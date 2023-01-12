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Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день

Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас
Тункинская долина - это уникальное место с бескрайними альпийскими лугами и чистейшими горными реками.

В рамках экскурсии вы посетите буддийский комплекс Даши Гоман, узнаете историю его строительства и научитесь совершать ритуальный
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обход ступы.

Далее вас ждут фантастические пейзажи Восточных Саян и реки Иркут, а также поселок Аршан с его целебными источниками и водопадом на реке Кынгарга. В завершение экскурсии - посещение Хойморского дацана и горячих минеральных источников. Прогулка подходит для молодых людей и путешественников среднего возраста

5
31 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🏞 Посещение буддийских дацанов
  • 💧 Целебные минеральные источники
  • 🚶‍♂️ Прогулка к водопаду
  • 🛍 Монгольский рынок сувениров
  • 🚗 Комфортабельный транспорт

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Бурятии и Тункинского национального парка - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться природой и достопримечательностями в полной мере. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, особенно в горах. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и ограниченный доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день

Что можно увидеть

  • Буддийский комплекс Даши Гоман
  • Хойморский дацан
  • Водопад на реке Кынгарга
  • Монгольский рынок сувениров

Описание экскурсии

Из Иркутска — к южной точке Байкала

Спустившись по горному серпантину к Байкалу и преодолев участок Транссибирской железной дороги, мы окажемся на границе Иркутской области и республики Бурятия. Вы посетите расположенный здесь буддийский комплекс Даши Гоман. Я расскажу историю его строительства и раскрою, как правильно совершать ритуальный обход ступы.

Аршан, целебные источники и прогулка к водопаду

Тункинская долина покорит вас фантастическими пейзажами: величественными Восточными Саянами и рельефными берегами реки Иркут. Среди этой красоты притаился поселок Аршан, в который мы заедем. Пообедаем с видом на горный хребет Тункинские Гольцы и прогуляемся к водопаду на реке Кынгарга. Если пожелаете, заглянем на монгольский рынок сувениров. В завершение посетим Хойморский дацан и горячие минеральные источники.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или кроссовере
  • Прогулка на водопад подходит для молодых людей и путешественников среднего возраста. Тропа проходит вдоль горной реки, перепад высоты около 20 метров. Маршрут оборудован дощатым настилом, перилами и металлическими ступенями.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты: Тункинский парк — 250 руб., термальные источники — 250 руб.
  • Еда и напитки

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Макс
Макс — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 901 туриста
Меня зовут Максим, я представляю команду экспертов в области Байкальского туризма. Все наши гиды — профессионалы с аккредитацией в национальных парках и музеях. С радостью раскроем вам красоту нашего края.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
2
1
А
Красиво, ярко, вкусно и красочно❤️ Максим подъехал к нашему отелю в 9 утра и началось наше однодневное путешествие до Аршана. Всю дорогу мы разговаривали об Иркутске, об исторических фактах, особенностях
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климата, о природе Байкала, о местном населении Бурятии. Не могли не радовать глаз леса, горы, старые избы, которые сопровождали нас всю дорогу. Максим не только прекрасный экскурсовод, но и аккуратный и грамотный водитель.
Получили огромное удовольствие от прогулки по монгольскому рынку, посещения мараловой фермы и обеда в культовом кафе Бурятии, известным вкуснейшими позами и чебуреками😊 Спасибо за незабываемые впечатления!

Красиво, ярко, вкусно и красочно❤️ Максим подъехал к нашему отелю в 9 утра и началось наше
Красиво, ярко, вкусно и красочно❤️ Максим подъехал к нашему отелю в 9 утра и началось наше
Красиво, ярко, вкусно и красочно❤️ Максим подъехал к нашему отелю в 9 утра и началось наше
Красиво, ярко, вкусно и красочно❤️ Максим подъехал к нашему отелю в 9 утра и началось наше
Красиво, ярко, вкусно и красочно❤️ Максим подъехал к нашему отелю в 9 утра и началось наше
Красиво, ярко, вкусно и красочно❤️ Максим подъехал к нашему отелю в 9 утра и началось наше
Красиво, ярко, вкусно и красочно❤️ Максим подъехал к нашему отелю в 9 утра и началось наше
Красиво, ярко, вкусно и красочно❤️ Максим подъехал к нашему отелю в 9 утра и началось наше+1
Красиво, ярко, вкусно и красочно❤️ Максим подъехал к нашему отелю в 9 утра и началось наше
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Светлана
Если вы не знаете, как интересно и необычно встретить свой день рождения, устройте себе день путешествия. В мой 44 день рождения звезды сложились крайне удачно☺️. Сначала я улетела с мужем
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в Иркутск из Хабаровска на целых три дня, потому что из всех подарков на свете для себя решила, что жить в ритме работа-дом-работа очень скучно, а в день рождения просто необходимо быть счастливой, ведь, как день рождения встретишь, так и год твой пройдёт ☺️. Так как самостоятельно за свое краткое путешествие маршрут грамотно не составишь, то я решила выбрать экскурсию на этом сайте, благо в прошлом году я узнала о его существовании). Выбрала экскурсию в Бурятию, очень боялась, вдруг будет скучно, вдруг у гида голос монотонный, истории неинтересные и погода то была крайне зимняя, боялась всего). Но Ура! Всё было замечательно. Гид Максим оказался крайне интересным собеседником, прекрасным водителем. всесторонне развитым, рассказал нам много интересных вещей про край, традиции, местную кухню, солнечные протуберанцы, историю бабра, географию края и многое другое, всего не опишешь👍👍👍 (мой муж до сих пор под впечатлением, а ведь он очень придирчивый😅). Сам маршрут был составлен грамотно, мы посетили живописные места, музей корнепластики, ели гигантские чебуреки, искупались в радоновом источнике, любовались красивейшими местами, даже лису видели 😍😍😍, слушали интересную музыку бурятских исполнителей, посетили творческую мастерскую удивительного художника. Одну песню полюбили настолько, что по приезду уже выучили слова и сохранили в свою музыкальную коллекцию ❤️🔥. В общем, Максим замечательный гид. Спасибо ему за мой замечательный день рождения.

Если вы не знаете, как интересно и необычно встретить свой день рождения, устройте себе день путешествия.
Если вы не знаете, как интересно и необычно встретить свой день рождения, устройте себе день путешествия.
Если вы не знаете, как интересно и необычно встретить свой день рождения, устройте себе день путешествия.
Если вы не знаете, как интересно и необычно встретить свой день рождения, устройте себе день путешествия.
Если вы не знаете, как интересно и необычно встретить свой день рождения, устройте себе день путешествия.
Если вы не знаете, как интересно и необычно встретить свой день рождения, устройте себе день путешествия.
Если вы не знаете, как интересно и необычно встретить свой день рождения, устройте себе день путешествия.
Если вы не знаете, как интересно и необычно встретить свой день рождения, устройте себе день путешествия.+1
Если вы не знаете, как интересно и необычно встретить свой день рождения, устройте себе день путешествия.
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Илья
Данная экскурсия стала настоящим приключением. Даже не верится, что за один день можно получить столько невероятных эмоций, которые останутся драгоценными воспоминаниями на всю жизнь!

1. Организация. Макс все время был на
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связи, отвечал на все вопросы (даже самые нелепые, которые может выдать житель мегаполиса, впервые отправляющийся в Сибирь), это очень подбодрило и придало уверенности. В назначенное время нас забрали от отеля и вечером туда же вернули. В ходе экскурсии Макс подстраивал программу под наши пожелания. За счёт интересной и информативной беседы, а также живописной природы вокруг, все длительные переезды становятся полноценной частью экскурсии и пролетают незаметно! Маршрут разработан очень грамотно, он не выматывает, раскрывает местные края с самых разных сторон. Максим - великолепный гид, который подаёт информацию непринуждённо и очень интересно, мы ощутили полную погружённость и прониклись культурой.
2. Комфорт. Отличный автомобиль; на маршруте достаточно остановок, чтобы посетить уборную; в программе предусмотрено посещение кафе с нереально сытными вкусными чебуреками и буузами.
3. Яркие впечатления. Краски бурятского края поражают воображение: бездонно-голубой Байкал, сияющие серебром Саяны, яркая зелень хвойного леса, белоснежные поля… В это буйство природных красок врывается культурный колорит: буддистские дацаны, разноцветные ленты на деревьях и святых местах. Монгольский рынок - ещё один водоворот, затягивающий пестрыми цветами, ароматными травами, разнообразием сувениров. Особое удовольствие нам доставило общение местными с животными: мы кормили маралов с рук, наблюдали за пасущимися лошадьми и коровами, даже познакомились с бурятскими страусами!
4. Польза для тела и духа. В Аршане множество источников обогащенных полезными элементами, где можно попробовать минеральную воду (и даже набрать с собой при наличии пустой бутылки). На маршруте предусмотрен радоновый бассейн (мы не посещали, но для всех ценителей - возможность прекрасная). Свежий горный воздух с хвойными нотками… тут по-настоящему ДЫШИТСЯ! Отдельно стоит сказать про умиротворение, которое дарят эти края, но описать словами это не получится, придётся обязательно ехать самим и прожить эти моменты.)))

