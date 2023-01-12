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связи, отвечал на все вопросы (даже самые нелепые, которые может выдать житель мегаполиса, впервые отправляющийся в Сибирь), это очень подбодрило и придало уверенности. В назначенное время нас забрали от отеля и вечером туда же вернули. В ходе экскурсии Макс подстраивал программу под наши пожелания. За счёт интересной и информативной беседы, а также живописной природы вокруг, все длительные переезды становятся полноценной частью экскурсии и пролетают незаметно! Маршрут разработан очень грамотно, он не выматывает, раскрывает местные края с самых разных сторон. Максим - великолепный гид, который подаёт информацию непринуждённо и очень интересно, мы ощутили полную погружённость и прониклись культурой.

2. Комфорт. Отличный автомобиль; на маршруте достаточно остановок, чтобы посетить уборную; в программе предусмотрено посещение кафе с нереально сытными вкусными чебуреками и буузами.

3. Яркие впечатления. Краски бурятского края поражают воображение: бездонно-голубой Байкал, сияющие серебром Саяны, яркая зелень хвойного леса, белоснежные поля… В это буйство природных красок врывается культурный колорит: буддистские дацаны, разноцветные ленты на деревьях и святых местах. Монгольский рынок - ещё один водоворот, затягивающий пестрыми цветами, ароматными травами, разнообразием сувениров. Особое удовольствие нам доставило общение местными с животными: мы кормили маралов с рук, наблюдали за пасущимися лошадьми и коровами, даже познакомились с бурятскими страусами!

4. Польза для тела и духа. В Аршане множество источников обогащенных полезными элементами, где можно попробовать минеральную воду (и даже набрать с собой при наличии пустой бутылки). На маршруте предусмотрен радоновый бассейн (мы не посещали, но для всех ценителей - возможность прекрасная). Свежий горный воздух с хвойными нотками… тут по-настоящему ДЫШИТСЯ! Отдельно стоит сказать про умиротворение, которое дарят эти края, но описать словами это не получится, придётся обязательно ехать самим и прожить эти моменты.)))



Мы очень рады, что именно Максим стал для нас проводником в этот край, уже поделились контактами и рекомендациями со всеми друзьями. Искренне и по-доброму завидуем всем, кому это приключение только предстоит.)