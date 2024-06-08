Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 3 экскурсии в категории «История и культура» в Иркутске, цены от 7 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
⛴ На теплоходе
Групповая
11.5 часов
Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
Расписание: Среда в null
13 700 за человека
На остров Ольхон
Групповая
16 часов
На остров Ольхон
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:00
12 000 за человека
Посёлок Аршан (Бурятия)
Групповая
14 часов
Посёлок Аршан (Бурятия)
Расписание: Ежедневно в 06:45
7 800 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «История и культура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Посёлок Танхой на теплоходе «Комета»
  2. На остров Ольхон
  3. Посёлок Аршан (Бурятия)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "История и культура" можно забронировать 3 экскурсии от 7 800 до 13 700.
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