Летний Байкал

Вы отправитесь в путешествие к самому большому в мире Росиии — Байкал, который занимает почетное место среди водных красот планеты.

Вы посетите место силы мыс Хобой со скалами гигантами, густым реликтовым хвойным лесом и панорамой на самую широкую часть Байкала.
Летний Байкал
Летний Байкал
Летний Байкал
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Что вас ожидает: Отправитесь в плавание на катере на священный остров Огой и знаменитую Буддистскую Ступу Просветления. Покормите чаек прямо с катера. Это незабываемое зрелище, наполненное массой эмоций! Насладитесь песчаными дюнами на берегу озера под шум прибоя. Увидите Малое Море и живописные заливы. Доберемся до скального комплекса Трезубец, где каждый почувствует единение с природой. Прокатимся на сапах под невероятное пение птиц, которыми наполнен буквально весь остров. И затем прокатимся на велосипедах или конях по самым красивым уголкам острова. А еще вас ждет приятный сюрприз — один из лучших этно-парков России «Золотая Орда» с программой песен и танцев.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Ольхон
  • Остров Огой
  • Буддистская Ступа Просветления
  • Остров Замогой и лежбище нерп
  • Святые источники
  • Остров чаек
  • Поселок Хужир
  • Мыс Шаманка
  • Песчаный Сарайский Залив
  • Смотровая Южная
  • Озеро Ялга
  • Падь Халзаны
  • Нурский залив
  • Скальный комплекс Трезубец
  • Залив Хулы
  • Малое море
  • Харанцы
  • Урочище Песчаное
  • Мыс Сагаан Хушуун
  • Мыс Хобой
  • Падь Узуры и метеостанция
  • Хранитель Байкала
  • Мыс Шунтэ (мыс Любви)
  • Этнопарк «Золотая Орда»
Что включено
  • Трансферы (микроавтобус, уазики, катер, паром)
  • Экскурсии
  • Проживание в теплых домиках 2-3 местные номера
  • Питание на Ольхоне
  • Входные билеты в национальные парки
  • Прокат сапов
  • Баня
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы (сувениры и прочее)
  • Прокат велосипедов или лошадей
  • Питание в кафе в дороге туда/обратно
  • Авиабилеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркустск
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Предоплата для бронирования = 20% сервису Спутник и 30% по реквизитам организатора. Оставшуюся часть оплаты можно внести за неделю до старта тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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