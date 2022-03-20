Общий сбор группы и выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск до 9:30 по местному времени.
В аэропорту вас встретит гид по Байкалу.
Посадка в комфортабельный микроавтобус и отправление к заветной цели – озеру Байкал.
Обед в бурятском кафе «Юрта».
Продолжение пути и вот он – долгожданный Байкал.
Вас ждет первый выезд на лед на полностью безопасном транспортном средстве – ТРЭКОЛе! Это судно способно передвигаться и по воде, и по суше, и по льду – все полностью безопасно.
Вечером – свободное время. Вы сможете погулять по льду пешком или прокатиться на коньках.
Заселение.
Ужин.
Питание включено: обед, ужин.
Завтрак.
После завтрака посадка в вездеходы, на которых вы отправитесь по байкальскому льду осматривать ледовые чудеса Малого Моря.
Первым делом вас ждет посещение буддистской Ступы просветления на острове Огой.
По пути будут остановки в самых интересных местах для осмотра гротов и наплесков, пещер с ледяными сталактитами.
Обед-пикник прямо на льду Байкала.
После обеда – ледовые развлечения: катание на коньках, ледовый гольф, фотосессии со льдом и посвящение в ледовые путешественники.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
После завтрака – день исследования Тажеранских степей.
Вы будете двигаться в южном направлении, в сторону поселка Бугульдейка.
Вас ожидает поездка по самым интересным, красивым и значимым местам.
По пути вы совершите восхождение на обзорную вершину Тан-Хан, откуда открывается шикарная панорама Байкала и вид на Приморский хребет.
На обед вы заедете в самый лучший и единственный ресторан на все Тажеранские степи – в бухте Ая.
После обеда продолжение пути до места сегодняшней ночевки – в таежном лесу вас будет ожидать уютный деревянный коттедж, гордо именуемый Центром охоты и туризма «Таловское».
Ужин и отдых.
По желанию можно заказать баньку.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
После завтрака посадка в автомобиль и трансфер до Бугульдейки.
Здесь вы смените транспорт – вам предстоит проехать на катере на воздушной подушке «Хивус» по маршруту пос. Бугульдейка — пос. Листвянка.
По пути посещение знаменитых мест Байкала: мыс Арка, бухта Песчаная, утёс Скрипер и, если природа окажется благосклонна, вы увидите те самые пузыри во льду!
Обед.
Вечером вы прибудете в отель в поселке Листвянка.
Здесь вы остановитесь до конца путешествия.
Питание включено: завтрак, обед.
Завтрак.
После завтрака посещение смотровой площадки «Камень Черского».
Подъём проходит на кресельном подъёмнике, а сверху открывается шикарный вид на Байкал и исток Ангары.
Экскурсия в Байкальский музей для знакомство со всеми обитателями Байкала.
Обед в ресторане.
Отправление к истоку Ангары, откуда начинается сплав на льдине.
Это мероприятие абсолютно безопасно, наша компания проводит его уже 10 лет!
Сплав на льдине занимает от 1 до 1,5 часов.
После сплава вас ждёт настоящая сибирская баня с купанием в проруби.
После бани возвращение в отель.
Питание включено: завтрак, обед.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт города Иркутска.
Питание включено: завтрак.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
«Чистый лед» с популярных картинок вы будете встречать, начиная с первого дня. Второй, частично третий и четвертый дни – тоже. Пятый день тура пройдет в Листвянке, в акватории которой лед почти всегда покрыт снегом (из-за особенностей расположения). В целом, на льду вы проведете около 60-70% тура.
В стоимость тура входит только баня с купанием в проруби в поселке Листвянка в 5 день тура. Также заказать баню за доплату на месте вы можете, проживая в ГК «Хадарта» и в Центре Охоты и Туризма Таловское. Заказ необходимо согласовывать с гидом заранее (минимум за 3 часа).
