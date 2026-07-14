Как профессиональный гид и влюблённый в город житель я покажу вам Иркутск так, что будет интересно даже местным. Старинные улочки, очаровательные деревянные дома, нарядные церкви, река Ангара — вы увидите все самые известные достопримечательности города из его прошлого и настоящего.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главное в Иркутске за 3 часа

Наш город бережно хранит своё наследие, в чём я помогу вам убедиться. Начнём путешествие с посещения сквера, где более 350 лет назад был впервые основан иркутский острог. Вы очаруетесь уютом иркутских деревянных домов в 130-ом квартале. Осмотрите памятники, в том числе казакам-первопроходцам, императору Александру III, адмиралу Александру Колчаку и генералу Афанасию Белобородову.

Мы взглянем с исторической точки зрения на православные святыни города: Спасскую церковь в стиле сибирского барокко, Богоявленский собор, Знаменский монастырь, Казанскую церковь. Узнаем об их роли в развитии города, поговорим об известных людях, похороненных рядом.

Вы услышите историю о бабре с герба Иркутска, увидите главную площадь города, набережные Ангары, Московские ворота, Кружевной дом, главный стадион, университеты — и многие другие достопримечательности.

Об Иркутске — интересно и с любовью

Вы удивитесь, насколько богата и многогранна биография города. Поймёте, как она вплетена в российскую историю. Легко и доступно я расскажу о пути Иркутска от деревянного острога до купеческого города и столицы Восточной Сибири. А ещё, как появился топоним Иркутск, почему в городе установили памятник Александру III и почему Иркутск называли сибирским Парижем.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на комфортном автомобиле

Детские кресла устанавливаются за доплату — около 1000 ₽

Я заберу вас у вашего отеля в Иркутске в центре города и привезу обратно

Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям и по погоде

Каждому гостю в подарок — бутылка питьевой местной воды

Экскурсию также можно провести для большего количества участников (до 7 человек): доплата за каждого дополнительного участника, начиная с 4-го, составит 1000 ₽

Дополнительные предложения

По желанию возможно посещение и проведение экскурсий: в Краеведческом музее Иркутска — билет 300 ₽ за чел., экскурсионное обслуживание 1350 ₽/группа; в Музее декабристов — билет 350 ₽ за чел., экскурсионное обслуживание 1500 ₽/группа.