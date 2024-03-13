Е Елена Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой читать дальше огой вообще не было гида, было бы еще интереснее, если бы нам рассказали истории, факты, красота природы сама за себя всё рассказала, не хватало общения и эрудиции гида, Гид желательно живой а не онлайн, приятнее общение, а не одностороннее выслушивание это когда ездили на мыс хобой, на остров

И Ирина Кругобайкальская железная дорога Качественная организация туров. Внимательное отношение к туристам и великолепные маршруты. Спасибо за все!

Т Тамара Кругобайкальская железная дорога Практически все лето выбирались на туры с БайкалПро! Посетили Аршан, водопады, КБЖД и ещё в несколько туров. Везде продуманная программа, классная команда, куча активностей для взрослых и детей, мы в восторге! Надышались чистым воздухом, получили массу положительных эмоций ♥🙏

Ч Чжу Летний трёхдневный тур на Ольхон Отлично

Т Татьяна Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска Отличная экскурсия. Интересная, увлекательная, познавательная. Всем рекомендую, кто не побоится длинной дороги. Очень внимательный и доброжелательный гид Ксения, умеющая увлечь рассказом, с удовольствием отвечающая на все наши многочисленные вопросы. Спасибо.

Д Даниил Двухдневный джип-тур на остров Ольхон читать дальше бухте с петроглифами, и это только по пути на Ольхон. Хотим сказать спасибо гиду Андрею! Очень приятный и интересный проводник! Благодаря ему поездка получилась комфортной, познавательной и эмоциональной. На Крузере легко заезжали во все места. Очень понравился атмосферный обед с ухой! Ляден, Карина, Рената, Даниил из Санкт-Петербурга. Тур оказался очень насыщенным и интересным. Погуляли по таежному лесу, посмотрели степи и долины, необычное старое кладбище, искупались в уединенной

Е Екатерина Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска читать дальше Кристина познакомила нас с бурятской культурой и поведала тонкости их верования. Помогли не только с бронированием гостиницы, но и в дороге сделали заказ в проверенном! (правда!) придорожном кафе, чтобы сократить время ожидания при заказе обеда. Еще раз спасибо, за прекрасно проведенное время! Не сомневайтесь, тут можно заказывать туры! 5/6 июля 2023 съездили семьей (два взрослых и школьница) с Кристиной в Бурятию. Выражаю особую благодарность за отлично проведенную экскурсию.

А Алина Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска Потрясающая экскурсия. Отличный гид Ксения. Знает своё дело. Мы остались под впечатлением ещё на долгое время. Рекомендуем однозначно!!!

А Александр Двухдневный джип-тур на остров Ольхон читать дальше нам всю неописуемую красоту озера и Прибайкалья. На удобном внедорожнике мы посетили несколько безумно красивых мест еще по дороге на Ольхон. Чтобы добраться до некоторых на машине, нужно быть прекрасным водителем. На Ольхоне также увидели, кажется, все знаковые места, причем Андрей гибко планировал поездку с учетом наших пожеланий. Огромное спасибо! Рекомендуем всем! Это была сказка! С этой поездки началось наше знакомство с Байкалом, и гид Андрей превосходно справился с задачей - показать