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Автопрогулка по старинному живописному Иркутску

Посетить достопримечательности сибирского города и услышать его историю от истоков до наших дней
Совершим обзорную прогулку по городу мимо купеческих каменных домов и кружевных памятников сибирского деревянного зодчества. Вы удивитесь, насколько Иркутск — город контрастов.

Поговорим об истории нашего края, фольклоре, первых русских казаках и сибирских купцах, о переселении староверов, ссыльных поляках и декабристах, Колчаке и его интервенции в Сибири.
5
74 отзыва
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску
Автопрогулка по старинному живописному Иркутску

Описание экскурсии

  • набережные Ангары, где был основан Иркутский острог, а потом и крипта
  • старинные православные храмы и дома дореволюционной кирпичной кладки
  • дома-усадьбы декабристов и купеческие дома 19 века, Кружевной дом
  • памятник Трансибу
  • здание Временного правительства Колчака
  • самый первый каменный мост Сибири
  • старейшее здание иркутской пехотной школы, откуда начались гражданские волнения в городе декабря 1917 года
  • исторические здания драмтеатра, филармонии, Русского географического общества и Белого Дома
  • места, где жили и учились В. Г. Распутин и А. В. Вампилов
  • Иркутская ГЭС и плотина, про которую пела песни вся страна
  • английский ледокол «Ангара» после реставрации
Мы поговорим о:
  • самом богатом купце-миллионере царской России начала 20 века. Думаете, это был Савва Морозов, братья Нобель? Я расскажу, кого из сибирских купцов за деловую хватку называли русскими Морганами, и покажу их дома
  • «золотой лихорадке» в Сибири и богатствах недр земли бурятской
  • меценатстве сибирских купцов, миссионерстве в Русскую Америку и сибирских чудотворцах
  • первой карте Сибири, которая легла на стол Петру I, и о том — была ли это карта

Окончание нашей экскурсии состоится в исторической застройке: 130-й квартал («Иркутская слобода»).

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на взрослых и детей старше 9 лет
  • Длительность автопешеходной прогулки по городу зависит от обстановки на дорогах и темпа путешественников, но не превышает 3 часа
  • Посещение музеев не входит в расписание экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
: от отеля гостей (из центральной части города) /аэропорт. Окончание: Иркутская слобода: 130-й квартал. Доплата за встречу гостей из других районов города - от 600р
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1238 туристов
Я — коренная сибирячка с корнями из Бурятии. Люблю свой край. Мне нравится общаться с новыми людьми, обмениваться опытом. Хотелось бы поделиться с вами красотой и историей нашего города и края. Есть действующее удостоверение гида ИОКМ им. Муравьёва-Амурского Н. Н. Опыт вождения автомобиля — 15+ лет.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
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4
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1
2
1
1
Татьяна
Знакомство с Иркутском выпало на последний день нашего пребывания в городе и Анна показала нам город с разных сторон. Мы послушали историю, увидели интересные старинные дома и дворы. было очень интересно и познавательно. Спасибо, Анна!
Знакомство с Иркутском выпало на последний день нашего пребывания в городе и Анна показала нам город
Знакомство с Иркутском выпало на последний день нашего пребывания в городе и Анна показала нам город
Знакомство с Иркутском выпало на последний день нашего пребывания в городе и Анна показала нам город
Знакомство с Иркутском выпало на последний день нашего пребывания в городе и Анна показала нам город
Знакомство с Иркутском выпало на последний день нашего пребывания в городе и Анна показала нам город
Знакомство с Иркутском выпало на последний день нашего пребывания в городе и Анна показала нам город
Знакомство с Иркутском выпало на последний день нашего пребывания в городе и Анна показала нам город
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Светлана
все от и до было супер интересно и комфортно. рекомендую!
все от и до было супер интересно и комфортно. рекомендую!
все от и до было супер интересно и комфортно. рекомендую!
все от и до было супер интересно и комфортно. рекомендую!
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Р
Выражаю огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию. Интересно, содержательно. забрала нас на автомобиле от дома, в самых интересных местах были небольшие пешеходные прогулки. Узнали много для себя нового и неожиданного об Иркутске. Спасибо большое вашей команде.
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Екатерина
Замечательная экскурсия.
У Анны глубокое знание материала, грамотно поставленная речь, любовь к родному Иркутску, переживания за объекты, которые длительно ждут очереди для реставрации хотя давно заслужили это.
Маршрут очень продуман, посмотрели основные исторические памятники, театры, университеты, храмы, красивые деревянные постройки; узнали историю и места проживания декабристов.
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Власенко
Интересная увлекательная экскурсия, Анна замечательный экскурсовод, много интересных фактов историй событий!!!
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С
Очень понравилась экскурсия по Иркутску с Анной. Увидели красоту города, узнали много нового и интересного от человека влюбленного в свой город. Мы очень благодарны Анне
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