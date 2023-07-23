Классика Байкала. Зеркальный маршрут

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
За 5 дней Вы побываете на острове Ольхон – месте, которое нужно посетить обязательно! Совершите своего рода “перемещение во времени”, прогуливаясь на экскурсии по архитектурным памятникам деревянного зодчества или отправившись на поезде по кругобайкальской железной дороге, познакомитесь с флорой и фауной в лимнологическом музее Байкала в Листвянке и многое другое!
Классика Байкала. Зеркальный маршрут
Классика Байкала. Зеркальный маршрут
Классика Байкала. Зеркальный маршрут
Ближайшие даты:
2
июн
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июн
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июн
2
июл
7
июл
12
июл
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даты

Что вас ожидает:

Хранитель Байкала
Хранитель Байкала
Увидим почти восьмиметровую бронзовую скульптуру известного скульптора Даши Намдакова
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Нас ждет однодневная экскурсия вдоль Байкала на комфортабельном поезде
Музей "Тальцы"
Музей "Тальцы"
Погрузимся в подлинную историческую атмосферу в музее деревянной архитектуры

Программа тура по дням

1 день

Дорога на Ольхон

После сбора вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.

Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу.

До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами, где дорога змейкой вьется между холмов и возвышенностей.

Переправившись на остров, вас ждет дорога до центра Ольхона – поселка Хужир, где вы заселитесь на базе отдыха.

Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.

Мы отправимся прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Это невероятно красивое и приятное зрелище и времяпрепровождение!

Вы увидите: Тажеранские степи, паромная переправа, дорога по степям юга Ольхона, мыс Бурхан, скала Шаманка.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.

Дорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на ОльхонДорога на Ольхон
2 день

Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой

После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.

Мыс расположен на самом севере острова.

Находясь рядом с краем мыса, Байкал кажется бесконечным, ощущается его величие, простор!

Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.

Мыс отличаются характерными формами скал, а виды оттуда завораживают!

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.

С этим мысом связывают красивую легенду о трех братьях – вам ее обязательно поведают, и находясь там, слушая легенду, чувствуешь себя участником или, по крайней мере, свидетелем описываемых событий.

После вы отправитесь дальше по острову: вокруг живописные степи и вдруг перед глазами возникает почти восьмиметровая бронзовая скульптура в виде необычного дерева – это творение известного скульпторе Даши Намдакова «Хранитель Байкала», его дар Байкалу.

Находится скульптура в некоторой отдаленности от дорог, на возвышенности.

Смотрится необычайно аутентично и величественно!

В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!

Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.

Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху.

Вы увидите: мыс Саган-Хушун, мыс Любви, мыс Саган-Хушун, мыс Хобой, скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала».

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.

Экскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой
3 день

Прощание с Ольхоном. Возвращение в Иркутск

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.

Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.

В первой половине дня выезд в Иркутск.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, обед по дороге в Иркутск.

Прощание с Ольхоном. Возвращение в ИркутскПрощание с Ольхоном. Возвращение в ИркутскПрощание с Ольхоном. Возвращение в ИркутскПрощание с Ольхоном. Возвращение в Иркутск
4 день

Экскурсия в музей «Тальцы» и в поселок Листвянка

Дорога до Листвянки проходит по живописному Байкальскому тракту, называемому в народе "Байкальская Рублевка" – здесь находится элитная загородная недвижимость Иркутска.

Трасса комфортная и красивая: по сторонам растут деревья, как правило, нет никаких пробок.

Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км.

Где-то через час пути вы уже увидите Байкал!

По пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом "Тальцы".

"Тальцы" – это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.

Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.

По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда.

Посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале "из первых рук" вы не узнаете нигде.

Завершится этот день заселением в гостиницу и свободным вечером, который можно посвятить отдыху, прогулке по пристани, также рекомендуем заглянуть на рыбный рынок, где можно попробовать интересную рыбку голомянку, копченые рыбы, там же есть в большом ассортименте чаи из байкальских трав, орехи, варенье, сувенирная продукция.

Вы увидите: архитектурно-этнографический музей «Тальцы», лимнологический музей Байкала, Шаман-Камень, Листвянка.

Включено в стоимость: проживание, экскурсия в Листвянку и «Тальцы», гид, групповой трансфер.

Экскурсия в музей «Тальцы» и в поселок ЛиствянкаЭкскурсия в музей «Тальцы» и в поселок ЛиствянкаЭкскурсия в музей «Тальцы» и в поселок ЛиствянкаЭкскурсия в музей «Тальцы» и в поселок ЛиствянкаЭкскурсия в музей «Тальцы» и в поселок Листвянка
5 день

Экскурсия по КБЖД

Утром нас ждет экскурсия по кругобайкальской железной дороге (КБЖД).

