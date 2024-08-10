Программа тура по дням
Музей Байкала. Канатная дорога
Сбор группы проводится с 8:30 до 9:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.
При необходимости мы заберём вас из гостиницы.
Нам сегодня предстоит не только познакомится с Байкалом, но узнать все его подводные тайны, поэтому скорее отправляемся в путь.
Посёлок Листвянка – это самая ближайшая точка на карте Байкала – туда мы и направляемся, чтобы для начала посетить Байкальский музей, увидеть исток Ангары с высоты смотровой площадки «Камень Черского», а уже после насладиться отдыхом в гостинице.
Сегодня вы познакомитесь с флорой и фауной самого глубокого пресноводного озера, узнаете историю происхождения Байкала, увидите всевозможных рыб в аквариумах музея, а байкальская нерпа поразит вас своей неутомимой активностью и любознательностью.
После экскурсии в музей на кресельном подъемнике мы поднимемся на высоту 728 метров для того, что рассмотреть синеющий вдали хребет Хамар-Дабан, удивиться незамерзающему истоку Ангары, загадать заветное желание и сделать неповторимые снимки на память.
После такого насыщенного дня, отдохнуть мы предлагаем в комфортном номере отеля, где вас будет ждать вкусный, горячий ужин и исцеляющий, здоровый сон.
Свободный день в Листвянке. Новогодняя программа
После завтрака в гостинице предлагаем вам провести время на ваше усмотрение.
Вариантов в этот день масса: можно посетить рыбно-сувенирный рынок Листвянки, сходить на представление в нерпинарий, прокатиться по Байкалу на катере с прозрачным дном, взять напрокат снегоход или отправиться на конную прогулку.
Атмосфера праздника не покинет вас целый день, а вечером вас ждет развлекательная программа и праздничный ужин в ресторане отеля.
С наступающим Новым 2025 годом!
Пусть Байкальский Дед Мороз исполнит все ваши желания!
Прогулка по сибирской тайге на собачьих упряжках. Хаски-парк. Баня
Как встретишь Новый Год, так его и проведешь – известная и проверенная истина, поэтому предлагаем вам долго не валяться в кровати, а уже ближе к обеду отправиться на прогулку по сибирской тайге.
Но не простую, а в компании сибирских ездовых собак, которые прокатят вас с ветерком.
А стоя сзади упряжки и управляя ей, можно почувствовать себя настоящим каюром.
Не упустите такую возможность.
Там же, в «Хаски-парке» можно будет погреться в настоящей юрте, выпить горячего чая и, конечно, наобниматься с дружелюбными хаски и сделать с ними фото.
На этом ваши новогодние приключения не заканчиваются.
После прогулки на сибирском морозе вас будет ждать горячая русская баня, расположенная прямо на берегу Ангары, где можно будет по-настоящему обновиться и духом, и телом.
Изюминкой вечера станет дегустация байкальской рыбки, а для самых смелых – ныряние в ледяную прорубь с байкальской бодрящей водой.
Наполненные положительными эмоциями, вы вернетесь в гостиницу, успев ровно к ужину.
Приятного отдыха и до завтра!
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Отъезд
Новогодние приключения подходят к концу, но мы не спешим прощаться, ведь нас ждет еще один интересный день.
Сегодня мы посетим архитектурно- этнографический музей «Тальцы», который покорит вас своей аутентичной атмосферой старины.
Здесь собраны памятники деревянного зодчества первых сибирских поселений.
Старинный острог, правление волостного села, церковно- приходская церковь, приказная изба – вы перенесетесь на 3 столетия назад, увидите своими глазами, как жили коренные жители Сибири, первые переселенцы из центральной России.
После насыщенной экскурсионной программы можно будет пообедать в трактире.
Возвращение в Иркутск во второй половине дня.
Если у вас останутся силы и время предлагаем вам не упустить возможность и прогуляться по улочкам столицы Восточной Сибири, узнать историю города и сделать снимки на память.
В Сибири мы не любим прощаться, мы говорим: «До новых встреч на Байкале!».
Пусть ваш год будет наполнен радостными событиями, эмоциями и такими же яркими днями, какие случились с вами в этот Байкальский Новый год!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|69 000
|77 400
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Никола»
На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.
Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.
Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Все трансферы на маршруте
- Экскурсии по программе
- Питание по программе (завтраки 2-4 день, обеды 1,4 день, ужины 1-3 день)
- Билеты в музеи
- Новогодний ужин и праздничная программа
- Катание на собачьих упряжках (10 мин., 2,5 км)
- Баня 2 часа (до 8 человек)
- Сопровождение гидом
- Размещение в гостинице (2-местные благоустроенные номера категории Стандарт)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Катание на снегоходах
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Аренда коньков
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
- в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19).
Есть ли скидки в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- Пенсионеры 5%.
Как подобрать билеты?
В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.
В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 19:30 часов. Можем помочь забронировать проживание в городе.
Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.