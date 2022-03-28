Под яркими лучами
Программа тура по дням
Экскурсия в этнопарк «Золотая Орда»
В 11:00 по местному времени (МСК+5) – сбор группы в аэропорту г. Иркутск.
По пути совершим экскурсию в этнопарк “Золотая Орда”.
В комплексе познакомимся с бурятским домашним подворьем.
Стоит лишь войти в ворота, увидеть хозяев в национальных костюмах, и мы сразу перенесемся на несколько веков назад.
Кажется, будто со времен Чингисхана здесь ничего не изменилось.
Во время экскурсии примем участие в фольклорной программе и познакомимся с жемчужиной комплекса – Хан-юртой, одной из самых красивых юрт России.
А затем нас ждет вкусный обед из блюд местной кухни! (не входит в стоимость).
К вечеру прибытие в поселок Сахюрта.
Переезд на микроавтобусе в поселок Сахюрта (около 4-5 часов).
Мыс Хобой, мыс Три Брата, остров Ольхон, столбы Сэргэ, скала Шаманка
Сегодня совершим поездку к мысу Хобой, где всегда можно найти прекрасный, прозрачный лёд.
По пути сделаем остановку на эффектном мысе Три Брата.
В этот день можно будет изучить практически все виды льда Байкала зимой!
Туры по льду Байкала – это прекрасная возможность вблизи увидеть, как на берегах застыли ледяные наплески сокуи, местные гроты покрылись льдом, а на поверхности озера то тут, то там виднеются гигантские глыбы голубого льда.
Затем отправляемся в поселок Хужир – в самое сердце Байкала!
Приехав на остров, пешком идем осматривать природные и рукотворные красоты этих мест.
Увидим 13 столбов Сэргэ – Это священное место, где можно прикоснуться к культуре шаманизма и оставить своё пожелание духам.
Затем спустимся в волшебное и даже мистическое место – к скале Шаманка.
По легенде, именно здесь живёт дух самого Байкала!
Переезд на Хивусе в Листвянку, посещение Мраморного карьера, бухты Песчаная
Переезд на зимнем аэроходе Хивус в пос. Листвянка.
В этот день авторского тура на Байкал нам предстоит покататься на аэроходе “Хивус”.
Зимой на нем не страшны ни лёд, ни вода, поэтому с таким транспортом доступен практически любой уголок Байкала.
Сегодня переезжаем на хивусе в пос. Листвянка, а по пути посетим Мраморный карьер и бухту Песчаная.
По пути сделаем несколько остановок, чтобы с удовольствием полюбоваться узорами Байкала и сфотографировать его идеальный изумрудный лёд.
Каждый год в разных местах на Байкале возникают торосы – огромные, вертикально стоящие глыбы льда, которые так эффектно смотрятся на снимках!
Приехав в бухту Песчаная, восхитимся еще одним удивительным явлением природы – ходульными деревьями!
Из-под их корней озеро давно вымыло песок и, кажется, что деревья ходят или просто танцуют по берегу.
Бухта Песчаная – это бесконечно уютное место, где зимой можно часами рассматривать хитросплетение трещин и торосов на бирюзовой озерной глади.
Обрамляет бухту две эффектные скалы – Малая и Большая Колокольни.
Также проедем мимо острова Бакланий, где летом так любят отдыхать местные птицы.
Зимой это место преображается: скала покрывается замёрзшими наплесками и начинает сверкать в солнечных лучах.
Готовьтесь, тур на Байкал будет удивлять вас каждый день своими завораживающими местами!
К вечеру приедем в поселок Листвянка.
Байкальский лимнологический музей, Шаман-камень, канатная дорога на камень Черского, смотровая площадка на Байкал и Ангару
Продолжаем знакомиться с легендарным озером в Байкальском лимнологическом музее.
В этом месте нас ждет масса экспозиций, макеты кораблей, знакомство с рыбами Байкала.
Мы увидим более десяти аквариумов, населенных обитателями Байкала, и это будет уникальная возможность познакомиться со всей местной фауной.
