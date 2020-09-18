Главное в Иркутске за 3 часа
Наш город 🏙️ бережно хранит своё наследие, в чем я помогу вам убедиться. Вы очаруетесь уютом иркутских деревянных домов в 130-ом квартале. Осмотрите памятники, в том числе казакам-первопроходцам, адмиралу Александру Колчаку и генералу Афанасию Белобородову.
Мы проедем и через святыни города: Спасскую церковь ⛪ в стиле сибирского барокко, Богоявленский собор, часовню в честь взорванного Казанского Собора и Знаменский монастырь с могилами известных людей.
Вы узнаете о мифическом бабре, увидите главные площади Иркутска, набережную Ангары, Кружевной дом, здание усадьбы Волконских, стадион 🏟️, университеты — и многие другие достопримечательности 🏛️.
Об Иркутске — интересно и с любовью
Вы удивитесь, насколько богата и многогранна биография города. Поймете, как она вплетена в российскую историю 📖. Легко и доступно я расскажу о пути Иркутска от деревянного острога до купеческого города и столицы ⭐️ Восточной Сибири. А еще, как появился топоним Иркутск, почему в городе установили памятник Александру III, где стоит самое старое здание и почему Иркутск называли сибирским Парижем.
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