Ледовая сказка Байкала
Такого льда мы вы точно не видели! В этом туре вы исследуете лед, узнаете о шаманизме, а кто захочет, может взять коньки и прокатиться на самом большом катке в мире!
фев
фев
фев
фев
мар
мар
мар
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Малое море - лед Байкала
Прибытие в Иркутск, сбор группы c табличкой.
- аэропорт 8-8:30 внутри аэровокзала, напротив выдачи багажа;
- ж/д вокзал 9-9:30 внутри здания подъезд Пригородные кассы;
Отправление на Байкал (250 км в пути) к центральной части озера.
По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: поля, тайгу, живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах.
Здесь вы не просто отдохнете, вы сможете насладиться великолепными пейзажами Байкала прямо из окна вашего номера!
После приезда и размещения вас ждет горячий и вкусный обед.
Немного отдыхаем и отправляемся на экскурсию.
Во время экскурсии вы узнаете о шаманизме, священных местах, познакомитесь с традициями и увидите лед Байкала.
После экскурсии – свободное время.
А кто захочет, может взять коньки и прокатиться на самом большом катке в мире! Работает пункт проката.
Ужин на базе отдыха.
Ледовая сказка (автомобильная экскурсия)
Сегодня нас ждут потрясающие впечатления.
После вкусного завтрака отправляемся в настоящую Ледовую сказку!
Мы едем исследовать лед, увидим потрясающие наплески – застывшие волны Байкала!
Заглянем в нереальные ледовые гроты.
И наполненные впечатлениями и волшебной энергетикой Байкала вернемся на нашу базу отдыха.
Обед, небольшой отдых
По желанию экскурсии за дополнительную плату:
- Панорамы и торосы Байкала на закате;
- экскурсия на Ольхон до мыса Бурхан или на самый север до Хобоя;
- Русская баня и Сибирский банный чан;
Перечень экскурсий, описание и стоимость см. в разделе "Важно знать".
А вечером ждем вас на ужин.
Возвращение в Иркутск
Завтрак, свободное время.
Сегодня заканчивается наша программа, мы уверены, что зимний Байкал очаровал вас.
14:00 трансфер в Иркутск (прибытие после 19.00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|26 190
|32 800
Если вы путешествуете один, мы можем предоставить подселение в 2-х или 3-х местных номерах без доплаты.
Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом.
Варианты проживания
Гостевой дом «Байкал люкс»
Номерной фонд Гостевого дома Байкал Люкс Аетерна состоит из 16 новых, чистых и комфортных номеров, в каждом номере есть балкон и панорамные окна с видом на озеро Байкал, бесплатный wi-fi на территории гостевого дома, во всех номерах есть душ, туалет, свежее постельное белье, розетки.
База отдыха «Эльдорадо»
База отдыха «Эльдорадо» с сауной и частным пляжем находится в поселке Сахюрта.
Из некоторых номеров открывается вид на горы или озеро.
Центр отдыха «Ветер странствий»
Центр отдыха «Ветер странствий» расположен на берегу Байкала, в окружении песчаных пляжей Малого моря, откуда открывается панорамный вид на остров Ольхон.
База отдыха «Наратей»
База отдыха «Наратей» расположена в селе Сахюрта. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и частный пляж. Для детей оборудована игровая площадка. На базе отдыха можно забронировать семейные номера. Гости могут воспользоваться караоке, а также заказать доставку еды и напитков в номер.
Номера оснащены чайником. В каждом номере установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров базы отдыха «Наратей» можно выйти на балкон. Предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам на базе отдыха «Наратей» сервируют континентальный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер в центральную часть Байкала - на Малое море и обратно (приезд в Иркутск после 19.00)
- Полностью благоустроенное размещение
- Питание: 1 день - обед, ужин2 день - завтрак, обед, ужин3 день - завтрак
- 1 день - обед, ужин
- 2 день - завтрак, обед, ужин
- 3 день - завтрак
- Оплаченные экскурсии: пешеходная экскурсия, автомобильная экскурсия
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии (см. Важно знать)
- Прокат коньков
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые одежда и обувь
- теплая и устойчивая обувь;
- теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
- брюки с такими же качествами что и куртка;
- шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
- теплый двухслойный шарф;
- не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
- термобелье;
- флиска;
- свитер, футболка;
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки (и легкие хлопковые).
