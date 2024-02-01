Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд

Пообедать прямо на льду, сделать фото в хрустальных гротах и увидеть Мраморный карьер

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправляемся в путешествие по главным местам Байкала, чтобы увидеть невероятные наплески и торосы, разглядеть удивительные пузырьки прямо в толще льда и побывать в сакральном месте, где первый бурятский шаман обрёл свою силу.

Полюбуемся ступой Просветления, к которой стекаются паломники со всей страны, посетим Ялгинский мыс и сделаем море эффектных фотографий на зеркальной поверхности Байкала.
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Ближайшие даты:
1
фев
7
фев
14
фев
21
фев
28
фев
6
мар
13
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Дополнительно к программе можно добавить:
• катание на коньках 1000 руб с чел.
• катание на ватрушке по льду Байкала 1500 руб с чел.
• катание на хаски 5000 руб с чел, можно быть в качестве каюра и самому управлять упряжкой.
• аренда Хивуса (катер на воздушной подушке) на закат 14000 руб за группу.
• баня на берегу Байкала с прорубью от 4000 руб/час.
• посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб за группу.
• профессиональная видео-съемка с коптера в один из дней — 23000 руб.
• встреча рассвета на льду 20000 руб за группу.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе Бурхан

Встретим вас в Иркутске и в 09:30-10:00 поедем на Ольхон. Дорога займёт 3-4 часа. По пути будем останавливаться, любоваться бескрайними просторами Тажеранских степей, а гид расскажет нам про бурятские традиции.

В 12:30 пообедаем в Еланцах и попробуем национальную кухню. В 15:00 перед нами наконец-то предстанет Байкал! Ехать до Ольхона будем прямо по льду озера.

Закат встретим на мысе Бурхан, где находится скала Шаманка. Место считается сакральным, когда-то шаманы проводили здесь свои обряды, а вход на мыс разрешался только мужчинам.

В 19:30 заселимся в гостиницу и отдохнём.

Встреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе БурханВстреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе БурханВстреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе БурханВстреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе Бурхан
2 день

Мыс Хобой, торосы и остров Харанцы

Позавтракаем и в 10:00 поедем к мысу Хобой, самой северной точке острова. По пути будем любоваться невероятным льдом Байкала: заглянем в хрустальные гроты, рассмотрим огромные наплески льда — торосы.

Побываем в Харанцах и посетим остров Беленький, сделаем невероятные кадры бухты Песчаной и увидим мыс Три брата. Побываем в ещё одном месте силы — у мыса Хобой. Считается, что именно здесь первый бурятский шаман обрёл свою силу.

В 13:00 пообедаем на льду Байкала, а к 17:00 вернёмся в Хужир.

Мыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров Харанцы
3 день

Ялгинский мыс, остров Огой и ступа Просветления

В 09:00 позавтракаем и отправимся на юг. Сегодня снова будем любоваться ледяными гротами и фотографироваться на льду. Посетим Ялгинский мыс и священный необитаемый остров Огой. Здесь находится Ступа Просветления. Буддийская святыня стала точкой притяжения паломников со всей страны. А ещё увидим скалу Трезубец мыс Кобылья голова.

В 13:00 пообедаем и продолжим путешествовать по льду. В Хужир вернёмся в 17:00.

Ялгинский мыс, остров Огой и ступа ПросветленияЯлгинский мыс, остров Огой и ступа ПросветленияЯлгинский мыс, остров Огой и ступа ПросветленияЯлгинский мыс, остров Огой и ступа ПросветленияЯлгинский мыс, остров Огой и ступа Просветления
4 день

Рассвет у Шаманки, Мраморный карьер и возвращение в Иркутск

По желанию можем встать пораньше и в 07:30 встретить невероятный рассвет с видом на Шаманку.

Позавтракаем, а затем у вас будет свободное время до 12:30. Сегодня побываем на Мраморном карьере — удивительном месте, где получаются эффектные фотографии. Снова полюбуемся пузырьками Байкала, пообедаем, а затем поедем в Иркутск. Прибудем в город примерно в 17:00.

Рассвет у Шаманки, Мраморный карьер и возвращение в ИркутскРассвет у Шаманки, Мраморный карьер и возвращение в ИркутскРассвет у Шаманки, Мраморный карьер и возвращение в ИркутскРассвет у Шаманки, Мраморный карьер и возвращение в Иркутск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
Завершение: Иркутск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
Ольхон
Мыс Хобой
Популярные места
3-дневные туры
Тажеранские степи
Скала Шаманка
4-дневные туры
С обедом

Похожие туры из Иркутска

Выходные на Ольхоне в индивидуальной группе: шаманские места, ледяные гроты и живописные бухты
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные на Ольхоне в индивидуальной группе: шаманские места, ледяные гроты и живописные бухты
Побывать на месте, где первый бурятский шаман обрёл силу, и влюбиться в байкальский лёд
Иркутск, 09:30-10:00
2 янв
3 янв
4 янв
5 янв
27 000 за человека
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
Пообедать прямо на льду Байкала, проводить закат у Шаманки и увидеть Ступу Просветления
Иркутск, 09:30-10:00
3 янв
5 янв
12 янв
19 янв
36 500 за человека
Девичник на Байкале: SPA по-сибирски, фотосессия на льду и бурятский фольклор
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Девичник на Байкале: SPA по-сибирски, фотосессия на льду и бурятский фольклор
Искупаться в сибирском чане под звёздами, устроить пикник с вином на льду и сделать лучшие кадры
Иркутск, в аэропорту в 08:00-08:30, на ж. - д. вок...
12 фев
19 фев
26 фев
4 мар
65 150 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иркутске
ХОРОШО
🧭
ТАМ