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:00
12 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Расписание: Ежедневно в 06:45
7 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «История и культура»
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