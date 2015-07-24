Автомобильная экскурсия по культурным достопримечательностям и памятникам архитектуры вечернего Иркутска — старинного сибирского города, основанного как острог в 1661 году и отнесённого к историческим поселениям России.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Начнем мы наше самостоятельное автопутешествие по Иркутску с Нижней набережной – от памятника Основателям Иркутска и триумфальной арки Московских ворот, сооруженной в 1813 году в честь 10-летия восшествия на престол Александра I. Из сибирских городов на возведение подобных архитектурных монументов отважился только Иркутск, причем не единожды! Я расскажу вам историю триумфального зодчества Иркутска, которое насчитывает почти полтора века.

По пути мы увидим, а при желании заглянем внутрь Собора Богоявления и Спасской церкви во имя Спаса Нерукотворного Образа – самые старые каменные постройки города. Увидим Римско-католический костёл, который сегодня является действующим органным залом Иркутской областной филармонии. Я расскажу историю основания и развития нашего города, достоверные факты крупнейшего в истории города пожара 1879 года, когда половина Иркутска была разрушена.

После мы проедем по центральным улицам и поговорим о дореволюционном прошлом Иркутска, отраслях промышленности, научном образовании и культуре. Наш путь будет лежать к Иркутскому историко-мемориальному музею декабристов – усадьбам Трубецких и Волконских.

По пути я покажу вам:

Иркутский краеведческий музей, где трудились такие учёные, как Обручев и Пржевальский;

Иркутский государственный художественный музей, где хранятся полотна Репина и Айвазовского, коллекции фарфора и старинного русского художественного серебра, фарфоровые иконостасы конца XIX столетия;

Музей истории Иркутска;

Иркутский академический драмтеатр.

На набережной Ангары оценим памятник императору Александру III, воздвигнутый в ознаменование завершения строительства Великого сибирского железнодорожного пути. Я расскажу интересные факты из истории этого монумента.

Полюбуемся выразительной архитектурой Иркутской соборной Мечети, которая признается одной из лучших в России и входит в список памятников культурного наследия федерального значения.

Одним из этапов нашего путешествия будет автопрогулка по плотине Иркутской ГЭС на реке Ангара, которая является первой ступенью Ангарского каскада длиной около 2.5 км и высотой 44 м. Въезд на плотину со стороны центра возглавляет ледокол «Ангара» – в настоящее время корабль-музей, один из пяти объектов дореволюционной постройки, самый старый из сохранившихся ледоколов в мире.

Завершит наше путешествие прогулка по Иркутской слободе – специально созданной зоне исторической застройки в центре Иркутска, включающей в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города, где исконно располагались усадьбы XVIII-XIX веков. Сегодня здесь располагаются ку́знечные и гончарные мастерские, сувенирные лавки, музеи, художественные галереи, амфитеатр. На всей территории 130-го квартала разбит сквер с пешеходными улицами и велосипедными дорожками.

Время нашего путешествия не предполагает посещение музеев и театров, но их непременно стоит осмотреть внутри самостоятельно.