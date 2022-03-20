Семейный лед. Отдых на Байкале

Этот тур создан специально для семей с детьми. Возможность провести весенние каникулы всем вместе, ярко, интересно

5
3 отзыва
Этот тур создан специально для семей с детьми. Возможность провести весенние каникулы всем вместе, ярко, интересно и отвлечь детей от гаджетов.

Наконец-то можно не переживать за возраст ребенка, за то что ему будет скучно и найдется ли понимающая компания в путешествии.

В туре вас будет сопровождать опытный гид, знающий всё о Байкале, работающий с детскими группами и превращающий их путешествие по Байкалу в увлекательное, весёлое, полное открытий и радостей квест-приключение.
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Ближайшие даты:
19
мар

Что вас ожидает 🤩

Путешествия на невероятных ТРЭКОЛах
Путешествия на невероятных ТРЭКОЛах
Будем исследовать ледяные просторы на крутом транспорте
Вкуснейшая бурятская кухня
Вкуснейшая бурятская кухня
Ароматные вкусные буузы, разнообразие сибирских закусок, байкальская рыба горячего копчения и многое другое
«Байкальский поцелуй»
«Байкальский поцелуй»
Пройдем традиционный ритуал посвящения в ледовые путешественники
Веселые соревнования на льду
Веселые соревнования на льду
Хоккей, катания на коньках, «Медведь, догоняй!», зажигательный ледовый боулинг и наше любимое – катания на байкальских табуретках!
Пушистые сибирские друзья
Пушистые сибирские друзья
Нас ждет встреча и прогулка с байкальскими маламутами

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Тажеранские степи – Малое Море

В аэропорту вас встретит профессиональный гид и проводит к автобусу.

Перед стартом – обязательное короткое знакомство с участниками тура и членами команды.

По дороге – рассказы от гидов, общение и красивые виды прибайкальских просторов.

На обед остановимся и впервые попробуем блюда бурятской кухни в этно-кафе «Юрта».

Насыщенный суп с домашней лапшой, ароматные вкусные буузы, блинчики с деревенской сметаной или домашним вареньем и горячий чай – самый лучший обед для путешественников.

А после обеда – посадка на наши невероятные ТРЭКОЛы.

Пришла пора знакомиться со льдом.

Первый выход на лед – это так волнующе!

Но искать «тот самый» лед мы начнем завтра, а сегодня – день просторов, детского восторга и солнца.

Ближе к вечеру – прибытие на базу, размещение в номерах и вкусный ужин, во время которого гиды проведут интересную вводную лекцию о Байкале.

А еще перед ужином можно всем вместе прогуляться и проводить закат.

Питание включено: обед, ужин.

Иркутск – Тажеранские степи – Малое МореИркутск – Тажеранские степи – Малое МореИркутск – Тажеранские степи – Малое МореИркутск – Тажеранские степи – Малое МореИркутск – Тажеранские степи – Малое Море
2 день
Малое Море – остров Огой – Малое Море

День начнется с зажигательной зарядки, после которой состоится вкусный завтрак!

На сегодня у нас нет маршрута, которого мы бы точно придерживались – и это здорово!

Вместе будем искать самые красивые места, постепенно продвигаясь на север пролива.

В пути – множество остановок – будем гулять, двигаться, искать ледяные гроты и вкусно кушать.

В общем, будем вести себя, как дети – ведь все мы дети, не так ли?

На одной из остановок – традиционный ритуал посвящения в ледовые путешественники.

Мы будем использовать напитки, которые понравятся и взрослым, и детям.

На обеде вы попробуете байкальскую рыбу горячего копчения, которую приготовят буквально у вас на глазах.

А еще – разнообразие сибирских закусок.

А если вы переживаете, что ваши дети не едят что из нашего меню – сообщите нам, и мы приготовим для них что-нибудь особенное.

Вечером вернемся на нашу уютную базу, поужинаем и будем отдыхать и обсуждать прошедший день и планы на завтра.

Желающие могут сходить в баню, а для детей устроим вечерний киносеанс – будем смотреть фильмы о Байкале или мультфильмы.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Малое Море – остров Огой – Малое МореМалое Море – остров Огой – Малое МореМалое Море – остров Огой – Малое МореМалое Море – остров Огой – Малое МореМалое Море – остров Огой – Малое Море
3 день
Малое Море – самое широкое место Байкала – Малое Море

После завтрака вновь садимся в наши крутые ТРЭКОЛы и отправляемся на лёд.

Сегодня мы будем двигаться на юг пролива и исследовать ледяные просторы.

Пройдем мимо острова Огой – он знаменит своей мощнейшей энергетикой, гранатовыми пляжами и белоснежной буддийской ступой на вершине острова.

С вершины открывается поразительной красоты вид на окрестные острова, Приморский хребет и сам пролив Малое море.

Обязательно надо нагулять аппетит – устроим веселые соревнования на льду!

