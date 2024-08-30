Вы отправитесь в путешествие к самому большому в мире Росиии — Байкал, который занимает почетное место среди водных красот планеты.
Вы посетите место силы мыс Хобой со скалами гигантами, густым реликтовым хвойным лесом и панорамой на самую широкую часть Байкала.
Вы посетите место силы мыс Хобой со скалами гигантами, густым реликтовым хвойным лесом и панорамой на самую широкую часть Байкала.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Что вас ожидает: Отправитесь в плавание на катере на священный остров Огой и знаменитую Буддистскую Ступу Просветления. Покормите чаек прямо с катера. Это незабываемое зрелище, наполненное массой эмоций! Насладитесь песчаными дюнами на берегу озера под шум прибоя. Увидите Малое Море и живописные заливы. Доберемся до скального комплекса Трезубец, где каждый почувствует единение с природой. Прокатимся на сапах под невероятное пение птиц, которыми наполнен буквально весь остров. И затем прокатимся на велосипедах или конях по самым красивым уголкам острова. А еще вас ждет приятный сюрприз — один из лучших этно-парков России «Золотая Орда» с программой песен и танцев.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ольхон
- Остров Огой
- Буддистская Ступа Просветления
- Остров Замогой и лежбище нерп
- Святые источники
- Остров чаек
- Поселок Хужир
- Мыс Шаманка
- Песчаный Сарайский Залив
- Смотровая Южная
- Озеро Ялга
- Падь Халзаны
- Нурский залив
- Скальный комплекс Трезубец
- Залив Хулы
- Малое море
- Харанцы
- Урочище Песчаное
- Мыс Сагаан Хушуун
- Мыс Хобой
- Падь Узуры и метеостанция
- Хранитель Байкала
- Мыс Шунтэ (мыс Любви)
- Этнопарк «Золотая Орда»
Что включено
- Трансферы (микроавтобус, уазики, катер, паром)
- Экскурсии
- Проживание в теплых домиках 2-3 местные номера
- Питание на Ольхоне
- Входные билеты в национальные парки
- Прокат сапов
- Баня
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры и прочее)
- Прокат велосипедов или лошадей
- Питание в кафе в дороге туда/обратно
- Авиабилеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркустск
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Предоплата для бронирования = 20% сервису Спутник и 30% по реквизитам организатора. Оставшуюся часть оплаты можно внести за неделю до старта тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Иркутска
Похожие туры из Иркутска
8 дней
Места силы Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 85 600₽ за человека
9 дней
Южный Байкал. Летний или осенний отдых
Начало: Г. Иркутск
30 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 126 300₽ за человека
7 дней
Весенне-летнее знакомство с озером Байкал
Начало: Россия, Иркутск
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
75 000₽ за человека