Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники

Отправиться в загадочную Бурятию, насладиться горной природой и посетить буддийский дацан

Аршан — живописный поселок в предгорьях горделивых Восточных Саян.

Вы подышите кристально чистым воздухом, прогуляетесь к водопаду, искупаетесь в горячих источниках и попробуете местный пахучий чай сагаан-дайля.

Оцените ступу Даши Гоман, осмотрите дацан Бодхихарма и проникнетесь бурятской буддийской культурой.
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
Из Иркутска в Аршан: горы, водопады и целебные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Фантастические пейзажи

По пути к Аршану мы увидим необъятные степи Тункинской долины, на которых мирно пасутся коровы и лошади. Остановимся у ступы Даши Гоман и поговорим об особенностях бурятского буддизма. А также по желанию заглянем в кафе и отведаем блюда местной кухни. Я не дам вам заскучать и расскажу интересные факты об истории, культуре, религии и архитектуре Бурятии.

Колоритный Аршан

В Аршане мы прогуляемся к небольшому водопаду, выпьем бодрящий высокогорный чай сагаан-дайля и побываем в дацане Бодхихарма. Кроме того, заглянем на монголо-бурятский рынок, где продают изделия из шерсти яка и местные травы. В завершение посетим горячие термальные источники, где вы сможете отдохнуть и немного укрепить здоровье.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость: Тункинский национальный парк — 150 р, горячие источники (посещение по желанию) — 300 р.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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