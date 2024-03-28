Зимнее очарование Ольхона

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Проведите незабываемые дни в зимнем туре на Байкале и почувствуйте всю красоту и энергетику великого озера. Остров Ольхон – таинственный, магический и атмосферный остров с уникальной природой.

Зимний остров Ольхон – это рай для фотографа! Зимой пейзажи острова преображаются до неузнаваемости по сравнению с летними и осенними видами.

Хотите привезти домой гигабайты фотографий льда, со льдом, во льдах? Тогда вы по адресу! Ледовые гроты, словно сошедшие со страниц сказок, космические пейзажи бесконечных зимних просторов и все виды льда – от крошечных кусочков до гигантских сосулек.
Зимнее очарование Ольхона
Зимнее очарование Ольхона
Зимнее очарование Ольхона
Ближайшие даты:
3
янв
26
янв
2
фев
9
фев
14
фев
21
фев
28
фев
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даты

Что вас ожидает:

Святыня буддизма
Святыня буддизма
Увидим буддийскую ступу Просветления, в которую вложены различные реликвии, привезенные из разных уголков мира
Невероятный Байкальский лед
Невероятный Байкальский лед
Увидим самый красивый лед, осмотрим ледяные пещеры и гроты
Древние легенды мыса Хобой
Древние легенды мыса Хобой
Хобой завораживает, притягивает, чарует. Здесь вы разрядите телефоны от количества фото и видео.
Энергетика скалы Шаманка
Энергетика скалы Шаманка
Посетим очень красивое место на Байкале, которое несёт мощную энергетику и является святыней о. Ольхон

Программа тура по дням

1 день

Обряд встречи с Байкалом. Остров Ольхон. Экскурсия к мысу Бурхан

Утром в 09:30 встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале в Иркутске.

На микроавтобусе вы отправляетесь на остров Ольхон, время в пути 5-6 часов.

Прибытие на остров.

Размещение в отеле.

Вечером – обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка).

Узнаваемое, открыточное, красивое место на Байкале, которое несёт мощную энергетику и является святыней о. Ольхон.

После экскурсии – ужин.

Обряд встречи с Байкалом. Остров Ольхон. Экскурсия к мысу БурханОбряд встречи с Байкалом. Остров Ольхон. Экскурсия к мысу БурханОбряд встречи с Байкалом. Остров Ольхон. Экскурсия к мысу БурханОбряд встречи с Байкалом. Остров Ольхон. Экскурсия к мысу Бурхан
2 день

Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»

После завтрака начинается увлекательная экскурсия на мыс Хобой – самый северный и самый знаменитый мыс острова.

Это место, окутанное древними легендами и преданиями. Хобой завораживает, притягивает, чарует.

Зимний Хобой – это россыпь голубых льдов и мощные скалы вокруг.

Здесь вы разрядите телефоны от количества фото и видео, которые сделаете.

По дороге мы сделаем остановки у острова Харанцы, чтобы посмотреть ледяные пещеры и гроты.

Далее на традиционных Уазах-буханках мы продолжим путь по льду Байкала к мысу Три брата, чтобы полюбоваться ледяными сокуями.

На «Трёх Братьях» образуются очень необычные наплески и ледовые гроты, подобные сказочным пещерам из сказки про Кая и Герду.

Еще немного и мы на самом севере Ольхона – мысе Хобой!

Здесь мы гуляем, много фотографируемся и обедаем на свежем воздухе.

Возвращение в мини-отель, ужин.

(*В туре с 3 по 7 января экскурсия на север острова проходит по самому острову, возможно увидеть все просторы Байкала со скалистых мысов Три Брата, Хобой. Также по маршруту будут выходы на лед и посещение пещер в районе острова Харанцы).

Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»
3 день

Экскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа Просветления

Завтрак.

Сегодня – экскурсия на юг острова Ольхон.

Вы посетите священный остров Огой, на котором установлена Буддийская Ступа Просветления.

Это настоящая святыня для буддистов и не только, ведь внутри ступы заложены буддийские реликвии и бронзовая статуэтка дакини ТромаНагмо, матери всех Будд.

Метановые пузыри Байкала – еще одна из целей нашего маршрута.

Причудливые застывшие во льду пузыри метана бывают разной формы и размеров. Мы будем искать их в небольших заливах на Малом море.

Также по всему маршруту сделаем остановки у ледяных пещер и в других красивых местах.

Вечером собираемся за ужином и делимся впечатлениями.

(*В туре с 3 по 7 января данная экскурсия проводится без посещения острова Огой, т. к. в это время к нему еще не будет подъезда по льду).

Экскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа ПросветленияЭкскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа ПросветленияЭкскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа ПросветленияЭкскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа ПросветленияЭкскурсия на юг острова Ольхон. Буддийская Ступа Просветления
4 день

Свободный день

Завтрак.

Сегодня у вас свободный день, вы можете провести его в свое удовольствие: посетить мыс Бурхан, покататься на коньках, на велосипедах с зимними шинами, посетить зимний Сарайский пляж, сходить в музей или просто прогуляться по Байкалу.

Вы обязательно найдёте занятие по душе.