Туристическое снаряжение
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
- термос (на свое усмотрение);
- аптечка (личная).
Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
Документы
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- ребенку – свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие возможно заказать дополнительные экскурсии?
- сакральное сердце Ольхона – мыс Бурхан;
- экскурсия: остров Огой;
- экскурсии на квадроциклах;
- русская баня и Сибирский банный чан;
- экскурсия по Листвянке;
- экскурсия по Иркутску.
Стоимость экскурсий станет известна к началу сезона.
Сколько стоят дополнительные экскурсии?
|Экскурсии автомобильные (УАЗ – буханка) – стоимость указана за одного туриста.
Панорамы и торосы Байкала
Продолжительность: 3 часа.
Катание на коньках, «Поцелуй Байкала», самовар на льду!
Экскурсия в бухту Змеиная, это красива сама по себе бухта: правильной формы, обрамленная высокими горами с двух сторон, но зимой тут есть свои изюминки. Красивый чистый лёд – такого нет больше нигде. Именно здесь находятся удивительные, могучие торосы! Словами или фотографиями не показать всю мощь этих байкальских скульптур, они достойны отдельного внимания их нужно видеть в живую!
А цвет: белый, голубой, ярко бирюзовый, синий… лучи солнца и небо внутри льдов.
Торосы – это нагромождения обломков льда вдоль становых щелей или сквозных трещин. При повышении температуры и сужении щелей лед выдавливается на поверхность и создает торосы. Так как расширение и сужение повторяется, то торосы вдоль щели образуют ярко выраженный ледяной вал.
Здесь обычно образуется две линии торосов.
По пути остановка на смотровой площадке, от куда открывает панорама Байкала, бескрайние поля льда, обрывистый Берег Байкала, а в хорошую погоду можно увидеть Восточное побережье.
Байкал – творец, и это его творение Вы точно будете помнить всегда!
В бухте нас ждет знаменитый «Поцелуй Байкала», еще попробуем расколодку из Байкальской рыбы, а фишкой экскурсии – затопленный чай из самовара на байкальской воде с местными травами!
Все желающие – катаются на коньках по самому большому катку в мире.
Период: январь, февраль, март.
|3 500 руб
Ольхон до мыса Бурхан
Продолжительность: 3 часа
Скала Шаманка или мыс Бурхан – это одна из девяти святынь Азии. Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой. Место магической силы.
Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов.
Здесь самое лучшее место, что бы загадать самое заветное желание!
Тут же, ежегодно проходит фестиваль ледяных скульптур – каждая ледяная фигура это индивидуальное творение мастеров со всей России.
Прогулка по ледяному городку.
По пути на Мыс Бурхан – обязательные остановки у живописных ледяных достопримечательностей - любуемся наплесками и заглянем в один из гротов – ледяная пещера, куда можно попасть только зимой по льду.
Период: февраль, март. (январь с доплатой за переправу на Хивусе).
|3 500 руб
О. Огой и мыс Дракон
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
Период: февраль, март. Январь – только на Хивусе.
|3 500 руб
Экскурсия на Нууры – Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 3 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров, представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является показателем чистейшего воздуха.
Период: февраль, март. (Январь только на Хивусе).
|3 000 руб
Бухта Ая
Продолжительность: 4 часа
Бухта Ая – переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
В этой поездке – изучаем древние Петроглифы, на смотровой площадке любуемся панорамой Байкала, на полях льда, мы увидим торосы. Ледяные глыбы – творение Байкала, его мощь и сила.
Торосы – это нагромождения льда вдоль становых щелей и сквозных трещин.
При повышении температуры и сужении щелей лед выдавливается на поверхность и создает торосы. Так как расширение и сужение повторяется, то торосы вдоль щели образуют ярко выраженный ледяной вал и меняются каждый день.
