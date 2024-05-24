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Авторский тур
4 дня
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
97 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
4500040 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Начало: Иркутск, аэропорт
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
8 мая в 10:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пробуждение Байкала. Майский тур
Начало: г. Иркутск
28 апр в 10:00
8 мая в 10:00
80 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Южное кольцо Байкала
Начало: Иркутск
24 июля в 10:00
7 авг в 10:00
79 780₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальские волны. Тур комфорт
Начало: Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 38 890₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с летним или осенним Ольхоном
Начало: Россия, Иркутск
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с летним или осенним Байкальском
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с горным Аршаном
Начало: Россия, Иркутск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 58 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Магия Байкальского льда
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
10 янв в 10:00
46 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимняя сказка Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
5 фев в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимние чудеса Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
Начало: г. Иркутск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 68 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Лёд. Лучшее за 3 дня в январе
Начало: г. Иркутск
13 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 84 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Семейный лед. Отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
18 мар в 10:00
от 94 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Лучшее за 3 дня. Лёд
Начало: г. Иркутск
17 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 71 570₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Начало: Россия, Иркутск
15 июля в 10:00
от 70 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
28 дек в 10:00
78 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Застывшие волны Байкала
Начало: Россия, Иркутск
7 фев в 10:00
12 фев в 10:00
от 37 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя сказка Байкала
Начало: Иркутск
30 дек в 10:00
42 230₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя сказка Ольхона
Начало: Иркутск
30 дек в 10:00
44 350₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
Начало: г. Иркутск
22 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
от 35 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с Ольхоном. Осеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 35 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с Байкальском. Осенний тур
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимнее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 29 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пробуждение Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Чудеса Ольхонской земли
Начало: Иркутск
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Побывать в местах силы, пройти обряд очищения и научиться играть на варгане
Начало: Иркутск
25 июня в 08:00
8 июля в 08:00
71 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальский релакс на острове Ольхон
Почилить на пляже, «поговорить» с Хранителем Байкала и увидеть Шаманку
Начало: Иркутск, раннее утро
21 июня в 08:00
11 июля в 08:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде
Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30
1 мар в 08:30
25 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Начало: Иркутск, 06:00
26 июня в 05:00
19 июля в 05:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
38 890₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Начало: Иркутск, старт программы - 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
81 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Заглянуть в гости к шаману, зарядиться энергией в местах силы и пообедать с видом на Байкал
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 10:00
24 июня в 10:00
1 июля в 08:00
48 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
17 июня в 09:00
4 июля в 09:00
31 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волшебная энергия Ольхона
Начало: Иркутск
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
35 600₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
7 фев в 10:00
14 фев в 10:00
8090072 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Зимний мир Ольхона
Начало: Иркутск
10 фев в 10:00
15 фев в 10:00
от 5200046 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Космическая жара на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
62 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина24 мая 2024Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
- ААнастасия8 мая 2024Пробуждение Байкала. Майские праздникиПотрясающий тур! Перед поездкой было много тревог, окажется ли Байкал интересным и красивым в это время года. Все тревоги оказались
- ААнастасия8 мая 2024Пробуждение Байкала. Майские праздникиСпасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ЮЮрий25 марта 2024Пробуждение Байкала. Майские праздникиВсе было идеально организовано, без сбоев и задержек.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «4-дневные туры»
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