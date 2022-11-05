1 день

Встреча. Переезд в поселок Листвянка. Экскурсия в Лимнологический музей

Встречаемся в аэропорту г. Иркутск около справочной в 10.00 часов (просьба планировать приезд заранее).

Посадка в автобус и сразу начинаем небольшую обзорную экскурсию по городу.

Город основан в 1661 году.

Сегодня Иркутск пятый по величине город в Сибири.

После осмотра города переезжаем в поселок Листвянка, где берет свое начало река Ангара.

Посещение в Лимнологического музея, нерпинария.

Удивительный музей в котором собраны лучшие экспонаты и есть 11 аквариумов.

Вы узнаете почему Байкал такой чистый, какие загадки он в себе скрывает, кто обитает в этом уникальном озере.

В свободное время посещение рыбного Байкальского рынка.

Советуем попробовать омуль горячего копчения!

После обеда (за свой счет) возвращаемся в Иркутск, размещаемся в гостинице и отдыхаем.

Ужин самостоятельно в гостинице или любом кафе Иркутска.

Отдыхаете, гуляете самостоятельно по городу.

Питание включено: не включено.