Пройти по старинным улицам, полюбоваться домами разных эпох и узнать о местной жизни
Вы узнаете, как менялся облик города через столетия, как развлекались иркутяне в начале прошлого века и почему всё новое — это хорошо забытое старое.
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Описание
Что вас ожидает
Главные места города
Вы побываете на площади, где расположены каменные дома разных веков. Полюбуетесь одним из самых красивых зданий Иркутска — драматическим театром — и узнаете, какие именитые артисты начинали творческий путь на его сцене. Увидите первые кинотеатры города и услышите, на что шли прокатчики ради привлечения зрителей и в чём секрет популярности утренних сеансов. А также оцените архитектуру центральной улицы и раскроете, что такое «потеряиха».
Деревянное зодчество
Свернув на тихие улочки, вы погрузитесь в истории уютных деревянных домов и их хозяев. «Расшифруете» кружевную резьбу и выясните, как она защищала дома и привлекала удачу. Отыщете на фасадах «глаза», «ушки», «сухарики» и другие интересные элементы. Узнаете, какой чай любили иркутяне в 19 веке и сколько кружек благородного напитка положено выпивать в гостях у радушных сибиряков. А ещё услышите одну из красивейших городских легенд.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в центре города
- Протяженность маршрута — около 3 км
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Александру III
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.