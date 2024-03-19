Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур

Ледовый Байкал и солнечный Ольхон
Приглашаем вас на зимний Байкал.

Зимой Байкал красив и гостеприимен, солнце светит еще ярче, многократно усиленное искристыми полями снега и льда, а также дарит множество возможностей для интересного и разнообразного отдыха.
5
3 отзыва
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ледовый Байкал и солнечный Ольхон. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Аппетитная байкальская рыба
Аппетитная байкальская рыба
По желанию посетим рыбные ряды, где сможем попробовать все многообразие байкальской рыбы
Интересный досуг на любой вкус
Интересный досуг на любой вкус
По желанию для нас снежное сафари на снегоходах или настоящих ездовых собаках, а также много других зимних развлечений
Старинные бурятские деревни и сибирская тайга
Старинные бурятские деревни и сибирская тайга
Поедем по дороге, идущей по степям, через живописные отроги Прибайкальского хребта
Романтическая легенда Байкала
Романтическая легенда Байкала
Посетим смотровую площадку у знаменитого Шаман-камня и действующую церковь Св. Николая Чудотворца
Знаменитый остров Ольхон
Знаменитый остров Ольхон
Увидим пролив "Ольхонские ворота", посетим священный мыс Бурхан и на целый день отправимся на мыс Хобой

Программа тура по дням

1 день

Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Трансфер в Листвянку (65 км).

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.

Экскурсия в пос. Листвянка.

В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Обед.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

(вкл. питание: обед).

Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца
2 день

Свободное время: катания и мастер-классы

Завтрак в гостинице.

Сегодня у вас свободная первая половина дня и каждый может выбрать развлечения по душе: отправиться на снежное сафари по сибирской тайге на снегоходах или настоящих ездовых собаках (доп. плата), прокатиться верхом на послушных лошадках (доп. плата), попробовать себя в кузнечном, гончарном мастерстве или креативном рукоделии (доп. плата), освоить местные горнолыжные трассы (доп. плата) или просто погулять по Листвянке и рассмотреть то, что не успели в первый день.

После обеда – трансфер в Иркутск, чтобы набраться сил перед второй частью путешествия.

Размещение в гостинице.

Ночь в гостинице.

(вкл. питание: завтрак).

Свободное время: катания и мастер-классыСвободное время: катания и мастер-классыСвободное время: катания и мастер-классы
3 день

Остров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скала

Завтрак в гостинице.

Трансфер на остров Ольхон на рейсовом транспорте. (320 км, ~ 7 ч.) по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.

Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.

Еще 40 километров по острову и Вы в поселке Хужир – столице острова.

Размещение на турбазе.

Ужин на турбазе.

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: завтрак, ужин).

Остров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скалаОстров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скала
4 день

Пос. Хужир, Шаман-скала, свободное время

Завтрак на турбазе.

Занятием на первую половину дня для Вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.

Свободное время для самостоятельных прогулок и дополнительных экскурсий.

На Ольхоне есть прокат коньков и при желании можно покататься по озеру.

Ужин на турбазе.

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: завтрак, ужин).

Пос. Хужир, Шаман-скала, свободное времяПос. Хужир, Шаман-скала, свободное времяПос. Хужир, Шаман-скала, свободное времяПос. Хужир, Шаман-скала, свободное время
5 день

Мыс Хобой

Завтрак на турбазе.

Остров островом, но здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день.

Вот и этот день почти целиком уйдет на целодневную экскурсию на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала.

По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.

А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.

Горячий обед.

Ужин на турбазе.

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
6 день

Трансфер в Иркутск

Завтрак на турбазе.

Трансфер в Иркутск на рейсовом транспорте (320 км, ~ 7 ч.).

Долгая дорога снова радует сменяющимися пейзажами и дает время для воспоминаний и обмена впечатлениями от незаметно пролетевших дней путешествия, а также для постепенной подготовки к возвращению в шум и суету городской жизни.

