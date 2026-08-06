Совершим обзорную прогулку по городу мимо купеческих каменных домов и кружевных памятников сибирского деревянного зодчества. Вы удивитесь, насколько Иркутск — город контрастов.
Поговорим об истории нашего края, фольклоре, первых русских казаках и сибирских купцах, о переселении староверов, ссыльных поляках и декабристах, Колчаке и его интервенции в Сибири.
Поговорим об истории нашего края, фольклоре, первых русских казаках и сибирских купцах, о переселении староверов, ссыльных поляках и декабристах, Колчаке и его интервенции в Сибири.
Описание экскурсии
- набережные Ангары, где был основан Иркутский острог, а потом и крипта
- старинные православные храмы и дома дореволюционной кирпичной кладки
- дома-усадьбы декабристов и купеческие дома 19 века, Кружевной дом
- памятник Трансибу
- здание Временного правительства Колчака
- самый первый каменный мост Сибири
- старейшее здание иркутской пехотной школы, откуда начались гражданские волнения в городе декабря 1917 года
- исторические здания драмтеатра, филармонии, Русского географического общества и Белого Дома
- места, где жили и учились В. Г. Распутин и А. В. Вампилов
- Иркутская ГЭС и плотина, про которую пела песни вся страна
- английский ледокол «Ангара» после реставрации
- самом богатом купце-миллионере царской России начала 20 века. Думаете, это был Савва Морозов, братья Нобель? Я расскажу, кого из сибирских купцов за деловую хватку называли русскими Морганами, и покажу их дома
- «золотой лихорадке» в Сибири и богатствах недр земли бурятской
- меценатстве сибирских купцов, миссионерстве в Русскую Америку и сибирских чудотворцах
- первой карте Сибири, которая легла на стол Петру I, и о том — была ли это карта
Окончание нашей экскурсии состоится в исторической застройке: 130-й квартал («Иркутская слобода»).
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей старше 9 лет
- Длительность автопешеходной прогулки по городу зависит от обстановки на дорогах и темпа путешественников, но не превышает 3 часа
- Посещение музеев не входит в расписание экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
: от отеля гостей (из центральной части города) /аэропорт. Окончание: Иркутская слобода: 130-й квартал. Доплата за встречу гостей из других районов города - от 600р
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1238 туристов
Я — коренная сибирячка с корнями из Бурятии. Люблю свой край. Мне нравится общаться с новыми людьми, обмениваться опытом. Хотелось бы поделиться с вами красотой и историей нашего города и края. Есть действующее удостоверение гида ИОКМ им. Муравьёва-Амурского Н. Н. Опыт вождения автомобиля — 15+ лет.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 74 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Знакомство с Иркутском выпало на последний день нашего пребывания в городе и Анна показала нам город с разных сторон. Мы послушали историю, увидели интересные старинные дома и дворы. было очень интересно и познавательно. Спасибо, Анна!
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все от и до было супер интересно и комфортно. рекомендую!
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Р
Выражаю огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию. Интересно, содержательно. забрала нас на автомобиле от дома, в самых интересных местах были небольшие пешеходные прогулки. Узнали много для себя нового и неожиданного об Иркутске. Спасибо большое вашей команде.
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Замечательная экскурсия.
У Анны глубокое знание материала, грамотно поставленная речь, любовь к родному Иркутску, переживания за объекты, которые длительно ждут очереди для реставрации хотя давно заслужили это.
Маршрут очень продуман, посмотрели основные исторические памятники, театры, университеты, храмы, красивые деревянные постройки; узнали историю и места проживания декабристов.
У Анны глубокое знание материала, грамотно поставленная речь, любовь к родному Иркутску, переживания за объекты, которые длительно ждут очереди для реставрации хотя давно заслужили это.
Маршрут очень продуман, посмотрели основные исторические памятники, театры, университеты, храмы, красивые деревянные постройки; узнали историю и места проживания декабристов.
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Интересная увлекательная экскурсия, Анна замечательный экскурсовод, много интересных фактов историй событий!!!
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С
Очень понравилась экскурсия по Иркутску с Анной. Увидели красоту города, узнали много нового и интересного от человека влюбленного в свой город. Мы очень благодарны Анне
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