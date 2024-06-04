1 чел.
По популярности
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
«В турах на Ольхон вы увидите уникальные памятники природы: остров Харанцы, мысы Три брата и Хобой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
«Выбирайте одежду и обувь для прогулок на природе — наша экскурсия предполагает пешие маршруты по лесным тропам, скалистым участкам и камням»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
42 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
«Это невероятное творение природы»
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
4500040 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Начало: Иркутск, 8:00
«Мы проедем по живописным хребтам и долинам и окажемся там, где нет асфальта — только природа, простор, насколько хватает взгляда, и водная гладь «младшего брата Байкала» — озера Хубсугул»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
«Отправляемся на 3 дня в Монголию, чтобы отдохнуть у самого глубокого и красивого озера страны, насладиться единением с первозданной природой и ощутить экзотику этих мест»
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Начало: Иркутск, утро, адрес - по договорённости
«Будем любоваться Байкалом и его живописными берегами, дышать чистым воздухом и наслаждаться единением с природой вдали от цивилизации»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
38 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
«Байкальская природа манит, а мы не можем себе отказать в удовольствии насладиться атмосферой, царящей вокруг самого глубокого озера»
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней
Начало: Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договор...
«Доедем до посёлка Большое Голоустное, рядом с которым часто образуется знаменитый пузырьковый лёд, благодаря застывшему внутри природному газу»
2 мар в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 10 часов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
«Мощь и красота Байкала Именно на Ольхоне, в центре Байкала, как нигде ощущается мощь и красота озера»
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
58 750₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Пейзажи дикой природы, горные ландшафты, живописные тропинки — все это будет окружать нас во время тура, создавая неповторимую атмосферу»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня 8 часов
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
«Загадочный и прекрасный, он привлекает туристов своими дикими пейзажами, удивительной природой и, конечно, атмосферой древних шаманских земель»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Винно-гастрономический тур на Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Сочетание чистейшего байкальского воздуха, аромата сосны и уютной насыщенной зеленью территорией создает уникальную атмосферу единения с природой, расслабленности и спокойствия»
12 авг в 10:00
132000125 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
«Просыпающаяся природа, степные и лесные пейзажи, расходящиеся льды, прозрачная вода Байкала и первые цветы – это приключение станет для вас незабываемым»
8 мая в 10:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
«Дикая, нетронутая человеком природа восхищает привыкших к цивилизации людей»
28 авг в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Начало: Иркутск
«Если вы цените активность и природу, хотите новых впечатлений и «встряхнуть себя», то этот тур для вас»
13 июля в 10:00
9 авг в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
Начало: г. Иркутск
«Желающие исследовать природные достопримечательности и красоты Тункинской долины могут отправиться в пеший поход с гидом на «Пик любви», располагающийся на высоте 2124 м»
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
82 500₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Байкальской тропой до долины вулканов
Начало: г. Иркутск
«Вулканы, термальные источники, горы, первозданная природа — и все это на Байкале»
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
68 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Начало: Иркутск
«паек) и для тех кто идет на водопады спуск к реке Подкомарной, для тех кто устал спуск в базовый лагерь»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
55 700₽ за человека
Авторский тур
12 дней
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Начало: г. Иркутск
«Посещение природных достопримечательностей – Урочище Песчаное, скала Три Брата, Лик Байкала, мыс Хобой»
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
82 000₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Начало: г. Иркутск
«Мраморные водопады — это целый удивительный каскад водопадов, созданный самой природой в скале»
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
62 500₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Краски северного Байкала. Треккинг
Начало: г. Иркутск
«Эта программа для тех, кто хочет увидеть действительно дикую природу Байкала, места, нетронутые человеком, заповедные, хранящие первозданную красоту и силу»
17 июля в 10:00
29 июля в 10:00
133 400₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Северный Байкал и Чарские пески
Начало: Иркутск
«Дикая природа северного Байкала, где человеческий след едва заметен, а информационный шум не слышен вовсе»
31 июля в 10:00
190 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
«Вы насладитесь пешими прогулками по уникальным природным местам, отдохнете на пляже, вдоволь порыбачите, отправитесь к Ушканьим островам наблюдать за лежбищем нерпы и многое другое»
25 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 80 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Байкальский адреналин
Начало: Иркутск
«Вокруг потрясающие красивые пейзажи – творение природы»
19 июля в 10:00
2 авг в 10:00
142 890₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Байкальский эксклюзив
Начало: Иркутск
«Поэтому, мы с Вами встретимся с настоящим шаманом, который поведает нам об этой загадочной религии, об обрядах и их предназначениях, о том какую роль играет природа в жизни коренного населения и как нужно себя вести на местных землях»
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 86 890₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
Начало: Иркутск
«Тур гармонично сочетает в себе экскурсии и пешие походы, которые покажут вам всю красоту природы Байкала»
29 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 66 290₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
Начало: Г. Иркутск
«Джип-экспедиция в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова, посещение самых живописных бухт острова»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Весеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: Г. Иркутск
«Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 74 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
Начало: Г. Иркутск
«Сделайте лучшие фотографии природы и селфи на Байкале»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 73 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
Начало: Г. Иркутск
«Сделайте лучшие фотографии природы и селфи на Байкале»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 72 600₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Половина озера Байкал за 9 дней
Начало: Россия, Иркутск
«Познакомимся с историей Иркутской области и полюбуемся пейзажем зимнего леса»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
125 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лед Байкала и величие Саян
Начало: Россия, Иркутск
«Таинственный и могущественный Байкал, овеянный легендами, непередаваемой красоты природой и зимними ледяными узорами»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал
Начало: Иркутск
«Малое море на Байкале погрузит вас в красоту и умиротворение дикой природы»
17 фев в 10:00
5 мар в 10:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на лёд Байкала
Начало: Россия, Иркутск
«Сочетание чистейшего байкальского воздуха, аромата сосны и уютной насыщенной зеленью территорией создает уникальную атмосферу единения с природой, расслабленности и спокойствия»
8 фев в 10:00
21 фев в 10:00
130 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Рождественское байкальское путешествие и горячие источники
Начало: Россия, Иркутск
«После обеда размещение на базе отдыха в благоустроенных комфортных номерах и пешеходная экскурсия на водопады реки Кынгарга»
1 янв в 10:00
62 890₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
Начало: Россия, Иркутск
«Космические пейзажи и бескрайние поля байкальского льда»
19 фев в 10:00
28 фев в 10:00
90 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горячие источники и лед Байкала
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Отправиться в тур, где красота природы разбавляется культурной программой»
18 фев в 10:00
25 фев в 10:00
75 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее Байкальское путешествие
Начало: Россия, Иркутск
«Пешеходная экскурсия на водопады реки Кынгарга»
11 фев в 10:00
25 фев в 10:00
57 380₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Начало: Иркутск
«Воспевание природы, поклонения своему роду, вера в общение шамана с духами»
1 мар в 10:00
216 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: Г. Иркутск
«Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 87 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на Ольхоне
Начало: Иркутск
«Красивейшие ледяные гроты, пещеры и наплески, катание на коньках и уникальная возможность познакомиться с настоящей подледной рыбалкой в теплом кемпинге на льду Байкала»
29 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 67 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пробуждение Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
«За 4 дня путешествия вы узнаете настоящий Ольхон и прекрасный в своем природном великолепии Байкал»
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Чудеса Ольхонской земли
Начало: Иркутск
«Вас ждут местные традиции, чудеса природы, мраморный карьер, старинная горница и, конечно же, батюшка Байкал»
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
«Здесь находится более 300 видов минералов и самоцветов, а ещё невероятно красивая природа: высокие скалы и покрытые зеленью горы, откуда открываются захватывающие виды Байкала»
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия4 июня 2024Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
- РРегина31 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на высшем уровне! Менеджеры были
- ММария28 мая 2024Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
- ГГульнара27 мая 2024Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
- ССергей24 мая 2024Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
- ИИрина24 мая 2024Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Природа и пейзажи»
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