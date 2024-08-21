Увидим и бескрайнее озеро, и живописные скалы, и завораживающие пейзажи Тункинской долины с заснеженными хребтами.
Будем много гулять, наслаждаться тишиной и покоем, фотографироваться и осматривать буддийские святыни.
У вас будет один свободный день, чтобы составить свою неповторимую программу и пройтись по Байкальску самостоятельно.
Описание тура
Организационные детали
Условия бронирования: после подтверждения заказа необходимо внести предоплату (25% от стоимости тура), если до старта программы больше 30 дней. Если до дня старта остаётся менее 30 дней, то необходимо оплатить тур полностью после подтверждения заказа. При отмене тура не возвращаются фактически понесенные расходы на организацию тура.
В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт, туроператор ответственности не несёт. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и теплые носки
Сменная обувь
Тёплая куртка и брюки
Свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
Солнцезащитные очки
Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Проживание. Будем жить в гостинице «Маргобай», 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). За доплату возможно 1-местное проживание. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в номере «эконом».
Можем разместиться в 2-16-местном номере с возможным подселением (душ и туалет на этаже).
Возможно размещение в 2-местном номере (удобства в номере). Возможно 1-местное проживание за доплату.
Фото отеля взяты с сайта margobay.ru
Питание. В стоимость включено питание: 3 завтрака, 1 обед и 3 ужина.
Дети. Участие возможно с детьми от 2 лет.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или аналогичном из Иркутска и обратно.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзале Иркутска или заберём из вашей гостиницы. В 10:00 по местному времени поедем в Байкальск, где заселимся в гостиницу.
Питание: ужин.
Тёплые озёра в горах
После завтрака отправимся к Тёплым озёрам у подножия гор: Снежное, Изумрудное и Сказка. По живописной тропе через густой лес прогуляемся к водоёмам, вдоволь надышимся свежими ароматами и насладимся тишиной. Пешком пройдём около 10 км. Экскурсия продлится 7 часов.
К вечеру вернёмся в Байкальск.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Свободная программа
Сегодня свободный день. Вы сможете сами погулять по берегу Байкала, греясь на солнышке и любуясь пейзажами. А вы знали, что Байкальск находится на одной географической широте с Лондоном? Но погода здесь отнюдь не британская — много ясных и тёплых дней.
Питание: завтрак и ужин.
Тункинская долина
Позавтракаем и поедем в посёлок Аршан в Тункинской долине. Мы побываем на водопадах и остановимся на минеральных источниках на южном склоне Тункинских гольцов. Осмотрим буддийский дацан и вечером вернёмся в Байкальск.
Длительность экскурсии — 10 часов. На машине проедем примерно 330 км, а пешком пройдём около 3 км.
Питание: завтрак и ужин.
Отъезд
После завтрака поедем в Иркутск. Дорога займёт около 3 часов, в город прибудем примерно в 16:00.
Питание: завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: 3 завтрака, 1 обед и 3 ужина
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Стоимость тура при размещении в 2-16-местном номере - 53 900 руб
- Стоимость тура при размещении в номере «стандарт» с удобствами - 63 100 руб. Доплата при 1-местном проживании - 10 000 руб
- Доплата за 1-местное размещение в номере «эконом» - 7000 руб