Главное – за этим занятием не забудьте поблагодарить духов за хорошую погоду и удачу в пути!

Размещение в гостинице.

Ночь в гостинице.

(вкл. питание: завтрак).

Трансфер в Иркутск
7 день

Экскурсия по Иркутску, отъезд

Завтрак в гостинице.

День знакомства со старинным сибирским городом Иркутском.

Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры, истории и культуры.

Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).

Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.

Ориентировочное время окончания программы – 14:00.

(вкл. питание: завтрак).

Экскурсия по Иркутску, отъездЭкскурсия по Иркутску, отъездЭкскурсия по Иркутску, отъездЭкскурсия по Иркутску, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), на Ольхоне (3 ночи), в Иркутске (2 ночи) на базе двухместного размещения.

Объекты размещения в Листвянке: отель “Маяк” или аналогичный.

Объекты размещения в Иркутске: г-ца "Империя", г-ца "Ангара" или аналогичные.

Объекты размещения на Ольхоне: “Усадьба Копылова”, “Усадьба Никиты Бенчарова”, БО “Ольхон”, мини-отель “Байкал”, ГД "Хотэй" или аналогичные.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении64 000 руб.

Доплата за одноместное размещение в гостиницах – 22 300 руб.

Варианты проживания

Отель «Маяк» или аналогичный

1 ночь

Отель расположен в поселке Листвянка. К услугам гостей паровая баня и сауна. В числе удобств панорамный конференц-зал на 180 мест. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Номера отеля «Маяк» оформлены в лаконичном стиле и оснащены телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане отеля "Маяк" с изысканной обстановкой подают блюда местной кухни.

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Гостиница «Империя»

2 ночи

Гостиница «Империя», из которой открывается вид на реку Ангара, располагается в исторической части Иркутска, в 5 минутах ходьбы от площади Кирова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, блюда региональной кухни, а также бар.

Все номера гостиницы «Империя» оформлены в современном стиле. В распоряжении гостей телефон, сейф и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. Собственные ванные комнаты укомплектованы феном. По запросу гостям предоставляются халаты.

Каждое утро в гостинице «Империя» сервируют сытный завтрак «шведский стол». В ресторане гостиницы подают блюда русской и европейской кухни.

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Гостиница «Ангара»

2 ночи

Отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.

При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.

Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.

При отеле «Ангара» открыты рестораны 3rd Floor и Peking Duck. Кроме того, в распоряжении гостей бар London Pub и элегантный бильярдный VIP-клуб.

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

База отдыха «Ольхон»

3 ночи

Кемпинг-отель "Ольхон" удобно располагается недалеко от воды и центра поселка Хужир. Предлагается размещение: в благоустроенном корпусе «СТАНДАРТ», вместимостью до 3-х человек.; домиках повышенной комфортности, вместимостью до 4-х человек; летний корпус "ЭКОНОМ", вместимостью до 5-ти человек.

В домиках есть все необходимое для комфортного отдыха: двуспальная кровать, шкаф с зеркалом, столик, стулья, коврики. Вся территория покрыта зоной Wi-Fi.

На территории отеля находятся:

  • Душ с горячей водой;
  • отдельные благоустроенные туалеты;
  • кафе на 100 мест;
  • волейбольная площадка;
  • место для пикника;
  • беседки;
  • армейская палатка для проведения корпоративных мероприятий.
База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»База отдыха «Ольхон»

Усадьба Копылова

3 ночи

Мини-гостиница «Усадьба Копылова Ольхон» расположена в поселке Хужир. К услугам гостей помещение для хранения лыж, сад и принадлежности для барбекю. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В числе удобств — общий лаундж и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

В номерах мини-гостиницы установлен шкаф для одежды. Собственная ванная комната с душем укомплектована тапочками. В некоторых номерах мини-гостиницы «Усадьба Копылова Ольхон» обустроен гостиный уголок. Предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам в мини-гостинице сервируется континентальный завтрак.