Идем дальше!
Инструктор в кассе купит билеты на канатную дорогу – теперь путевка в поднебесье Байкала у нас в руках!
По канатке быстро поднимемся к Камню Черского, откуда зимой открывается завораживающий вид на окрестности.
Рассмотрим Листвянку, Порт Байкал и старинную железную дорогу с высоты птичьего полета.
Экскурсия в музей под открытым небом «Тальцы», отъезд
Зима – это прекрасное время совершать туры по России.
Байкал в это время – одно из самых идеальных мест отдыха!
Завершим наш тур посещением удивительного музея Тальцы.
Это огромный комплекс деревянных строений разных народностей Прибайкалья, где можно бродить часами без устали.
Во время зимней экскурсии увидим деревянные дома, резной храм и эффектный деревянный трактир.
13:00-14:00 Прибытие в г. Иркутск (аэропорт), отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура по Байкалу зимой может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в поселке Сахюрта в отеле “Наратэй” (двух-, трехместные номера “Стандарт”).
Удобства в номере, телевизор, полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора (фен один на всю гостиницу, рекомендуем брать свой). Wi-Fi есть только на территории ресторана, в номерах нет.
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 22 200 руб. за весь период отдыха.
Варианты проживания
Загородный отель «Наратэй»
Загородный отель «Наратэй» территориально находится в Ольхонском районе Иркутской области недалеко от знаменитого озера Байкал.
Для проживания подготовлены уютные и комфортабельные номера, которые укомплектованы всем необходимым, включая удобную кровать, затемненные шторы, мебель для хранения вещей, телевизор.
На территории работает круглогодичный ресторан и летняя столовая, где вы сможете вкусно и сытно поесть и отлично провести время.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Переезды по маршруту на УАЗиках
- Проживание, указанное в программе
- Трехразовое питание: завтрак (день 2-7), обед (день 2-5), ужин (день 1-6). Готовые завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обеды в виде сухого пайка (колбаса, сыр, печенье, шоколад, сладости)
- Регистрация группы в МЧС
- Входные билеты в Забайкальский национальный парк
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе: обед в день 1, 6
- Прокат коньков (150-250 руб. /час), велосипедов (350-500 руб. /час)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье - футболка с длинным рукавом и кальсоны;
- кофта и штаны из флиса;
- ветрозащитные, утепленные куртка (с капюшоном) и штаны;
- теплая, непромокаемая обувь для ходьбы;
- шерстяные носки, треккинговые носки с добавлением шерсти или термоноски;
- ледоступы, кошки для гололёда или айсеры;
- фонарики (гамаши, гетры, бахилы);
- шапка;
- балаклава, флисовый шарф-труба или флисовая полумаска для нижней части лица;
- перчатки - 2 пары;
- варежки с пуховым, шерстяным или синтетическим утеплителем;
- очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста, а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- термос (объем не менее 1 л на человека);
- кружка, ложка;
- фонарик;
- туалетная бумага;
- для ходьбы на турбазе: спортивные брюки, футболка, шлепки;
- нижнее белье;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
- фотоаппарат/видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
- расческа;
- нитка, иголка;
- сушилки для обуви. Поскольку практически весь день мы проводим на улице, то к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где и во сколько начинается и заканчивается маршрут?
Старт маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 11:00 по местному времени (МСК+5).
Финиш маршрута: г. Иркутск (аэропорт) в 13:00-14:00 по местному времени (МСК+5).
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Иркутск можно остановиться возле аэропорта в хостеле «Браво», гостинице «Аэро» или «Воздушная гавань». Часовой пояс. Время отличается от московского времени на +5 часов.
Есть ли скидки в туре?
Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организация тура была безупречна. Спасибо менеджеру в Большой Стране Юлии Трубиновой. Все запланированные поездки были на хорошем уровне, размещение тоже соответствовало обещанному, т. е. со всеми удобствами.
Огромное