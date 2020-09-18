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Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле

Познакомиться со старинным сибирским городом и «прожить» его историю

5
2 отзыва
Наталья
Наталья – Гид из Иркутска
Как профессиональный гид и влюбленный местный житель я покажу вам Иркутск, который впечатлил меня при переезде 17 лет назад и который не перестает впечатлять каждый день.

Старинные улочки, очаровательные деревянные дома, нарядные церкви, река Ангара — вы увидите всё, без чего не представить Иркутск, и перенесетесь в его прошлое.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 54904 941 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле
Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле

Что вас ожидает

Главное в Иркутске за 3 часа
Наш город 🏙️ бережно хранит своё наследие, в чем я помогу вам убедиться. Вы очаруетесь уютом иркутских деревянных домов в 130-ом квартале. Осмотрите памятники, в том числе казакам-первопроходцам, адмиралу Александру Колчаку и генералу Афанасию Белобородову.

Мы проедем и через святыни города: Спасскую церковь ⛪ в стиле сибирского барокко, Богоявленский собор, часовню в честь взорванного Казанского Собора и Знаменский монастырь с могилами известных людей.

Вы узнаете о мифическом бабре, увидите главные площади Иркутска, набережную Ангары, Кружевной дом, здание усадьбы Волконских, стадион 🏟️, университеты — и многие другие достопримечательности 🏛️.

Об Иркутске — интересно и с любовью
Вы удивитесь, насколько богата и многогранна биография города. Поймете, как она вплетена в российскую историю 📖. Легко и доступно я расскажу о пути Иркутска от деревянного острога до купеческого города и столицы ⭐️ Восточной Сибири. А еще, как появился топоним Иркутск, почему в городе установили памятник Александру III, где стоит самое старое здание и почему Иркутск называли сибирским Парижем.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле 🚘 Mazda 3 или Toyota Land Cruiser
  • Я заберу вас у вашего отеля в Иркутске и привезу обратно
  • Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям и по погоде
  • В автомобиле есть усилитель голоса, при необходимости устанавливаются детские кресла
  • Каждому гостю в подарок — бутылка питьевой байкальской воды

Дополнительные предложения

  • Посещение Краеведческого музея Иркутска и музея-усадьбы декабристов. Дополнительно оплачиваются ваши входные билеты 🎫 и моя работа гида из расчета 500 руб. в час с группы.
  • Посещение единственного в мире Музея Мусора. И пусть вас не смущает название — вы поразитесь творчеству работников полигона ТБО, которые бережно собрали и сохранили интересные вещи, выброшенные за ненадобностью.
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в Иркутске
Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле
Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле
Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле
Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле
Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле
Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле
Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле
Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле
Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле
Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле
Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле
Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле
Топ достопримечательностей Иркутска на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Провожу экскурсии в Иркутске и на Байкале с 2005 года. Это мое дело и увлечение одновременно. Моя специализация — индивидуальные автомобильные экскурсии. Преданный поклонник Байкальского края. Профессионально подкована: окончила курсы для гидов, аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019 году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне почетное звание «Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации лучший экскурсовод (гид) Иркутской области. Гарантирую, что все мои экскурсии пройдут увлекательно, интересно, комфортно и с пользой. Я расскажу об истории края, о коренных народах, шаманизме, Байкале и т. д. Покажу центр Иркутска, Байкал, поселок Листвянка, Порт Байкал, остров Ольхон. Вы сделаете незабываемые фотографии... Я доброжелательна, обладаю в полной мере информацией о нашем крае, со мной легко и интересно. Всегда учитываю личные интересы и пожелания моих гостей. Каждому в подарок — бутылка байкальской питьевой воды.
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2 отзыва оставили туристы

18 сентября 2020
Хорошая вводная экскурсия по истории и архитектуре города. Рекомендую также взять дополнительную опцию в небольшой местный краеведческий музей. В музей-усадьбу декабристов - по вкусу (лично мне не понравилось из-за самой тематики).
25 августа 2020
Большое спасибо за экскурсию! Понравилось! Иркутск очень своеобразный! Спасибо жителям города за сохранение неповторимой красоты!

Наталья проводит ещё 3 экскурсии

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