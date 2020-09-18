Что вас ожидает

Главное в Иркутске за 3 часа

Наш город 🏙️ бережно хранит своё наследие, в чем я помогу вам убедиться. Вы очаруетесь уютом иркутских деревянных домов в 130-ом квартале. Осмотрите памятники, в том числе казакам-первопроходцам, адмиралу Александру Колчаку и генералу Афанасию Белобородову.

Мы проедем и через святыни города: Спасскую церковь ⛪ в стиле сибирского барокко, Богоявленский собор, часовню в честь взорванного Казанского Собора и Знаменский монастырь с могилами известных людей.

Вы узнаете о мифическом бабре, увидите главные площади Иркутска, набережную Ангары, Кружевной дом, здание усадьбы Волконских, стадион 🏟️, университеты — и многие другие достопримечательности 🏛️.

Об Иркутске — интересно и с любовью

Вы удивитесь, насколько богата и многогранна биография города. Поймете, как она вплетена в российскую историю 📖. Легко и доступно я расскажу о пути Иркутска от деревянного острога до купеческого города и столицы ⭐️ Восточной Сибири. А еще, как появился топоним Иркутск, почему в городе установили памятник Александру III, где стоит самое старое здание и почему Иркутск называли сибирским Парижем.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном автомобиле 🚘 Mazda 3 или Toyota Land Cruiser

Я заберу вас у вашего отеля в Иркутске и привезу обратно

Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям и по погоде

В автомобиле есть усилитель голоса, при необходимости устанавливаются детские кресла

Каждому гостю в подарок — бутылка питьевой байкальской воды

Дополнительные предложения