Новый год в Листвянке. Байкал

Новый год в Листвянке
Отметить новогодние праздники на берегу самого глубокого и удивительного озера на планете – это значит побывать в настоящей русской сказке, зарядиться позитивной энергией и невероятными эмоциями на весь год вперёд! В этом туре вы побываете в самых знаменитых музеях Прибайкалья, познакомитесь с яркой и гостеприимной культурой Сибири, а невероятные воспоминания об этом путешествии станут лучшим новогодним подарком.
5
1 отзыв
Новый год в Листвянке. Байкал
Новый год в Листвянке. Байкал
Новый год в Листвянке. Байкал
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Музей Байкала. Канатная дорога

Сбор группы проводится с 8:30 до 9:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.

При необходимости мы заберём вас из гостиницы.

Нам сегодня предстоит не только познакомится с Байкалом, но узнать все его подводные тайны, поэтому скорее отправляемся в путь.

Посёлок Листвянка – это самая ближайшая точка на карте Байкала – туда мы и направляемся, чтобы для начала посетить Байкальский музей, увидеть исток Ангары с высоты смотровой площадки «Камень Черского», а уже после насладиться отдыхом в гостинице.

Сегодня вы познакомитесь с флорой и фауной самого глубокого пресноводного озера, узнаете историю происхождения Байкала, увидите всевозможных рыб в аквариумах музея, а байкальская нерпа поразит вас своей неутомимой активностью и любознательностью.

После экскурсии в музей на кресельном подъемнике мы поднимемся на высоту 728 метров для того, что рассмотреть синеющий вдали хребет Хамар-Дабан, удивиться незамерзающему истоку Ангары, загадать заветное желание и сделать неповторимые снимки на память.

После такого насыщенного дня, отдохнуть мы предлагаем в комфортном номере отеля, где вас будет ждать вкусный, горячий ужин и исцеляющий, здоровый сон.

Музей Байкала. Канатная дорогаМузей Байкала. Канатная дорогаМузей Байкала. Канатная дорогаМузей Байкала. Канатная дорогаМузей Байкала. Канатная дорогаМузей Байкала. Канатная дорогаМузей Байкала. Канатная дорога
2 день

Свободный день в Листвянке. Новогодняя программа

После завтрака в гостинице предлагаем вам провести время на ваше усмотрение.

Вариантов в этот день масса: можно посетить рыбно-сувенирный рынок Листвянки, сходить на представление в нерпинарий, прокатиться по Байкалу на катере с прозрачным дном, взять напрокат снегоход или отправиться на конную прогулку.

Атмосфера праздника не покинет вас целый день, а вечером вас ждет развлекательная программа и праздничный ужин в ресторане отеля.

С наступающим Новым 2025 годом!

Пусть Байкальский Дед Мороз исполнит все ваши желания!

Свободный день в Листвянке. Новогодняя программаСвободный день в Листвянке. Новогодняя программаСвободный день в Листвянке. Новогодняя программаСвободный день в Листвянке. Новогодняя программа
3 день

Прогулка по сибирской тайге на собачьих упряжках. Хаски-парк. Баня

Как встретишь Новый Год, так его и проведешь – известная и проверенная истина, поэтому предлагаем вам долго не валяться в кровати, а уже ближе к обеду отправиться на прогулку по сибирской тайге.

Но не простую, а в компании сибирских ездовых собак, которые прокатят вас с ветерком.

А стоя сзади упряжки и управляя ей, можно почувствовать себя настоящим каюром.

Не упустите такую возможность.

Там же, в «Хаски-парке» можно будет погреться в настоящей юрте, выпить горячего чая и, конечно, наобниматься с дружелюбными хаски и сделать с ними фото.

На этом ваши новогодние приключения не заканчиваются.

После прогулки на сибирском морозе вас будет ждать горячая русская баня, расположенная прямо на берегу Ангары, где можно будет по-настоящему обновиться и духом, и телом.

