Экскурсионные туры на 4 дня в Иркутске

Найдено 44 тура в категории «4-дневные туры» в Иркутске, цены от 15 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
97 500 за человека
Природные достопримечательности и священные места Байкала
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
4500040 500 за человека
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
59 900 за человека
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000 за человека
Алмазное сияние байкальского льда
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Начало: Иркутск, аэропорт
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
52 000 за человека
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за человека
За уходящим льдом Байкала
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
8 мая в 10:00
50 000 за человека
Пробуждение Байкала. Майский тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пробуждение Байкала. Майский тур
Начало: г. Иркутск
28 апр в 10:00
8 мая в 10:00
80 250 за человека
Южное кольцо Байкала
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Южное кольцо Байкала
Начало: Иркутск
24 июля в 10:00
7 авг в 10:00
79 780 за человека
Байкальские волны. Тур комфорт
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Байкальские волны. Тур комфорт
Начало: Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 38 890 за человека
Знакомство с летним или осенним Ольхоном
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с летним или осенним Ольхоном
Начало: Россия, Иркутск
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 700 за человека
Знакомство с летним или осенним Байкальском
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с летним или осенним Байкальском
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 900 за человека
Знакомство с горным Аршаном
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с горным Аршаном
Начало: Россия, Иркутск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 58 300 за человека
Магия Байкальского льда
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Магия Байкальского льда
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
10 янв в 10:00
46 700 за человека
Зимняя сказка Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимняя сказка Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
5 фев в 10:00
от 39 000 за человека
Зимние чудеса Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние чудеса Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 000 за человека
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
Начало: г. Иркутск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 68 500 за человека
Лёд. Лучшее за 3 дня в январе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Лёд. Лучшее за 3 дня в январе
Начало: г. Иркутск
13 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 84 200 за человека
Семейный лед. Отдых на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Семейный лед. Отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
18 мар в 10:00
от 94 500 за человека
Лучшее за 3 дня. Лёд
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Лучшее за 3 дня. Лёд
Начало: г. Иркутск
17 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 71 570 за человека
Вкус Байкала. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Начало: Россия, Иркутск
15 июля в 10:00
от 70 000 за человека
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
28 дек в 10:00
78 000 за человека
Застывшие волны Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Застывшие волны Байкала
Начало: Россия, Иркутск
7 фев в 10:00
12 фев в 10:00
от 37 950 за человека
Новогодняя сказка Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка Байкала
Начало: Иркутск
30 дек в 10:00
42 230 за человека
Новогодняя сказка Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка Ольхона
Начало: Иркутск
30 дек в 10:00
44 350 за человека
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
Начало: г. Иркутск
22 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
от 35 600 за человека
Знакомство с Ольхоном. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с Ольхоном. Осеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 35 600 за человека
Знакомство с Байкальском. Осенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с Байкальском. Осенний тур
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 900 за человека
Зимнее знакомство с Листвянкой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимнее знакомство с Листвянкой
Начало: Россия, Иркутск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 29 700 за человека
Пробуждение Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пробуждение Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
от 39 000 за человека
Чудеса Ольхонской земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Чудеса Ольхонской земли
Начало: Иркутск
от 45 000 за человека
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Энергия Байкала: Ольхон, Хобой и Малое Море
Побывать в местах силы, пройти обряд очищения и научиться играть на варгане
Начало: Иркутск
25 июня в 08:00
8 июля в 08:00
71 500 за человека
Байкальский релакс на острове Ольхон
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Байкальский релакс на острове Ольхон
Почилить на пляже, «поговорить» с Хранителем Байкала и увидеть Шаманку
Начало: Иркутск, раннее утро
21 июня в 08:00
11 июля в 08:00
58 000 за человека
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Авторский тур
4 дня
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде
Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30
1 мар в 08:30
25 500 за человека
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500 за человека
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Начало: Иркутск, 06:00
26 июня в 05:00
19 июля в 05:00
25 000 за человека
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
38 890 за человека
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В окружении Саян: тур по Аршану и Монголии
Посмотреть кратер потухшего вулкана, искупаться в термальных источниках и увидеть высочайшую вершину
Начало: Иркутск, старт программы - 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
81 500 за человека
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Байкальская перезагрузка: шаманы, обряды и главные места Ольхона
Заглянуть в гости к шаману, зарядиться энергией в местах силы и пообедать с видом на Байкал
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 10:00
24 июня в 10:00
1 июля в 08:00
48 000 за человека
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
17 июня в 09:00
4 июля в 09:00
31 300 за человека
Волшебная энергия Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Волшебная энергия Ольхона
Начало: Иркутск
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
35 600 за человека
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Начало: Россия, Иркутск
7 фев в 10:00
14 фев в 10:00
8090072 800 за человека
Зимний мир Ольхона
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Зимний мир Ольхона
Начало: Иркутск
10 фев в 10:00
15 фев в 10:00
от 5200046 800 за человека
Космическая жара на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Космическая жара на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
62 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Пробуждение Байкала. Майские праздники
    Потрясающий тур! Перед поездкой было много тревог, окажется ли Байкал интересным и красивым в это время года. Все тревоги оказались
    читать дальше

    напрасными! Шикарная поездка! Потрясающий гид Константин рассказывал СТОООЛЬКО всего! О местности, об истории, о культуре! Очень интересно! Организаторы, менеджеры и сам гид учли все пожелания всех в туре, проявляли заботу и оперативно решали любые вопросы!

  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Пробуждение Байкала. Майские праздники
    Спасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Пробуждение Ольхона
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Пробуждение Ольхона
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Пробуждение Ольхона
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Зимнее знакомство с Листвянкой
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • Ю
    Юрий
    25 марта 2024
    Пробуждение Байкала. Майские праздники
    Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Зимнее знакомство с Листвянкой
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Знакомство с летним или осенним Байкальском
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 44
  1. Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
  2. Природные достопримечательности и священные места Байкала
  3. Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
  4. В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
  5. Алмазное сияние байкальского льда
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "4-дневные туры" можно забронировать 44 тура от 15 000 до 97 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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