Хоккей, катания на коньках, «Медведь, догоняй!», зажигательный ледовый боулинг и наше любимое – катания на байкальских табуретках!

Не знаете как это? Мы научим!

На обед – еще один вкуснейший пикник.

Пельмени с олениной, закуски, чай на травах или горячий морс.

После обеда – наслаждаемся весенними байкальскими контрастами, бороздим ледовые просторы и двигаемся в сторону нашей уютной базы.

Вечер – время для творчества.

Будем рисовать на камнях свои эмоции от зимнего Байкала.

Такой сувенир будет напоминать вам о путешествии очень долго!

В завершении дня – прощальный ужин, будем вести разговоры о прошедшем туре, делиться фото и планировать будущие путешествия.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Малое Море – самое широкое место Байкала – Малое МореМалое Море – самое широкое место Байкала – Малое МореМалое Море – самое широкое место Байкала – Малое МореМалое Море – самое широкое место Байкала – Малое МореМалое Море – самое широкое место Байкала – Малое Море
4 день
Малое Море – Иркутск

Сегодня нас ждет прощание с Байкалом.

Завтракаем, собираем вещи и отправляемся в заключительный заезд по льду Байкала.

Здесь вас ждет сюрприз: встреча и прогулка с байкальскими маламутами.

Вам выпадает уникальная возможность – вы закроете ледовый сезон, будете одними из последних, кто увидит своими глазами лёд Байкала до того, как он начнет набирать воду, темнеть, а после – таять.

Напоследок, проведем ритуал прощания со льдом.

Загаданное при этом желание, обязательно сбудется.

Сегодня, перед отправлением в цивилизацию, вас ждет горячий обед на базе отдыха и отправление в город.

Вечером – прибытие в Иркутск, заселение в гостиницу.

Пришло время попрощаться с вашими гидами.

Питание включено: завтрак, обед.

Малое Море – ИркутскМалое Море – ИркутскМалое Море – ИркутскМалое Море – ИркутскМалое Море – Иркутск
5 день
Отъезд

Пора прощаться с весенней Сибирью.

Выбирайте время вылета так, как вам удобно – за вами мы пришлем автомобиль к необходимому времени.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Хадарта» (местность Халы, 3 ночи, номер стандарт) и в отеле «Ибис» (г. Иркутск, 1 ночь, номер стандарт).

Доплата за одноместное размещение – 15 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Аренда вездеходов на шинах низкого давления «ТРЭКОЛ», 3 дня, 2 единицы, включая услуги инструкторов и ГСМ, посадка до 7 человек
  • Детские кресла по запросу
  • Услуги профессионального гида-аниматора по Байкалу на протяжении всего маршрута
  • Услуги помощника гида на протяжении всего маршрута
  • Прогулка с маламутами, 2 шт.
  • Трансферы по программе
  • Трансфер в аэропорт
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обувь. В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • верхняя одежда. Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток;
  • шапка и варежки Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой;
  • перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • термобелье Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • налобный фонарик (и запасные батарейки);
  • треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
  • купальные принадлежности (Если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Кто и как нас будет встречать в Иркутске?

За 2 недели до прилета вы получите инфо-письмо со всеми подробностями по туру и встрече.

В первый день тура, согласно вашим полетным данным, в аэропорту г. Иркутска вас будет ждать персональный гид. Его контакты будут сообщены за 4 дня до старта тура.

Стандартное время старта сборных туров от аэропорта – 10:00 ± 15 минут. Поэтому мы рекомендуем прибытие в первый день программы утренним рейсом с прилетом до 9.30 по местному времени (+5 часов к Москве) или прилет накануне программы.

В последний день тура, если программа не подразумевает никаких активностей, вы можете выбрать любое удобное для вас время вылета. Все, что вам нужно учитывать, это время выселения из отеля – 12:00.

Что со связью на Байкале?

Все дни тура у вас будет связь, хоть и не всегда стабильная. На Малом Море и в Тажеранских степях во время выездов связь фрагментарная, на территории ГК «Хадарта» – слабая. Лучше всего ловят сим-карты операторов МТС и Теле-2.

А какая будет погода?

С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные лучи отражаются от снега и ледяной поверхности озера, создавая благоприятные условия для отдыха. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны. Средние дневные температуры марта от -5 до -15о С, ночью температура может опускаться до -25ОС.

Увидим ли мы в это время лёд? Какие риски его не застать?

Лёд всё ещё достаточно крепкий и по нему безопасно передвигаться. Но тот самый прозрачный, чистый лёд есть вероятность не застать, тут шансы 50/50, т. к. в это время он белеет и становится непрозрачным. Всё зависит от погодных условий, в марте 2021 группа застала чистый и прозрачный лёд, а во время прохождения тура потеплело, и он побелел. Зато в это время меньше всего ветров, как правило, очень солнечно и дневная температура достигает комфортных показателей. Дети с удовольствием проводят активно время на льду, вместе с родителями и гидом.