Изюминкой вечера станет дегустация байкальской рыбки, а для самых смелых – ныряние в ледяную прорубь с байкальской бодрящей водой.

Наполненные положительными эмоциями, вы вернетесь в гостиницу, успев ровно к ужину.

Приятного отдыха и до завтра!

Прогулка по сибирской тайге на собачьих упряжках. Хаски-парк. БаняПрогулка по сибирской тайге на собачьих упряжках. Хаски-парк. БаняПрогулка по сибирской тайге на собачьих упряжках. Хаски-парк. БаняПрогулка по сибирской тайге на собачьих упряжках. Хаски-парк. БаняПрогулка по сибирской тайге на собачьих упряжках. Хаски-парк. Баня
4 день

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Отъезд

Новогодние приключения подходят к концу, но мы не спешим прощаться, ведь нас ждет еще один интересный день.

Сегодня мы посетим архитектурно- этнографический музей «Тальцы», который покорит вас своей аутентичной атмосферой старины.

Здесь собраны памятники деревянного зодчества первых сибирских поселений.

Старинный острог, правление волостного села, церковно- приходская церковь, приказная изба – вы перенесетесь на 3 столетия назад, увидите своими глазами, как жили коренные жители Сибири, первые переселенцы из центральной России.

После насыщенной экскурсионной программы можно будет пообедать в трактире.

Возвращение в Иркутск во второй половине дня.

Если у вас останутся силы и время предлагаем вам не упустить возможность и прогуляться по улочкам столицы Восточной Сибири, узнать историю города и сделать снимки на память.

В Сибири мы не любим прощаться, мы говорим: «До новых встреч на Байкале!».

Пусть ваш год будет наполнен радостными событиями, эмоциями и такими же яркими днями, какие случились с вами в этот Байкальский Новый год!

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». ОтъездАрхитектурно-этнографический музей «Тальцы». ОтъездАрхитектурно-этнографический музей «Тальцы». ОтъездАрхитектурно-этнографический музей «Тальцы». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
69 00077 400

Подселение не предусматривается.

Варианты проживания

Гостиница «Никола»

3 ночи

На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.

Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.

В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.

Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»

Гостиница «Крестовая падь»

3 ночи

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.

Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»Гостиница «Крестовая падь»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Все трансферы на маршруте
  • Экскурсии по программе
  • Питание по программе (завтраки 2-4 день, обеды 1,4 день, ужины 1-3 день)
  • Билеты в музеи
  • Новогодний ужин и праздничная программа
  • Катание на собачьих упряжках (10 мин., 2,5 км)
  • Баня 2 часа (до 8 человек)
  • Сопровождение гидом
  • Размещение в гостинице (2-местные благоустроенные номера категории Стандарт)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Катание на снегоходах
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Аренда коньков
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно: паспорт и полис ОМС;
  • обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
  • треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
  • зимние перчатки (желательно с запасной парой);
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
  • наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
  • в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19).
Есть ли скидки в туре?
  • 10% дети до 12 включительно;
  • Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
  • Пенсионеры 5%.
Как подобрать билеты?

В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.

В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 19:30 часов. Можем помочь забронировать проживание в городе.

Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.

Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?

Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.

Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.

Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
10 авг 2024
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.
Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.Отличная работа организаторов, постоянная поддержка и обратная связь, отдельное спасибо специалисту Алле за ее профессионализм.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
На машине
1 отзыв
4 дня
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Начало: Иркутск, 09:00
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
97 500 за человека
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
На поезде
2 отзыва
4 дня
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Увидеть подлёдный космос, попробовать байкальскую рыбу и побывать на «золотой пряжке» Транссиба
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 08:30-09:30
7 фев в 08:00
14 фев в 08:00
36 600 за человека
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: Г. Иркутск
28 окт в 10:00
4 ноя в 10:00
от 74 800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
ХорошоТам