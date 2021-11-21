Что вас ожидает

Фантастические пейзажи

По пути к Аршану мы увидим необъятные степи Тункинской долины, на которых мирно пасутся коровы и лошади. Остановимся у ступы Даши Гоман и поговорим об особенностях бурятского буддизма. А также по желанию заглянем в кафе и отведаем блюда местной кухни. Я не дам вам заскучать и расскажу интересные факты об истории, культуре, религии и архитектуре Бурятии.

Колоритный Аршан

В Аршане мы прогуляемся к небольшому водопаду, выпьем бодрящий высокогорный чай сагаан-дайля и побываем в дацане Бодхихарма. Кроме того, заглянем на монголо-бурятский рынок, где продают изделия из шерсти яка и местные травы. В завершение посетим горячие термальные источники, где вы сможете отдохнуть и немного укрепить здоровье.

Организационные детали