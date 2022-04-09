Что вас ожидает

Из Иркутска — к южной точке Байкала

Спустившись по горному серпантину к Байкалу и преодолев участок Транссибирской железной дороги, мы окажемся на границе Иркутской области и республики Бурятия. Вы посетите расположенный здесь буддийский комплекс Даши Гоман. Я расскажу историю его строительства и раскрою, как правильно совершать ритуальный обход ступы.

Аршан, целебные источники и прогулка к водопаду

Тункинская долина покорит вас фантастическими пейзажами: величественными Восточными Саянами и рельефными берегами реки Иркут. Среди этой красоты притаился поселок Аршан, в который мы заедем. Пообедаем с видом на горный хребет Тункинские Гольцы и прогуляемся к водопаду на реке Кынгарга. Если пожелаете, заглянем на монгольский рынок сувениров. В завершение посетим Хойморский дацан и горячие минеральные источники.

Организационные детали