Ветер странствий Байкала

Настоящий ветер приключений захватит вас и пронесёт по энергетически мощным

4.7
3 отзыва
Настоящий ветер приключений захватит вас и пронесёт по энергетически мощным, впечатляющим и невероятно живописным местам на Байкале! Вы увидите Байкальское сердце — остров Ольхон, почувствуете фундаментальность и силу величественных Восточных Саян, побываете на легендарной Кругобайкальской железной дороге и получите впечатления, которые запомнятся надолго!
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ветер странствий Байкала
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
Проедем на поезде по известной железной дороге и насладимся невероятными видами
Исторический Иркутск
Исторический Иркутск
Познакомимся с памятными местами города и исторической архитектурой
Восхождение на пик Любви
Восхождение на пик Любви
Поднимемся на пик Любви и полюбуемся открывающимися панорамами
Водопады и термальные источники
Водопады и термальные источники
Посетим водопады и при желании заглянем на термальные источники
Мистический хранитель Байкала
Мистический хранитель Байкала
Удивимся впечатляющей скульпторе «Хранитель Байкала» Даши Намдакова
Скалистые клыки мыса Хобой
Скалистые клыки мыса Хобой
Увидим своими глазами мыс, скалистые берега которого напоминают звериные клыки

Программа тура по дням

1 день

Дорога на Ольхон

Встреча группы в Иркутске в 10.00

Групповой трансфер на остров Ольхон. Путь будет пролегать по комфортной трассе по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Паромная переправа к острову.

Заселение.

Свободное время. В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация — мыс Бурхан, скала Шаманка. Мы рекомендуем прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Отдых.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание.

Дорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на Ольхон
2 день

Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой

Завтрак.

Экскурсия на мыс Хобой. Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.

Посетим мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

В рамках экскурсии захватим мыс Саган-Хушун (или «Три брата») — отвесную скалу из белоснежного мрамора; увидим своими глазами необычную и впечатляющую скульптуру Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Обед на фоне красивой байкальской природы.

Возвращение в гостиницу.

Отдых.

Включено в стоимость:

  • Проживание;
  • завтрак;
  • экскурсия;
  • обед-пикник;
  • групповой трансфер;
  • разрешения на посещение национального парка.
Экскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой
3 день

Свободный день на о. Ольхон

Этот день полностью свободен от экскурсий. Вы может прогуляться еще раз к священному мысу Бурхан, по Сарайскому пляжу, купить сувениров или просто позагорать на берегу, покататься на конях (также необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон).

Также у вас будет возможность посетить Ольхонский краеведческий музей — находится он в центре Хужира. Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее.

Посещение этого музея станет познавательным вариантом времяпровождения: вы узнаете историю рыбзавода, подкрепленную предметами тех времен, увидите предметы интерьера прошлых столетий.

Включено в стоимость: завтрак, проживание.

Свободный день на о. ОльхонСвободный день на о. ОльхонСвободный день на о. Ольхон
4 день

Возвращение в Иркутск. Экскурсия по городу

Завтрак.

Трансфер в Иркутск в первой половине дня. Время в пути — около 6 ч.

Обзорная экскурсия по Иркутску.

Иркутск — старинный сибирский город, возникший на месте сибирского острога. Интересен туристам, в первую очередь, деревянной архитектурой, которая гармонично вписывается в городскую среду — это уникальный пример соседства современности и исторического наследия.

В Иркутске около 685 памятников истории и культуры. Вы проедете по историческим местам, сопровождающий вас гид — знаток истории города — поведает интересные факты, познакомит с историей Иркутского острога, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском. Обычные на первый взгляд здания, скульптуры и памятники откроются с иной стороны, вы ощутите дух времени в современном городе.

Продолжительность экскурсии 3-4 часа.

Заселение в гостиницу.

Вечером будет свободное время, чтобы погулять самостоятельно по окрестностям и прочувствовать жизнь города глубже.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, услуги гида, проживание.

Возвращение в Иркутск. Экскурсия по городуВозвращение в Иркутск. Экскурсия по городуВозвращение в Иркутск. Экскурсия по городу
5 день

Экскурсия по КБЖД

Завтрак.

Экскурсия по КБЖД — однодневная экскурсия вдоль Байкала на комфортабельном поезде. Ранним утром вы отправляетесь в порт Байкал, откуда начнется экскурсия. Здесь где вас ждет поезд, который двигается по старой Кругобайкальской железной дороге. Вы узнаете историю строительства железной дороги, о жизни и истории местного населения.