Мы очень рады, что именно Максим стал для нас проводником в этот край, уже поделились контактами и рекомендациями со всеми друзьями. Искренне и по-доброму завидуем всем, кому это приключение только предстоит.)

Данная экскурсия стала настоящим приключением. Даже не верится, что за один день можно получить столько невероятных
Данная экскурсия стала настоящим приключением. Даже не верится, что за один день можно получить столько невероятных
Данная экскурсия стала настоящим приключением. Даже не верится, что за один день можно получить столько невероятных
Данная экскурсия стала настоящим приключением. Даже не верится, что за один день можно получить столько невероятных
Данная экскурсия стала настоящим приключением. Даже не верится, что за один день можно получить столько невероятных
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Е
Очень благодарны Максиму за незабываемые впечатления. С самых первых минут знакомства создалась атмосфера комфорта, расслабленности и надёжности. Маршрут был спланирован под наши пожелания. Посетили тропу здоровья, ферму Маралов в Тункинской
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долине, вкусно пообедали. Простыми, понятными, а главное запоминающими были рассказы Максима об истории, традициях, культуре этих красивых мест.
Автомобиль очень удобный, чистый. Вождение комфортное и безопасное.
Максим однозначно тот экскурсовод к которому хочется вернуться.
Рекомендуем на все 100%!!!

Очень благодарны Максиму за незабываемые впечатления. С самых первых минут знакомства создалась атмосфера комфорта, расслабленности и
Очень благодарны Максиму за незабываемые впечатления. С самых первых минут знакомства создалась атмосфера комфорта, расслабленности и
Очень благодарны Максиму за незабываемые впечатления. С самых первых минут знакомства создалась атмосфера комфорта, расслабленности и
Очень благодарны Максиму за незабываемые впечатления. С самых первых минут знакомства создалась атмосфера комфорта, расслабленности и
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В
Потрясающий горный серпантин и фантастические пейзажи с остроконечными вершинами Восточного Саяна, бурятские деревни и выразительные луга, горные реки и источник минеральной воды Аршан, где мы приняли ванны,"каменные пирамидки" и буддийская Ступа, монгольский рынок и вкуснейшие буузы… Всё это впечатляет! И это всё благодаря гиду Максиму, его кладезу знаний, таланту рассказчика, умелому и неназойливому организатору, влюблённому в свой край человеку!
Потрясающий горный серпантин и фантастические пейзажи с остроконечными вершинами Восточного Саяна, бурятские деревни и выразительные луга,
Потрясающий горный серпантин и фантастические пейзажи с остроконечными вершинами Восточного Саяна, бурятские деревни и выразительные луга,
Потрясающий горный серпантин и фантастические пейзажи с остроконечными вершинами Восточного Саяна, бурятские деревни и выразительные луга,
Потрясающий горный серпантин и фантастические пейзажи с остроконечными вершинами Восточного Саяна, бурятские деревни и выразительные луга,
Потрясающий горный серпантин и фантастические пейзажи с остроконечными вершинами Восточного Саяна, бурятские деревни и выразительные луга,
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М
спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама инфраструктура там увы вызывает культурный шок чуток🙃 Машина удобная, чистая. По ходу меняли маршрут по интересу. Вместо маралов увидели мраморный вокзал. Интерактивный музей был уже закрыт, но Максим договарился и нас впустили😉
спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама
спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама
спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама
спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама
спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама
спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама
спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама
спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама
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