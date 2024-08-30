Вы отправитесь в путешествие к самому большому в мире Росиии — Байкал, который занимает почетное место среди водных красот планеты. Вы посетите место силы мыс Хобой со скалами гигантами, густым реликтовым хвойным лесом и панорамой на самую широкую часть Байкала.

Описание тура

Что вас ожидает: Отправитесь в плавание на катере на священный остров Огой и знаменитую Буддистскую Ступу Просветления. Покормите чаек прямо с катера. Это незабываемое зрелище, наполненное массой эмоций! Насладитесь песчаными дюнами на берегу озера под шум прибоя. Увидите Малое Море и живописные заливы. Доберемся до скального комплекса Трезубец, где каждый почувствует единение с природой. Прокатимся на сапах под невероятное пение птиц, которыми наполнен буквально весь остров. И затем прокатимся на велосипедах или конях по самым красивым уголкам острова. А еще вас ждет приятный сюрприз — один из лучших этно-парков России «Золотая Орда» с программой песен и танцев.