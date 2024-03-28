2 день

Экскурсии на мыс Хобой, скальный комплекс «Сагаан Хушун»

После завтрака начинается увлекательная экскурсия на мыс Хобой – самый северный и самый знаменитый мыс острова.

Это место, окутанное древними легендами и преданиями. Хобой завораживает, притягивает, чарует.

Зимний Хобой – это россыпь голубых льдов и мощные скалы вокруг.

Здесь вы разрядите телефоны от количества фото и видео, которые сделаете.

По дороге мы сделаем остановки у острова Харанцы, чтобы посмотреть ледяные пещеры и гроты.

Далее на традиционных Уазах-буханках мы продолжим путь по льду Байкала к мысу Три брата, чтобы полюбоваться ледяными сокуями.

На «Трёх Братьях» образуются очень необычные наплески и ледовые гроты, подобные сказочным пещерам из сказки про Кая и Герду.

Еще немного и мы на самом севере Ольхона – мысе Хобой!

Здесь мы гуляем, много фотографируемся и обедаем на свежем воздухе.

Возвращение в мини-отель, ужин.

(*В туре с 3 по 7 января экскурсия на север острова проходит по самому острову, возможно увидеть все просторы Байкала со скалистых мысов Три Брата, Хобой. Также по маршруту будут выходы на лед и посещение пещер в районе острова Харанцы).