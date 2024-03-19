Зимой Байкал красив и гостеприимен, солнце светит еще ярче, многократно усиленное искристыми полями снега и льда, а также дарит множество возможностей для интересного и разнообразного отдыха.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца
10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
Трансфер в Листвянку (65 км).
По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.
Экскурсия в пос. Листвянка.
В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Обед.
Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.
Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
(вкл. питание: обед).
Свободное время: катания и мастер-классы
Завтрак в гостинице.
Сегодня у вас свободная первая половина дня и каждый может выбрать развлечения по душе: отправиться на снежное сафари по сибирской тайге на снегоходах или настоящих ездовых собаках (доп. плата), прокатиться верхом на послушных лошадках (доп. плата), попробовать себя в кузнечном, гончарном мастерстве или креативном рукоделии (доп. плата), освоить местные горнолыжные трассы (доп. плата) или просто погулять по Листвянке и рассмотреть то, что не успели в первый день.
После обеда – трансфер в Иркутск, чтобы набраться сил перед второй частью путешествия.
Размещение в гостинице.
Ночь в гостинице.
(вкл. питание: завтрак).
Остров Ольхон, пос. Хужир. Шаман-скала
Завтрак в гостинице.
Трансфер на остров Ольхон на рейсовом транспорте. (320 км, ~ 7 ч.) по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.
Вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.
Еще 40 километров по острову и Вы в поселке Хужир – столице острова.
Размещение на турбазе.
Ужин на турбазе.
Ночь на турбазе.
(вкл. питание: завтрак, ужин).
Пос. Хужир, Шаман-скала, свободное время
Завтрак на турбазе.
Занятием на первую половину дня для Вас станет пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.
Свободное время для самостоятельных прогулок и дополнительных экскурсий.
На Ольхоне есть прокат коньков и при желании можно покататься по озеру.
Ужин на турбазе.
Ночь на турбазе.
(вкл. питание: завтрак, ужин).
Мыс Хобой
Завтрак на турбазе.
Остров островом, но здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию, то это на целый день.
Вот и этот день почти целиком уйдет на целодневную экскурсию на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самой широкой части Байкала.
По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.
А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами.
Горячий обед.
Ужин на турбазе.
Ночь на турбазе.
(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).
Трансфер в Иркутск
Завтрак на турбазе.
Трансфер в Иркутск на рейсовом транспорте (320 км, ~ 7 ч.).
Долгая дорога снова радует сменяющимися пейзажами и дает время для воспоминаний и обмена впечатлениями от незаметно пролетевших дней путешествия, а также для постепенной подготовки к возвращению в шум и суету городской жизни.
Главное – за этим занятием не забудьте поблагодарить духов за хорошую погоду и удачу в пути!
Размещение в гостинице.
Ночь в гостинице.
(вкл. питание: завтрак).
Экскурсия по Иркутску, отъезд
Завтрак в гостинице.
День знакомства со старинным сибирским городом Иркутском.
Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры, истории и культуры.
Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).
Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.
Ориентировочное время окончания программы – 14:00.
(вкл. питание: завтрак).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в Листвянке (1 ночь), на Ольхоне (3 ночи), в Иркутске (2 ночи) на базе двухместного размещения.
Объекты размещения в Листвянке: отель “Маяк” или аналогичный.
Объекты размещения в Иркутске: г-ца "Империя", г-ца "Ангара" или аналогичные.
Объекты размещения на Ольхоне: “Усадьба Копылова”, “Усадьба Никиты Бенчарова”, БО “Ольхон”, мини-отель “Байкал”, ГД "Хотэй" или аналогичные.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении – 64 000 руб.
Доплата за одноместное размещение в гостиницах – 22 300 руб.
Варианты проживания
Отель «Маяк» или аналогичный
Отель расположен в поселке Листвянка. К услугам гостей паровая баня и сауна. В числе удобств панорамный конференц-зал на 180 мест. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Номера отеля «Маяк» оформлены в лаконичном стиле и оснащены телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане отеля "Маяк" с изысканной обстановкой подают блюда местной кухни.
Гостиница «Империя»
Гостиница «Империя», из которой открывается вид на реку Ангара, располагается в исторической части Иркутска, в 5 минутах ходьбы от площади Кирова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, блюда региональной кухни, а также бар.
