Что вас ожидает

Путешествие по эпохам

Мы начнем прогулку в самом центре — у макета Иркутска. Я раскрою историю появления города, основные периоды его развития и его роль в освоении Дальнего Востока. Поясню, как в Сибири проводились научные исследования и как они повлияли на жизнь горожан. Как здесь возводились деревянные и каменные здания, что такое «дом переменной этажности» и как разрушительный пожар 1879 года изменил центральную часть Иркутска.

Архитектура центральной улицы

На пути нам встретятся здания Государственного банка, Воспитательного дома Базанова, Губернской гимназии и Школы прапорщиков. Вы услышите, какую роль они сыграли в жизни Иркутска 19-20 веков и что происходит с ними сейчас. А еще я покажу «дом с хоботом» и бывший киноконцертный зал Глобус. Расскажу о жесткой конкуренции на театральных подмостках и о военном прошлом города.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.