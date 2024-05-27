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Организация на высоком уровне. Если даже в какие-то места не удастся попасть(а такое может быть по независящим от организатора причинам),то им найдут достойную замену. В любом случае приезд на Ольхон оправдан на 1000% процентов. Так что не раздумывайте,а двигайтесь на встречу впечатлениям!