Будет ли возможность заказать баню?

Вы можете заказать баню в ГК «Хадарта» – 2 500 руб в час (до 6 чел). Заказ необходимо согласовывать с гидом заранее (минимум за 3 часа).

Стоит ли брать свои коньки? Ледоступы?

Рекомендуем детские коньки взять с собой, чтобы очно угадать с размером. У нас в арсенале довольно много коньков взрослой размерной сетки, подберем по запросу по заявленным размерам. Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения. Заказать ледоступы вы можете перед туром из нашего каталога.

Сколько наличных брать с собой в тур?

От момента встречи в аэропорту Иркутска до возвращения в Иркутск в день вылета из обязательных расходов вам потребуется только оплатить 1 ужин в Иркутске (4 день). Средний чек ужинов в Иркутске – 800-2000 рублей. Все остальные расходы (сувениры, алкоголь, лекарства, баня) – по желанию.

Для кого подойдет этот тур?

Это тур для семей с детьми, для старшего поколения с внуками, которым важно провести весенние каникулы вместе, активно и необычно. Тур проходит в разгар наступающей весны, солнце светит всё ярче и активно пригревает. Температура на льду днём может достигать плюсовых показателей. Но лёд еще прочен, и готов показать себя гостям. Вам не придется переживать что ребенку будет скучно среди взрослых, не будет компании, или что ему будет дискомфортно. Этот тур рассчитан на семьи с детьми от младшего школьного возраста. Это отличная возможность провести каникулы активно, в движении и без гаджетов, так как на большей части территорий, по которым проходят дневные маршруты, практически нет связи.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 12 лет – 10%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.
А
10 фев 2019
За эти дни мне очень понравились пузырики, за которыми едут люди, чтобы их сфотографировать или просто увидеть. Ещё понравились гроты и наплески воды.
К сожалению, трогать их было нельзя, так как будущие поколения обязаны, по моему мнению, их увидеть.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры5-дневные туры👨‍👩‍👧‍👦Семейные

Похожие туры в Иркутске

Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
1 день 10 часов
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
6 отзывов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Двухдневный джип-тур на Ольхон - уникальная возможность переночевать
49 900 за всё до 4 чел.
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Сердце Байкала - остров Ольхон (индивидуальный тур)
Частный тур на остров Ольхон - уникальная возможность побывать
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
38 000 за 1 человека
Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Остров Ольхон, посёлок Листвянка и город Иркутск (индивидуальный тур)
Всё самое интересное и увлекательное в одном частном туре! Вы посетите сердце Байкала - остров Ольхон, посёлок Листвянка
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
50 000 за 1 человека
Самый ранний лёд Байкала
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
1 отзыв
Самый ранний лёд Байкала
Байкальский лед появляется уже в середине декабря-январе
24 900 за всё до 4 чел.
Один прекрасный день на Байкале
8 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
27 отзывов
Один прекрасный день на Байкале
Познакомьтесь с Байкалом во время путешествия в старинный посёлок Листвянка
от 9 900 за всё до 4 чел.
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
3 дня
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Золотая осень на Байкале: Листвянка и Ольхон
Прокатиться на катере по Байкалу вдоль железной дороги и насладиться видами мыса Хобой
1 сен
5 сен
8 сен
12 сен
52 200 за 1 человека
Отдых на Байкале - Бухта «Песчаная»
7 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Отдых на Байкале - Бухта «Песчаная»
Мы предлагаем для Вас дневную экскурсию в Бухту Песчаную из посёлка Листвянка на комфортном
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
11 000 за 1 человека
Малое море - один день на Байкале
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Виталина
Виталина
5
4 отзыва
Малое море - один день на Байкале
Не упустите возможность насладиться завораживающими видами Байкала, красотами живописного острова
28 июня
29 июня
30 июня
3 июля
8 000 за 1 человека
Байкальский лёд
5 дней
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Байкальский лёд
Исследуйте самое загадочное место Байкала - остров Ольхон, посмотрите на байкальский лёд
45 000 за 1 человека
Подлёдный дайвинг на Байкале
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
4.9
9 отзывов
Подлёдный дайвинг на Байкале
Погрузиться на дно Сибирского моря и взглянуть сквозь прозрачный лед с глубины
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
от 19 000 за всё до 6 чел.
Листвянка - Один день на Байкале
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
1 отзыв
Листвянка - Один день на Байкале
Выбрав эту экскурсию, вы проведете замечательный день на Байкале: насладитесь панорамными видами, отведаете омуля
30 июня
1 июля
2 июля
3 июля
9 500 за всё до 4 чел.
Зимний Ольхон, индивидуальный тур
3 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Зимний Ольхон, индивидуальный тур
Голубой лёд, снежные пещеры и озеро Байкал - это увлекательное путешествие ждет именно Вас
38 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