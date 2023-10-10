треккинговую, нескользкую обувь;

солнцезащитные очки и крем от загара;

дождевик, в зависимости от погодных условий;

хоба, подпопник;

фотоаппарат;

воду;

орешки, шоколад, перекус во время пути.

Золотая пряжка стального пояса России Мы отправимся в двухдневное путешествие по одному из уникальных памятников инженерии Прибайкалья. Еще с царских времен здесь зародились небольшие поселки, и память об истории Кругобайкальской железной дороги хранится жителями по сей день. Пейзажи дикой природы, горные ландшафты, живописные тропинки — все это будет окружать нас во время тура, создавая неповторимую атмосферу. Важная информация: Обязательно возьмите с собой: