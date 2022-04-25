Зимний Байкал притягивает туристов своим знаменитым разнообразием льда, только здесь мы увидим огромное количество ледяных пещер и гротов. Также тур содержит в себе познавательные экскурсии по историческим местам Иркутска и Листвянки. А Байкал навсегда покорит ваше сердце!

Посетим остров, который является сосредоточением шаманизма Центральной Азии. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Узнаем много информации о Байкале и его обитателях "из первых рук" в музее озера

Музей расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.

Программа тура по дням

1 день Иркутск, музей "Тальцы", Листвянка

Прибытие в Иркутск. Встреча с гидом. Обзорная экскурсия по Иркутску. Иркутск – старинный сибирский город. Деревянная архитектура, которая отлично вписывается в современную среду – это удивительный пример соседства современности и исторического наследия. Проедем по историческим местам. Гид – знаток истории города – расскажет интересные истории об архитектуре и деревянном зодчестве, знаменитых деятелях истории и культуры России, чья жизнь была связана с городом. Длительность экскурсии 3-4 часа. По Байкальскому тракту отправимся в Листвянку. На пути остановимся для посещения архитектурно-этнографического музея "Тальцы". Экскурсия по музею под открытым небом. Прибытие в Листвянку. Заселение. Отдых. Включено в стоимость: проживание, гид, экскурсия по Иркутску и в "Тальцы", групповой трансфер.

2 день Обзорная экскурсия по Листвянке. Музей Байкала. Камень Черского

Завтрак. Обзорная экскурсия по Листвянке. В программе: знаменитый Шаман-Камень, музей Байкала, подъем к Камню Черского, откуда открывается роскошный вид на Байкал и место, где вытекает из Байкала река Ангара. Обед в ресторане местной кухни (оплачивается отдельно). Посещение деревянного двухъярусного Свято-Никольского храма в Пади Крестовая. Прекрасный и величественный архитектурный памятник, украшенный колокольнями. Прогулка по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку. Заселение в Листвянке. Отдых. Включено в стоимость: проживание, завтрак, групповой трансфер, экскурсия, гид.

3 день Остров Ольхон

Отправление на остров Ольхон. Время в пути – около 5 часов. До паромной переправы наш путь ляжет по Тажеранским степям. Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики! Заселение в пос. Хужир. Свободное время. Рекомендуем прогуляться на визитную карточку острова – Мыс Бурхан (скала Шаманка). Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак.

4 день Экскурсия на север Ольхона

Завтрак. На автомобилях УАЗ или ГАЗ поедем к северной части Ольхона. Увидим мыс Любви, мраморные скалы мыса Саган-Хушун – поразительные образы и очертания льда. Посетим мыс Хобой. Скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»). Обед-пикник. Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память. Свободный вечер. Включено в стоимость: завтрак, проживание, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник.

5 день Возвращение в Иркутск. Отъезд