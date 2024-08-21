Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух

Прогуляться к Тёплым озёрам, увидеть буддийский дацан и побывать на минеральных источниках
Предлагаем необычное путешествие по Байкалу.

Увидим и бескрайнее озеро, и живописные скалы, и завораживающие пейзажи Тункинской долины с заснеженными хребтами.

Будем много гулять, наслаждаться тишиной и покоем, фотографироваться и осматривать буддийские святыни.

У вас будет один свободный день, чтобы составить свою неповторимую программу и пройтись по Байкальску самостоятельно.
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Условия бронирования: после подтверждения заказа необходимо внести предоплату (25% от стоимости тура), если до старта программы больше 30 дней. Если до дня старта остаётся менее 30 дней, то необходимо оплатить тур полностью после подтверждения заказа. При отмене тура не возвращаются фактически понесенные расходы на организацию тура.

В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт, туроператор ответственности не несёт. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и теплые носки
Сменная обувь
Тёплая куртка и брюки
Свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
Солнцезащитные очки
Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой

Проживание. Будем жить в гостинице «Маргобай», 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). За доплату возможно 1-местное проживание. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в номере «эконом».

Можем разместиться в 2-16-местном номере с возможным подселением (душ и туалет на этаже).

Возможно размещение в 2-местном номере (удобства в номере). Возможно 1-местное проживание за доплату.

Фото отеля взяты с сайта margobay.ru

Питание. В стоимость включено питание: 3 завтрака, 1 обед и 3 ужина.

Дети. Участие возможно с детьми от 2 лет.

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или аналогичном из Иркутска и обратно.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзале Иркутска или заберём из вашей гостиницы. В 10:00 по местному времени поедем в Байкальск, где заселимся в гостиницу.

Питание: ужин.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Тёплые озёра в горах

После завтрака отправимся к Тёплым озёрам у подножия гор: Снежное, Изумрудное и Сказка. По живописной тропе через густой лес прогуляемся к водоёмам, вдоволь надышимся свежими ароматами и насладимся тишиной. Пешком пройдём около 10 км. Экскурсия продлится 7 часов.

К вечеру вернёмся в Байкальск.

Питание: завтрак, обед и ужин.

Тёплые озёра в горахТёплые озёра в горахТёплые озёра в горах
3 день

Свободная программа

Сегодня свободный день. Вы сможете сами погулять по берегу Байкала, греясь на солнышке и любуясь пейзажами. А вы знали, что Байкальск находится на одной географической широте с Лондоном? Но погода здесь отнюдь не британская — много ясных и тёплых дней.

Питание: завтрак и ужин.

Свободная программаСвободная программаСвободная программаСвободная программа
4 день

Тункинская долина

Позавтракаем и поедем в посёлок Аршан в Тункинской долине. Мы побываем на водопадах и остановимся на минеральных источниках на южном склоне Тункинских гольцов. Осмотрим буддийский дацан и вечером вернёмся в Байкальск.

Длительность экскурсии — 10 часов. На машине проедем примерно 330 км, а пешком пройдём около 3 км.

Питание: завтрак и ужин.

Тункинская долинаТункинская долинаТункинская долинаТункинская долина
5 день

Отъезд

После завтрака поедем в Иркутск. Дорога займёт около 3 часов, в город прибудем примерно в 16:00.

Питание: завтрак.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: 3 завтрака, 1 обед и 3 ужина
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Стоимость тура при размещении в 2-16-местном номере - 53 900 руб
  • Стоимость тура при размещении в номере «стандарт» с удобствами - 63 100 руб. Доплата при 1-местном проживании - 10 000 руб
  • Доплата за 1-местное размещение в номере «эконом» - 7000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала или от вашего отеля, 10:00
Завершение: Иркутск, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхБайкалВыездныеАршанВсе туры5-дневные турыТункинская долинаПопулярные местаХребет Хамар-ДабанПрирода и пейзажиОбзорныеОт вашего отеляМинеральные источникиОт ж/д вокзалаИз аэропорта

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