Потому что только один лёд можно исследовать бесконечно!

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Трансфер в Иркутск. Отъезд

Завтрак.

Трансфер в Иркутск, время в пути 5-6 часов.

Окончание программы в Иркутске (ориентировочно прибытие с 16 до 19 часов, сквер им. Кирова).

Проживание

Тур предусматривает размещение в мини-отеле «Байкал» на о. Ольхон или аналогичном отеле, в номерах категории «Стандарт» или частично благоустроенных номерах категории «Эконом».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Вариант «Эконом» Стоимость
отель о. Ольхон2-3-х местный номер (душ и туалет на этаже на 4 номера)36 700
Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб.
Вариант «Стандарт» Стоимость
отель о. Ольхон2-3-х местный номер (душ и туалет в номере)46 900
Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб.

Варианты проживания

Мини-отель «Байкал»

4 ночи

Расположен на острове Ольхон в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал. Благодаря отличному расположению отеля, в пешей доступности для туристов находятся самые значимые достопримечательности острова – скала Шаманка и Сарайский пляж, а также вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и проч.

Номера оформлены в загородном стиле, из окон открывается вид на Байкал, пляж и хвойный лес. К услугам отдыхающих кафе с панорамным видом на озеро, бесплатный Wi-Fi. Для размещения предлагаются 2-местные номера категории «Стандарт» (с душем и туалетом в номере) и 2-3-х местные номера категории «Эконом» (душ и туалет на этаже на 4 номера).

Номера располагаются в деревянных корпусах и отапливаются в зимнее время (центральное отопление), обставлены удобной, уютной мебелью: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф или гардероб, зеркало, телевизор. В 3-х местных номерах дополнительная односпальная кровать.

Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Размещение в отеле на Ольхоне в номере категории стандарт или эконом
  • Трансфер Иркутск - о. Ольхон - Иркутск
  • Питание по программе:1 день - ужин2, 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин4 день - завтрак и ужин5 день - завтрак
  • 1 день - ужин
  • 2, 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин
  • 4 день - завтрак и ужин
  • 5 день - завтрак
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на мыс Огой
  • Экскурсия к мысу Бурхан
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
  • Питание в придорожных кафе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.

Каждый турист обязан:

  1. Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля.
  2. Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.).
  3. Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне.
  4. Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника.
  5. Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым.
  6. Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры.
  7. Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности.
  8. Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель.
  9. Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно.
  10. Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23:00 ч.
  11. Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы.
  12. Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.

Напоминаем:

  1. Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
  2. Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
  3. Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
  4. В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
  5. На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
  6. Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки в туре?

Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
28 мар 2024
Очень рад что самые основные события этого тура длились 2 дня зимнего Байкала. Самое крутое что ты видишь, это величие этого озера и какое оно огромное и вместе с этим огромная ледяная плита по всей площади озера как огромный естественный каток для коньков. Было прекрасно наблюдать за бесконечными становыми щелями пока едешь на так называемой буханке по этому самому льду, кажется всё таким бесконечным и умиротворённым. Хочу подчеркнуть момент за уходом озера местного населения, в туалет сходишь не везде, а только в специальные биотуалеты которые периодически очищаются. Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Ирине, молодая, высокая, красивая девушка гид, которая рассказывала нам всякие шаманские небылицы и мифы о Байкале, и спасибо огромное тур-оператору "Большая страна" что объединил (хоть и не на долго)столько весёлых незабываемых людей с разных концов нашей страны, всё было очень мило, лампово и не смотря на холод так тепло от ситуации того что ты где то далеко на огромном озере с хорошей компанией людей. Так же добавлю, нас угощали в обед ухой из самой популярной там рыбы под названием - Омуль, вкусная рыба, отличается от речной.
Очень рад что самые основные события этого тура длились 2 дня зимнего Байкала. Самое крутое чтоОчень рад что самые основные события этого тура длились 2 дня зимнего Байкала. Самое крутое чтоОчень рад что самые основные события этого тура длились 2 дня зимнего Байкала. Самое крутое чтоОчень рад что самые основные события этого тура длились 2 дня зимнего Байкала. Самое крутое чтоОчень рад что самые основные события этого тура длились 2 дня зимнего Байкала. Самое крутое чтоОчень рад что самые основные события этого тура длились 2 дня зимнего Байкала. Самое крутое чтоОчень рад что самые основные события этого тура длились 2 дня зимнего Байкала. Самое крутое чтоОчень рад что самые основные события этого тура длились 2 дня зимнего Байкала. Самое крутое чтоОчень рад что самые основные события этого тура длились 2 дня зимнего Байкала. Самое крутое чтоОчень рад что самые основные события этого тура длились 2 дня зимнего Байкала. Самое крутое что
Е
22 мар 2024
Выбрали тур «Зимнее очарование Ольхона». На мой взгляд,для первого знакомства с Байкалом это самый оптимальный вариант. Ездили семьей,все остались в восторге и от природы,и от организации тура.
Ф
19 мар 2024
Все организованно очень хорошо и чётко. Продуманно все до мелочей. Отличные водители.
Спасибо гиду Александру, за интересные рассказы и и экскурсии. Большое спасибо всем.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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