По дороге на Ольхон будем любоваться Сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу Иркутск
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Встреча проходит в 2 этапа:
- в аэропорту 8-8:30 (внутри здания у выхода в город с табличкой «Ледяное сердце Байкала»);
- на жд вокзале 9-9:30 (встреча с табличкой у выхода в город внутри здания жд вокзала);
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Внимание! Заселение в гостиницу производится после экскурсионной программы.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск.
Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, рядом красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.
Посетим Знаменский монастырь, рядом с которым установлен памятник адмиралу Колчаку.
Потом мы отправимся на бульвар Гагарина.
Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей,"Белый дом" (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.
Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными историческими постройками –"Иркутская слобода" (или так называемый, 130-тый квартал).
Здесь же познакомимся с бабром.
Обед в кафе.
Трансфер в отель, размещение.
После экскурсий в свободное время самостоятельно можно посетить излюбленное место вечерних прогулок иркутян и гостей города – набережную реки Ангара, или один из многочисленных музеев города.
А если вы не очень устали после дороги, то можете отправиться в музей деревянного зодчества «Тальцы» или в Листвянку, прогуляться по туристическому поселку, который называют «Ворота Байкала» (самостоятельно, не входит в стоимость).
Питание: завтрак, обед. Гид: да.
Остров Ольхон
Завтрак в гостинице.
Выселение, трансфер на остров Ольхон.
По пути Вы сможете вдоволь полюбоваться Сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков.
В пути у Вас будет остановка, обед в кафе бурятской кухни – знаменитые позы и вкусный наваристый суп.
Ледовая переправа на остров Ольхон и трансфер в поселок Хужир.
Размещение в уютных и комфортных номерах со всеми удобствами на базе отдыха.
Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан.
Мыс Бурхан или скала Шаманка – одна из девяти святынь Азии, вы конечно же видели его на фотографиях Байкала!
Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой!
Подумайте о важном и сокровенном, побудьте в тишине, и любуйтесь этой красотой!
В таких местах понимаешь, что важно, находишь ответы, и получаешь целительную энергию!
Особенно красиво здесь в это время – на закате.
Возвращение на базу отдыха, ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: во время экскурсии.
Мыс Хобой
Завтрак Сегодня нас ждет одна из самых популярных, интересных и удивительных экскурсий на Байкале – экскурсия на мыс Хобой!
Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь чувствуется мощь и сила.
У нас есть уникальная возможность увидеть его со стороны Байкала, подъехать к его подножию.
В пути у нас будет несколько остановок, во время которых мы увидим ледовые гроты, наплески, сокуи, а также Байкальские торосы и голубые льды.
Увидим Байкальские ледовые просторы – то зачем тысячи людей едут каждый год на Байкал!
Обед – Байкальский пикник на свежем воздухе.
Возвращение на базу отдыха, ужин.
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин. Гид: во время экскурсии.
Остров Огой
Завтрак на базе отдыха.
Сегодня нас ждет путешествие на хивусе – судно на воздушной подушке.
Отправимся на остров Огой.
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуемая как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса Дракона.
С нескольких сторон, остров так же обрамлен Байкальскими наплесками, высота которых достигает нескольких метров, обязательно сделаем остановку что бы полюбоваться этим природным шедевром.
Питание: завтрак, ужин. Гид: во время экскурсии.
Переезд в Иркутск
Завтрак.
Выезд в Иркутск (ориентировочное время выезда с Ольхона 12:00 – 14:00, информация по конкретному выезду будет сообщена за сутки накануне).
Внимание: выселение до 12:00!
Трансфер и размещение в гостинице в Иркутске.
Питание: завтрак. Гид: нет.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Окончание тура.
Освобождение номеров до 12:00.
Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на жд вокзал (стоимость 1200 рублей /легковой автомобиль до 3-х чел, или такси: 500 рублей).
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице, благоустроенные номера.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-хместное
|1-местное
|56 000
|73 600
Варианты проживания
Гостиница «Лейк Плейс» или аналогичная на Ольхоне
Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир. К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса. В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж. В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории. Гости могут пользоваться бесплатной частной парковкой. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро. Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.
Гостиница «Матрешка» или аналогичная в Иркутске
Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены. Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак. В шаговой доступности находится торгово-развлекательный центр «Карамель». Прогулка до сквера им. Кирова займет всего 10 минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в Иркутске (благоустроенный номер)
- Размещение на базе отдыха на острове Ольхон (благоустроенный номер)
- Питание, указанное в программе: 1 день: завтрак, обед2 день: завтрак, обед, ужин3 день: завтрак, обед-пикник, ужин4 день: завтрак, ужин5 день: завтрак6 день: завтрак
- 1 день: завтрак, обед
- 2 день: завтрак, обед, ужин
- 3 день: завтрак, обед-пикник, ужин
- 4 день: завтрак, ужин
- 5 день: завтрак
- 6 день: завтрак
- Трансфер Иркутск - Ольхон - Иркутск
- Экскурсии: обзорная экскурсия по городупешеходная экскурсия на мыс Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойэкскурсия на Хивусе о. Огой (3 часа) - наплески, мыс Дракон
- Обзорная экскурсия по городу
- Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Экскурсия на Хивусе о. Огой (3 часа) - наплески, мыс Дракон
- Сбор Прибайкальского нац. парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении;
- теплая и устойчивая обувь;
- теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
- брюки - с такими же качествами что и куртка;
- шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
- теплый двухслойный шарф;
- не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
- термобелье;
- флиска;
- свитер, футболка;
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки. (и легкие хлопковые);
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
- термос (на свое усмотрение);
- аптечка (личная);
Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.