Главные экскурсионные места в Иркутске

Найдено 63 тура в категории «Популярные места» в Иркутске, цены от 10 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
45 отзывов
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610 за человека
Нестандартные фотолокации Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
42 000 за всё до 3 чел.
Природные достопримечательности и священные места Байкала
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
4500040 500 за человека
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
59 900 за человека
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или от вашего от...
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
19 500 за человека
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Начало: Иркутск, раннее утро
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000 за человека
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней
Начало: Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договор...
2 мар в 08:00
118 000 за человека
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за человека
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
🛣 Джиппинг
Авторский тур
1 день 10 часов
9 отзывов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
58 750 за всё до 4 чел.
Кругобайкальская железная дорога
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800 за человека
Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
14 000 за человека
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 8 часов
1 отзыв
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за человека
Очарование Ольхона и Иркутска
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Очарование Ольхона и Иркутска
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 47 900 за человека
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Начало: г. Иркутск
30 июля в 10:00
8 авг в 10:00
105 700 за человека
Очарование Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Очарование Ольхона
Начало: г. Иркутск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 40 900 за человека
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Начало: г. Иркутск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 33 700 за человека
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
24 июня в 10:00
9 июля в 10:00
80 000 за человека
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
9600091 200 за человека
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
Начало: Г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
81 000 за человека
Экскурсионный тур по побережью Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Начало: г. Иркутск
Сегодня в 10:00
29 июня в 10:00
96 000 за человека
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
65 000 за человека
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
55 700 за человека
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 107 200 за человека
По берегу Байкала пешком
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
По берегу Байкала пешком
Начало: г. Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
54 000 за человека
Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 43 000 за человека
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 400 за человека
Классика Байкальска. Летний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классика Байкальска. Летний тур
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 53 600 за человека
Бархатная осень на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Бархатная осень на Байкале
Начало: г. Иркутск
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 34 900 за человека
Знакомство с Байкалом. Осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Байкалом. Осень
Начало: г. Иркутск
19 сен в 10:00
28 сен в 10:00
от 57 900 за человека
Осень на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Осень на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 56 000 за человека
Осеннее очарование Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осеннее очарование Байкала
Начало: Россия, Иркутск
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 43 000 за человека
Ольхон - зимнее сердце Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ольхон - зимнее сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 29 000 за человека
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 73 500 за человека
Южный Байкал. Зимнее или весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Южный Байкал. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
31 дек в 10:00
8 янв в 10:00
от 117 300 за человека
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальск, Листвянка и Ольхон
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальск, Листвянка и Ольхон
Начало: г. Иркутск
23 ноя в 10:00
4 дек в 10:00
от 117 400 за человека
Южный Байкал. Летний или осенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Южный Байкал. Летний или осенний отдых
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 126 300 за человека
Байкальский бриз. Летнее или осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Байкальский бриз. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 82 000 за человека
Пробуждение Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пробуждение Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
от 39 000 за человека
Чудеса Ольхонской земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Чудеса Ольхонской земли
Начало: Иркутск
от 45 000 за человека
На Байкал за загаром, походами и купанием
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
35 000 за человека
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
1.5 день
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
Сегодня в 14:00
17 июня в 09:00
43 000 за всё до 3 чел.
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000 за человека
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
Начало: г. Иркутск, 07:00
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7900071 100 за всё до 3 чел.
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Авторский тур
3 дня
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
25 050 за человека
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
Начало: Г. Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 44 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Осень на Байкале
    Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
    Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовалоВсё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Осень на Байкале
    Спасибо за организацию, всё понравилось
    Спасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилосьСпасибо за организацию, всё понравилось
  • Г
    Гульнара
    27 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
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    Хужир. Погода солнечная, жаркая, поэтому даже загореть успели. Попали во время цветения багульника. Проживание в «Ладе» комфортное, кормят вкусно, разнообразно, смогли попробовать и байкальские блюда, и бурятские. Организатор Дмитрий все предусмотрел, много знает и с увлечением рассказывает, доброжелательный и открытый. Большое спасибо! Очень рекомендую этот тур.

    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
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    Организация на высоком уровне. Если даже в какие-то места не удастся попасть(а такое может быть по независящим от организатора причинам),то им найдут достойную замену. В любом случае приезд на Ольхон оправдан на 1000% процентов. Так что не раздумывайте,а двигайтесь на встречу впечатлениям!

  • Л
    Лариса
    21 мая 2024
    Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
    Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
    Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
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    еще до начала тура. также в группу все участники сбрасывали интересные фото и видео экскурсий. Следует отметить внимательность и доброжелательность принимающей стороны. Например, на Ольхоне, в гостинице "Усадьба Бенчарова" нам предложили на выбор несколько номеров. Все отели по маршруту тура очень уютные. Отдельное спасибо водителю уазика на Ольхоне Максиму. На мысе Хобой он приготовил нам уху из омуля. Такой вкусной ухи я еще не разу не ела! Особое слово благодарности нашим гидам Ирине и Лизе. Ирина выдала нам огромное количество информации о самом озере, о быте, об обычаях народов, проживающих на Байкале. Причем делала это очень интересно, в форме диалога, ненавязчиво заставляя нас вспомнить интересные исторические факты. Помогала во всех бытовых вопросах. Мы путешествовали по стране, видели и слышали много экскурсоводов. Ирина один из самых ярких и эрудированных гидов, с которыми мы встречались! В последний день тура мы познакомились с Лизой. Лиза предложила нам на выбор порядок посещения объектов, показала очень красивые места и самые интересные объекты в музее зодчества. Внимательный, чуткий и доброжелательный человек! Девочки, огромное вам спасибо за такую чудесную организацию тура! И еще я хочу обратиться к тем, кто будет читать мой отзыв. Мы приехали на Байкал в период так называемого межсезонья, туристов мало. Но в этот период мы увидели замерзший Байкал, Байкал, освобождающийся от льда и Байкал без льда. За одну поездку увидели все состояния Байкала, цветение первоцветов на Ольхоне и цветение багульника в Аршане. Прокатились на хивусах. Малое количество туристов в этот период позволило нам без толчеи и суеты рассмотреть все объекты и красивые места, сделать интересные фото и видео и проехать всей небольшой группой в отдельном отсеке вагона по Кругобайкальской железной дороге, получив при этом кучу информации от гида. Поэтому советую будущим путешественникам на Байкал выбрать этот период года для посещения самого красивого озера.

  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Пробуждение Байкала. Майские праздники
    Потрясающий тур! Перед поездкой было много тревог, окажется ли Байкал интересным и красивым в это время года. Все тревоги оказались
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    напрасными! Шикарная поездка! Потрясающий гид Константин рассказывал СТОООЛЬКО всего! О местности, об истории, о культуре! Очень интересно! Организаторы, менеджеры и сам гид учли все пожелания всех в туре, проявляли заботу и оперативно решали любые вопросы!

  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Пробуждение Байкала. Майские праздники
    Спасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Осеннее очарование Байкала
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Осеннее очарование Байкала
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
  2. Нестандартные фотолокации Байкала
  3. Природные достопримечательности и священные места Байкала
  4. Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
  5. Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
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