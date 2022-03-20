В аэропорту вас встретит профессиональный гид и проводит к автобусу.
Перед стартом – обязательное короткое знакомство с участниками тура и членами команды.
По дороге – рассказы от гидов, общение и красивые виды прибайкальских просторов.
На обед остановимся и впервые попробуем блюда бурятской кухни в этно-кафе «Юрта».
Насыщенный суп с домашней лапшой, ароматные вкусные буузы, блинчики с деревенской сметаной или домашним вареньем и горячий чай – самый лучший обед для путешественников.
А после обеда – посадка на наши невероятные ТРЭКОЛы.
Пришла пора знакомиться со льдом.
Первый выход на лед – это так волнующе!
Но искать «тот самый» лед мы начнем завтра, а сегодня – день просторов, детского восторга и солнца.
Ближе к вечеру – прибытие на базу, размещение в номерах и вкусный ужин, во время которого гиды проведут интересную вводную лекцию о Байкале.
А еще перед ужином можно всем вместе прогуляться и проводить закат.
Питание включено: обед, ужин.
День начнется с зажигательной зарядки, после которой состоится вкусный завтрак!
На сегодня у нас нет маршрута, которого мы бы точно придерживались – и это здорово!
Вместе будем искать самые красивые места, постепенно продвигаясь на север пролива.
В пути – множество остановок – будем гулять, двигаться, искать ледяные гроты и вкусно кушать.
В общем, будем вести себя, как дети – ведь все мы дети, не так ли?
На одной из остановок – традиционный ритуал посвящения в ледовые путешественники.
Мы будем использовать напитки, которые понравятся и взрослым, и детям.
На обеде вы попробуете байкальскую рыбу горячего копчения, которую приготовят буквально у вас на глазах.
А еще – разнообразие сибирских закусок.
А если вы переживаете, что ваши дети не едят что из нашего меню – сообщите нам, и мы приготовим для них что-нибудь особенное.
Вечером вернемся на нашу уютную базу, поужинаем и будем отдыхать и обсуждать прошедший день и планы на завтра.
Желающие могут сходить в баню, а для детей устроим вечерний киносеанс – будем смотреть фильмы о Байкале или мультфильмы.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
После завтрака вновь садимся в наши крутые ТРЭКОЛы и отправляемся на лёд.
Сегодня мы будем двигаться на юг пролива и исследовать ледяные просторы.
Пройдем мимо острова Огой – он знаменит своей мощнейшей энергетикой, гранатовыми пляжами и белоснежной буддийской ступой на вершине острова.
С вершины открывается поразительной красоты вид на окрестные острова, Приморский хребет и сам пролив Малое море.
Обязательно надо нагулять аппетит – устроим веселые соревнования на льду!
Хоккей, катания на коньках, «Медведь, догоняй!», зажигательный ледовый боулинг и наше любимое – катания на байкальских табуретках!
Не знаете как это? Мы научим!
На обед – еще один вкуснейший пикник.
Пельмени с олениной, закуски, чай на травах или горячий морс.
После обеда – наслаждаемся весенними байкальскими контрастами, бороздим ледовые просторы и двигаемся в сторону нашей уютной базы.
Вечер – время для творчества.
Будем рисовать на камнях свои эмоции от зимнего Байкала.
Такой сувенир будет напоминать вам о путешествии очень долго!
В завершении дня – прощальный ужин, будем вести разговоры о прошедшем туре, делиться фото и планировать будущие путешествия.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Сегодня нас ждет прощание с Байкалом.
Завтракаем, собираем вещи и отправляемся в заключительный заезд по льду Байкала.
Здесь вас ждет сюрприз: встреча и прогулка с байкальскими маламутами.
Вам выпадает уникальная возможность – вы закроете ледовый сезон, будете одними из последних, кто увидит своими глазами лёд Байкала до того, как он начнет набирать воду, темнеть, а после – таять.
Напоследок, проведем ритуал прощания со льдом.
Загаданное при этом желание, обязательно сбудется.
Сегодня, перед отправлением в цивилизацию, вас ждет горячий обед на базе отдыха и отправление в город.
Вечером – прибытие в Иркутск, заселение в гостиницу.
Пришло время попрощаться с вашими гидами.
Питание включено: завтрак, обед.
Пора прощаться с весенней Сибирью.
Выбирайте время вылета так, как вам удобно – за вами мы пришлем автомобиль к необходимому времени.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостинице «Хадарта» (местность Халы, 3 ночи, номер стандарт) и в отеле «Ибис» (г. Иркутск, 1 ночь, номер стандарт).
Доплата за одноместное размещение – 15 000 рублей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
За 2 недели до прилета вы получите инфо-письмо со всеми подробностями по туру и встрече.
В первый день тура, согласно вашим полетным данным, в аэропорту г. Иркутска вас будет ждать персональный гид. Его контакты будут сообщены за 4 дня до старта тура.
Стандартное время старта сборных туров от аэропорта – 10:00 ± 15 минут. Поэтому мы рекомендуем прибытие в первый день программы утренним рейсом с прилетом до 9.30 по местному времени (+5 часов к Москве) или прилет накануне программы.
В последний день тура, если программа не подразумевает никаких активностей, вы можете выбрать любое удобное для вас время вылета. Все, что вам нужно учитывать, это время выселения из отеля – 12:00.
Все дни тура у вас будет связь, хоть и не всегда стабильная. На Малом Море и в Тажеранских степях во время выездов связь фрагментарная, на территории ГК «Хадарта» – слабая. Лучше всего ловят сим-карты операторов МТС и Теле-2.
С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные лучи отражаются от снега и ледяной поверхности озера, создавая благоприятные условия для отдыха. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны. Средние дневные температуры марта от -5 до -15о С, ночью температура может опускаться до -25ОС.
Лёд всё ещё достаточно крепкий и по нему безопасно передвигаться. Но тот самый прозрачный, чистый лёд есть вероятность не застать, тут шансы 50/50, т. к. в это время он белеет и становится непрозрачным. Всё зависит от погодных условий, в марте 2021 группа застала чистый и прозрачный лёд, а во время прохождения тура потеплело, и он побелел. Зато в это время меньше всего ветров, как правило, очень солнечно и дневная температура достигает комфортных показателей. Дети с удовольствием проводят активно время на льду, вместе с родителями и гидом.
Вы можете заказать баню в ГК «Хадарта» – 2 500 руб в час (до 6 чел). Заказ необходимо согласовывать с гидом заранее (минимум за 3 часа).
Рекомендуем детские коньки взять с собой, чтобы очно угадать с размером. У нас в арсенале довольно много коньков взрослой размерной сетки, подберем по запросу по заявленным размерам. Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения. Заказать ледоступы вы можете перед туром из нашего каталога.
От момента встречи в аэропорту Иркутска до возвращения в Иркутск в день вылета из обязательных расходов вам потребуется только оплатить 1 ужин в Иркутске (4 день). Средний чек ужинов в Иркутске – 800-2000 рублей. Все остальные расходы (сувениры, алкоголь, лекарства, баня) – по желанию.
Это тур для семей с детьми, для старшего поколения с внуками, которым важно провести весенние каникулы вместе, активно и необычно. Тур проходит в разгар наступающей весны, солнце светит всё ярче и активно пригревает. Температура на льду днём может достигать плюсовых показателей. Но лёд еще прочен, и готов показать себя гостям. Вам не придется переживать что ребенку будет скучно среди взрослых, не будет компании, или что ему будет дискомфортно. Этот тур рассчитан на семьи с детьми от младшего школьного возраста. Это отличная возможность провести каникулы активно, в движении и без гаджетов, так как на большей части территорий, по которым проходят дневные маршруты, практически нет связи.
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