В дни пребывания на Малом Море (1 и 2 день), а также в день переезда по Тажеранским степям (3 день) есть возможность прокатиться по льду Байкала на коньках. Коньки предоставляются по указанному в анкете размеру обуви (или максимально близко, т. к в разгар зимнего сезона возможна нехватка популярных размеров). Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения.
Тур подходит для любой активной возрастной категории. Никаких серьезных физичиских нагрузок он также не предполагает. Весь транспорт оборудован приспособлениями для удобной посадки, а все пешие перемещения доступны людям с любым уровнем активности.
Скидка для детей до 12 лет – 10%.
К участию рекомендованы семьи с детьми от 8 лет. Младше – по согласованию.
Эта программа не требует никакой специальной подготовки!
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. Но в канун Нового года на Байкале обычно стоит тихая погода со средними температурами -10, -15°. После 15 января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35, -0°. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -20°С. С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные лучи отражаются от ледяной поверхности озера и создают благоприятные условия для отдыха. В безветренную погоду, в марте по льду озера можно гулять в одной майке и получить шоколадный байкальский загар. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны.
Зимой на Байкале нужно быть готовым и к шоколадному загару, и к настоящей сибирской зиме. Рекомендуем вам воспользоваться списком личного снаряжения для активного отдыха на Байкале зимой и весной.
Обувь
В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.
Верхняя одежда
Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь - это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток. Для весенних туров хорошо подойдут и горнолыжные костюмы.
Шапка и варежки
Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.
Термобелье
Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera. О том, какую выбрать кофту, а так же, если нужен, спальник и рюкзак, вы можете прочитать в памятке по активному отдыху летом.
Нет, возможна организация «по запросу», стоимость при группе 12 – 101 300 рублей;
даты: аналогичны датам выше (по запросу, путем реализации всего заезда).
Подледная рыбалка предполагает довольно большое количество времени на подготовку и прикорм. В данном туре, к сожалению, времени для этого не имеется. Подледной рыбалкой можно заняться до или после тура (индивидуально, по запросу, в стоимость основного пакета не входит).
Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале действует с 2018 года, а официальная продажа очень строго контролируется. Но у нас много другой вкусной местной рыбы – не переживайте, гастрономическая составляющая тура вас обязательно порадует!
Все дни тура у вас будет связь, хоть и не всегда стабильная. На Малом Море и в Тажеранских степях во время выездов связь фрагментарная, на территории ГК «Хадарта» и «Таловского» - слабая. При переходе на «Хивусе» в 4 день – почти отсутствует. В Листвянке - стабильная.
От момента встречи в аэропорту Иркутска до возвращения в Иркутск в день вылета из обязательных расходов вам потребуется только оплатить 2 ужина в поселке Листвянка (4 и 5 день). Средний чек ужинов в Листвянке – 1000-2000 рублей. Все остальные расходы (сувениры, алкоголь, лекарства, баня) – по желанию.
Несмотря на то, что это не фототур, времени на фотосъемку выделяется вполне достаточно (в первую очередь по утрам и вечерам, т. к основные переезды проходят в светлое время суток). Все внеплановые остановки и отклонения от основного маршрута должны согласовываться с гидом и группой. Важно - закатных или рассветных съемок в туре не предусмотрено, но можно оговорить трансферы индивидуально доп. опцией.
Тайминг тура довольно плотный. Выделить время на встречу с шаманом можно либо в дополнительный день, либо отказавшись от каких-либо активностей. Оговаривается заранее. Встреча с истинным шаманом – формально бесплатная, каждый участник оставляет шаману столько денег, сколько посчитает нужным. Необходима предварительная покупка атрибутов для встречи с шаманом – водка, молоко и дрова.
Да, во всех средствах размещения туалет и душ имеется либо в номере, либо на этаже.
Индивидуальный набор принадлежностей для умывания (жидкое мыло, гель, шампунь, фен) имеется в ГК «Хадарта» и в ГК «Крестовая Падь». В эко-центре «Таловское» гигиенических наборов не предусмотрено.