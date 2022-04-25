Прибытие в Иркутск.
Встреча с гидом.
Обзорная экскурсия по Иркутску.
Иркутск – старинный сибирский город.
Деревянная архитектура, которая отлично вписывается в современную среду – это удивительный пример соседства современности и исторического наследия.
Проедем по историческим местам.
Гид – знаток истории города – расскажет интересные истории об архитектуре и деревянном зодчестве, знаменитых деятелях истории и культуры России, чья жизнь была связана с городом.
Длительность экскурсии 3-4 часа.
По Байкальскому тракту отправимся в Листвянку.
На пути остановимся для посещения архитектурно-этнографического музея "Тальцы".
Экскурсия по музею под открытым небом.
Прибытие в Листвянку.
Заселение.
Отдых.
Включено в стоимость: проживание, гид, экскурсия по Иркутску и в "Тальцы", групповой трансфер.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Листвянке.
В программе: знаменитый Шаман-Камень, музей Байкала, подъем к Камню Черского, откуда открывается роскошный вид на Байкал и место, где вытекает из Байкала река Ангара.
Обед в ресторане местной кухни (оплачивается отдельно).
Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая.
Прекрасный и величественный архитектурный памятник, украшенный колокольнями.
Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку.
Заселение в Листвянке.
Отдых.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, групповой трансфер, экскурсия, гид.
Отправление на остров Ольхон.
Время в пути – около 5 часов.
До паромной переправы наш путь ляжет по Тажеранским степям.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Заселение в пос. Хужир.
Свободное время.
Рекомендуем прогуляться на визитную карточку острова – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак.
Завтрак.
На автомобилях УАЗ или ГАЗ поедем к северной части Ольхона.
Увидим мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун – поразительные образы и очертания льда.
Посетим мыс Хобой.
Скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).
Обед-пикник.
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
Свободный вечер.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.
Завтрак.
Возвращение в Иркутск.
Завершение программы.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Стандарт: 40 000 руб. Доплата за одноместное размещение – 21 000 руб.
Комфорт: 57 000 руб. Доплата за одноместное размещение – 32 000 руб.
Типы размещения:
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.