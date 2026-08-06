Основано на последних 30 из 74 отзывов

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Татьяна Знакомство с Иркутском выпало на последний день нашего пребывания в городе и Анна показала нам город с разных сторон. Мы послушали историю, увидели интересные старинные дома и дворы. было очень интересно и познавательно. Спасибо, Анна! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана все от и до было супер интересно и комфортно. рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Раиса Выражаю огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию. Интересно, содержательно. забрала нас на автомобиле от дома, в самых интересных местах были небольшие пешеходные прогулки. Узнали много для себя нового и неожиданного об Иркутске. Спасибо большое вашей команде. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Екатерина Замечательная экскурсия.

У Анны глубокое знание материала, грамотно поставленная речь, любовь к родному Иркутску, переживания за объекты, которые длительно ждут очереди для реставрации хотя давно заслужили это.

Маршрут очень продуман, посмотрели основные исторические памятники, театры, университеты, храмы, красивые деревянные постройки; узнали историю и места проживания декабристов. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Власенко Интересная увлекательная экскурсия, Анна замечательный экскурсовод, много интересных фактов историй событий!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет