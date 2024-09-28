Истории Байкальского льда

Тур, для тех, кто хотел бы отдохнуть интересно и узнать много нового о Байкале! Вы увидите по-настоящему прозрачный лед Байкала, побываете в безлюдных местах и получите массу впечатлений от зимнего льда.

Этот тур рассчитан на тех, кто приехали посмотреть природу, увидеть Байкальский лед и полюбоваться горами.
5
3 отзыва
Истории Байкальского льда
Истории Байкальского льда
Истории Байкальского льда
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Листвянка. Музей Байкала

Встреча в 10 часов в аэропорту около справочной, посадка и трансфер в п. Листвянка.

Проедете по знаменитому Байкальскому тракту и познакомитесь с Листвянкой.

Посещение и экскурсия вмузее Байкала.

Можно посетить шоу нерп по желанию (оплата самостоятельно).

Байкальский лимнологический музей – в нем расположен нерпинарий, содержится самая полная информация о природе озера Байкал.

11 больших аквариумов с уникальной системой водоснабжения и водообмена, осуществляющая забор воды с глубины 400 м.

В двух отдельных объединенных аквариумах содержатся нерпа.

Работает экспозиция «Погружение на дно Байкала».

После музея посетим местный рынок, где сможете попробовать местные деликатесы (копченую и вяленую рыбу).

Размещаемся здесь же в Листвянке.

Вечером есть возможность подольше пройтись вдоль набережной Байкала.

При предварительной заявке в офисе катание на снегоходе или собачьих упряжках (бронируется заранее, при предоплате).

Питание: самостоятельно.

Листвянка. Музей БайкалаЛиствянка. Музей БайкалаЛиствянка. Музей Байкала
2 день

Камень Черского

После завтрака собираемся и идем на обзорную гору Черского (по желанию можно подняться на кресельном подъемнике (оплата дополнительно).

С горы открывается вид на реку Ангара и Байкал.

После прогулки на выбор экскурсии (оплата дополнительно):

  • Экскурсия в музей зодчества «Тальцы».
  • Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге на катере с воздушной подушкой (по состоянию погоды на озере).

Дорога строилась в начале двадцатого века и проходит прямо вдоль Байкала. Поражает она тем, что путь находится около отвесных скал, которые спускаются прямо в озеро. КБЖД считается уникальным историко-культурным комплексом! 39 тоннелей, 16 каменных галерей, 248 мостов и виадуков! И все это на 70 км!

При предварительной заявке в офисе катание на собачьих упряжках или конные прогулки.

Питание: завтрак.

Камень ЧерскогоКамень ЧерскогоКамень ЧерскогоКамень Черского
3 день

Песчаная бухта

Сегодня предстоит совершить супер поездку в Песчаную бухту с осмотром льда, скалистых берегов Прибайкалья.

После завтрака едем в путешествие по льду Байкала.

Начинается наш маршрут от п. Листвянки и до самой знаменитой и очень живописной бухты Песчаная, будем проезжать мимо п. Большое Голоустное в котором проживали коренные жители буряты.

Осматриваем скалы Большую и Малую Колокольню или их еще называют Бабушкой и Дедушкой.

На обзорной прогулке по бухте делаем самые красивые фотографии прозрачного льда, торосов и т. п..

После осмотра бухты пикник на льду Байкала.

Посадка в хивус и переезжаем в п. Большое Голоустное.

Здесь мы будем проживать на турбазе.

Отдыхаем, делимся впечатлениями, ужинаем (оплата на месте).

Внимание! Переезд на Хивусе (катер на воздушной подушке) оплачивается дополнительно!

Питание: завтрак, обед-пикник.

Песчаная бухтаПесчаная бухтаПесчаная бухтаПесчаная бухта
4 день

Поселок Большое Голоустное

Находясь в Большом Голоустном можно наблюдать восход и если Вы хотите сделать красивые фотографии рассвета, то нужно встать пораньше.

На рассвете лед играет неповторимыми красками.

Красота завораживает!

