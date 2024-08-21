Предлагаем необычное путешествие по Байкалу. Увидим и бескрайнее озеро, и живописные скалы, и завораживающие пейзажи Тункинской долины с заснеженными хребтами. Будем много гулять, наслаждаться тишиной и покоем, фотографироваться и осматривать буддийские святыни. У вас будет один свободный день, чтобы составить свою неповторимую программу и пройтись по Байкальску самостоятельно.

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Описание тура

Организационные детали

Условия бронирования: после подтверждения заказа необходимо внести предоплату (25% от стоимости тура), если до старта программы больше 30 дней. Если до дня старта остаётся менее 30 дней, то необходимо оплатить тур полностью после подтверждения заказа. При отмене тура не возвращаются фактически понесенные расходы на организацию тура.

В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт, туроператор ответственности не несёт. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Рекомендуемые вещи:

Удобная обувь и теплые носки

Сменная обувь

Тёплая куртка и брюки

Свитер или толстовка

Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца

Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)

Солнцезащитные очки

Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)

Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой