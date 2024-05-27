Туры на 3 дня в Иркутске

Найдено 69 туров в категории «3-дневные туры» в Иркутске, цены от 13 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
45 отзывов
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610 за человека
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
97 500 за человека
Природные достопримечательности и священные места Байкала
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
4500040 500 за человека
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
59 900 за человека
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Начало: Иркутск, 8:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
40 000 за человека
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000 за человека
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Начало: Иркутск, утро, адрес - по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
38 500 за человека
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000 за человека
Алмазное сияние байкальского льда
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Начало: Иркутск, аэропорт
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
52 000 за человека
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за человека
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 8 часов
1 отзыв
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за человека
За уходящим льдом Байкала
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
8 мая в 10:00
50 000 за человека
Ольхон - сердце Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ольхон - сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 31 000 за человека
Пробуждение Байкала. Майский тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пробуждение Байкала. Майский тур
Начало: г. Иркутск
28 апр в 10:00
8 мая в 10:00
80 250 за человека
Южное кольцо Байкала
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Южное кольцо Байкала
Начало: Иркутск
24 июля в 10:00
7 авг в 10:00
79 780 за человека
Перезагрузка на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Перезагрузка на Байкале
Начало: Иркутск
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 26 520 за человека
Байкальские волны. Тур комфорт
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Байкальские волны. Тур комфорт
Начало: Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 38 890 за человека
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 400 за человека
Знакомство с летним или осенним Ольхоном
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с летним или осенним Ольхоном
Начало: Россия, Иркутск
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 700 за человека
Знакомство с летним или осенним Байкальском
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с летним или осенним Байкальском
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 900 за человека
Знакомство с горным Аршаном
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с горным Аршаном
Начало: Россия, Иркутск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 58 300 за человека
Магия Байкальского льда
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Магия Байкальского льда
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
10 янв в 10:00
46 700 за человека
Зимняя сказка Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимняя сказка Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
5 фев в 10:00
от 39 000 за человека
Зимние чудеса Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние чудеса Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 000 за человека
Ольхон - зимнее сердце Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ольхон - зимнее сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 29 000 за человека
Ольхон - снежное сердце Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ольхон - снежное сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 29 000 за человека
Сердце моря. Зимнее путешествие на Байкал
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сердце моря. Зимнее путешествие на Байкал
Начало: Иркутск
25 фев в 10:00
5 мар в 10:00
29 000 за человека
Золотые краски Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Золотые краски Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 29 000 за человека
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
Начало: г. Иркутск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 68 500 за человека
Лёд. Лучшее за 3 дня в январе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Лёд. Лучшее за 3 дня в январе
Начало: г. Иркутск
13 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 84 200 за человека
Семейный лед. Отдых на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Семейный лед. Отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
18 мар в 10:00
от 94 500 за человека
Лучшее за 3 дня. Лёд
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Лучшее за 3 дня. Лёд
Начало: г. Иркутск
17 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 71 570 за человека
Вкус Байкала. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Начало: Россия, Иркутск
15 июля в 10:00
от 70 000 за человека
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
28 дек в 10:00
78 000 за человека
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Начало: Россия, Иркутск
31 дек в 10:00
51 300 за человека
Ледовая сказка Байкала. Перволед
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ледовая сказка Байкала. Перволед
Начало: Россия, Иркутск
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
23 670 за человека
Байкальская фантазия. Лёд
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Байкальская фантазия. Лёд
Начало: Россия, Иркутск
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 25 050 за человека
Ледовая сказка Байкала. Лед
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ледовая сказка Байкала. Лед
Начало: Россия, Иркутск
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
26 190 за человека
Застывшие волны Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Застывшие волны Байкала
Начало: Россия, Иркутск
7 фев в 10:00
12 фев в 10:00
от 37 950 за человека
Новогодняя сказка Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка Байкала
Начало: Иркутск
30 дек в 10:00
42 230 за человека
Новогодняя сказка Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка Ольхона
Начало: Иркутск
30 дек в 10:00
44 350 за человека
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
🛣 Джиппинг
🚁 На вертолёте
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Начало: Иркутск
1 мар в 10:00
216 000 за человека
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
Начало: г. Иркутск
22 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
от 35 600 за человека
Знакомство с Ольхоном. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с Ольхоном. Осеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 35 600 за человека
Знакомство с Байкальском. Осенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с Байкальском. Осенний тур
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гульнара
    27 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
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    Хужир. Погода солнечная, жаркая, поэтому даже загореть успели. Попали во время цветения багульника. Проживание в «Ладе» комфортное, кормят вкусно, разнообразно, смогли попробовать и байкальские блюда, и бурятские. Организатор Дмитрий все предусмотрел, много знает и с увлечением рассказывает, доброжелательный и открытый. Большое спасибо! Очень рекомендую этот тур.

    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
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    Организация на высоком уровне. Если даже в какие-то места не удастся попасть(а такое может быть по независящим от организатора причинам),то им найдут достойную замену. В любом случае приезд на Ольхон оправдан на 1000% процентов. Так что не раздумывайте,а двигайтесь на встречу впечатлениям!

  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Пробуждение Байкала. Майские праздники
    Потрясающий тур! Перед поездкой было много тревог, окажется ли Байкал интересным и красивым в это время года. Все тревоги оказались
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    напрасными! Шикарная поездка! Потрясающий гид Константин рассказывал СТОООЛЬКО всего! О местности, об истории, о культуре! Очень интересно! Организаторы, менеджеры и сам гид учли все пожелания всех в туре, проявляли заботу и оперативно решали любые вопросы!

  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Пробуждение Байкала. Майские праздники
    Спасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Ольхон - сердце Байкала
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Весенний Ольхон
    Море впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но это ничуть не испортило отдых.
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    В апреле на Ольхоне практически нет туристов, поэтому весь остров в первозданной красе только для нас! Наверное для первого знакомства это наилучшее время. мы довольны.

    Море впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но этоМоре впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но это
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Ольхон - сердце Байкала
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • А
    Альфия
    9 апреля 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отдыхала в начале апреля на острове Ольхон, гостиница Лада чистая, уютная, расположена в хвойном лесу, имеется все необходимое для комфортного
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    отдыха, кормят вкусно, интересная подача блюд, есть баня, гид Дмитрий организовал замечательную экскурсию по посёлку Хужир, на второй день была организована экскурсия в северную часть острова. Всем рекомендую посетить остров Ольхон, увидеть красоту, мощь и великолепие Байкала.

  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Ольхон - сердце Байкала
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
  2. Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
  3. Природные достопримечательности и священные места Байкала
  4. Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
  5. На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "3-дневные туры" можно забронировать 69 авторских туров от 13 000 до 216 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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