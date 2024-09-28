2 день

Камень Черского

После завтрака собираемся и идем на обзорную гору Черского (по желанию можно подняться на кресельном подъемнике (оплата дополнительно).

С горы открывается вид на реку Ангара и Байкал.

После прогулки на выбор экскурсии (оплата дополнительно):

Экскурсия в музей зодчества «Тальцы».

Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге на катере с воздушной подушкой (по состоянию погоды на озере).

Дорога строилась в начале двадцатого века и проходит прямо вдоль Байкала. Поражает она тем, что путь находится около отвесных скал, которые спускаются прямо в озеро. КБЖД считается уникальным историко-культурным комплексом! 39 тоннелей, 16 каменных галерей, 248 мостов и виадуков! И все это на 70 км!

При предварительной заявке в офисе катание на собачьих упряжках или конные прогулки.

Питание: завтрак.