Познавательные туры на природе в Иркутске

Найдено 75 туров в категории «Природа и пейзажи» в Иркутске, цены от 10 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
45 отзывов
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
«В турах на Ольхон вы увидите уникальные памятники природы: остров Харанцы, мысы Три брата и Хобой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610 за человека
Нестандартные фотолокации Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
«Выбирайте одежду и обувь для прогулок на природе — наша экскурсия предполагает пешие маршруты по лесным тропам, скалистым участкам и камням»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
42 000 за всё до 3 чел.
Природные достопримечательности и священные места Байкала
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
«Это невероятное творение природы»
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
4500040 500 за человека
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Начало: Иркутск, 8:00
«Мы проедем по живописным хребтам и долинам и окажемся там, где нет асфальта — только природа, простор, насколько хватает взгляда, и водная гладь «младшего брата Байкала» — озера Хубсугул»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
40 000 за человека
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
«Отправляемся на 3 дня в Монголию, чтобы отдохнуть у самого глубокого и красивого озера страны, насладиться единением с первозданной природой и ощутить экзотику этих мест»
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000 за человека
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Треккинг по экотропе вдоль озера Байкал
Насладиться походом в окружении живописной природы, ночуя в гостевых домах
Начало: Иркутск, утро, адрес - по договорённости
«Будем любоваться Байкалом и его живописными берегами, дышать чистым воздухом и наслаждаться единением с природой вдали от цивилизации»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
38 500 за человека
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
В гостях у Байкала и Восточных Саян: из Иркутска в Аршан
Подняться на пик Любви, расслабиться в горячем источнике и прокатиться на катере по озеру
Начало: Аэропорт Иркутска, 07:00
«Байкальская природа манит, а мы не можем себе отказать в удовольствии насладиться атмосферой, царящей вокруг самого глубокого озера»
6 июля в 07:00
13 июля в 07:00
37 000 за человека
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней
Начало: Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договор...
«Доедем до посёлка Большое Голоустное, рядом с которым часто образуется знаменитый пузырьковый лёд, благодаря застывшему внутри природному газу»
2 мар в 08:00
118 000 за человека
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за человека
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
🛣 Джиппинг
Авторский тур
1 день 10 часов
9 отзывов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
«Мощь и красота Байкала Именно на Ольхоне, в центре Байкала, как нигде ощущается мощь и красота озера»
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
58 750 за всё до 4 чел.
Кругобайкальская железная дорога
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
«Пейзажи дикой природы, горные ландшафты, живописные тропинки — все это будет окружать нас во время тура, создавая неповторимую атмосферу»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800 за человека
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 8 часов
1 отзыв
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
«Загадочный и прекрасный, он привлекает туристов своими дикими пейзажами, удивительной природой и, конечно, атмосферой древних шаманских земель»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за человека
Винно-гастрономический тур на Байкал
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Винно-гастрономический тур на Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Сочетание чистейшего байкальского воздуха, аромата сосны и уютной насыщенной зеленью территорией создает уникальную атмосферу единения с природой, расслабленности и спокойствия»
12 авг в 10:00
132000125 000 за человека
За уходящим льдом Байкала
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
За уходящим льдом Байкала
Начало: Г. Иркутск
«Просыпающаяся природа, степные и лесные пейзажи, расходящиеся льды, прозрачная вода Байкала и первые цветы – это приключение станет для вас незабываемым»
8 мая в 10:00
50 000 за человека
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
Начало: Россия, Иркутск
«Дикая, нетронутая человеком природа восхищает привыкших к цивилизации людей»
28 авг в 10:00
120 000 за человека
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активный тур на Байкал. Сплав, восхождение, горячие источники и водопады
Начало: Иркутск
«Если вы цените активность и природу, хотите новых впечатлений и «встряхнуть себя», то этот тур для вас»
13 июля в 10:00
9 авг в 10:00
54 000 за человека
Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Через горы, через лес. Пеший поход с экскурсиями
Начало: г. Иркутск
«Желающие исследовать природные достопримечательности и красоты Тункинской долины могут отправиться в пеший поход с гидом на «Пик любви», располагающийся на высоте 2124 м»
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
82 500 за человека
Байкальской тропой до долины вулканов
🚶 Пешая
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Байкальской тропой до долины вулканов
Начало: г. Иркутск
«Вулканы, термальные источники, горы, первозданная природа — и все это на Байкале»
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
68 200 за человека
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Начало: Иркутск
«паек) и для тех кто идет на водопады спуск к реке Подкомарной, для тех кто устал спуск в базовый лагерь»
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
55 700 за человека
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Начало: г. Иркутск
«Посещение природных достопримечательностей – Урочище Песчаное, скала Три Брата, Лик Байкала, мыс Хобой»
21 июля в 10:00
4 авг в 10:00
82 000 за человека
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Байкал и священные источники Шумак. Пеший поход в горы
Начало: г. Иркутск
«Мраморные водопады — это целый удивительный каскад водопадов, созданный самой природой в скале»
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
62 500 за человека
Краски северного Байкала. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Краски северного Байкала. Треккинг
Начало: г. Иркутск
«Эта программа для тех, кто хочет увидеть действительно дикую природу Байкала, места, нетронутые человеком, заповедные, хранящие первозданную красоту и силу»
17 июля в 10:00
29 июля в 10:00
133 400 за человека
Северный Байкал и Чарские пески