Экскурсия предполагает остановку в удивительном месте — на вокзале в Слюдянке. Его называют мраморным чудом Транссиба. Здание вокзала сделано из нешлифованного байкальского мрамора, построено более века назад и до сих пор остается действующим: в 2005 году к 100-летию была проведена реконструкция здания.

Возвращение в Иркутск.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед, проживание.

Экскурсия по КБЖДЭкскурсия по КБЖДЭкскурсия по КБЖДЭкскурсия по КБЖД
6 день

Дорога в Аршан. Экскурсия на водопады, в дацаны

Групповой трансфер в Тункинский национальный парк с остановкой в посёлке на берегу Байкала-Култук.

Виды живописной природы, необъятные просторы, могущество Тункинской долины и величественные горы — вы насладитесь невероятными красотами нашего края уже начиная с дороги в Аршан!

Аршан — это приютившийся по соседству с раскинувшимися Саянами поселок, место, богатое минеральными источниками. По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида. Вы сходите на знаменитые водопады, посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна».

По пути будет возможность посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).

Вечером останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, групповой трансфер, экскурсия, услуги гида.

Дорога в Аршан. Экскурсия на водопады, в дацаныДорога в Аршан. Экскурсия на водопады, в дацаныДорога в Аршан. Экскурсия на водопады, в дацаны
7 день

Восхождение на пик Любви или посещение горячих источников в Жемчуге

Восхождение на пик Любви (высота 2124 м).

Тропа на пик Любви выходит из Аршана. Отправимся в путь в сопровождении опытного гида-проводника. Он поведает романтичную легенду этого пика, проведёт надежной тропой, а в конце ждёт награда — потрясающий вид на Тункинскую долину, раскинувшуюся где-то там, внизу.

Среднее время восхождения — 4-5 часов.

Альтернативный вариант восхождению на пик Любви — посещение целебных минеральных источников в Жемчуге. Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.

Возвращение в Иркутск.

Входят в стоимость: завтрак, групповой трансфер, сопровождение гида-проводника на Пик Любви / посещение горячих источников в п. Жемчуг, проживание.

Восхождение на пик Любви или посещение горячих источников в ЖемчугеВосхождение на пик Любви или посещение горячих источников в ЖемчугеВосхождение на пик Любви или посещение горячих источников в ЖемчугеВосхождение на пик Любви или посещение горячих источников в Жемчуге
8 день

Завершение программы тура

В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу. За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений! Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к Байкалу.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.

Завершение программы тура

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться в на о. Ольхон (3 ночи), в г. Иркутск (3 ночи) и п. Аршан (1 ночь). Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом — проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт — варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт — проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

Эконом СтандартКомфорт
54 00065 00089 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
15 00023 00039 000

Варианты проживания

БО "Шаманка", БО "Алдартай"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” на о. Ольхон.

Мини-гостиница “Шаманка” расположена рядом с пляжем в поселке Хужир. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. До пляжа можно дойти всего за 6 минут.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном, постельное белье, полотенца и терраса с видом на озеро. Все номера оборудованы холодильником.

База отдыха "Алдартай" расположена в 600 метрах от центра поселке Хужир и в одном километре от озера Байкал. В каждом номере обустроен гостиный уголок и предоставляется постельное белье. Из техники и мебели предоставляется все самое необходимое для комфортного проживания.

На территории базы отдыха есть снэк-бар, где предоставляется большой выбор прохладительных напитков.

БО "Шаманка", БО "Алдартай"БО "Шаманка", БО "Алдартай"БО "Шаманка", БО "Алдартай"

Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” на о. Ольхон.

Кемпинг-отель “Ольхон” с рестораном расположен в поселке Хужир. К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера поделенные на различные категории. Каждый включает в себя удобные спальные места, необходимую мебель. Из некоторых окон открывается великолепный вид на гору или озеро. Гостям кемпинга предоставляются принадлежности для барбекю.

Отель “Байкал Терра” расположен в 150 м от озера Байкал. Номера оформлены в загородном стиле и оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Номера расположены в двух- и трехэтажных зданиях.

На территории работает кафе. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю. На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом.

Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра"Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра"Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра"Кемпинг-отель "Ольхон", БО "Байкал терра"

Вилла "Малина", ТК "Сарайский"

2 ночи

Объекты размещения уровня “Комфорт” на о. Ольхон.

