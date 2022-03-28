1 день

Экскурсия в этнопарк «Золотая Орда»

В 11:00 по местному времени (МСК+5) – сбор группы в аэропорту г. Иркутск.

По пути совершим экскурсию в этнопарк “Золотая Орда”.

В комплексе познакомимся с бурятским домашним подворьем.

Стоит лишь войти в ворота, увидеть хозяев в национальных костюмах, и мы сразу перенесемся на несколько веков назад.

Кажется, будто со времен Чингисхана здесь ничего не изменилось.

Во время экскурсии примем участие в фольклорной программе и познакомимся с жемчужиной комплекса – Хан-юртой, одной из самых красивых юрт России.

А затем нас ждет вкусный обед из блюд местной кухни! (не входит в стоимость).

К вечеру прибытие в поселок Сахюрта.

Переезд на микроавтобусе в поселок Сахюрта (около 4-5 часов).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160