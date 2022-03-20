Байкальский лед

Путешествие на весенний Байкал - это путешествие в мир идеальной чистоты, причудливых ледовых форм

5
3 отзыва

Путешествие на весенний Байкал — это путешествие в мир идеальной чистоты, причудливых ледовых форм и фейерверк ярких впечатлений.

Объехать пол Байкала и зарядиться эмоциями на весь следующий год – вот девиз нашей поездки! Этот тур по версии журнала National Geographic Traveler вошел в «30 самых незабываемых путешествий».

Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Байкальский лед
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура по дням

1 день
Трансфер на Байкал. Знакомство с ТРЭКОЛом

Общий сбор группы и выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск до 9:30 по местному времени.

В аэропорту вас встретит гид по Байкалу. 

Посадка в комфортабельный микроавтобус и отправление к заветной цели – озеру Байкал. 

Обед в бурятском кафе «Юрта».

Продолжение пути и вот он – долгожданный Байкал.

Вас ждет первый выезд на лед на полностью безопасном транспортном средстве – ТРЭКОЛе! Это судно способно передвигаться и по воде, и по суше, и по льду – все полностью безопасно.

Вечером – свободное время. Вы сможете погулять по льду пешком или прокатиться на коньках.

Заселение.

Ужин.

Питание включено: обед, ужин.

2 день
Осмотр ледовых чудес Малого Моря. Посещение буддистской Ступы просветления

Завтрак.

После завтрака посадка в вездеходы, на которых вы отправитесь по байкальскому льду осматривать ледовые чудеса Малого Моря

Первым делом вас ждет посещение буддистской Ступы просветления на острове Огой

По пути будут остановки в самых интересных местах для осмотра гротов и наплесков, пещер с ледяными сталактитами

Обед-пикник прямо на льду Байкала.

После обеда – ледовые развлечения: катание на коньках, ледовый гольф, фотосессии со льдом и посвящение в ледовые путешественники. 

Возвращение на турбазу.

Ужин.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

3 день
Поездка по Тажеранскии степям. Восхождение на обзорную вершину Тан-Хан

Завтрак.

После завтрака – день исследования Тажеранских степей.

Вы будете двигаться в южном направлении, в сторону поселка Бугульдейка. 

Вас ожидает поездка по самым интересным, красивым и значимым местам. 

По пути вы совершите восхождение на обзорную вершину Тан-Хан, откуда открывается шикарная панорама Байкала и вид на Приморский хребет. 

На обед вы заедете в самый лучший и единственный ресторан на все Тажеранские степи – в бухте Ая.

После обеда продолжение пути до места сегодняшней ночевки – в таежном лесу вас будет ожидать уютный деревянный коттедж, гордо именуемый Центром охоты и туризма «Таловское».

Ужин и отдых.

По желанию можно заказать баньку.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

4 день
Трансфер на «Хивусе» в п. Листвянка. Посещение мыса Арка, бухты Песчаная, утёса Скрипер

Завтрак.

После завтрака посадка в автомобиль и трансфер до Бугульдейки. 

Здесь вы смените транспорт – вам предстоит проехать на катере на воздушной подушке «Хивус» по маршруту пос. Бугульдейкапос. Листвянка.

По пути посещение знаменитых мест Байкала: мыс Арка, бухта Песчаная, утёс Скрипер и, если природа окажется благосклонна, вы увидите те самые пузыри во льду!

Обед. 

Вечером вы прибудете в отель в поселке Листвянка.

Здесь вы остановитесь до конца путешествия.

Питание включено: завтрак, обед.

5 день
Экскурсия в Байкальский музей. Сплав на льдине. Сибирская баня

Завтрак.

После завтрака посещение смотровой площадки «Камень Черского».

Подъём проходит на кресельном подъёмнике, а сверху открывается шикарный вид на Байкал и исток Ангары.

Экскурсия в Байкальский музей для знакомство со всеми обитателями Байкала.

Обед в ресторане.

Отправление к истоку Ангары, откуда начинается сплав на льдине.

Это мероприятие абсолютно безопасно, наша компания проводит его уже 10 лет!

Сплав на льдине занимает от 1 до 1,5 часов.

После сплава вас ждёт настоящая сибирская баня с купанием в проруби.

После бани возвращение в отель.

Питание включено: завтрак, обед.

6 день
Трансфер в Иркутск. Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт города Иркутска. 

Питание включено: завтрак.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Аренда вездеходов на шинах низкого давления «ТРЭКОЛ», 2,5 дня, 2 единицы, включая услуги
  • Инструкторов и ГСМ посадка до 6-7 человек
  • Индивидуальный фрахт катера на воздушной подушке "Хивус" (по маршруту п. Бугульдейка – п. Листвянка)
  • Услуги профессионального гида по Байкалу на протяжении всего маршрута
  • Аренда коньков (3 дня)
  • Экскурсия в Байкальский музей
  • Экскурсия на смотровую площадку
  • Прогулка с сибирскими собаками (аляскинскими маламутами/хаски)
  • Сплав на льдине в сопровождении СВП «Хивус»
  • Баня, 3 часа, с купанием в проруби
  • Трансфер в аэропорт
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Ужин в пос. Листвянка (5 день)
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Страховка
  • Питание и экскурсии вне программы
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • защитная маска для лица или большой шарф, хорошо защитит лицо от ветра и солнечных лучей;
  • ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
  • сиденье индивидуальное туристическое, с ним вам будет приятней сидеть на льду, а так же оно может дополнительно защищать поясницу от ветра во время прогулок.
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце!
  • очки солнцезащитные (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • фонарик (желательно налобный);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Будет ли чистый лед?