Все номера гостиницы «Империя» оформлены в современном стиле. В распоряжении гостей телефон, сейф и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. Собственные ванные комнаты укомплектованы феном. По запросу гостям предоставляются халаты.
Каждое утро в гостинице «Империя» сервируют сытный завтрак «шведский стол». В ресторане гостиницы подают блюда русской и европейской кухни.
Гостиница «Ангара»
Отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.
Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.
При отеле «Ангара» открыты рестораны 3rd Floor и Peking Duck. Кроме того, в распоряжении гостей бар London Pub и элегантный бильярдный VIP-клуб.
База отдыха «Ольхон»
Кемпинг-отель "Ольхон" удобно располагается недалеко от воды и центра поселка Хужир. Предлагается размещение: в благоустроенном корпусе «СТАНДАРТ», вместимостью до 3-х человек.; домиках повышенной комфортности, вместимостью до 4-х человек; летний корпус "ЭКОНОМ", вместимостью до 5-ти человек.
В домиках есть все необходимое для комфортного отдыха: двуспальная кровать, шкаф с зеркалом, столик, стулья, коврики. Вся территория покрыта зоной Wi-Fi.
На территории отеля находятся:
- Душ с горячей водой;
- отдельные благоустроенные туалеты;
- кафе на 100 мест;
- волейбольная площадка;
- место для пикника;
- беседки;
- армейская палатка для проведения корпоративных мероприятий.
Усадьба Копылова
Мини-гостиница «Усадьба Копылова Ольхон» расположена в поселке Хужир. К услугам гостей помещение для хранения лыж, сад и принадлежности для барбекю. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В числе удобств — общий лаундж и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
В номерах мини-гостиницы установлен шкаф для одежды. Собственная ванная комната с душем укомплектована тапочками. В некоторых номерах мини-гостиницы «Усадьба Копылова Ольхон» обустроен гостиный уголок. Предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам в мини-гостинице сервируется континентальный завтрак.
Усадьба Никиты Бенчарова
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номерах есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол». На территории отеля можно поиграть в настольный теннис, а поблизости популярны пешие прогулки.
Мини-отель Байкал
Всего 150 метров отделяют мини-отель от берегов священного озера, великолепного пляжа Сарайского залива и знаменитого мыса Бурхан (скала Шаманка). К услугам гостей номера категории «Стандарт» и «Улучшенный» в 3х-этажном полностью благоустроенном мини-отеле с централизованным отоплением.
Из окон номеров открывается великолепный вид на Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Все номера выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
Дополнительные услуги:
- Сауна с бассейном;
- бар-ресторан;
- галерея художников с авторскими работами;
- детская игровая комната и детская площадка;
- спортивная площадка;
- просторные беседки с великолепным видом на Байкал;
- барбекю;
- бильярд;
- прокат горных велосипедов;
- катание на лошадях;
- зимняя подледная рыбалка и летняя на спиннинг в «глухих» уголках Байкала.
ГД «Хотэй»
Отель "Хотэй" расположен в поселке Хужир. К услугам гостей бар, терраса и принадлежности для барбекю. На территории открыт ресторан, имеется общая кухня и общий лаундж. В комплексе предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей помещение для совещаний, банкетный зал и караоке.
Среди удобств номеров — письменный стол, собственная ванная комната, телевизор с плоским экраном, патио с видом на озеро, а также постельное белье и полотенца. В номерах установлен шкаф для одежды и чайник.
По утрам в отеле «Хотэй» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе:1 день: обед2 день: завтрак3 день: завтрак, ужин4 день: завтрак, ужин5 день: завтрак, обед, ужин6-7 день: завтрак
- 1 день: обед
- 2 день: завтрак
- 3 день: завтрак, ужин
- 4 день: завтрак, ужин
- 5 день: завтрак, обед, ужин
- 6-7 день: завтрак
- Все трансферы по программе
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Билеты на экскурсионные объекты и дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все очень понравилось, было интересно слушать гида Сергея, неизгладимые впечатления оставил о. Ольхон, не описать словами всю ту красоту, которую мы увидели за эти дни!)