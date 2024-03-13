1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 10 часов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
58 750₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня 8 часов
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
Начало: Г. Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 44 000₽ за всё до 2 чел.
Авторский тур
1.5 день
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
Сегодня в 14:00
17 июня в 09:00
43 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена13 марта 2024Гид желательно живой а не онлайн, приятнее общение, а не одностороннее выслушивание это когда ездили на мыс хобой, на остров
- ИИрина10 октября 2023Качественная организация туров. Внимательное отношение к туристам и великолепные маршруты. Спасибо за все!
- ТТамара5 сентября 2023Практически все лето выбирались на туры с БайкалПро! Посетили Аршан, водопады, КБЖД и ещё в несколько туров. Везде продуманная программа, классная команда, куча активностей для взрослых и детей, мы в восторге! Надышались чистым воздухом, получили массу положительных эмоций ♥🙏
- ЧЧжу14 августа 2023Летний трёхдневный тур на ОльхонОтлично
- ТТатьяна14 августа 2023Улан-Удэ и Иволгинский дацан из ИркутскаОтличная экскурсия. Интересная, увлекательная, познавательная. Всем рекомендую, кто не побоится длинной дороги. Очень внимательный и доброжелательный гид Ксения, умеющая увлечь рассказом, с удовольствием отвечающая на все наши многочисленные вопросы. Спасибо.
- ДДаниил9 августа 2023Тур оказался очень насыщенным и интересным. Погуляли по таежному лесу, посмотрели степи и долины, необычное старое кладбище, искупались в уединенной
- ЕЕкатерина17 июля 2023Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска5/6 июля 2023 съездили семьей (два взрослых и школьница) с Кристиной в Бурятию. Выражаю особую благодарность за отлично проведенную экскурсию.
- ААлина14 июля 2023Улан-Удэ и Иволгинский дацан из ИркутскаПотрясающая экскурсия. Отличный гид Ксения. Знает своё дело. Мы остались под впечатлением ещё на долгое время. Рекомендуем однозначно!!!
- ААлександр6 июля 2023Это была сказка! С этой поездки началось наше знакомство с Байкалом, и гид Андрей превосходно справился с задачей - показать
- ООльга2 мая 2023Экскурсия на Ольхоне у нас была 4 дневная. Все очень понравилось. Организация самих экскурсий по Ольхону. Время прошло быстро и незаметно. Получили много информации от гидов. Большое спасибо за увлекательное путешествие.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Озеро Байкал»
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