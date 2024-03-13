Озеро Байкал – туры в Иркутске

Найдено 6 туров в категории «Озеро Байкал» в Иркутске, цены от 10 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за человека
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
🛣 Джиппинг
Авторский тур
1 день 10 часов
9 отзывов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
58 750 за всё до 4 чел.
Кругобайкальская железная дорога
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800 за человека
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 8 часов
1 отзыв
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за человека
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
Начало: Г. Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 44 000 за всё до 2 чел.
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
1.5 день
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
Сегодня в 14:00
17 июня в 09:00
43 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
    Гид желательно живой а не онлайн, приятнее общение, а не одностороннее выслушивание это когда ездили на мыс хобой, на остров
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    огой вообще не было гида, было бы еще интереснее, если бы нам рассказали истории, факты, красота природы сама за себя всё рассказала, не хватало общения и эрудиции гида,

  • И
    Ирина
    10 октября 2023
    Кругобайкальская железная дорога
    Качественная организация туров. Внимательное отношение к туристам и великолепные маршруты. Спасибо за все!
  • Т
    Тамара
    5 сентября 2023
    Кругобайкальская железная дорога
    Практически все лето выбирались на туры с БайкалПро! Посетили Аршан, водопады, КБЖД и ещё в несколько туров. Везде продуманная программа, классная команда, куча активностей для взрослых и детей, мы в восторге! Надышались чистым воздухом, получили массу положительных эмоций ♥🙏
  • Ч
    Чжу
    14 августа 2023
    Летний трёхдневный тур на Ольхон
    Отлично
  • Т
    Татьяна
    14 августа 2023
    Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
    Отличная экскурсия. Интересная, увлекательная, познавательная. Всем рекомендую, кто не побоится длинной дороги. Очень внимательный и доброжелательный гид Ксения, умеющая увлечь рассказом, с удовольствием отвечающая на все наши многочисленные вопросы. Спасибо.
  • Д
    Даниил
    9 августа 2023
    Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
    Тур оказался очень насыщенным и интересным. Погуляли по таежному лесу, посмотрели степи и долины, необычное старое кладбище, искупались в уединенной
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    бухте с петроглифами, и это только по пути на Ольхон. Хотим сказать спасибо гиду Андрею! Очень приятный и интересный проводник! Благодаря ему поездка получилась комфортной, познавательной и эмоциональной. На Крузере легко заезжали во все места. Очень понравился атмосферный обед с ухой! Ляден, Карина, Рената, Даниил из Санкт-Петербурга.

  • Е
    Екатерина
    17 июля 2023
    Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
    5/6 июля 2023 съездили семьей (два взрослых и школьница) с Кристиной в Бурятию. Выражаю особую благодарность за отлично проведенную экскурсию.
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    Кристина познакомила нас с бурятской культурой и поведала тонкости их верования. Помогли не только с бронированием гостиницы, но и в дороге сделали заказ в проверенном! (правда!) придорожном кафе, чтобы сократить время ожидания при заказе обеда. Еще раз спасибо, за прекрасно проведенное время! Не сомневайтесь, тут можно заказывать туры!

  • А
    Алина
    14 июля 2023
    Улан-Удэ и Иволгинский дацан из Иркутска
    Потрясающая экскурсия. Отличный гид Ксения. Знает своё дело. Мы остались под впечатлением ещё на долгое время. Рекомендуем однозначно!!!
  • А
    Александр
    6 июля 2023
    Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
    Это была сказка! С этой поездки началось наше знакомство с Байкалом, и гид Андрей превосходно справился с задачей - показать
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    нам всю неописуемую красоту озера и Прибайкалья. На удобном внедорожнике мы посетили несколько безумно красивых мест еще по дороге на Ольхон. Чтобы добраться до некоторых на машине, нужно быть прекрасным водителем. На Ольхоне также увидели, кажется, все знаковые места, причем Андрей гибко планировал поездку с учетом наших пожеланий. Огромное спасибо! Рекомендуем всем!

  • О
    Ольга
    2 мая 2023
    Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
    Экскурсия на Ольхоне у нас была 4 дневная. Все очень понравилось. Организация самих экскурсий по Ольхону. Время прошло быстро и незаметно. Получили много информации от гидов. Большое спасибо за увлекательное путешествие.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Озеро Байкал»

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  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Озеро Байкал" можно забронировать 6 авторских туров от 10 800 до 58 750. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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