Вся история Иркутска на одной улице

Погулять по главной улице города, погрузиться в ее прошлое и рассмотреть старинные дома

За 360 лет нынешняя улица Ленина несколько раз меняла названия, видела все поколения горожан, была свидетелем радостных и горестных событий.

Вы узнаете, как она чуть не превратилась в проспект и каким образом на ней появились «кривая линия партии», «самосвал» и «стеклорез» — символы XX века.

Расшифруете герб Иркутска и увидите, где начиналась дорога на Байкал.
Вся история Иркутска на одной улице
Вся история Иркутска на одной улице
Вся история Иркутска на одной улице
Вся история Иркутска на одной улице
Вся история Иркутска на одной улице
Вся история Иркутска на одной улице
Вся история Иркутска на одной улице
Вся история Иркутска на одной улице
Вся история Иркутска на одной улице
Вся история Иркутска на одной улице
Вся история Иркутска на одной улице
Вся история Иркутска на одной улице

Что вас ожидает

Путешествие по эпохам

Мы начнем прогулку в самом центре — у макета Иркутска. Я раскрою историю появления города, основные периоды его развития и его роль в освоении Дальнего Востока. Поясню, как в Сибири проводились научные исследования и как они повлияли на жизнь горожан. Как здесь возводились деревянные и каменные здания, что такое «дом переменной этажности» и как разрушительный пожар 1879 года изменил центральную часть Иркутска.

Архитектура центральной улицы

На пути нам встретятся здания Государственного банка, Воспитательного дома Базанова, Губернской гимназии и Школы прапорщиков. Вы услышите, какую роль они сыграли в жизни Иркутска 19-20 веков и что происходит с ними сейчас. А еще я покажу «дом с хоботом» и бывший киноконцертный зал Глобус. Расскажу о жесткой конкуренции на театральных подмостках и о военном прошлом города.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в сквере им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Иркутск — город всей моей жизни. Поэтому и интерес к городской истории не случаен. Провожу экскурсии не только сам, но и передаю опыт начинающим гидам. Материал для городских экскурсий ищу в старых газетах и путеводителях, мемуарах жителей города, воспоминаниях путешественников. Отсюда и основной интерес — повседневная жизнь Иркутска и горожан в разные исторические эпохи.
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