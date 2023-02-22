Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке

Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней

Застывший во льду Байкал — это целый мир! Едем с нами, чтобы почувствовать его магию.

Мы будем встречать рассветы и любоваться морозными отблесками первых лучей солнца, провожать яркие закаты и ловить их краски в объективы. Погуляем по ночному льду и послушаем звук его снов.

Покатаемся на катере на воздушной подушке, поскользим на коньках и погладим маламутов, которые провезут нас по заснеженному берегу озера.

Вы увидите знаменитые достопримечательности, зарядитесь энергией в местах силы, а полученные впечатления ещё долго будут согревать вас после возвращения.
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Ближайшие даты:
18
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы умеете кататься на лыжах или коньках, будет проще. Нужна зимняя высокая обувь для треккинга, чтобы было комфортно на коньках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договорённости)
Завершение: Иркутск, аэропорт, 16:00 (по договорённости возможно раньше)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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