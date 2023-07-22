1 день

Встреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок Слюдянка

Встреча в 10:00 в аэропорту г. Иркутск возле справочной.

Трансфер в поселок Листвянка (1 час, 70 км).

Побываете на экскурсии в Музее Байкала, п. Листвянки.

На первом этаже в больших аквариумах можно наблюдать различных рыб, которые водятся в Байкале, а также единственного в мире пресноводного тюленя – нерпу.

Обедаем в Листвянке (вы самостоятельно сможете купить и отведать байкальского омуля, копченого, соленого, отведать местного пива. Время на обед 1 час.).

Сегодня у нас первое знакомство с Байкалом.

После осмотра переезжаем в поселок Слюдянка (4-5 часа).

Ужин и обсуждение планов.

Распределение снаряжения, палаток и продуктов на 3 дня.

Ночь на базе отдыха в номерах 3-4-5 человек (эконом).

Удобства на улице.

Двухместное размещение необходимо заказать заранее (требуется доп. оплата).

Примечание: В случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу. Рекомендуем прибывать за день до начала тура.

Маршрут дня: Иркутск – Листвянка – Иркутск – Слюдянка.

Питание: Обед самостоятельно. Ужин.