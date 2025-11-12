июн
Программа тура по дням
День начала пути и знакомства с Байкалом
10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
Начать день мы предлагаем с поселка Листвянка.
Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера.
Испокон веков Листвянка являлась Воротами на Байкал.
Сейчас она превратилась в туристический центр, с оборудованными достопримечательностями, музеями, кафе, ресторанами, гостиницами и центрами ездового спорта.
В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале.
Далее нас ждет экскурсия в «Байкальский музей», где собрано множество экспонатов, рассказывающих о растительном и животном мире Байкала.
Ненадолго мы тоже станем исследователями и погрузимся в байкальские глубины в очках виртуальной реальности.
Подъем на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается замечательный вид на исток Ангары, а в ясную погоду и на горы Хамар-Дабана.
Прогулка по экотропе, знакомство с краснокнижными растениями Сибири.
Посещение Байкальской астрофизической обсерватории (БАО) Института солнечно-земной физики СО РАН.
В астрономической башне при ясном небе изучаем Солнце и его активность в научный телескоп.
Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!
Размещение в гостинице, небольшой отдых перед увлекательной вечерней экскурсией.
Вечером возвращаемся в обсерваторию и наблюдаем за звездным небом.
В программе: Экскурсия в пос. Листвянка (65 км). Экскурсия в Байкальский музей. Подъем на канатной дороге, спуск пешком. Обед в кафе. Посещение обсерватории (дневная и вечерняя экскурсии). Размещение в гостинице в Листвянке. (вкл. питание: обед).
Поселок Анга. Восхождение на гору Фрунзе
Завтрак в гостинице.
После завтрака на микроавтобусе отправляемся по Качугскому тракту в пос. Анга.
Тайга сменяется степью, а за рассказами гида время пролетает незаметно.
Остановка на обед.
Продолжение пути, совершим небольшое восхождение на Гору Фрунзе — место сходок ссыльных революционеров, узнаем их судьбу.
Побываем в русле древней прареки Праманзурки, узнаем, какая река была миллионы лет назад на Байкальской территории и что случилось с ней сейчас.
Ближе к вечеру прибываем в село Анга.
Размещение в гостевом доме на территории культурно-просветительского центра им. Святителя Иннокентия Вениаминова.
После небольшого отдыха, экскурсия по музейному комплексу, где мы узнаем о судьбе святителя и его вкладе в просветительское дело различных народностей.
В программе: Трансфер в пос. Анга (350 км, ~ 7 ч.). Обед в кафе. Размещение в гостевом доме. Экскурсия по КПЦ. Ужин в кафе. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин)ю
Наскальные рисунки. Река Лена. Дорога на Малое море
Завтрак в кафе.
После завтрака отправляемся к археологическому памятнику Шишкинская писаница.
Осмотр древних наскальных рисунков.
Далее переезд в село Верхоленск, небольшая обзорная экскурсия.
Отправляемся в пос. Качуг.
Ранее он славился судоверфью, где строили суда, отправлявшиеся по Лене.
Здесь же собраны ледоколы Арктика и Антарктика.
Прогулка по подвесному мосту через реку Лена.
Погрузившись в историю освоения Сибири, мы с вами отправляемся на Малое море – пролив на западе Байкала, отделённый от его основной части – «Большого моря» – островом Ольхон.
Размещение на базе отдыха в одном из заливов.
В программе: Переезд Анга – Шишкинские писаницы – Верхоленск – Качуг – Малое море. Экскурсии. Обед в кафе. Размещение на базе отдыха. Ужин на базе отдыха. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).
Прогулка на катере. Остров Огой. Остров Ольхон
После завтрака экскурсия на быстроходном катере на знаменитый остров Ольхон.
По пути посещаем остров Огой, где расположена буддийская ступа Просветления.
Прибываем на Ольхон – самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера.
Посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.
Легкий пикник на свежем воздухе.
Возвращение на базу отдыха.
В программе: Экскурсия на катере в составе сборной группы (~5,5 ч). Легкий обед-пикник. Ночевка на базе отдыха. Ужин на базе отдыха. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).
Тажеранские степи. Долина Каменных духов. Мраморный карьер
Завтрак на базе отдыха.
После отдыха на Байкальском побережье продолжаем пополнять багаж знаний.
Экскурсия по Тажеранским степям в сопровождении научного лектора.
Посещаем древние карьеры со скрытыми тайнами Земли, долину каменных духов – это невероятное скрытое место с различными скальными останцами, некоторые из них напоминают городища.
Вы научитесь измерять возраст байкальского лишайника и определять возраст выхода горной породы.
Священная гора Сахюртэ с рисунками древнего человека, возраст которых больше 2 тыс. лет.
Далее большой карьер статуарного мрамора вблизи пос. Бугульдейка.
Ближе к вечеру прибытие в Иркутск.
Размещение в гостинице.
В программе: Возвращение в Иркутск (~7 ч). По пути экскурсия по Тажеранам. Посещение мраморного карьера. Обед в кафе. Размещение в гостинице. (вкл. питание: завтрак, обед).
Тункинская долина. Четыре обсерватории
Завтрак в гостинице.
Сегодня мы отправимся в Тункинскую долину, чтобы узнать больше об астрономии и астрофизике.
Переезд по живописному Култукскому тракту, где мы снова увидим Байкал из окна автомобиля.
Знакомство с установками гамма-обсерватории Taiga.
Узнаем, как изучают космические лучи через регистрацию заряженных частиц и радиоизлучения широких атмосферных ливней.
Прогулка по территории обсерватории площадью в 3 кв. км.
Рядом с гамма-обсерваторией расположена геофизическая обсерватория Института солнечно-земной физики СО РАН.
Здесь лектор расскажет, как исследуют верхние слои атмосферы.
В лекционном зале послушаем рассказ об обсерваториях Байкальского региона, о вкладе в науку, исследования, об открытиях и перспективах развития астрофизики.
Приезд в урочище Бадары, экскурсия на третью обсерваторию.
Радиоастрофизическая обсерватория "Бадары" Института солнечно-земной физики.
Многоволновой сибирский радиогелиограф, состоящий из 528 радиоантен!
Это часть Национального гелиогеофизического комплекса РАН.
Посещение четвертой обсерватории РАО «Бадары» Института прикладной астрономии РАН.
Из наблюдений за квазарами ученые получают информацию о всемирном времени, параметры вращения Земли и координаты небесного полюса.
Отъезд в курортный поселок Аршан.
Размещение в гостинице.
В программе: Трансфер в пос. Аршан (210 км). По пути экскурсия по обсерваториям. Обед в кафе. Размещение в гостинице. Ужин в кафе. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).
Курортный поселок Аршан. Кратер потухшего вулкана. Минеральные источники. Метановые термы. Мараловая ферма
Завтрак в гостинице.
Пешая обзорная экскурсия по пос. Аршан.
Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии.
Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта “Аршан” с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней.
После обеда продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной.
Вы побываете в кратере потухшего вулкана "Тальская вершина", увидите конус вулкана Черского и “Коврижка”.
Услышите о далеком прошлом Тункинской долины со времен Юрского периода, а еще захватывающие легенды о прародителе бурятских племен Буха-нойоне, красавице Кынгырге.
Тункинскую долину нередко называют"Краем целебных нарзанов" из-за обилия минеральных источников, которые по своим целебным свойствам не уступают знаменитым водам Кавказа и Карпат.
Метановые термы Жемчугского источника уникальны по своему химическому составу.
Лечебница находится в живописном месте на правом берегу реки Иркут.
Вы можете искупаться в бассейне с минеральной водой (за доп. плату), выпить целебный фито-чай, отведать блюда бурятской кухни (за доп. плату).
А ближе к вечеру, перед возвращением в Аршан нас ждёт экскурсия на мараловую ферму.
В программе: Экскурсионная программа. Обед и ужин в кафе. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).
Дорога до Иркутска. Обзорная экскурсия по городу
Завтрак в гостинице.
Очень не хочется возвращаться в привычную городскую жизнь, суету и сутолоку, поэтому сборы затягиваются.
Но время подходит, автобус ждет, пора уезжать.
Дорога до Иркутска проходит в воспоминаниях о проведенном времени, смешных и забавных случаях, перемежаясь восклицаниями удивления от видов за окном автобуса.
По дороге – остановка на обед в придорожном кафе (за дополнительную плату).
А далее до самых пригородов Иркутска – Култукский тракт с его серпантином горной дороги, которая внушает восхищение и ужас одновременно.
По прибытии в Иркутск – обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры, истории и культуры.
Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).
Окончание программы в центре города или более удобном для вас месте.
В программе: Трансфер в Иркутск на рейсовом транспорте без гида (210 км, ~ 4 ч.). Экскурсионная программа. Окончание программы в ~18:00. (вкл. питание: завтрак).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), в Анге (1 ночь), на Малом море (2 ночи), в Иркутске (1 ночь), в Аршане (2 ночи) на базе двухместного размещения.
Доплата за одноместное размещение в гостиницах: 19 000 руб.
Варианты проживания
Гостевой дом «Усадьба Еремеевых»
Гостевой дом «Усадьба Еремеевых» расположен в селе Листвянка, на улице Куликова.
К услугам гостей комфортные номера с удобной мебелью, беспроводным интернетом, ванной комнатой с душем, феном, полотенцами и средствами личной гигиены.
Гостевой дом «BAIKAL CEDAR»
Гостевой дом "BAIKAL CEDAR" находится в Листвянке. Здесь Вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель. В некоторых - обустроен гостиный уголок, либо балкон.
Загородный комплекс «Маяк»
Загородный комплекс “Маяк” располагается в поселке Листвянка Иркутской области, у побережья озера Байкал. Населённый пункт считают «Воротами Байкала». Все номера оборудованы кондиционером, платяным шкафом, прикроватной тумбой, телевизором и другими предметами, которые делают пребывание гостей приятным и незабываемым. Ванная комната включает фен, мягкие полотенца и халаты.
Культурно-просветительский центр Иннокентия Вениаминова
Это действующий Свято-Иннокентьевский деревянный храм, в котором хранится ковчег с частицей мощей святителя Иннокентия (Вениаминова); открытый археологами фундамент Ильинской церкви, разрушенной в 1930-е годы и памятная часовня на месте ее алтаря; мемориальный деревянный дом XVIII века, в котором Святитель провел детские годы; музей миссионерской деятельности РПЦ; пять выставочных павильонов, которые рассказывают об основных периодах жизни и деятельности святителя Иннокентия (Вениаминова); выставочные залы, где проходят вернисажи сибирских художников, выставки и мастер-классы мастеров народного творчества и комфортабельные благоустроенные номера для паломников и туристов, готовые вместить 53 человека.
База отдыха «Наратэй» или аналогичная
База отдыха "Наратэй" ждёт своих гостей в селе Сахюрта. К Вашим услугам парковка, бильярд, детская площадка, сауна, трансфер и другое.
Для Вас здесь созданы прекрасные уютные номера для того, чтобы Вы получили качественный отдых и зарядились массой приятных эмоций от проживания в этом месте.
На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.
Гостиница «Ангара»
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Империя»
Гостиница «Империя» располагается в центре города Иркутска.
Номерной фонд гостиницы составляют 49 комфортабельных номеров с красивой мебелью различных категорий от Стандарта до Люкса, также для некурящих предусмотрены номера на 5 этаже. Из окон открывается великолепный вид на реку Ангара и собор Богоявления.
В гостинице работает ресторан, в котором подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь есть кафе и бар, где гости могут посидеть в приятной обстановке и насладиться напитками.
Гостиница «Европа»
Отель «Европа» располагается в самом центре города.
Номерной фонд отеля составляет 68 комфортабельных номеров различных категорий. Отель оснащен электронной системой доступа в номер, лифтом, внутренней и междугородней телефонной связью. В каждом номере имеется спутниковое ТВ, интернет и новая современная сантехника.
Гостиница «Туяна»
Этот отель расположен в курортном поселке Аршан в нижней части Тункинской гряды. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и паровая баня. Номера оформлены в загородном стиле с использованием экологически чистой отделки.
Каждый номер в отеле "Туяна" отделан деревом и обставлен деревянной мебелью. В общих и собственных ванных комнатах установлен душ.
В кафе отеля подают блюда русской кухни, а также можно заказать завтрак. Также в отеле предоставляются удобства для приготовления барбекю.
Гости отеля "Туяна" могут отдохнуть в русской паровой бане с небольшим бассейном, поиграть в настольный теннис или покататься на велосипеде.
Гостиница «Иркут»
Гостиница «Иркут» расположена на территории поселка Аршан, окружена живописными природными массивами. В составе сервиса бесплатные частная парковочная зона и Интернет Wi-Fi. Предоставляются принадлежности для барбекю. Хранение ценностей осуществляется в сейфе. Разрешается размещаться с домашними животными. Читающие по достоинству оценят библиотеку. Оборудованы места для курения. Семейным и не курящим предлагаются специальные условия.
В номерах имеется все необходимое для комфорта и отдых, включая кабельное телевидение, фен и бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Марьина роща»
Номера оборудованы ТВ с плоским экраном, гости могут в любой момент быть онлайн благодаря бесплатному Wi-Fi. Здесь вы сможете хорошо отдохнуть и восстановить свои силы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), в Анге (1 ночь), на Малом море (2 ночи), в Иркутске (1 ночь), в Аршане (2 ночи) на базе двухместного размещения
- Питание по программе
- Все трансферы и экскурсии по программе (кроме указанных за доп. плату)
- Услуги местных гидов на экскурсионную программу
- Входные билеты в музеи по программе (кроме указанных за доп. плату)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Улучшить класс обслуживания (размещение, транспорт и тд.)
- Индивидуальный трансфер в Иркутск в 8й день
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.