Экскурсия по КБЖД – однодневная экскурсия вдоль Байкала на комфортабельном поезде.

Ранним утром вы отправляетесь в порт Байкал недалеко от Листвянки, откуда начнется экскурсия.

Здесь вас ждет поезд, который двигается по старой Кругобайкальской железной дороге.

Вы узнаете историю строительства железной дороги, о жизни и истории местного населения.

«Кругобайкалку» называют «Золотой пряжкой стального пояса России», «пряжкой» – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а «золотой» – потому что по стоимости работ она превзошла все существующие в России дороги.

Эта уникальная железнодорожная ветка была создана в начале XX века и сегодня является архитектурно–ландшафтным заповедником. Здесь было построено 40 тоннелей сквозь скалы и 16 галерей, а также мосты и виадуки.

В рамках экскурсии вы сможете осмотреть многие тоннели, сделать памятные фотографии интересных локаций, а в середине дня вас ждет вкусный обед.

Экскурсия предполагает остановку в удивительном месте – на вокзале в Слюдянке.

Его называют мраморным чудом Транссиба.

Здание вокзала сделано из нешлифованного байкальского мрамора, построено более века назад и до сих пор остается действующим: в 2005 году к 100-летию была проведена реконструкция здания.

В настоящее время в здании Слюдянского вокзала проходит интерактивная выставка, например, пол на вокзале имитирует водную гладь озера Байкал и прибой.

Завершится экскурсия приездом в столицу Восточной Сибири – город Иркутск.

Вас ждет: Байкал, КБЖД, туннели, мраморный вокзал в Слюдянке, паромная переправа в порт Байкал.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, экскурсия, обед.

В заезды с 27.06, 27.07 - 4 и 5 день программа меняется местами.

Экскурсия по КБЖДЭкскурсия по КБЖДЭкскурсия по КБЖДЭкскурсия по КБЖДЭкскурсия по КБЖД

Проживание

Во время тура мы будем останавливаться в п. Листвянка, на о. Ольхон и в г. Иркутск.

Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт – варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт – проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

Эконом СтандартКомфорт
67 00079 000102 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
9 00016 00030 000

Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

ГД «Малиновка» или аналогичный

1 ночь

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).

ГК "Малина", отель "Байкал Хан" или аналогичный

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.

Отель "Маяк", ГК "Крестовая падь" или аналогичный

1 ночь

Объекты размещения высокого уровня комфорта с проживанием в номерах полулюкс/люкс.

БО "Алдартай", БО "У Татьяны" или аналогичный

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).

БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичный

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.

Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичный

2 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта.

Отель "Матрёшка", ГК "Ангара" или аналогичный

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у.

Отель "Кортъярд Марриот", Отель "Байкал Форест" или аналогичный

1 ночь

Изысканные номера высокого уровня комфорта.

Хостел Браво или аналогичный

1 ночь

Объекты размещения уровня “Эконом” — бюджетные гостиницы, хостелы (удобства на этаже или в соседнем здании).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер на протяжении всего тура
  • Питание, указанное в программе: 4 завтрака, 4 обеда
  • Описанные в программе тура экскурсии
  • Проживание
  • Услуги гида (где заявлено в программе дня)
  • Разрешение на посещение Национального парка
Что не входит
  • Авиа - и ж, д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 — у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Важно!

В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:

  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
  • повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
  • кормление диких животных;
  • разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
  • использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
  • использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
  • завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 % (не распространяется на дополнительные экскурсии).

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
23 июля 2023
Поездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое время, а также огромное желание путешествовать, узнавать и открывать новые просторы нашей Родины. Байкал - это сила, это мощь, это ширь, наша гордость.
Поездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое время,Поездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое время,Поездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое время,Поездка удалась на славу, мы получили неповторимые впечатления, массу положительных эмоций, заряд энергии на долгое время,
М
5 апр 2024
Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
М
2 апр 2024
Всё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытные водители (местные!), вкусная еда и захватывающие виды природы. Всё просто великолепно!!! 🎉🎗️☝️
Сейчас продолжаю размещать посты в ВК о Байкале. Проживаю всё эмоции заново. Так классно!
Ещё раз спасибо всем огромное за возможность побывать и так полно почувствовать Байкал, прожить его. Благодарю гидов Катю и Илью за совместные путешествия! И обязательно передайте слова благодарности всем нашим водителям - они так любят Ольхон, так хотят рассказать о нем, так гордятся им, что прям заряжают Ольхоном! Спасибо огромнейшее от мамы и дочки Чернышевых!
Всё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытныеВсё просто супер! Спасибо за эмоции, организацию тура и всех наших мест пребывания. Интересные гиды, опытные

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