Усадьба КопыловаУсадьба КопыловаУсадьба КопыловаУсадьба КопыловаУсадьба КопыловаУсадьба Копылова

Усадьба Никиты Бенчарова

3 ночи

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номерах есть шкаф, полотенца и постельное белье.

Для гостей сервируют завтрак «шведский стол». На территории отеля можно поиграть в настольный теннис, а поблизости популярны пешие прогулки.

Усадьба Никиты БенчароваУсадьба Никиты БенчароваУсадьба Никиты БенчароваУсадьба Никиты БенчароваУсадьба Никиты БенчароваУсадьба Никиты Бенчарова

Мини-отель Байкал

3 ночи

Всего 150 метров отделяют мини-отель от берегов священного озера, великолепного пляжа Сарайского залива и знаменитого мыса Бурхан (скала Шаманка). К услугам гостей номера категории «Стандарт» и «Улучшенный» в 3х-этажном полностью благоустроенном мини-отеле с централизованным отоплением.

Из окон номеров открывается великолепный вид на Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Все номера выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.

Дополнительные услуги:

  • Сауна с бассейном;
  • бар-ресторан;
  • галерея художников с авторскими работами;
  • детская игровая комната и детская площадка;
  • спортивная площадка;
  • просторные беседки с великолепным видом на Байкал;
  • барбекю;
  • бильярд;
  • прокат горных велосипедов;
  • катание на лошадях;
  • зимняя подледная рыбалка и летняя на спиннинг в «глухих» уголках Байкала.
Мини-отель БайкалМини-отель БайкалМини-отель БайкалМини-отель БайкалМини-отель БайкалМини-отель БайкалМини-отель БайкалМини-отель БайкалМини-отель БайкалМини-отель БайкалМини-отель БайкалМини-отель БайкалМини-отель БайкалМини-отель БайкалМини-отель Байкал

ГД «Хотэй»

3 ночи

Отель "Хотэй" расположен в поселке Хужир. К услугам гостей бар, терраса и принадлежности для барбекю. На территории открыт ресторан, имеется общая кухня и общий лаундж. В комплексе предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей помещение для совещаний, банкетный зал и караоке.

Среди удобств номеров — письменный стол, собственная ванная комната, телевизор с плоским экраном, патио с видом на озеро, а также постельное белье и полотенца. В номерах установлен шкаф для одежды и чайник.

По утрам в отеле «Хотэй» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе:1 день: обед2 день: завтрак3 день: завтрак, ужин4 день: завтрак, ужин5 день: завтрак, обед, ужин6-7 день: завтрак
  • 1 день: обед
  • 2 день: завтрак
  • 3 день: завтрак, ужин
  • 4 день: завтрак, ужин
  • 5 день: завтрак, обед, ужин
  • 6-7 день: завтрак
  • Все трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты и дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
19 мар 2024
Все экскурсии были интересными и информативными. Транспорт, который предоставлялось агентством, был удобным и комфортабельным.
А
26 янв 2023
Байкал - это место силы!
Все очень понравилось, было интересно слушать гида Сергея, неизгладимые впечатления оставил о. Ольхон, не описать словами всю ту красоту, которую мы увидели за эти дни!)
М
24 янв 2023
Впервые были на Байкале, мы в восторге от поездки, получили крутые эмоции! Больше всего понравилось в Листвянке, ездили в усадьбу Тюрюминых - покатались на собаках. А еще познакомились с байкальской
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нерпой. На острове Ольхон невероятные виды 😍 Гроты, ледяные пещеры, застали прозрачный лед и пузыри, покатались на машине по льду и на хивусах. Погода конечно непредсказуемая, но нам повезло и пасмурно было только один день, а в остальные дни солнышко. Кухня тоже понравилась, особенно местная рыба. В общем остались с приятными эмоциями 🤗

Тур входит в следующие категории Иркутска

На автобусеМожно с детьмиВсе туры7-дневные туры

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