Четырехзвездочный отель “Вилла Малина” находится в 3-х минутах ходьбы от пляжа. В каждом номере есть гостиная зона. Из некоторых номеров виллы «Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

К услугам гостей ресторан, бар и терраса. Стойка регистрации этого 4-звездочного отеля открыта круглосуточно. Личные вещи можно оставить в камере хранения багажа. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"Вилла "Малина", ТК "Сарайский"

Хостел "Браво", Отель "Риверсайд"

3 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” в Иркутске.

Хостел “Браво” находится рядом с международным аэропортом города. Номера с общей ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. Для гостей предоставляется бесплатный WiFi.\

Отель “Riverside” расположен в 4,1 км от Иркутского драматического театра. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Отель находится в 600 м от реки Ангары. В 150 м от мини-гостиницы находится автобусная остановка и круглосуточная охраняемая парковка.

Хостел "Браво", Отель "Риверсайд"Хостел "Браво", Отель "Риверсайд"Хостел "Браво", Отель "Риверсайд"Хостел "Браво", Отель "Риверсайд"Хостел "Браво", Отель "Риверсайд"Хостел "Браво", Отель "Риверсайд"

Отель "Матрешка", Отель "Аэро"

3 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” в Иркутске.

Отель “Матрешка” расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж.

Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.

Отель “Аэро” с рестораном и собственной бесплатной парковкой расположен в 5 км от Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов и Галереи В. Бронштейна. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. Желающие могут забронировать семейные номера.

По утрам для гостей сервируются континентальный завтрак.

Отель "Матрешка", Отель "Аэро"Отель "Матрешка", Отель "Аэро"Отель "Матрешка", Отель "Аэро"Отель "Матрешка", Отель "Аэро"Отель "Матрешка", Отель "Аэро"Отель "Матрешка", Отель "Аэро"

Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"

3 ночи

Объекты размещения уровня “Комфорт” в Иркутске.

Отель “Baikal Forest” расположен в 1,3 км от Иркутского музея декабристов. В номерах отеля есть кондиционер, рабочий стол, сейф, чайник, холодильник, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. В каждом номере предоставляются полотенца и постельное белье.

К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает ресторан, по запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — крытый бассейн и банкомат. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.

Отель “Тайга” расположен в 1,9 км от зоны исторической застройки «130-й квартал». К услугам гостей бар, ресторан и бесплатная частная парковка.

В номерах есть кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с ванной. Предоставляются полотенца и постельное белье. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"Отель "Байкал Форест", Отель "Тайга"

ГД «Аршан»

1 ночь

Объект размещения уровня “Эконом” в п. Аршан.

Гостевой дом “Аршан” с террасой расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общая кухня и детская игровая площадка. За дополнительную плату можно воспользоваться частной парковкой. Номера гостевого дома «Аршан» оснащены чайником. Во всех номерах предоставляется постельное белье.

ГД «Аршан»ГД «Аршан»ГД «Аршан»ГД «Аршан»

Гостиница Иркут

1 ночь

Объект размещения уровня “Стандарт” в п. Аршан.

Отель “Иркут” расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. В этом 2-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут забронировать семейные номера.

В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.

Гостиница ИркутГостиница ИркутГостиница ИркутГостиница ИркутГостиница Иркут

Отель «Корона Плюс»

1 ночь

Объект размещения уровня “Комфорт” в п. Аршан.

Отель “Корона Плюс” с баром расположен в поселке Аршан. В отеле можно забронировать семейные номера.

В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Во всех номерах установлен шкаф для одежды. Ежедневно по утрам сервируют континентальный завтрак.

Отель «Корона Плюс»Отель «Корона Плюс»Отель «Корона Плюс»Отель «Корона Плюс»Отель «Корона Плюс»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки (кроме первого дня)
  • Групповые трансферы
  • Паромная переправа на о. Ольхон
  • Обед-пикник на второй день
  • Обед на пятый день
  • Услуги гида
  • Разрешение на посещение нац. парка
  • Экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж,д билеты к месту начала тура
  • Сувениры и прочие расходы, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности;
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
25 апр 2022
Принимающая сторона - приветливый персонал, радужные люди, стараются наилучшим образом организовать Ваш досуг. Но есть небольшие недочёты в организации.
Р
22 апр 2022
Организовали отлично,
Сопровождали на протяжении всего тура,
Поделились контактами дополнительных активностей на острове Ольхон
Ч
31 мар 2022
Организовано все отлично. Связь и информация по ходу действия была хорошо организована. Все было вовремя. Транспорт исправный. Гиды и водители профессиональные.

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