«Чистый лед» с популярных картинок вы будете встречать, начиная с первого дня. Второй, частично третий и четвертый дни – тоже. Пятый день тура пройдет в Листвянке, в акватории которой лед почти всегда покрыт снегом (из-за особенностей расположения). В целом, на льду вы проведете около 60-70% тура.

Будет ли баня во время тура?

В стоимость тура входит только баня с купанием в проруби в поселке Листвянка в 5 день тура. Также заказать баню за доплату на месте вы можете, проживая в ГК «Хадарта» и в Центре Охоты и Туризма Таловское. Заказ необходимо согласовывать с гидом заранее (минимум за 3 часа).

Стоит ли брать свои коньки? Ледоступы?

В дни пребывания на Малом Море (1 и 2 день), а также в день переезда по Тажеранским степям (3 день) есть возможность прокатиться по льду Байкала на коньках. Коньки предоставляются по указанному в анкете размеру обуви (или максимально близко, т. к в разгар зимнего сезона возможна нехватка популярных размеров). Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения.

Какая сложность тура?

Тур подходит для любой активной возрастной категории. Никаких серьезных физичиских нагрузок он также не предполагает. Весь транспорт оборудован приспособлениями для удобной посадки, а все пешие перемещения доступны людям с любым уровнем активности.

Какие есть скидки в туре?

Скидка для детей до 12 лет – 10%.

К участию рекомендованы семьи с детьми от 8 лет. Младше – по согласованию.

Эта программа не требует никакой специальной подготовки!

Какая погода на Байкале и какие есть рекомендации по выбору одежды и обуви?

Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. Но в канун Нового года на Байкале обычно стоит тихая погода со средними температурами -10, -15°. После 15 января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35, -0°. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -20°С. С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные лучи отражаются от ледяной поверхности озера и создают благоприятные условия для отдыха. В безветренную погоду, в марте по льду озера можно гулять в одной майке и получить шоколадный байкальский загар. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны.

Зимой на Байкале нужно быть готовым и к шоколадному загару, и к настоящей сибирской зиме. Рекомендуем вам воспользоваться списком личного снаряжения для активного отдыха на Байкале зимой и весной.

Обувь

В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.

Верхняя одежда

Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь - это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток. Для весенних туров хорошо подойдут и горнолыжные костюмы.

Шапка и варежки

Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.

Термобелье

Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera. О том, какую выбрать кофту, а так же, если нужен, спальник и рюкзак, вы можете прочитать в памятке по активному отдыху летом.

Возможно ли присоединение англоговорящих туристов?

Нет, возможна организация «по запросу», стоимость при группе 12 – 101 300 рублей;

даты: аналогичны датам выше (по запросу, путем реализации всего заезда).

Возможна ли подледная рыбалка?

Подледная рыбалка предполагает довольно большое количество времени на подготовку и прикорм. В данном туре, к сожалению, времени для этого не имеется. Подледной рыбалкой можно заняться до или после тура (индивидуально, по запросу, в стоимость основного пакета не входит).

Будет ли возможность попробовать омуль?

Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале действует с 2018 года, а официальная продажа очень строго контролируется. Но у нас много другой вкусной местной рыбы – не переживайте, гастрономическая составляющая тура вас обязательно порадует!

Как обстоят дела со связью?

Все дни тура у вас будет связь, хоть и не всегда стабильная. На Малом Море и в Тажеранских степях во время выездов связь фрагментарная, на территории ГК «Хадарта» и «Таловского» - слабая. При переходе на «Хивусе» в 4 день – почти отсутствует. В Листвянке - стабильная.

Сколько наличных брать с собой в тур?

От момента встречи в аэропорту Иркутска до возвращения в Иркутск в день вылета из обязательных расходов вам потребуется только оплатить 2 ужина в поселке Листвянка (4 и 5 день). Средний чек ужинов в Листвянке – 1000-2000 рублей. Все остальные расходы (сувениры, алкоголь, лекарства, баня) – по желанию.

Подойдет ли этот тур профессиональным фотографам?

Несмотря на то, что это не фототур, времени на фотосъемку выделяется вполне достаточно (в первую очередь по утрам и вечерам, т. к основные переезды проходят в светлое время суток). Все внеплановые остановки и отклонения от основного маршрута должны согласовываться с гидом и группой. Важно - закатных или рассветных съемок в туре не предусмотрено, но можно оговорить трансферы индивидуально доп. опцией.

Возможна ли встреча с шаманом?

Тайминг тура довольно плотный. Выделить время на встречу с шаманом можно либо в дополнительный день, либо отказавшись от каких-либо активностей. Оговаривается заранее. Встреча с истинным шаманом – формально бесплатная, каждый участник оставляет шаману столько денег, сколько посчитает нужным. Необходима предварительная покупка атрибутов для встречи с шаманом – водка, молоко и дрова.

Все ли отели/базы благоустроенные?

Да, во всех средствах размещения туалет и душ имеется либо в номере, либо на этаже.

В комплектации номеров предусмотрены мыльные принадлежности или их необходимо брать с собой? Есть ли на базах фен?

Индивидуальный набор принадлежностей для умывания (жидкое мыло, гель, шампунь, фен) имеется в ГК «Хадарта» и в ГК «Крестовая Падь». В эко-центре «Таловское» гигиенических наборов не предусмотрено.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 мар 2022
Давно мечтала побывать на Байкале. Ещё осенью выбрала и забронировала тур "Байкальский лёд". Хорошо подготовилась, понимая, как холодно может быть на открытом льду при морозе и ветре. Спасибо организаторам, они неоднократно присылали список необходимых вещей, советы по туру и быстро отвечали на все вопросы. В результате поездка была просто замечательной. Гиды Андрей и Екатерина - очень грамотные, весёлые и тактичные. Каждый день нас ждали новые интересные места и активности. Все три места размещения понравились. Все гостиницы были деревянные, уютные, с отличными русскими банями. Питание - выше всяких похвал, особенно обед в шатре "Боро-Боро" и все пикники на льду. Поездка недешёвая (а она и не может быть дешёвой в суровом Сибирском краю, при постоянном использовании такого надёжного транспорта, как Трэколы и Хивусы), но впечатлений от Байкальского льда, от ледовых пещер, наплесков, утёсов и сибирских сопок хватит на всю оставшуюся жизнь! Спасибо организаторам и исполнителям! Рекомендую всем.
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🛣Джиппинг🍀Природа и пейзажи🧒Можно с детьми🚙Джип-туры🧳Экскурсионные туры6-дневные туры

Похожие туры в Иркутске

Байкальский лёд
5 дней
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Байкальский лёд
Исследуйте самое загадочное место Байкала - остров Ольхон, посмотрите на байкальский лёд
45 000 за 1 человека
Большое ледовое приключение
8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Большое ледовое приключение
Во время этого уникального путешествия вы пересечёте замерзший Байкал
140 000 за 1 человека
Самый ранний лёд Байкала
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
1 отзыв
Самый ранний лёд Байкала
Байкальский лед появляется уже в середине декабря-январе
24 900 за всё до 4 чел.
Жаркий Байкал
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Жаркий Байкал
Байкал для большинства людей - это мечта и обязательный пункт к посещению, потому что это место мирового уровня
59 000 за 1 человека
Путешествие на Байкал
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Pavel
Pavel
4.9
90 отзывов
Путешествие на Байкал
Однодневный тур к озеру дорогой первопроходцев
Завтра
27 июня
28 июня
29 июня
от 9 750 за всё до 2 чел.
Зимний Ольхон, индивидуальный тур
3 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Зимний Ольхон, индивидуальный тур
Голубой лёд, снежные пещеры и озеро Байкал - это увлекательное путешествие ждет именно Вас
38 000 за 1 человека
Неповторимый Байкальский лёд
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
6 отзывов
Неповторимый Байкальский лёд
Мы увидим гирлянды застывших пузырьков, загадочные паутины трещин, нагромождения ледяных глыб, наплески
28 июня
1 июля
4 июля
5 июля
16 000 за всё до 4 чел.
Байкал: путешествие на мыс Хобой
8 часов
🚗 На машине
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Семён
Семён
4.8
4 отзыва
Байкал: путешествие на мыс Хобой
С воды и суши рассмотреть панорамы моря Сибири и добраться до северной точки острова Ольхон
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
4 500 за 1 человека
Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
7 часов
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
17 отзывов
Очень популярно сейчас
Сказочный Байкал: путешествие из Иркутска
Отправиться в поселок Листвянка и полюбоваться фантастическими панорамами озера
26 июня
27 июня
1 июля
3 июля
94508 505 за всё до 4 чел.
Космический лед Байкала
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Алёна
Алёна
4.3
4 отзыва
Космический лед Байкала
Погулять по льду среди замерзших пузырьков и побывать в местах шаманских обрядов
11 июля
12 июля
13 июля
14 июля
15 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия на Байкал в Листвянку
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
5
8 отзывов
Экскурсия на Байкал в Листвянку
Байкал - излюбленное место отдыха. Здесь можно побыть наедине с природой
28 июня
29 июня
30 июня
2 июля
от 9 000 за всё до 2 чел.
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
14 отзывов
Иркутск - остров Ольхон. Большое путешествие
Ощутить пульс Байкала, открыть его предания и насладиться видами в любое время года
8 авг
16 авг
19 авг
23 авг
28 450 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