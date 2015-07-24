Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску

Автомобильная экскурсия по культурным достопримечательностям

5
1 отзыв
Автомобильная экскурсия по культурным достопримечательностям и памятникам архитектуры вечернего Иркутска — старинного сибирского города, основанного как острог в 1661 году и отнесённого к историческим поселениям России.
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
Автомобильная прогулка по вечернему Иркутску
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Описание

Начнем мы наше самостоятельное автопутешествие по Иркутску с Нижней набережной – от памятника Основателям Иркутска и триумфальной арки Московских ворот, сооруженной в 1813 году в честь 10-летия восшествия на престол Александра I. Из сибирских городов на возведение подобных архитектурных монументов отважился только Иркутск, причем не единожды! Я расскажу вам историю триумфального зодчества Иркутска, которое насчитывает почти полтора века.

По пути мы увидим, а при желании заглянем внутрь Собора Богоявления и Спасской церкви во имя Спаса Нерукотворного Образа – самые старые каменные постройки города. Увидим Римско-католический костёл, который сегодня является действующим органным залом Иркутской областной филармонии. Я расскажу историю основания и развития нашего города, достоверные факты крупнейшего в истории города пожара 1879 года, когда половина Иркутска была разрушена.

После мы проедем по центральным улицам и поговорим о дореволюционном прошлом Иркутска, отраслях промышленности, научном образовании и культуре. Наш путь будет лежать к Иркутскому историко-мемориальному музею декабристов – усадьбам Трубецких и Волконских.

По пути я покажу вам:

  • Иркутский краеведческий музей, где трудились такие учёные, как Обручев и Пржевальский;
  • Иркутский государственный художественный музей, где хранятся полотна Репина и Айвазовского, коллекции фарфора и старинного русского художественного серебра, фарфоровые иконостасы конца XIX столетия;
  • Музей истории Иркутска;
  • Иркутский академический драмтеатр.

На набережной Ангары оценим памятник императору Александру III, воздвигнутый в ознаменование завершения строительства Великого сибирского железнодорожного пути. Я расскажу интересные факты из истории этого монумента.

Полюбуемся выразительной архитектурой Иркутской соборной Мечети, которая признается одной из лучших в России и входит в список памятников культурного наследия федерального значения.

Одним из этапов нашего путешествия будет автопрогулка по плотине Иркутской ГЭС на реке Ангара, которая является первой ступенью Ангарского каскада длиной около 2.5 км и высотой 44 м. Въезд на плотину со стороны центра возглавляет ледокол «Ангара» – в настоящее время корабль-музей, один из пяти объектов дореволюционной постройки, самый старый из сохранившихся ледоколов в мире.

Завершит наше путешествие прогулка по Иркутской слободе – специально созданной зоне исторической застройки в центре Иркутска, включающей в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города, где исконно располагались усадьбы XVIII-XIX веков. Сегодня здесь располагаются ку́знечные и гончарные мастерские, сувенирные лавки, музеи, художественные галереи, амфитеатр. На всей территории 130-го квартала разбит сквер с пешеходными улицами и велосипедными дорожками.

Время нашего путешествия не предполагает посещение музеев и театров, но их непременно стоит осмотреть внутри самостоятельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сквер Святителя Иннокентия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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24 июля 2015
Выражаем благодарность экскурсоводу Анне за экскурсию по Иркутску. За три часа мы получили массу интересной информации о городе,увидели много замечательных памятников,прогулялись по историческим местам. Кроме того,Анна очень внимательный человек. По нашей просьбе купила нам билеты на концерт в органный зал,помогла с устройством в гостиницу. Мы рекомендовали Анну в качестве прекрасного гида своим знакомым,которые планируют остановиться в Иркутске после тура по Байкалу. Спасибо!

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