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Северный Байкал и Чарские пески
Начало: Иркутск
«Дикая природа северного Байкала, где человеческий след едва заметен, а информационный шум не слышен вовсе»
31 июля в 10:00
190 900 за человека
Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
«Вы насладитесь пешими прогулками по уникальным природным местам, отдохнете на пляже, вдоволь порыбачите, отправитесь к Ушканьим островам наблюдать за лежбищем нерпы и многое другое»
25 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 80 000 за человека
Байкальский адреналин
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальский адреналин
Начало: Иркутск
«Вокруг потрясающие красивые пейзажи – творение природы»
19 июля в 10:00
2 авг в 10:00
142 890 за человека
Байкальский эксклюзив
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Байкальский эксклюзив
Начало: Иркутск
«Поэтому, мы с Вами встретимся с настоящим шаманом, который поведает нам об этой загадочной религии, об обрядах и их предназначениях, о том какую роль играет природа в жизни коренного населения и как нужно себя вести на местных землях»
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 86 890 за человека
Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Погружение в Байкал. Легкий треккинг и экскурсии
Начало: Иркутск
«Тур гармонично сочетает в себе экскурсии и пешие походы, которые покажут вам всю красоту природы Байкала»
29 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 66 290 за человека
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
Начало: Г. Иркутск
«Джип-экспедиция в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова, посещение самых живописных бухт острова»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 400 за человека
Весеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Весеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: Г. Иркутск
«Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 74 800 за человека
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
Начало: Г. Иркутск
«Сделайте лучшие фотографии природы и селфи на Байкале»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 73 500 за человека
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
Начало: Г. Иркутск
«Сделайте лучшие фотографии природы и селфи на Байкале»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 72 600 за человека
Половина озера Байкал за 9 дней
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Половина озера Байкал за 9 дней
Начало: Россия, Иркутск
«Познакомимся с историей Иркутской области и полюбуемся пейзажем зимнего леса»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
125 000 за человека
Лед Байкала и величие Саян
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лед Байкала и величие Саян
Начало: Россия, Иркутск
«Таинственный и могущественный Байкал, овеянный легендами, непередаваемой красоты природой и зимними ледяными узорами»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 49 000 за человека
Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал
Начало: Иркутск
«Малое море на Байкале погрузит вас в красоту и умиротворение дикой природы»
17 фев в 10:00
5 мар в 10:00
51 000 за человека
Гастрономический тур на лёд Байкала
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на лёд Байкала
Начало: Россия, Иркутск
«Сочетание чистейшего байкальского воздуха, аромата сосны и уютной насыщенной зеленью территорией создает уникальную атмосферу единения с природой, расслабленности и спокойствия»
8 фев в 10:00
21 фев в 10:00
130 000 за человека
Рождественское байкальское путешествие и горячие источники
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Рождественское байкальское путешествие и горячие источники
Начало: Россия, Иркутск
«После обеда размещение на базе отдыха в благоустроенных комфортных номерах и пешеходная экскурсия на водопады реки Кынгарга»
1 янв в 10:00
62 890 за человека
Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Ледовый драйв. На джипах и квадроциклах по Байкалу
Начало: Россия, Иркутск
«Космические пейзажи и бескрайние поля байкальского льда»
19 фев в 10:00
28 фев в 10:00
90 300 за человека
Горячие источники и лед Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горячие источники и лед Байкала
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Отправиться в тур, где красота природы разбавляется культурной программой»
18 фев в 10:00
25 фев в 10:00
75 500 за человека
Зимнее Байкальское путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее Байкальское путешествие
Начало: Россия, Иркутск
«Пешеходная экскурсия на водопады реки Кынгарга»
11 фев в 10:00
25 фев в 10:00
57 380 за человека
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
🛣 Джиппинг
🚁 На вертолёте
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Байкальский отрыв. Все включено, даже вертолет
Начало: Иркутск
«Воспевание природы, поклонения своему роду, вера в общение шамана с духами»
1 мар в 10:00
216 000 за человека
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: Г. Иркутск
«Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 87 900 за человека
Рыбалка на Ольхоне
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рыбалка на Ольхоне
Начало: Иркутск
«Красивейшие ледяные гроты, пещеры и наплески, катание на коньках и уникальная возможность познакомиться с настоящей подледной рыбалкой в теплом кемпинге на льду Байкала»
29 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 67 400 за человека
Пробуждение Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пробуждение Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
«За 4 дня путешествия вы узнаете настоящий Ольхон и прекрасный в своем природном великолепии Байкал»
от 39 000 за человека
Чудеса Ольхонской земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Чудеса Ольхонской земли
Начало: Иркутск
«Вас ждут местные традиции, чудеса природы, мраморный карьер, старинная горница и, конечно же, батюшка Байкал»
от 45 000 за человека
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
«Здесь находится более 300 видов минералов и самоцветов, а ещё невероятно красивая природа: высокие скалы и покрытые зеленью горы, откуда открываются захватывающие виды Байкала»
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Зимнее Байкальское путешествие
    Четкая организация поездки. Все распланировано, по времени рассчитано. Доброжелательный персонал. Гид Дмитрий - профессионал.
  • Р
    Регина
    31 мая 2024
    Зимнее Байкальское путешествие
    Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на высшем уровне! Менеджеры были
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    всегда на связи и своевременно предоставляли всю необходимую информацию. Быстрое и удобное оформление документов, вся информация о туре и памятка были представлены за несколько дней до начала тура. Очень удобно и информативно. Спасибо!

    Хочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло наХочу выразить огромную благодарность Большой Стране за организацию тура на Байкал «Цветение багульника». Все прошло на
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе -виды с воды не
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    сравняться с видами по дороге, размещение комфортное, удобства в номерах, питание полноценное, можно обойтись без перекусов. Тур для тех, кто хочет увидеть красивую и необычную природу с достаточным комфортом. Тем, кто привык к турецкому оллн клюзиву нужно делать поправку на формат и не ждать 5 звездочных отелей со шведским столом. Пишу отзыв спустя 2 месяца и проживаю поездку заново😌

    Организация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на ХивусеОрганизация тура понравилась: программа концентрированная и грамотно выстроенная, отдельный плюс, что до Ольхона ехали на Хивусе
  • Г
    Гульнара
    27 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
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    Хужир. Погода солнечная, жаркая, поэтому даже загореть успели. Попали во время цветения багульника. Проживание в «Ладе» комфортное, кормят вкусно, разнообразно, смогли попробовать и байкальские блюда, и бурятские. Организатор Дмитрий все предусмотрел, много знает и с увлечением рассказывает, доброжелательный и открытый. Большое спасибо! Очень рекомендую этот тур.

    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
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    Организация на высоком уровне. Если даже в какие-то места не удастся попасть(а такое может быть по независящим от организатора причинам),то им найдут достойную замену. В любом случае приезд на Ольхон оправдан на 1000% процентов. Так что не раздумывайте,а двигайтесь на встречу впечатлениям!

  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности
  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Настоящий Байкал. Активный тур на байдарках
    Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
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    еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные. Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела! Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались! В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура! И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Малое море и величественные Саяны. Зимнее путешествие на Байкал
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Природа и пейзажи»

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