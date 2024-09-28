Байкал: краски сибирской осени

Встречайте самое уютное время года на берегах Байкала. Уединённые леса сибирской тайги с ароматом дождя. Неизведанные острова и степи, которые осенью приобретают особый шарм.

Байкальская осень впечатляет даже самых искушённых путешественников!
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Познакомитесь с локациями, достойными мировых travel-блогов – Ольхон, Тажеранские степи, этнопарк “Золотая Орда”. Исследуете памятник инженерной мысли – Кругобайкальскую железную дорогу. Пройдете на катере вдоль красочных берегов. Попробуете сочетания байкальской кухни: уха, загудай, бурятские позы.

Байкал: краски сибирской осени
Байкал: краски сибирской осени
Байкал: краски сибирской осени
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Колоритная бурятская культура
Колоритная бурятская культура
Нас встретят местные жители в красочных нарядах, познакомят с народными ритуалами и закружат в традиционном хороводе
Байкальские деликатесы
Байкальские деликатесы
Попробуем буузы ручной лепки, наваристый суп – бухлёр, молочную настойку – тарасун
Панорамы осенних берегов
Панорамы осенних берегов
Увидим с воды бескрайние тоннели Кругобайкальской железной дороги в обрамлении ярких осенних пейзажей
Хранитель Байкала
Хранитель Байкала
Сделаем необычные фото на фоне аутентичной скульптуры известного художника Даши Намдакова

Программа тура по дням

1 день

Листвянка. Камень Черского. Байкальский музей

Ваше яркое приключение начинается прямо сейчас!

Ключевые эмоции на ближайшие несколько дней: восторг, заряд энергии, искреннее удивление: “Неужели Сибирь – это настолько красиво?! ”

Встречаем вас в аэропорту.

Первый пункт назначения – посёлок Листвянка.

Тут вы увидите берег Байкала.

В том числе, с высоты: на канатной дороге поднимемся к камню Черского.

Это смотровая площадка, откуда открывается величественный вид на берег и гладь озера.

Отличная идея для первого дня – познакомиться с историей в байкальском музее.

Гид сделает экскурсию максимально лёгкой: откройте для себя легенды озера, изучите местных рыбок и нерп – милых тюленей, которые обитают только на Байкале.

К вечеру заселяемся в отель Крестовая Падь и отдыхаем после насыщенного дня.

Листвянка. Камень Черского. Байкальский музейЛиствянка. Камень Черского. Байкальский музейЛиствянка. Камень Черского. Байкальский музейЛиствянка. Камень Черского. Байкальский музейЛиствянка. Камень Черского. Байкальский музейЛиствянка. Камень Черского. Байкальский музейЛиствянка. Камень Черского. Байкальский музей
2 день

Прогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги

В отеле для вас будет накрыт потрясающий завтрак в формате шведского стола.

Как допьёте утренний кофе, поднимайтесь на борт корабля!

Нас ждёт водное приключение и красивейшие панорамы осенних берегов.

Сегодня вы увидите эпохальный памятник инженерной мысли – Кругобайкальскую железную дорогу.

Это одна из самых дорогих дорог мира.

Она поражает гостей масштабами: бескрайние тоннели, галереи, эпохальные мосты и статные опоры.

Гид познакомит с историями этих мест.

Это будет настоящее погружение в прошлое Сибири!

Не забывайте наслаждаться байкальскими видами в прогулке на катере!

С каждым километром пути ландшафты меняются, открывая яркое побережье озера.

Спускаемся на берег и наслаждаемся вечером в гостеприимном посёлке: загляните на местный рынок, попробуйте копчёного омуля, встречайте красочный закат.

Прогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дорогиПрогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дорогиПрогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дорогиПрогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дорогиПрогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дорогиПрогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дорогиПрогулка на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги
3 день

Остров Ольхон и этнопарк «Золотая Орда»

Сегодня нам предстоит около 4-ёх часов дороги.

Наградой за проделанный путь станет сакральный остров Ольхон и этнопарк “Золотая Орда”.

Колоритная бурятская культура покоряет гостеприимством!

Вас встретят местные жители в красочных нарядах, познакомят с народными ритуалами и закружат в традиционном хороводе!

Не отказывайтесь от байкальских деликатесов: буузы ручной лепки, наваристый суп – бухлёр, молочная настойка – тарасун.

Ещё одно яркое впечатление сегодняшнего дня: долгожданный остров Ольхон!

Место притяжения путешественников со всего мира.

Своенравная природа, почитание традиций и шаманские ритуалы задают особый антураж этого места.

У вас будет время отдохнуть с дороги в отеле Ольхонские терема.

