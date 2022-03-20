Этот тур создан специально для семей с детьми. Возможность провести весенние каникулы всем вместе, ярко, интересно и отвлечь детей от гаджетов. Наконец-то можно не переживать за возраст ребенка, за то что ему будет скучно и найдется ли понимающая компания в путешествии. В туре вас будет сопровождать опытный гид, знающий всё о Байкале, работающий с детскими группами и превращающий их путешествие по Байкалу в увлекательное, весёлое, полное открытий и радостей квест-приключение.

Нас ждет встреча и прогулка с байкальскими маламутами

Хоккей, катания на коньках, «Медведь, догоняй!», зажигательный ледовый боулинг и наше любимое – катания на байкальских табуретках!

Ароматные вкусные буузы, разнообразие сибирских закусок, байкальская рыба горячего копчения и многое другое

Будем исследовать ледяные просторы на крутом транспорте

Программа тура по дням

1 день Иркутск – Тажеранские степи – Малое Море

В аэропорту вас встретит профессиональный гид и проводит к автобусу. Перед стартом – обязательное короткое знакомство с участниками тура и членами команды. По дороге – рассказы от гидов, общение и красивые виды прибайкальских просторов. На обед остановимся и впервые попробуем блюда бурятской кухни в этно-кафе «Юрта». Насыщенный суп с домашней лапшой, ароматные вкусные буузы, блинчики с деревенской сметаной или домашним вареньем и горячий чай – самый лучший обед для путешественников. А после обеда – посадка на наши невероятные ТРЭКОЛы. Пришла пора знакомиться со льдом. Первый выход на лед – это так волнующе! Но искать «тот самый» лед мы начнем завтра, а сегодня – день просторов, детского восторга и солнца. Ближе к вечеру – прибытие на базу, размещение в номерах и вкусный ужин, во время которого гиды проведут интересную вводную лекцию о Байкале. А еще перед ужином можно всем вместе прогуляться и проводить закат. Питание включено: обед, ужин.

2 день Малое Море – остров Огой – Малое Море

День начнется с зажигательной зарядки, после которой состоится вкусный завтрак! На сегодня у нас нет маршрута, которого мы бы точно придерживались – и это здорово! Вместе будем искать самые красивые места, постепенно продвигаясь на север пролива. В пути – множество остановок – будем гулять, двигаться, искать ледяные гроты и вкусно кушать. В общем, будем вести себя, как дети – ведь все мы дети, не так ли? На одной из остановок – традиционный ритуал посвящения в ледовые путешественники. Мы будем использовать напитки, которые понравятся и взрослым, и детям. На обеде вы попробуете байкальскую рыбу горячего копчения, которую приготовят буквально у вас на глазах. А еще – разнообразие сибирских закусок. А если вы переживаете, что ваши дети не едят что из нашего меню – сообщите нам, и мы приготовим для них что-нибудь особенное. Вечером вернемся на нашу уютную базу, поужинаем и будем отдыхать и обсуждать прошедший день и планы на завтра. Желающие могут сходить в баню, а для детей устроим вечерний киносеанс – будем смотреть фильмы о Байкале или мультфильмы. Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

3 день Малое Море – самое широкое место Байкала – Малое Море

После завтрака вновь садимся в наши крутые ТРЭКОЛы и отправляемся на лёд. Сегодня мы будем двигаться на юг пролива и исследовать ледяные просторы. Пройдем мимо острова Огой – он знаменит своей мощнейшей энергетикой, гранатовыми пляжами и белоснежной буддийской ступой на вершине острова. С вершины открывается поразительной красоты вид на окрестные острова, Приморский хребет и сам пролив Малое море. Обязательно надо нагулять аппетит – устроим веселые соревнования на льду! Хоккей, катания на коньках, «Медведь, догоняй!», зажигательный ледовый боулинг и наше любимое – катания на байкальских табуретках! Не знаете как это? Мы научим! На обед – еще один вкуснейший пикник. Пельмени с олениной, закуски, чай на травах или горячий морс. После обеда – наслаждаемся весенними байкальскими контрастами, бороздим ледовые просторы и двигаемся в сторону нашей уютной базы. Вечер – время для творчества. Будем рисовать на камнях свои эмоции от зимнего Байкала. Такой сувенир будет напоминать вам о путешествии очень долго! В завершении дня – прощальный ужин, будем вести разговоры о прошедшем туре, делиться фото и планировать будущие путешествия. Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

4 день Малое Море – Иркутск

Сегодня нас ждет прощание с Байкалом. Завтракаем, собираем вещи и отправляемся в заключительный заезд по льду Байкала. Здесь вас ждет сюрприз: встреча и прогулка с байкальскими маламутами. Вам выпадает уникальная возможность – вы закроете ледовый сезон, будете одними из последних, кто увидит своими глазами лёд Байкала до того, как он начнет набирать воду, темнеть, а после – таять. Напоследок, проведем ритуал прощания со льдом. Загаданное при этом желание, обязательно сбудется. Сегодня, перед отправлением в цивилизацию, вас ждет горячий обед на базе отдыха и отправление в город. Вечером – прибытие в Иркутск, заселение в гостиницу. Пришло время попрощаться с вашими гидами. Питание включено: завтрак, обед.

5 день Отъезд