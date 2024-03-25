Ольхон встретит вас завораживающими хрустальными гротами и пещерами кристальной чистоты, причудливыми трещинами в зеркальной ледяной глади и сверкающими на ярком сибирском солнце торосами.
Мороз будет непривычно ласковым, потому что яркие впечатления и душевная компания растопят любой холод!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
По пути на Ольхон. Культовые достопримечательности
Наш гид – верный спутник на время всего путешествия, встретит вас в иркутском аэропорту, и после короткого знакомства мы отправимся в дорогу.
Нашей целью станет остров Ольхон – пункт в перечне желаний каждого туриста на Байкале. По пути остановимся в местном кафе и начнём знакомство с колоритной байкальской кухней.
Первое блюдо, которое откроете для себя, – традиционные буузы с историей не в одну сотню лет.
Когда переправимся с материка на остров и заселимся в отель, устроим первую исследовательскую вылазку по культовым ольхонским локациям.
Мы увидим Сарайский пляж, 13 священных столбов и священную скалу Шаманку.
А «на сладкое» – умопомрачительный байкальский закат.
Откуда такая уверенность?
Остров Ольхон – одно из самых солнечных мест на планете, поэтому закаты здесь излучают насыщенные цвета и магический свет.
Включено: ужин.
Поездка на мыс Хобой
Во второй день тура вы почувствуете особенную энергетику, ведь мы посетим место силы – мыс Хобой.
Мыс представляет собой потрясающую обзорную площадку на самую широкую часть озера.
Стоя перед лицом захватывающей дух панорамы, ты словно растворяешься в стихии, становишься её частью, получаешь её первозданную силу.
После душевного соприкосновения с природой последует сытный и вкусный обед-пикник, и в обратный путь.
А несколько ярких выразительных локаций на обратном пути дополнят путешествие нужными нотками.
Сияющие на солнце торосы, мощные скалистые мысы, заливы, покрытые покрывалом мягкого белоснежного снега, давно очаровали толпы туристов и стали знаковыми образами зимнего Ольхона.
После насыщенной прогулки вернёмся в отель, поужинаем и вновь соберёмся, чтобы вместе насладиться ароматным травяным чаем и поделиться друг с другом накопившимися эмоциями.
Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
День на острове Огой. Буддийской Ступа Просветления
Сегодня в вашем опыте путешественника появятся новые уникальные впечатления, которые доводится испытать далеко не всем.
Сперва возьмём курс на юг острова.
Здесь нас встретит зрелище, словно сошедшее со страниц сказки “Морозко”: влага, оседая, замёрзла на прибрежных скалах и создала тем самым невероятные ледяные образы, дополнила гроты и пещеры “хрустальным” декором.
Снимем серию редких фото и отправимся дальше, к острову Огой.
На этом безлюдном острове мы подойдём к буддийской Ступе Просветления.
Необычное белоснежное сооружение символизирует собой единение сил природы, и каждый элемент строения отождествляется с той или иной стихией. Её цель – защитить край от негативной энергии.
После знакомства со ступой предложим вам принять участие в необычном ритуале, исполняющем самые заветные желания.
Сам остров также привлечёт ваше внимание. Одна из его сторон называется Коготь дракона: необычный силуэт, обрамлённый ледяными наплесками, неизменно вызывает бурю эмоций.
Соприкоснувшись с одухотворённой буддийской культурой и девственной зимней красой, вернёмся в отель, чтобы отдохнуть и сытно поужинать.
Включено: завтрак, обед, ужин.
Возвращение домой
Последний день путешествия не повод грустить, нас ждёт ещё одна порция прекрасного!
Проснёмся пораньше и встретим рассвет.
Рассветы на Ольхоне не менее пленительны, чем закаты, но их оттенки более мягкие, нежные, ласковые.
После у вас будет время на неспешные сборы и вкусный завтрак.
Закончится программа, когда мы вернёмся в Иркутск.
Поздравляем, вы исполнили мечту многих путешественников!
Включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|Даты тура
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|Скидка на детей до 12 лет
|Гостевой дом "Усадьба Копылова"
17-20 февраля
6-9 марта
|48 000
|10 000
|10%
|Гостевой дом "Номад"
|12-15 февраля
|49 000
|11 000
|10%
|Отель "Ирбис"
23-26 февраля
5-8 марта
|48 000
|10 000
|10%
|База отдыха "Ольхонские терема"
|12-15 марта
|43 000
|8 000
|10%
Варианты проживания
Гостевой дом «Усадьба Копылова»
"Усадьба Копылова" располагается в поселке Хужир Иркутской области. Это прекрасный вариант для семейного и активного отдыха.
В распоряжении гостей 32 уютных номера. В каждом из них предусмотрена необходимая мебель и современная техника для комфортного проживания.
Перекусить или пообедать можно в кафе рядом с отелем, в котором можно отведать вкусные блюда национальной кухни.
Расстояние до озера Байкал составляет около 1,2 км.
Гостевой дом «Номад»
Отель «Байкал Номад» расположен в поселке Хужир. Стойка регистрации работает круглосуточно. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Отель «Ирбис»
Отель "Ирбис" располагается в Хужире, в непосредственной близости от красивейшего озера Байкал. Это прекрасный вариант для семейного или отдыха с друзьями. Для Вашего удобства работает круглосуточная стойка регистрации.
Размещение осуществляется в уютных и светлых номерах. В каждом установлена качественная мебель и современная техника.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе, где подают традиционные блюда. Также имеется возможность разогреть или приготовить еду на общей кухне.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 231 км, а до аэропорта 226 км езды.
База отдыха «Ольхонские терема»
База отдыха «Ольхонские терема» находится в поселке Хужир Ольхонского район Иркутской области в непосредственной близости от жемчужины Сибири - озера Байкал. Уникальное место для рыбалки, пеших, автомобильных и водных экскурсий, а также спокойного и размеренного досуга вдали от шума и суеты большого города.
Номерной фонд турбазы предлагает постояльцам размещение в комфортных двухместных домиках со всеми удобствами.
Расположение рядом с небольшим сосновым лесом. Двухместные номера со своим душем и туалетом. Выдают полотенца. Средств личной гигиены нет, телевизора нет.
Бойлер с горячей водой и микроволновка круглосуточно доступны в кафетерии. Там же в кафетерии могут выдать фен, если нужно.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Ориентировочно в 9:30 утра встреча в аэропорту или на Ж/Д вокзале в Иркутске (время местное)
- Cопровождение гида
- Трансфер Иркутск - Ольхон
- Проживание в отеле на Ольхоне, номер стандарт, 3 ночи (душ и туалет в номере)
- Экскурсия на мыс Хобой на внедорожнике УАЗ
- Экскурсия по островам Малого Моря, о. Огой на внедорожнике УАЗ
- Питание:
- 1 день - ужин
- 2 день - завтрак, обед-пикник, ужин
- 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин
- 4 день - завтрак
- Трансфер по завершении тура в Иркутск ориентировочно к 19:00
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
- Услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.
- Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
- Бафф или шарф (для защиты шеи).
- Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
- Флисовый джемпер.
- Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
- Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
- Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
- Перчатки непродуваемые + варежки.
Обувь:
- Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
- Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики
Дополнительно:
- Грелки / стельки химические для ног и рук.
- Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
- Очки солнцезащитные – обязательно.
- Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
- Помада гигиеническая.
- Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).
Pекомендовано:
- Средства личной гигиены.
- Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
- Сушилки для обуви.
- Фонарик.
- Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).
Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.
Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер и др.
На острове возможны перепады электричества, лучше иметь запас блока питания для телефона.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Можно ли будет в туре оплатить картой?
В большинстве случаев всё можно оплатить картой или переводом, но лучше взять немного наличных на случай, если не будет связи
Какие дороги на острове?
Дорога по острову - грунтовая, будет много трясти. Тем, кого укачивает, лучше приобрести специальное лекарство.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
- начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях;
- встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее;
- трансфер на комфортабельном транспорте;
- ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор….
Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах;
- размещение на т/ б " Чара" - все замечательно.
- хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно.
Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!