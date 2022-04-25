Байкал. Зимнее очарование

Зимний Байкал притягивает туристов своим знаменитым разнообразием льда, только здесь мы увидим огромное количество

4.7
3 отзыва
Зимний Байкал притягивает туристов своим знаменитым разнообразием льда, только здесь мы увидим огромное количество ледяных пещер и гротов. Также тур содержит в себе познавательные экскурсии по историческим местам Иркутска и Листвянки. А Байкал навсегда покорит ваше сердце!
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Байкал. Зимнее очарование
Ближайшие даты:
02
фев
04
фев
07
фев
09
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Что вас ожидает 🤩

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Программа тура по дням

1 день
Иркутск, музей &quot;Тальцы&quot;, Листвянка

Прибытие в Иркутск.

Встреча с гидом.

Обзорная экскурсия по Иркутску. 

Иркутск – старинный сибирский город.

Деревянная архитектура, которая отлично вписывается в современную среду – это удивительный пример соседства современности и исторического наследия.

Проедем по историческим местам.

Гид – знаток истории города – расскажет интересные истории об архитектуре и деревянном зодчестве, знаменитых деятелях истории и культуры России, чья жизнь была связана с городом.

Длительность экскурсии 3-4 часа.

По Байкальскому тракту отправимся в Листвянку.

На пути остановимся для посещения архитектурно-этнографического музея  "Тальцы".

Экскурсия по музею под открытым небом.

Прибытие в Листвянку.

Заселение.

Отдых.

Включено в стоимость: проживание, гид, экскурсия по Иркутску и в "Тальцы", групповой трансфер.

Иркутск, музей &quot;Тальцы&quot;, ЛиствянкаИркутск, музей &quot;Тальцы&quot;, ЛиствянкаИркутск, музей &quot;Тальцы&quot;, ЛиствянкаИркутск, музей &quot;Тальцы&quot;, ЛиствянкаИркутск, музей &quot;Тальцы&quot;, Листвянка
2 день
Обзорная экскурсия по Листвянке. Музей Байкала. Камень Черского

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Листвянке.

В программе: знаменитый Шаман-Камень, музей Байкала, подъем к Камню Черского, откуда открывается роскошный вид на Байкал и место, где вытекает из Байкала река Ангара.

Обед в ресторане местной кухни (оплачивается отдельно).

Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая.

Прекрасный и величественный архитектурный памятник, украшенный колокольнями. 

Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку.

Заселение в Листвянке.

Отдых.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, групповой трансфер, экскурсия, гид.

Обзорная экскурсия по Листвянке. Музей Байкала. Камень ЧерскогоОбзорная экскурсия по Листвянке. Музей Байкала. Камень ЧерскогоОбзорная экскурсия по Листвянке. Музей Байкала. Камень ЧерскогоОбзорная экскурсия по Листвянке. Музей Байкала. Камень Черского
3 день
Остров Ольхон

Отправление на остров Ольхон.

Время в пути – около 5 часов.

До паромной переправы наш путь ляжет по Тажеранским степям.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Заселение в пос. Хужир.

Свободное время.

Рекомендуем прогуляться на визитную карточку острова – Мыс Бурхан (скала Шаманка).

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
4 день
Экскурсия на север Ольхона

Завтрак.

На автомобилях УАЗ или ГАЗ поедем к северной части Ольхона.

Увидим мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун – поразительные образы и очертания льда.

Посетим мыс Хобой.

Скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).

Обед-пикник.

Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.

Свободный вечер.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.

Экскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север ОльхонаЭкскурсия на север Ольхона
5 день
Возвращение в Иркутск. Отъезд

Завтрак.

Возвращение в Иркутск.

Завершение программы.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Стандарт: 40 000 руб. Доплата за одноместное размещение – 21 000 руб.

Комфорт: 57 000 руб. Доплата за одноместное размещение – 32 000 руб.

Типы размещения:

  • Стандарт – удобства в самом номере;
  • Комфорт – улучшенные категории номеров (делюкс, люкс).

Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер из/в аэропорт в последний и в первый день тура
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Гиды, экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • Удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • Головной убор (теплая шапка);
  • Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • Теплые варежки или перчатки;
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Купальные принадлежности (для посещения бани);
  • Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • Портативное зарядное устройство (power bank);
  • Туалетные принадлежности;
  • Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • Сидушка (хоба туристическая);
  • Термос (по желанию);
  • Бинокль (по желанию);
  • Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Может ли поменяться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
25 апр 2022
Принимающая сторона - приветливый персонал, радужные люди, стараются наилучшим образом организовать Ваш досуг. Но есть небольшие недочёты в организации.
Р
22 апр 2022
Организовали отлично,
Сопровождали на протяжении всего тура,
Поделились контактами дополнительных активностей на острове Ольхон
Ч
31 мар 2022
Организовано все отлично. Связь и информация по ходу действия была хорошо организована. Все было вовремя. Транспорт исправный. Гиды и водители профессиональные.

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