Ольхон - сердце Байкала

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики! Вы побываете в самых сакральных локациях – мысе Хобой и мысе Любви, увидите отвесную мраморную скалу Три Брата, а гид поведает вам удивительные легенды.
Ольхон - сердце Байкала
Ольхон - сердце Байкала
Ольхон - сердце Байкала
Ближайшие даты:
2
июн
7
июн
12
июн
17
июн
22
июн
27
июн
2
июл
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даты

Что вас ожидает:

Завораживающие закаты Ольхона
Завораживающие закаты Ольхона
Увидим как золотые лучи закатного солнца скользят по магической скале Шаманке
Пикник на природе
Пикник на природе
Подкрепим силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Хранитель Байкала
Хранитель Байкала
Рассмотрим любопытное творение знаменитого скульптора Даши Намдакова

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон

После сбора группы в г. Иркутске вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.

Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу.

До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами, где дорога змейкой вьется между холмов и возвышенностей.

Переправившись на остров, вас ждет дорога до центра Ольхона – поселка Хужир, где вы заселитесь на базе отдыха.

Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.

Мы отправимся прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Вас ждет отдых перед завтрашним активным и насыщенным на новые впечатления днем!

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон.

Прибытие в Иркутск. Дорога на остров ОльхонПрибытие в Иркутск. Дорога на остров ОльхонПрибытие в Иркутск. Дорога на остров ОльхонПрибытие в Иркутск. Дорога на остров ОльхонПрибытие в Иркутск. Дорога на остров ОльхонПрибытие в Иркутск. Дорога на остров ОльхонПрибытие в Иркутск. Дорога на остров Ольхон
2 день

Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой

После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.

Находясь рядом с краем мыса, Байкал кажется бесконечным, ощущается его величие, простор!

Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.

Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.

После вы отправитесь дальше по острову: вокруг живописные степи и вдруг перед глазами возникает почти восьмиметровая бронзовая скульптура в виде необычного дерева – это творение известного скульпторе Даши Намдакова «Хранитель Байкала», его дар Байкалу.

В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!

Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.

Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (оплачивается отдельно, необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху.

Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.

Экскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой
3 день

Прощание с Ольхоном. Возвращение в Иркутск

В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу.

Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок по Ольхону.

В первой половине дня выезд в Иркутск, где завершится программа Вашего тура.

Включено в стоимость: завтрак, обед по дороге в Иркутск, групповой трансфер.

Прощание с Ольхоном. Возвращение в ИркутскПрощание с Ольхоном. Возвращение в ИркутскПрощание с Ольхоном. Возвращение в ИркутскПрощание с Ольхоном. Возвращение в ИркутскПрощание с Ольхоном. Возвращение в ИркутскПрощание с Ольхоном. Возвращение в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Ольхон в п. Хужир.

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Эконом – проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
  • Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
  • Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
31 00036 00048 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

ЭкономСтандартКомфорт
4 5008 00015 000

Варианты проживания

БО "У Татьяны", БО "Алдартай" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики, (удобства на этаже или в соседнем здании).

БО "У Татьяны", БО "Алдартай" или аналогичныеБО "У Татьяны", БО "Алдартай" или аналогичные

БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичные

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.

БО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичныеБО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичныеБО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичныеБО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичныеБО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичныеБО "Алдартай", Кемпинг-отель "Ольхон" или аналогичные

Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные

2 ночи

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Вилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичныеВилла "Малина", ТК "Сарайский" или аналогичные

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Питание: 2 завтрака в гостевом доме, обед-пикник на мысе Хобой, обед по дороге на Ольхон, обед по дороге в Иркутск
  • Экскурсия в северную часть острова
  • Проживание, указанное в программе
  • Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Прогулка на лошадях (бронировать заранее)
  • Сувениры и прочие расходы, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обязательно: паспорт, полис омс;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.

Будет ли мобильная связь во время тура?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Есть ли скидки в туре?

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Какие организационные особенности тура?
  • Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
  • Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
  • Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
  • Место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09.00 до 09.30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10.00.
  • За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
  • "Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
  • "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
  • "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
  • Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
  • Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка. Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
  • Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
  • В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
  • У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой.
  • Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
  • На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 апр 2024
Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
И
14 апр 2024
Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
М
5 апр 2024
Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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