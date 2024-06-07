🚌 На автобусе Мини-группа 10 часов 28 отзывов В тренде Тункинская долина и Аршан: путешествие по местам силы из Иркутска Вас ждет незабываемое путешествие по Тункинской долине и Аршану, где природа и духовность сочетаются в гармонии Начало: У сквера им. Кирова Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 08:30 7 400 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 36 отзывов Из Иркутска в Аршан: приключение среди гор, водопадов и источников Погрузитесь в мир природных красот и бурятской культуры с индивидуальной экскурсией из Иркутска в Аршан Начало: У вашего отеля 23 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 108 отзывов Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска Начало: По желанию заказчика 13 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 86 отзывов Путешествие по Бурятской Швейцарии: от Восточных Саян до Байкала Погрузитесь в уникальный мир Бурятской Швейцарии, где природа и культура сливаются в незабываемом путешествии Начало: Забираем гостей из гостиницы 22 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 12 часов 24 отзыва Бурятия и Тункинский национальный парк за 1 день Погрузитесь в мир Бурятии и Тункинского национального парка за один день. Альпийские луга, горные реки и буддийские дацаны ждут вас Начало: По договоренности от 23 890 ₽ за всё до 19 чел.

🚗 На машине ❄️ На снегоходах Индивидуальная 7 часов 27 отзывов Попробуй вкус Байкала: гастрономическое путешествие в Листвянку Приглашаем на незабываемое путешествие от Иркутска до Байкала с гастрономическим уклоном. Откройте для себя богатство местной кухни и красоты озера Начало: По договоренности от 15 700 ₽ за всё до 19 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 32 отзыва Популярное предложение Индивидуальная экскурсия: Байкал и Листвянка из Иркутска Окунитесь в волшебство Байкала: музей, Шаман-камень, рыбный рынок и панорамы с камня Черского ждут вас Начало: Заберу Вас из отеля в пределах города, из аэропорт... от 13 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 102 отзыва Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ... от 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 66 отзывов Индивидуальная экскурсия: Иркутск и Байкал за 8 часов Насыщенная программа: исторический центр Иркутска, музей Тальцы, озеро Байкал. Увлекательные рассказы, комфортный транспорт, незабываемые впечатления 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 43 отзыва День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову Погрузитесь в мир бурятской мифологии и насладитесь байкальскими пейзажами. Узнайте, как живут местные жители, и посетите главные памятники Ольхона Начало: В Иркутске 33 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 45 отзывов Голубой лед Байкала: зимнее приключение и культурное погружение Погрузитесь в зимнюю сказку Байкала, где вас ждут не только уникальные ледяные пейзажи, но и познавательная история с местной кухней Начало: У вашего отеля 17 900 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 22 отзыва Джип-тур по югу Ольхона: путешествие на Ниве с видами на Байкал Погрузитесь в мир природных красот юга Ольхона. Экскурсия на Ниве откроет потрясающие пейзажи и незабываемые впечатления Начало: В поселке Хужир 17 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 131 отзыв Путешествие на Байкал: история, природа, культура Откройте для себя загадочный Байкал: исторические легенды, встреча с нерпой и красоты дендропарка в однодневной экскурсии Начало: У вашего отеля в Иркутске от 10 989 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 39 отзывов Иркутск - музей Тальцы - поселок Листвянка История, культура и природа Прибайкалья в большом авто-туре по знаменитым местам Байкальского тракта 8 960 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 22 отзыва Эксклюзивный джип-тур по северу Ольхона - путешествие с душой Погрузитесь в атмосферу Байкала с индивидуальным джип-туром по Ольхону. Живописные места и теплые встречи ждут вас Начало: В поселке Хужир 17 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 23 отзыва Большое Голоустное - сакральное место Байкала Прогулка по главным местам силы поселка Большое Голоустное. Оцените виды природы, узнайте легенды о Байкале и историю Свято-Никольской церкви 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 93 отзыва Один день в Сибирском Тибете: из Иркутска - в поселок Аршан Путешествие к Восточным Саянам, где вас ждут водопады, целебные источники, буддийский дацан и уникальная местная кухня 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 21 отзыв Джип-тур по древнему Тажеранскому побережью Байкала Погрузитесь в атмосферу древних легенд и уникальных природных памятников Тажеранской степи. Вас ждут живописные бухты Байкала и традиционная кухня Начало: в вашем месте проживания в Иркутске 32 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 55 отзывов Зимнее приключение на Ольхон: путешествие по льду Байкала Откройте для себя тайны зимнего Байкала в комфортабельной экскурсии на джипе к острову Ольхон Начало: У вашего места проживания в Иркутске 33 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 35 отзывов Листвянка - туристическая столица Байкала Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири Начало: В вашем отеле в Иркутске 12 670 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 18 отзывов Байкал и Ольхон: путешествие с гидом-шаманом в мир духов и природы Приглашаем вас в уникальное путешествие к сердцу Байкала и на остров Ольхон в компании гида с даром