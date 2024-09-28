Этот тур рассчитан на тех, кто приехали посмотреть природу, увидеть Байкальский лед и полюбоваться горами.
Программа тура по дням
Листвянка. Музей Байкала
Встреча в 10 часов в аэропорту около справочной, посадка и трансфер в п. Листвянка.
Проедете по знаменитому Байкальскому тракту и познакомитесь с Листвянкой.
Посещение и экскурсия вмузее Байкала.
Можно посетить шоу нерп по желанию (оплата самостоятельно).
Байкальский лимнологический музей – в нем расположен нерпинарий, содержится самая полная информация о природе озера Байкал.
11 больших аквариумов с уникальной системой водоснабжения и водообмена, осуществляющая забор воды с глубины 400 м.
В двух отдельных объединенных аквариумах содержатся нерпа.
Работает экспозиция «Погружение на дно Байкала».
После музея посетим местный рынок, где сможете попробовать местные деликатесы (копченую и вяленую рыбу).
Размещаемся здесь же в Листвянке.
Вечером есть возможность подольше пройтись вдоль набережной Байкала.
При предварительной заявке в офисе катание на снегоходе или собачьих упряжках (бронируется заранее, при предоплате).
Питание: самостоятельно.
Камень Черского
После завтрака собираемся и идем на обзорную гору Черского (по желанию можно подняться на кресельном подъемнике (оплата дополнительно).
С горы открывается вид на реку Ангара и Байкал.
После прогулки на выбор экскурсии (оплата дополнительно):
- Экскурсия в музей зодчества «Тальцы».
- Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге на катере с воздушной подушкой (по состоянию погоды на озере).
Дорога строилась в начале двадцатого века и проходит прямо вдоль Байкала. Поражает она тем, что путь находится около отвесных скал, которые спускаются прямо в озеро. КБЖД считается уникальным историко-культурным комплексом! 39 тоннелей, 16 каменных галерей, 248 мостов и виадуков! И все это на 70 км!
При предварительной заявке в офисе катание на собачьих упряжках или конные прогулки.
Питание: завтрак.
Песчаная бухта
Сегодня предстоит совершить супер поездку в Песчаную бухту с осмотром льда, скалистых берегов Прибайкалья.
После завтрака едем в путешествие по льду Байкала.
Начинается наш маршрут от п. Листвянки и до самой знаменитой и очень живописной бухты Песчаная, будем проезжать мимо п. Большое Голоустное в котором проживали коренные жители буряты.
Осматриваем скалы Большую и Малую Колокольню или их еще называют Бабушкой и Дедушкой.
На обзорной прогулке по бухте делаем самые красивые фотографии прозрачного льда, торосов и т. п..
После осмотра бухты пикник на льду Байкала.
Посадка в хивус и переезжаем в п. Большое Голоустное.
Здесь мы будем проживать на турбазе.
Отдыхаем, делимся впечатлениями, ужинаем (оплата на месте).
Внимание! Переезд на Хивусе (катер на воздушной подушке) оплачивается дополнительно!
Питание: завтрак, обед-пикник.
Поселок Большое Голоустное
Находясь в Большом Голоустном можно наблюдать восход и если Вы хотите сделать красивые фотографии рассвета, то нужно встать пораньше.
На рассвете лед играет неповторимыми красками.
Красота завораживает!
После завтрака гуляем по Байкалу или для желающих катание на коньках на самом большом катке мира.
Едем кататься по Байкалу.
Не забываемые ощущения радости и восхищения, когда чувствуешь под ногами лед.
На коньках запросто можно пройти до 10 или 20 км, при этом абсолютно не чувствуется усталости.
Если Вы не умеете кататься, то можно отлично прогуляться пешком, почувствовать глубину Байкала!
Катаясь на коньках увидим дно Байкала через толщу льда, ощущения, как будто стоишь на стеклянном полу.
После катания небольшая прогулка по интересным местам поселка Большое Голоустное.
Вечером отдыхаем, делимся впечатлениями и ужинаем все вместе (оплата на месте).
Питание: завтрак.
Возвращение в Иркутск. Отъезд
После раннего завтрака, прощаемся с Байкалом, собираем багаж и возвращаемся в г. Иркутск.
Групповой переезд по живописной трассе.
Завершение программы.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение на турбазах (эконом, удобства на этаже).
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|81 600
|88 600
Варианты проживания
Турбазы по следованию маршрута
Размещение на туристических базах экономичного класса, удобства на этаже или в отдельном здании.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги сопровождающего
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Размещение на турбазе
- Питание, указанное в программе:1 день - не включено2 день - завтрак3 день - завтрак, обед-пикник4-5 день - завтрак
- 1 день - не включено
- 2 день - завтрак
- 3 день - завтрак, обед-пикник
- 4-5 день - завтрак
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Алкогольные напитки
- Питание в дороге или не указанное в программе
- Баня
- Аренда спортивного инвентаря (коньки), рыболовных снастей
- Видеосъемка
- Медицинская страховка
- Трансфер на катере с воздушной подушкой
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда: главное правило - одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.
- ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки;
- бафф или шарф (для защиты шеи);
- тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру;
- флисовый джемпер;
- термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25;
- тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон;
- носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв);
- перчатки непродуваемые + варежки.
Обувь:
- Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
- Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики
Дополнительно:
- грелки / стельки химические для ног и рук;
- ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам;
- очки солнцезащитные;
- крем от загара с высокой степенью защиты;
- помада гигиеническая;
- Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона);
Pекомендовано:
- термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла);
- сушилки для обуви;
- фонарик;
- наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).
Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки в туре?
Скидки детям до 12 лет 10%.
Скидки детям до 5 лет 20%.