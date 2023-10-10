За два дня мы пройдем десятки километров по одной из самых ярких инженерных достопримечательностей России — Кругобайкальской железной дороге или, как ее называют иначе, Золотой пряжке стального пояса страны.
Увидим живописные поселения, стоящие здесь еще с царских времен, прогуляемся вдоль берега Байкала и переночуем среди дикой природы на местной турбазе.
Увидим живописные поселения, стоящие здесь еще с царских времен, прогуляемся вдоль берега Байкала и переночуем среди дикой природы на местной турбазе.
Ближайшие даты:
17
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Озеро Байкал
- Порт Байкал
- Каскад туннелей «Птичий базар»
- Поселок Старая Ангасолка
- Станции Шарыжалгай, Тёмная падь
Описание
Золотая пряжка стального пояса России Мы отправимся в двухдневное путешествие по одному из уникальных памятников инженерии Прибайкалья. Еще с царских времен здесь зародились небольшие поселки, и память об истории Кругобайкальской железной дороги хранится жителями по сей день. Пейзажи дикой природы, горные ландшафты, живописные тропинки — все это будет окружать нас во время тура, создавая неповторимую атмосферу. Важная информация: Обязательно возьмите с собой:
- треккинговую, нескользкую обувь;
- солнцезащитные очки и крем от загара;
- дождевик, в зависимости от погодных условий;
- хоба, подпопник;
- фотоаппарат;
- воду;
- орешки, шоколад, перекус во время пути.
Даты тура: 18.05.2024 – 19.05.2024
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Байкал
- Порт Байкал
- Каскад туннелей «Птичий базар»
- Поселок Старая Ангасолка
- Станции Шарыжалгай, Тёмная падь
Что включено
- Трансфер по программе (автобус, электропоезд)
- Сопровождение гидом на протяжении всего маршрута
- Проживание на турбазе
- Переправа на пароме
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Страховка от клещевого энцефалита
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Даты тура: 18.05.2024 – 19.05.2024
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7 (950) 111-74-03 и +7 (950) 067-86-36
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
10 окт 2023
Качественная организация туров. Внимательное отношение к туристам и великолепные маршруты. Спасибо за все!
Т
Тамара
5 сен 2023
Практически все лето выбирались на туры с БайкалПро! Посетили Аршан, водопады, КБЖД и ещё в несколько туров. Везде продуманная программа, классная команда, куча активностей для взрослых и детей, мы в восторге! Надышались чистым воздухом, получили массу положительных эмоций ♥🙏
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