шамана. Откройте неповторимый мир духов и природы Начало: В черте города, кроме отдаленных районов от 33 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 20 отзывов Другой Байкал: бухта Ая и Тажеранские степи Тажеранские степи и бухта Ая - уникальные места с богатой историей и удивительными пейзажами. Узнайте больше о культуре и природе Прибайкалья Начало: В центре Иркутска 22 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 13 часов 17 отзывов Ольхон - жемчужина Байкала: групповая экскурсия Остров Ольхон - уникальное место на Байкале. Вершины, заливы, скалы и шаманские столбы. Узнайте о культуре народов Байкала и насладитесь национальной кухней Начало: У вашего отеля в Иркутске Расписание: ежедневно в 08:00 12000 10 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 180 отзывов Идеальный день на Байкале: Путешествие из Иркутска Исследуйте величие Байкала и культурное наследие Иркутска, наслаждаясь индивидуальной экскурсией с личным гидом Начало: У вашего отеля в Иркутске 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 18 отзывов Славное море, священный Байкал Путешествие по красочной дороге в старинный прибрежный поселок Листвянка в месте истока Ангары Начало: От отеля гостей/аэропорт/жд. вокзал. Время трансфе... 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 12 часов 9 отзывов Из Иркутска - в Сибирскую Швейцарию: альпийские луга, горы и водопады Оценить природу Тункинской долины, принять минеральную ванну (по желанию) и покормить лесных птиц Начало: В сквере Кирова 7 500 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Фантастическая Бурятия: путешествие из Иркутска Тункинская долина, Саянские горы, Аршан, панорамы Байкала и термальные источники за 1 день Начало: У вашего отеля 24000 21 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 16 отзывов Иркутск и Байкал: культурное погружение и природные чудеса Исследуйте Иркутск и Байкал: от исторических сокровищ до природных чудес за один день с эксклюзивным гидом 15000 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 7 часов 5 отзывов Иркутск и окрестности: групповая экскурсия с посещением музея «Тальцы» Погрузитесь в уникальную атмосферу Иркутска и его окрестностей, исследуя знаковые места и музей под открытым небом Начало: В районе сквера им. Кирова 5 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 38 отзывов Из Иркутска в Бурятию: Аршан и пейзажи Восточного Саяна Вдохновиться природой Тункинской долины и проникнуться традициями бурятов в колоритном поселке Начало: у места вашего проживания в Иркутске 22 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Байкал известный и неизведанный Порт, треккинг вдоль КБЖД, дивные пейзажи и всё-всё об озере в путешествии из Иркутска Начало: В удобном вам месте в Иркутске 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 18 отзывов Двухдневное путешествие на остров Ольхон из Иркутска Посетить все «визитные карточки» и сакральные места острова в душевной компании 45 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 5 отзывов Малое море Байкала и Тажеранские степи Неизведанные панорамы, горные перевалы, древнейшие пещеры Прибайкалья и закат с Мраморного карьера 23 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Бурятские земли: шаманизм, степи и мрамор на берегу Байкала Из Иркутска - к берегам Байкала, древнему мраморному карьеру и священным местам Начало: на ваш выбор в пределах Иркутска 22 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚉 На поезде Индивидуальная 10 часов 23 отзыва Пешком вдоль Байкальской железной дороги Живописный и несложный поход с рассказами о грандиозном проекте Начало: На ЖД вокзале Иркутска от 13 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 18 отзывов Большое Голоустное и пасторальная красота Байкала Посетите один из самых живописных посёлков на западном берегу Байкала. Природа, история и уникальные места ждут вас 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Путешествие к Тункинским Гольцам за тайнами сакральных мест Прикоснуться к истории края, посетить источники и понять, в чём разница между буузами и позами 22 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 9 отзывов Бурятия из Иркутска: Аршан, дацаны, вулканы и термальные источники Погрузитесь в удивительный мир Бурятии: от потухших вулканов до священных дацанов и целебных источников Аршана. Незабываемое путешествие ждет вас 24 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 8 часов 38 отзывов Добро пожаловать на Байкал! Путешествие на вашем или арендованном транспорте Музей «Тальцы», Шаман-Камень, Листвянка, прогулка на катере и камень Черского Начало: У вашего отеля 12 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Байкал: путешествие по острову Ольхон Оценить величие и красоту озера в поездке к мысу Хобой Начало: Отель проживания в Хужире 24 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Листвянка, КБЖД или Большая Байкальская Тропа: экскурсия-конструктор Полюбоваться деревянным зодчеством, прогуляться к Большим Котам или приоткрыть тайны тоннелей КБЖД 15 800 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Золото Байкала Навестить поселок на живописном побережье, узнать о золотодобыче и пообедать у гостеприимной хозяйки Начало: В микрорайоне Солнечный 20 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Космический лед Байкала Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов 30 000 ₽ за всё до 11 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Знакомство с Байкалом за один день Увидеть величественное озеро, посмотреть на Ангару с вершины горы и погрузиться в местную культуру 21 000 ₽ за всё до 3 чел.