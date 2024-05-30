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скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
42 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
4500040 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Приключения на Ольхоне: Хобой, Шаманка и острова Малого моря
Встретить рассвет на Байкале и открыть для себя байкальские места силы
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-перезагрузка: путешествие по «Сибирской Швейцарии» на выходные
Отдохнуть от городской суеты, увидеть Байкал с высоты 900 метров и попробовать местную минералку
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта или от вашего от...
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
19 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Начало: Иркутск, раннее утро
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней
Начало: Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договор...
2 мар в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Ежедневно в 9:00 (25 мая - 30 сентября)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 10 часов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
58 750₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Кругобайкальская железная дорога
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
10 800₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Тункинская долина и этнодеревня Амар Гол
Начало: Гостиница Ангара, Иркутск
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
14 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня 8 часов
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Очарование Ольхона и Иркутска
Начало: г. Иркутск
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Два берега Байкала. Экскурсионный тур
Начало: г. Иркутск
30 июля в 10:00
8 авг в 10:00
105 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Очарование Ольхона
Начало: г. Иркутск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 40 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Очарование Ольхона. Сокращенная программа
Начало: г. Иркутск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 33 700₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Планета Байкал. Экскурсионно-активный тур
Начало: Россия, Иркутск
24 июня в 10:00
9 июля в 10:00
80 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
9600091 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Чудо Байкала. Пеший комбинированный тур
Начало: Г. Иркутск
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
81 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Экскурсионный тур по побережью Байкала
Начало: г. Иркутск
Сегодня в 10:00
29 июня в 10:00
96 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
К берегам Байкала. Экскурсионный тур для всей семьи
Начало: г. Иркутск
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Байкальское путешествие. Пеший тур-комфорт
Начало: Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
55 700₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Начало: г. Иркутск
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 107 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
По берегу Байкала пешком
Начало: г. Иркутск
16 июня в 10:00
30 июня в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика Ольхона. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Джип-экспедиция по Ольхону. Летнее или осеннее приключение
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 49 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Классика Байкальска. Летний тур
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 53 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Бархатная осень на Байкале
Начало: г. Иркутск
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Байкалом. Осень
Начало: г. Иркутск
19 сен в 10:00
28 сен в 10:00
от 57 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Осень на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 56 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Осеннее очарование Байкала
Начало: Россия, Иркутск
4 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ольхон - зимнее сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 29 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мифы Байкала. Зимнее и весеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
19 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
от 73 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Южный Байкал. Зимнее или весеннее путешествие
Начало: г. Иркутск
31 дек в 10:00
8 янв в 10:00
от 117 300₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Зимний калейдоскоп Байкала: Байкальск, Листвянка и Ольхон
Начало: г. Иркутск
23 ноя в 10:00
4 дек в 10:00
от 117 400₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Южный Байкал. Летний или осенний отдых
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 126 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Байкальский бриз. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 82 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пробуждение Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Чудеса Ольхонской земли
Начало: Иркутск
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Заповедный Байкал и аутентичный Аршан - калейдоскоп пейзажей за два дня
Начало: Иркутск (место проживания туристов)
Сегодня в 14:00
17 июня в 09:00
43 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Подальше от цивилизации к озеру Хубсугул: индивидуальный тур по Северной Монголии из Иркутска
Отдохнуть у чистейшего водоёма среди гор и провести время наедине с собой и природой
Начало: г. Иркутск, 07:00
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
7900071 100₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Свидание с Байкалом: Малое Море, Ольхон и экскурсии на выбор
Погулять по берегу «священного моря», подняться на шаманскую гору и узнать бурятские традиции
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
25 050₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Квадротур в Таловском 2 дня/1 ночь
Начало: Г. Иркутск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 44 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024Всё отлично!! Вся организация: трансферы, гостиницы всё порадовало.
- ТТатьяна30 мая 2024Спасибо за организацию, всё понравилось
- ГГульнара27 мая 2024Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
- ССергей24 мая 2024Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ААнастасия8 мая 2024Пробуждение Байкала. Майские праздникиПотрясающий тур! Перед поездкой было много тревог, окажется ли Байкал интересным и красивым в это время года. Все тревоги оказались
- ААнастасия8 мая 2024Пробуждение Байкала. Майские праздникиСпасибо большое генератору "Большой Стране", что работает только с лучшими!
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
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