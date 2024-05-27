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10%
Авторский тур
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
97 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
4500040 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Начало: Иркутск, 8:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Начало: Иркутск, утро, адрес - по договорённости
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
38 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Начало: Иркутск, аэропорт
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня 8 часов
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
8 мая в 10:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ольхон - сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 31 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пробуждение Байкала. Майский тур
Начало: г. Иркутск
28 апр в 10:00
8 мая в 10:00
80 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Южное кольцо Байкала
Начало: Иркутск
24 июля в 10:00
7 авг в 10:00
79 780₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Перезагрузка на Байкале
Начало: Иркутск
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 26 520₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальские волны. Тур комфорт
Начало: Иркутск
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 38 890₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с летним или осенним Ольхоном
Начало: Россия, Иркутск
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с летним или осенним Байкальском
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с горным Аршаном
Начало: Россия, Иркутск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 58 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Магия Байкальского льда
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
10 янв в 10:00
46 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимняя сказка Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
5 фев в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимние чудеса Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ольхон - зимнее сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ольхон - снежное сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сердце моря. Зимнее путешествие на Байкал
Начало: Иркутск
25 фев в 10:00
5 мар в 10:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Золотые краски Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На снегоходах и собачьих упряжках по Байкалу
Начало: г. Иркутск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 68 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Лёд. Лучшее за 3 дня в январе
Начало: г. Иркутск
13 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 84 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Семейный лед. Отдых на Байкале
Начало: г. Иркутск
18 мар в 10:00
от 94 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Лучшее за 3 дня. Лёд
Начало: г. Иркутск
17 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 71 570₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Начало: Россия, Иркутск
15 июля в 10:00
от 70 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы на Байкале. Листвянка
Начало: Россия, Иркутск
28 дек в 10:00
78 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы на Байкале. Малое море
Начало: Россия, Иркутск
31 дек в 10:00
51 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ледовая сказка Байкала. Перволед
Начало: Россия, Иркутск
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
23 670₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Байкальская фантазия. Лёд
Начало: Россия, Иркутск
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 25 050₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ледовая сказка Байкала. Лед
Начало: Россия, Иркутск
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
26 190₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Застывшие волны Байкала
Начало: Россия, Иркутск
7 фев в 10:00
12 фев в 10:00
от 37 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя сказка Байкала
Начало: Иркутск
30 дек в 10:00
42 230₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя сказка Ольхона
Начало: Иркутск
30 дек в 10:00
44 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Начало: Иркутск
1 мар в 10:00
216 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с зимним или весенним Ольхоном
Начало: г. Иркутск
22 ноя в 10:00
25 ноя в 10:00
от 35 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с Ольхоном. Осеннее путешествие
Начало: Россия, Иркутск
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 35 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с Байкальском. Осенний тур
Начало: Россия, Иркутск
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 33 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГульнара27 мая 2024Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
- ССергей24 мая 2024Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
- ИИрина24 мая 2024Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
- ААнастасия8 мая 2024Пробуждение Байкала. Майские праздникиПотрясающий тур! Перед поездкой было много тревог, окажется ли Байкал интересным и красивым в это время года. Все тревоги оказались
- ААнастасия8 мая 2024Пробуждение Байкала. Майские праздникиСпасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ААся17 апреля 2024Море впечатлений! С погодой повезло, было тепло и сухо. В последний день снег выпал, но это ничуть не испортило отдых.
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ААльфия9 апреля 2024Отдыхала в начале апреля на острове Ольхон, гостиница Лада чистая, уютная, расположена в хвойном лесу, имеется все необходимое для комфортного
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «3-дневные туры»
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