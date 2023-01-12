Тункинская долина - это уникальное место с бескрайними альпийскими лугами и чистейшими горными реками.
В рамках экскурсии вы посетите буддийский комплекс Даши Гоман, узнаете историю его строительства и научитесь совершать ритуальный
В рамках экскурсии вы посетите буддийский комплекс Даши Гоман, узнаете историю его строительства и научитесь совершать ритуальный
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏞 Посещение буддийских дацанов
- 💧 Целебные минеральные источники
- 🚶♂️ Прогулка к водопаду
- 🛍 Монгольский рынок сувениров
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Бурятии и Тункинского национального парка - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться природой и достопримечательностями в полной мере. Май и сентябрь также подходят для поездки, но могут быть прохладнее, особенно в горах. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и ограниченный доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Буддийский комплекс Даши Гоман
- Хойморский дацан
- Водопад на реке Кынгарга
- Монгольский рынок сувениров
Описание экскурсии
Из Иркутска — к южной точке Байкала
Спустившись по горному серпантину к Байкалу и преодолев участок Транссибирской железной дороги, мы окажемся на границе Иркутской области и республики Бурятия. Вы посетите расположенный здесь буддийский комплекс Даши Гоман. Я расскажу историю его строительства и раскрою, как правильно совершать ритуальный обход ступы.
Аршан, целебные источники и прогулка к водопаду
Тункинская долина покорит вас фантастическими пейзажами: величественными Восточными Саянами и рельефными берегами реки Иркут. Среди этой красоты притаился поселок Аршан, в который мы заедем. Пообедаем с видом на горный хребет Тункинские Гольцы и прогуляемся к водопаду на реке Кынгарга. Если пожелаете, заглянем на монгольский рынок сувениров. В завершение посетим Хойморский дацан и горячие минеральные источники.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или кроссовере
- Прогулка на водопад подходит для молодых людей и путешественников среднего возраста. Тропа проходит вдоль горной реки, перепад высоты около 20 метров. Маршрут оборудован дощатым настилом, перилами и металлическими ступенями.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты: Тункинский парк — 250 руб., термальные источники — 250 руб.
- Еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Макс — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 901 туриста
Меня зовут Максим, я представляю команду экспертов в области Байкальского туризма. Все наши гиды — профессионалы с аккредитацией в национальных парках и музеях. С радостью раскроем вам красоту нашего края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Красиво, ярко, вкусно и красочно❤️ Максим подъехал к нашему отелю в 9 утра и началось наше однодневное путешествие до Аршана. Всю дорогу мы разговаривали об Иркутске, об исторических фактах, особенностях
+1
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Если вы не знаете, как интересно и необычно встретить свой день рождения, устройте себе день путешествия. В мой 44 день рождения звезды сложились крайне удачно☺️. Сначала я улетела с мужем
+1
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Данная экскурсия стала настоящим приключением. Даже не верится, что за один день можно получить столько невероятных эмоций, которые останутся драгоценными воспоминаниями на всю жизнь!
1. Организация. Макс все время был на
1. Организация. Макс все время был на
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Е
Очень благодарны Максиму за незабываемые впечатления. С самых первых минут знакомства создалась атмосфера комфорта, расслабленности и надёжности. Маршрут был спланирован под наши пожелания. Посетили тропу здоровья, ферму Маралов в Тункинской
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В
Потрясающий горный серпантин и фантастические пейзажи с остроконечными вершинами Восточного Саяна, бурятские деревни и выразительные луга, горные реки и источник минеральной воды Аршан, где мы приняли ванны,"каменные пирамидки" и буддийская Ступа, монгольский рынок и вкуснейшие буузы… Всё это впечатляет! И это всё благодаря гиду Максиму, его кладезу знаний, таланту рассказчика, умелому и неназойливому организатору, влюблённому в свой край человеку!
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М
спасибо Максиму! Все понравилось. Природа шикарная! Горы красивые, водопад замечательный, термальный источник понравился, хотя конечно, сама инфраструктура там увы вызывает культурный шок чуток🙃 Машина удобная, чистая. По ходу меняли маршрут по интересу. Вместо маралов увидели мраморный вокзал. Интерактивный музей был уже закрыт, но Максим договарился и нас впустили😉
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