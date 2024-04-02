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Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в поселок Листвянка.
Размещение в гостинице.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Подъем на смотровую площадку Камень Черского. Лимнологический музей
Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке"Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.
Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Листвянке
Свободный день в Листвянке.
Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.
Ее часто называют визитной карточкой озера.
Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.
Название поселку дано не случайно.
Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.
Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.
Питание включено: завтрак.
Байкальская астрофизическая обсерватория
Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.
Пешая прогулка до обзорной площадки.
Знакомство с 2 телескопами.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Отъезд
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в хостеле или гостинице на ваш выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Обычные даты
|Праздничные даты (01.01 по 12.01, 19.02 по 8.03)
|хостел
|эконом
|стандарт
|хостел
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|50600
|47700
|56400
|50600
|47700
|62200
|доплата за одноместное размещение
|-
|6000
|12000
|-
|6000
|16000
Хостел –размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).
Эконом – размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Стандарт – размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере).
Варианты проживания
Турбаза Обитаемый остров
Хостел представляет из себя деревянный коттедж со всеми удобствами. Номера без звукоизоляции. Чистые, тёплые и укомплектованы всем необходимым – крепкая мебель, постельное бельё, шкафы, вешалки, столы, зеркало.
Гостиница «Арабеска»
Расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра. На территории работает туристическое бюро. В гостинице можно поиграть в бильярд.
Гостиница «Байкальский Кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение, согласно выбранной категории
- Питание: день 2-5: завтрак
- День 2-5: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: По Листвянкедень 4: По Листвянкедень 5: Листвянка - Иркутск
- День 1: Иркутск - Листвянка
- День 2: По Листвянке
- День 4: По Листвянке
- День 5: Листвянка - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея) день 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
- День 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
- День 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
- День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки
- Сменная обувь
- Теплая куртка и брюки
- Свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Как организованы трансферы?
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!