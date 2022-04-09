Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день

Байкал, буддийские храмы, горячие источники, водопады и поселок Аршан на авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
Тункинская долина — царство бескрайних альпийских лугов и горных рек.

Вы подышите чистым прозрачным воздухом, понаблюдаете за мирно пасущимися лошадьми, посетите дацаны и целебные минеральные источники.

А мы расскажем о традициях, культуре, истории и кухне этих удивительных мест.
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день
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Что вас ожидает

Из Иркутска — к южной точке Байкала

Спустившись по горному серпантину к Байкалу и преодолев участок Транссибирской железной дороги, мы окажемся на границе Иркутской области и республики Бурятия. Вы посетите расположенный здесь буддийский комплекс Даши Гоман. Я расскажу историю его строительства и раскрою, как правильно совершать ритуальный обход ступы.

Аршан, целебные источники и прогулка к водопаду

Тункинская долина покорит вас фантастическими пейзажами: величественными Восточными Саянами и рельефными берегами реки Иркут. Среди этой красоты притаился поселок Аршан, в который мы заедем. Пообедаем с видом на горный хребет Тункинские Гольцы и прогуляемся к водопаду на реке Кынгарга. Если пожелаете, заглянем на монгольский рынок сувениров. В завершение посетим Хойморский дацан и горячие минеральные источники.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Volkswagen Caravelle 2020 г. в.
  • Входные билеты не включены в стоимость: Тункинский парк — 250 руб., термальные источники — 250 руб.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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