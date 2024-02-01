Встретим вас в Иркутске и в 09:30-10:00 поедем на Ольхон. Дорога займёт 3-4 часа. По пути будем останавливаться, любоваться бескрайними просторами Тажеранских степей, а гид расскажет нам про бурятские традиции.

В 12:30 пообедаем в Еланцах и попробуем национальную кухню. В 15:00 перед нами наконец-то предстанет Байкал! Ехать до Ольхона будем прямо по льду озера.

Закат встретим на мысе Бурхан, где находится скала Шаманка. Место считается сакральным, когда-то шаманы проводили здесь свои обряды, а вход на мыс разрешался только мужчинам.

В 19:30 заселимся в гостиницу и отдохнём.