Вечером приглашаем погулять по окрестностям: вы увидите скалу Шаманка или мыс Бурхан – одно из любимых мест у гостей острова.

В древности тут совершали жертвоприношения, поэтому скала считается сакральной.

Наслаждаемся видами и встречаем яркий ольхонский закат.

Остров Ольхон и этнопарк «Золотая Орда»Остров Ольхон и этнопарк «Золотая Орда»Остров Ольхон и этнопарк «Золотая Орда»Остров Ольхон и этнопарк «Золотая Орда»Остров Ольхон и этнопарк «Золотая Орда»Остров Ольхон и этнопарк «Золотая Орда»
4 день

Мыс Хобой

Мы отправляемся к самой северной точке острова!

Туда, где насыщенные волны бьются о скалистые берега.

С обрыва открывается вид, от которого захватывает дух.

И сама земля пропитана энергетикой шаманских обрядов.

Мыс Хобой покорит ценителей «сильных», заряженных мест.

Осенью он приобретает особую таинственность и открывается с новой, немного мистической стороны.

На обед организуем пикник на свежем воздухе.

Обратный путь запомнится посещением ещё более необычных локаций.

Одна из них: скульптура художника Даши Намдакова.

Тут делают фотографии путешественники и знаменитые блогеры;

Место стало своеобразной “визитной карточной” Ольхона.

В вашем распоряжении прекрасный вечер на острове: погуляйте по берегу, покатайтесь на сапах в гидрокостюмах или уединитесь в одном из аутентичных заведений на закате.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
5 день

Тажеранские степи. Дорога в Иркутск

Последний день путешествия мы наполнили одними из самых красивых впечатлений.

Дорога в город лежит через Тажеранские степи, возраст которых 300-400 миллионов лет.

Это красивейшие равнины, откуда открываются насыщенные панорамы озера.

Пейзажи напоминают мощные горы Исландии.

Мы доставим вас в аэропорт города Иркутск, где тепло прощаемся и с удовольствием пригласим в новое путешествие!

Байкал – место, где вам всегда рады!

Тажеранские степи. Дорога в ИркутскТажеранские степи. Дорога в ИркутскТажеранские степи. Дорога в ИркутскТажеранские степи. Дорога в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местноедоплата за 1-местное
73 50011 000

Если вы отправляетесь путешествовать в одиночку, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать.

Варианты проживания

Отель «Крестовая Падь»

2 ночи

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»Отель «Крестовая Падь»

Отель «Ольхонские терема»

2 ночи

База отдыха «Ольхонские терема» находится в поселке Хужир Ольхонского район Иркутской области в непосредственной близости от жемчужины Сибири - озера Байкал. Уникальное место для рыбалки, пеших, автомобильных и водных экскурсий, а также спокойного и размеренного досуга вдали от шума и суеты большого города.
Номерной фонд турбазы предлагает постояльцам размещение в комфортных двухместных yjvthf[ со всеми удобствами.

Отель «Ольхонские терема»Отель «Ольхонские терема»Отель «Ольхонские терема»Отель «Ольхонские терема»Отель «Ольхонские терема»Отель «Ольхонские терема»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе: трансфер Иркутск - Листвянка, Тойота Хайстрансфер Листвянка - Хужир, Тойота Хайстрансфер Хужир - Тажеранская степь - Иркутск, Тойота Хайс
  • Трансфер Иркутск - Листвянка, Тойота Хайс
  • Трансфер Листвянка - Хужир, Тойота Хайс
  • Трансфер Хужир - Тажеранская степь - Иркутск, Тойота Хайс
  • Размещение в отеле Крестовая падь, двухместные номера категории Стандарт (2 ночи)
  • Размещение в отеле Ольхонские терема, двухместные номера категории Стандарт (2 ночи)
  • Питание:1 день - обед,2 день - завтрак, обед-пикник,3 день - завтрак, обед в Золотой Орде,4 день - завтрак, обед-пикник,5 день - завтрак
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак, обед-пикник
  • 3 день - завтрак, обед в Золотой Орде
  • 4 день - завтрак, обед-пикник
  • 5 день - завтрак
  • Обзорная экскурсия по Листвянке, посещение канатной дороги и музея Байкала
  • Экскурсия на катере вдоль КБЖД (3 часа)
  • Программа в "Золотой Орде", "В гостях у бурятской семьи"
  • Обзорная пешая экскурсия по Хужиру
  • Экскурсия на УАЗе на Хобой
  • Экскурсия по Тажеранской степи
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Алкогольная/табачная продукция
  • Услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка 10% детям до 12 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Тур входит в следующие категории Иркутска

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