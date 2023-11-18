Приглашаю на увлекательную прогулку по моему родному и любимому городу! Это будет не лекция с сухими датами, а лёгкая экскурсия с осмотром красивых мест и нескучными рассказами. Вы узнаете, как менялся облик города через столетия, как развлекались иркутяне в начале прошлого века и почему всё новое — это хорошо забытое старое.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главные места города

Вы побываете на площади, где расположены каменные дома разных веков. Полюбуетесь одним из самых красивых зданий Иркутска — драматическим театром — и узнаете, какие именитые артисты начинали творческий путь на его сцене. Увидите первые кинотеатры города и услышите, на что шли прокатчики ради привлечения зрителей и в чём секрет популярности утренних сеансов. А также оцените архитектуру центральной улицы и раскроете, что такое «потеряиха».

Деревянное зодчество

Свернув на тихие улочки, вы погрузитесь в истории уютных деревянных домов и их хозяев. «Расшифруете» кружевную резьбу и выясните, как она защищала дома и привлекала удачу. Отыщете на фасадах «глаза», «ушки», «сухарики» и другие интересные элементы. Узнаете, какой чай любили иркутяне в 19 веке и сколько кружек благородного напитка положено выпивать в гостях у радушных сибиряков. А ещё услышите одну из красивейших городских легенд.

Организационные детали