Застывший во льду Байкал — это целый мир! Едем с нами, чтобы почувствовать его магию.



Мы будем встречать рассветы и любоваться морозными отблесками первых лучей солнца, провожать яркие закаты и ловить их краски в объективы. Погуляем по ночному льду и послушаем звук его снов.



Покатаемся на катере на воздушной подушке, поскользим на коньках и погладим маламутов, которые провезут нас по заснеженному берегу озера.



Вы увидите знаменитые достопримечательности, зарядитесь энергией в местах силы, а полученные впечатления ещё долго будут согревать вас после возвращения.