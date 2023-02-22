Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Если вы умеете кататься на лыжах или коньках, будет проще. Нужна зимняя высокая обувь для треккинга, чтобы было комфортно на коньках.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договорённости)
Завершение: Иркутск, аэропорт, 16:00 (по договорённости возможно раньше)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стас — ваш гид в Иркутске
Привет! Вместе с командой влюблённых в своё дело гидов мы занимаемся организацией авторских путешествий по России и другим странам. Мы станем вашими проводниками на пути исследования удивительного и многогранного мира, поможем совершить удивляющие открытия и покорить новые вершины!