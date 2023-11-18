Иркутск - взгляд через столетия

Пройти по старинным улицам, полюбоваться домами разных эпох и узнать о местной жизни

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Ответы на вопросы
Приглашаю на увлекательную прогулку по моему родному и любимому городу! Это будет не лекция с сухими датами, а лёгкая экскурсия с осмотром красивых мест и нескучными рассказами.

Вы узнаете, как менялся облик города через столетия, как развлекались иркутяне в начале прошлого века и почему всё новое — это хорошо забытое старое.
Иркутск - взгляд через столетия
Иркутск - взгляд через столетия
Иркутск - взгляд через столетия
Иркутск - взгляд через столетия
Иркутск - взгляд через столетия
Иркутск - взгляд через столетия
Ближайшие даты:
18
ноя
19
ноя
20
ноя
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главные места города

Вы побываете на площади, где расположены каменные дома разных веков. Полюбуетесь одним из самых красивых зданий Иркутска — драматическим театром — и узнаете, какие именитые артисты начинали творческий путь на его сцене. Увидите первые кинотеатры города и услышите, на что шли прокатчики ради привлечения зрителей и в чём секрет популярности утренних сеансов. А также оцените архитектуру центральной улицы и раскроете, что такое «потеряиха».

Деревянное зодчество

Свернув на тихие улочки, вы погрузитесь в истории уютных деревянных домов и их хозяев. «Расшифруете» кружевную резьбу и выясните, как она защищала дома и привлекала удачу. Отыщете на фасадах «глаза», «ушки», «сухарики» и другие интересные элементы. Узнаете, какой чай любили иркутяне в 19 веке и сколько кружек благородного напитка положено выпивать в гостях у радушных сибиряков. А ещё услышите одну из красивейших городских легенд.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в центре города
  • Протяженность маршрута — около 3 км

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Александру III
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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