После завтрака гуляем по Байкалу или для желающих катание на коньках на самом большом катке мира.

Едем кататься по Байкалу.

Не забываемые ощущения радости и восхищения, когда чувствуешь под ногами лед.

На коньках запросто можно пройти до 10 или 20 км, при этом абсолютно не чувствуется усталости.

Если Вы не умеете кататься, то можно отлично прогуляться пешком, почувствовать глубину Байкала!

Катаясь на коньках увидим дно Байкала через толщу льда, ощущения, как будто стоишь на стеклянном полу.

После катания небольшая прогулка по интересным местам поселка Большое Голоустное.

Вечером отдыхаем, делимся впечатлениями и ужинаем все вместе (оплата на месте).

Питание: завтрак.

Поселок Большое ГолоустноеПоселок Большое ГолоустноеПоселок Большое ГолоустноеПоселок Большое Голоустное
5 день

Возвращение в Иркутск. Отъезд

После раннего завтрака, прощаемся с Байкалом, собираем багаж и возвращаемся в г. Иркутск.

Групповой переезд по живописной трассе.

Завершение программы.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазах (эконом, удобства на этаже).

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
81 60088 600

Варианты проживания

Турбазы по следованию маршрута

4 ночи

Размещение на туристических базах экономичного класса, удобства на этаже или в отдельном здании.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги сопровождающего
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Размещение на турбазе
  • Питание, указанное в программе:1 день - не включено2 день - завтрак3 день - завтрак, обед-пикник4-5 день - завтрак
  • 1 день - не включено
  • 2 день - завтрак
  • 3 день - завтрак, обед-пикник
  • 4-5 день - завтрак
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Алкогольные напитки
  • Питание в дороге или не указанное в программе
  • Баня
  • Аренда спортивного инвентаря (коньки), рыболовных снастей
  • Видеосъемка
  • Медицинская страховка
  • Трансфер на катере с воздушной подушкой
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда: главное правило - одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.

  • ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки;
  • бафф или шарф (для защиты шеи);
  • тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру;
  • флисовый джемпер;
  • термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25;
  • тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон;
  • носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв);
  • перчатки непродуваемые + варежки.

Обувь:

  • Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
  • Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики

Дополнительно:

  • грелки / стельки химические для ног и рук;
  • ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам;
  • очки солнцезащитные;
  • крем от загара с высокой степенью защиты;
  • помада гигиеническая;
  • Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона);

Pекомендовано:

  • термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла);
  • сушилки для обуви;
  • фонарик;
  • наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).

Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки в туре?

Скидки детям до 12 лет 10%.

Скидки детям до 5 лет 20%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
28 сен 2024
Все очень понравилось. Новый опыт, места, эмоции.
П
8 сен 2024
Прекрасно провели время в хорошей компании! В первый день познакомились с Байкалом, а затем отправились на маршрут до пика Черского.
Прекрасно провели время в хорошей компании! В первый день познакомились с Байкалом, а затем отправились на маршрут до пика Черского.Прекрасно провели время в хорошей компании! В первый день познакомились с Байкалом, а затем отправились на маршрут до пика Черского.Прекрасно провели время в хорошей компании! В первый день познакомились с Байкалом, а затем отправились на маршрут до пика Черского.
Н
30 июл 2024
Добрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. Испытание на прочность и выносливость прошли успешно. При восхождении на Пик Черского местами было страшно,
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было желание дальше не идти, но благодаря нашему гиду Андрею, страхи поборола и дошла до конца. И это того стоило. Виды завораживают, жадно осматриваешь все вокруг и не можешь напитаться этими красотами!!! Планируем еще раз посетить эти места.

Добрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. ИспытаниеДобрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. ИспытаниеДобрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. ИспытаниеДобрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. ИспытаниеДобрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. ИспытаниеДобрый день! Хочу поблагодарить организаторов тура «Сердце Хамар-Дабана». Насыщенная программа, отличная организация. Увлекательное получилось путешествие. Испытание

Тур входит в следующие категории Иркутска

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