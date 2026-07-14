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Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле

Познакомиться со старинным сибирским городом и «прожить» его историю
Как профессиональный гид и влюблённый в город житель я покажу вам Иркутск так, что будет интересно даже местным.

Старинные улочки, очаровательные деревянные дома, нарядные церкви, река Ангара — вы увидите все самые известные достопримечательности города из его прошлого и настоящего.
4.9
54 отзыва
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле
Живая история Иркутска: познавательная экскурсия на автомобиле

Описание экскурсии

Главное в Иркутске за 3 часа

Наш город бережно хранит своё наследие, в чём я помогу вам убедиться. Начнём путешествие с посещения сквера, где более 350 лет назад был впервые основан иркутский острог. Вы очаруетесь уютом иркутских деревянных домов в 130-ом квартале. Осмотрите памятники, в том числе казакам-первопроходцам, императору Александру III, адмиралу Александру Колчаку и генералу Афанасию Белобородову.

Мы взглянем с исторической точки зрения на православные святыни города: Спасскую церковь в стиле сибирского барокко, Богоявленский собор, Знаменский монастырь, Казанскую церковь. Узнаем об их роли в развитии города, поговорим об известных людях, похороненных рядом.

Вы услышите историю о бабре с герба Иркутска, увидите главную площадь города, набережные Ангары, Московские ворота, Кружевной дом, главный стадион, университеты — и многие другие достопримечательности.

Об Иркутске — интересно и с любовью

Вы удивитесь, насколько богата и многогранна биография города. Поймёте, как она вплетена в российскую историю. Легко и доступно я расскажу о пути Иркутска от деревянного острога до купеческого города и столицы Восточной Сибири. А ещё, как появился топоним Иркутск, почему в городе установили памятник Александру III и почему Иркутск называли сибирским Парижем.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле
  • Детские кресла устанавливаются за доплату — около 1000 ₽
  • Я заберу вас у вашего отеля в Иркутске в центре города и привезу обратно
  • Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям и по погоде
  • Каждому гостю в подарок — бутылка питьевой местной воды
  • Экскурсию также можно провести для большего количества участников (до 7 человек): доплата за каждого дополнительного участника, начиная с 4-го, составит 1000 ₽

Дополнительные предложения

По желанию возможно посещение и проведение экскурсий: в Краеведческом музее Иркутска — билет 300 ₽ за чел., экскурсионное обслуживание 1350 ₽/группа; в Музее декабристов — билет 350 ₽ за чел., экскурсионное обслуживание 1500 ₽/группа.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Иркутске (центр)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3755 туристов
Мы, команда опытных байкальских гидов, занимаемся приёмом путешественников с 2005 года. К проведению экскурсий относимся серьезно и ответственно, ценим ваши отзывы. Многие имеют профессиональную подготовку и аттестацию, уникальные навыки проведения джип-поездок в условиях
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байкальского бездорожья. Наши гиды расскажут с душой о крае, покажут самые красивые локации. Я — аттестованный гид Иркутской области, имею высшее историческое образование, курсы гидов, в том числе с английским, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод Иркутской области. Стараюсь сама проводить экскурсии по Иркутску и Листвянке (микроавтобус Nissan Serena Hybrid 7 пассажиров). Путешествия на Ольхон, в Тажераны и в Аршан проводят опытные коллеги.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
3
3
2
1
1
Н
Нам очень понравилась экскурсия с Натальей, ее глубокие знания и понятные объяснения были удивительными и интересными. Также поездка на машине по городу в условиях интенсивного движения была осторожной и безопасной.
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П
Интересная, познавательная экскурсия. Узнали много нового. Отдельное спасибо нашему гиду. Тамара позитивная, увлеченная своим делом, 4 часа пролетели незаметно. Рекомендую.
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М
Прекрасно организованная экскурсия,по времени у нас получилась даже больше. Много наглядных материалов,интересное изложение. Очень понравилось
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М
Экскурсия прошла отлично, на одном дыхании.
Дарья учла все моменты и даже небольшой перекус в дороге.
Большое спасибо!
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P
Всё отлично и круто Евгения рекомендую
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Светлана
16 ну тебе 16 июля мы прилетели в Иркутск. В аэропорту нас встретил Илья и затем мы провели незабываемых 3 часа на экскурсии по городу. Мы узнали об истории Иркутска
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посмотрели старинные купеческие дома и весь современный город. Илья поразил меня своей эрудированностью совершенно разных областях знаний от истории архитектуры краеведения этнографии истории и до биографии выдающихся личностей, писателей и художников. Огромное спасибо Илье здоровья ему и удачи в осуществлении планов

16 ну тебе 16 июля мы прилетели в Иркутск. В аэропорту нас встретил Илья и затем
16 ну тебе 16 июля мы прилетели в Иркутск. В аэропорту нас встретил Илья и затем
16 ну тебе 16 июля мы прилетели в Иркутск. В аэропорту нас встретил Илья и затем
16 ну тебе 16 июля мы прилетели в Иркутск. В аэропорту нас встретил Илья и затем
16 ну тебе 16 июля мы прилетели в Иркутск. В аэропорту нас встретил Илья и затем
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