Во время экскурсии, для Вас будет затоплен самовар с Глинтвейном.
Период: январь, февраль, март.
|4 000 руб
О. Ольхон – Мыс Хобой
Продолжительность: целодневная (7-8 часов), обед-пикник – включен.
Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь чувствуется мощь и сила. У Вас есть уникальная возможность увидеть его со стороны Байкала, подъехать к его подножию.
Первую остановку мы сделаем у мыса Бурхан. Этот мыс является одним из самых энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. Мыс Бурхан, или как еще называют его местные жители – Скала Шаманка – обладает мощной энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.
По пути к мысу Хобой, мы сделаем еще несколько остановок у гротов и наплесков, и у живописной скалы Саган-Хушун («Три брата»), с которой связана красивая легенда.
Хобой с бурятского переводится как «клык». И действительно, подъезжая к нему все ближе, Вы увидите очертание этой скалы, а сам мыс в профиль похож на деву – с которой тоже связано местное поверье.
По прибытию на север Ольхона – прогулка вокруг Хобоя, в окружении голубых льдов и торосов.
Здесь же, состоится костровой обед под открытым небом.
Возвращаемся назад на закате, любуясь нежными оттенками закатного солнца.
Период: февраль, март. (Январь с доплатой за переправу на Хивусе).
|5 500 руб
Бугульдейка
Продолжительность – целодневная (7-8 часов) - обед-пикник - включен.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь тем – что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны гигантские куски мрамора.
Стены мраморного карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров, белоснежный камень красиво блестит на солнце и смотрится эффектно на фоне синего неба, а вдали сияют льды Байкала.
Чаепитие на карьере, и спуск к Байкалу, выход на лед.
Тут так же есть места где проявляются Байкальские пузыри.
Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому большому катку в мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским простором и величием.
Обед – пикник.
Период: январь, февраль, март.
|5 500 руб
Бухта Ая + Бугульдейка с обедом.
Продолжительность: целодневная (7-8 часов) обед-пикник – включен.
Бухта Ая – переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь тем – что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны гигантские куски мрамора.
Выход на лед – тут есть места где проявляются Байкальские пузыри.
Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским простором и величием.
Обед – пикник.
Период: январь, февраль, март.
|6 500 руб
|На Хивусе (судно на воздушной подушке) – стоимость указана за одного туриста.
О. Огой с гротами и наплесками
Продолжительность: 3 часа.
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
|5 500 руб
Экскурсия на Нууры – Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 2 часа.
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров, представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является показателем чистейшего воздуха.
|4 500 руб
Рассвет на Хивусе с фотосессией
Продолжительность: 1,5 часа.
Предоставляется реквизит для сьемки – наряды для девушек, шкуры, мелкий декоративный реквизит, по итогу фотосессии: 10-15 фотографий / на человека в обработке.
|4 000 руб
- Стоимость указана на 1 чел. при группе от 6 чел; Меньшее кол-во человек рассчитывается индивидуально.
- Доп. экскурсии проходят по графику турбазы, в период высокого сезона (февраль – март) большинство экскурсий проходятся регулярно;
- Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, ледовой ситуации, а также кол-ва чел в группе;
- В каждой экскурсии мы оставляем за собой право поменять порядок или места посещения, без ущерба качеству и целостности экскурсии.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
База у нас называлась «Мир Байкала», вполне милая, уютная, в домике иногда было холодно, но во сне не мерзли, из плюсов - оооооочень вкусно кормили, прям на 5+. Татьяна Александровна, как я поняла, владелица или управляющая базой напоминала нашей группе строгую вожатую или учителя 😅 иногда было страшновато что-то спрашивать, чтобы не получить подзатыльника)))) Из того, что немножко расстроило, очень хотели в Сибирский чан, спросили про него сразу по приезду на базу, но оказалось, что он был забронирован на все наше время пребывание, хотя если честно, за три дня так никого там и не увидели. В целом конечно все супер, и компания у нас была небольшая в туре и душевная, спасибо БС и местным на Байкале 💙