Пробуждение Байкала. Майские праздники

читать дальше напрасными! Шикарная поездка! Потрясающий гид Константин рассказывал СТОООЛЬКО всего! О местности, об истории, о культуре! Очень интересно! Организаторы, менеджеры и сам гид учли все пожелания всех в туре, проявляли заботу и оперативно решали любые вопросы!

Потрясающий тур! Перед поездкой было много тревог, окажется ли Байкал интересным и красивым в это время года. Все тревоги оказались