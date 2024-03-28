Зимний остров Ольхон – это рай для фотографа! Зимой пейзажи острова преображаются до неузнаваемости по сравнению с летними и осенними видами.
Хотите привезти домой гигабайты фотографий льда, со льдом, во льдах? Тогда вы по адресу! Ледовые гроты, словно сошедшие со страниц сказок, космические пейзажи бесконечных зимних просторов и все виды льда – от крошечных кусочков до гигантских сосулек.
янв
янв
фев
фев
фев
фев
фев
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обряд встречи с Байкалом. Остров Ольхон. Экскурсия к мысу Бурхан
Утром в 09:30 встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале в Иркутске.
На микроавтобусе вы отправляетесь на остров Ольхон, время в пути 5-6 часов.
Прибытие на остров.
Размещение в отеле.
Вечером – обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка).
Узнаваемое, открыточное, красивое место на Байкале, которое несёт мощную энергетику и является святыней о. Ольхон.
После экскурсии – ужин.
Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»
После завтрака начинается увлекательная экскурсия на мыс Хобой – самый северный и самый знаменитый мыс острова.
Это место, окутанное древними легендами и преданиями. Хобой завораживает, притягивает, чарует.
Зимний Хобой – это россыпь голубых льдов и мощные скалы вокруг.
Здесь вы разрядите телефоны от количества фото и видео, которые сделаете.
По дороге мы сделаем остановки у острова Харанцы, чтобы посмотреть ледяные пещеры и гроты.
Далее на традиционных Уазах-буханках мы продолжим путь по льду Байкала к мысу Три брата, чтобы полюбоваться ледяными сокуями.
На «Трёх Братьях» образуются очень необычные наплески и ледовые гроты, подобные сказочным пещерам из сказки про Кая и Герду.
Еще немного и мы на самом севере Ольхона – мысе Хобой!
Здесь мы гуляем, много фотографируемся и обедаем на свежем воздухе.
Возвращение в мини-отель, ужин.
(*В туре с 3 по 7 января экскурсия на север острова проходит по самому острову, возможно увидеть все просторы Байкала со скалистых мысов Три Брата, Хобой. Также по маршруту будут выходы на лед и посещение пещер в районе острова Харанцы).
Экскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа Просветления
Завтрак.
Сегодня – экскурсия на юг острова Ольхон.
Вы посетите священный остров Огой, на котором установлена Буддийская Ступа Просветления.
Это настоящая святыня для буддистов и не только, ведь внутри ступы заложены буддийские реликвии и бронзовая статуэтка дакини ТромаНагмо, матери всех Будд.
Метановые пузыри Байкала – еще одна из целей нашего маршрута.
Причудливые застывшие во льду пузыри метана бывают разной формы и размеров. Мы будем искать их в небольших заливах на Малом море.
Также по всему маршруту сделаем остановки у ледяных пещер и в других красивых местах.
Вечером собираемся за ужином и делимся впечатлениями.
(*В туре с 3 по 7 января данная экскурсия проводится без посещения острова Огой, т. к. в это время к нему еще не будет подъезда по льду).
Свободный день
Завтрак.
Сегодня у вас свободный день, вы можете провести его в свое удовольствие: посетить мыс Бурхан, покататься на коньках, на велосипедах с зимними шинами, посетить зимний Сарайский пляж, сходить в музей или просто прогуляться по Байкалу.
Вы обязательно найдёте занятие по душе.
Потому что только один лёд можно исследовать бесконечно!
Трансфер в Иркутск. Отъезд
Завтрак.
Трансфер в Иркутск, время в пути 5-6 часов.
Окончание программы в Иркутске (ориентировочно прибытие с 16 до 19 часов, сквер им. Кирова).
Проживание
Тур предусматривает размещение в мини-отеле «Байкал» на о. Ольхон или аналогичном отеле, в номерах категории «Стандарт» или частично благоустроенных номерах категории «Эконом».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Вариант «Эконом»
|Стоимость
|отель о. Ольхон
|2-3-х местный номер (душ и туалет на этаже на 4 номера)
|36 700
|Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб.
|Вариант «Стандарт»
|Стоимость
|отель о. Ольхон
|2-3-х местный номер (душ и туалет в номере)
|46 900
|Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб.
Варианты проживания
Мини-отель «Байкал»
Расположен на острове Ольхон в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал. Благодаря отличному расположению отеля, в пешей доступности для туристов находятся самые значимые достопримечательности острова – скала Шаманка и Сарайский пляж, а также вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и проч.
Номера оформлены в загородном стиле, из окон открывается вид на Байкал, пляж и хвойный лес. К услугам отдыхающих кафе с панорамным видом на озеро, бесплатный Wi-Fi. Для размещения предлагаются 2-местные номера категории «Стандарт» (с душем и туалетом в номере) и 2-3-х местные номера категории «Эконом» (душ и туалет на этаже на 4 номера).
Номера располагаются в деревянных корпусах и отапливаются в зимнее время (центральное отопление), обставлены удобной, уютной мебелью: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф или гардероб, зеркало, телевизор. В 3-х местных номерах дополнительная односпальная кровать.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Размещение в отеле на Ольхоне в номере категории стандарт или эконом
- Трансфер Иркутск - о. Ольхон - Иркутск
- Питание по программе:1 день - ужин2, 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин4 день - завтрак и ужин5 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2, 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин
- 4 день - завтрак и ужин
- 5 день - завтрак
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Автомобильная экскурсия на мыс Огой
- Экскурсия к мысу Бурхан
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Питание в придорожных кафе
- Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Информация для участников тура
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля.
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.).
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне.
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника.
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым.
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры.
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности.
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель.
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно.
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23:00 ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы.
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.
Напоминаем:
- Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
- Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
- Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
- В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
- На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
- Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки в туре?
Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо гиду Александру, за интересные рассказы и и экскурсии. Большое спасибо всем.