Программа тура по дням
Дорога на Малое море. Бугульдейка
По прибытии в Иркутск начинается путешествие к озеру Байкал, а точнее к Малому морю.
Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.
Путь будет пролегать по местности с живописными видами.
Частично дорога пройдет по Тажеранским степям, тут и там украшенным скальными останцами.
Гости часто называют этот отрезом пути «марсианским».
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
По пути на Малое море мы заедем в знаменитый мраморный карьер в Бугульдейке!
Бугульдейка — маленький прибайкальский поселок с населением около 1000 человек.
Стоит в устье стекающей с Приморского хребта реки Бугульдейки в Ольхонском районе Иркутской области.
Территория поселка входит в Прибайкальский национальный парк и является особо охраняемой.
Название поселка на языке эвенков означает “оленье место”, по другой версии это имя местного князя.
Также Бугульдейкой назван мощный северо-западный ветер, дующий в окрестных горах.
Бугульдейка привлекает в первую очередь прекрасными ландшафтами — горы, пещеры, лесные тропинки, река и байкальский берег.
Это отличное место для экологического туризма с оборудованными пешими, конными и автомобильными маршрутами.
Если выехать из Бугульдейки в сторону поселка Еланцы, вы увидите огромное месторождение мрамора.
Белые каменные глыбы заметны издалека, запасы мрамора в Бугульдейке занимают около 10 млн. кубометров.
Возраст месторождения 2 млрд. лет, оно старше самого Байкала.
Местный мрамор отличается большой плотностью, однородностью и белизной, он идеален для скульптур и отделки.
Бугульдейский мрамор относится к высшему сорту, при небольшой толщине куски породы просвечиваются на солнце.
Добыча мрамора велась в 1970-х годах, на сегодня она приостановлена из-за особого охранного статуса территории.
Поэтому туристы могут спокойно гулять по карьеру и фотографировать.
С месторождения открываются шикарные виды на Байкал и реку Бугульдейку.
После мы доедем до Малого море, где, после заселения, у вас останется свободное время, которое вы можете посвятить отдыху или прогулке.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Малое море.
Вас ждет: Тажеранские степи, мраморный карьер, Бугульдейка, Байкал, Малое море.
Экскурсия по югу острова Ольхон и островам Малого моря
Сегодня вы увидите застывшие водные наплески в гротах и пещерах – удивительных форм сосульки и сокуи не оставят вас равнодушными!
Вы побываете в одном из самых любимых туристами мест на Ольхоне – на острове Огой.
Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море длиной 3 км.
Наиболее часто фотографируемое и узнаваемое место на острове – священная буддийская ступа.
Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией.
А еще существует поверье, что, если обойти вокруг ступы 3 раза и загадать желание — оно сбывается.
Вас ждет озеро на юге Ольхона, которое славится метановыми пузырьками, застывшими во льду — смотрятся они очень интересно!
В середине дня у вас будет обед-пикник на свежем воздухе в окружении байкальской красоты.
Сегодня у вас будет очень много фотографий с экскурсии – невозможно устоять и не заснять всю ледяную красоту!
Вечером вы вернетесь в гостиницу, где у вас будет возможность отдохнуть или провести по своему усмотрению свободное время.
Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой.
В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На юг острова Ольхон».
Экскурсия на юг подразумевает посещение озера Сердце, скальника «Трезубец, одинокой березы, пади Халзаны.
Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.
В стоимость включено: проживание, завтрак, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.
Вас ждет: остров Огой, мыс Дракон, буддийская Ступа Просветления, гроты, лед Байкала.
Возвращение в Иркутск
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Малому морю подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок.
В первой половине дня выезд в Иркутск, где завтра начнется обзорная экскурсия по городу.
В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак, обед по дороге в Иркутск, проживание.
Обзорная экскурсия по городу Иркутску
Иркутск называют столицей Восточной Сибири, это древний город с интересной архитектурой в стиле иркутского барокко.
Поселение на реке Иркут основано в 1661 году и носило имя тувинского лидера Яндаша.
Уже в 1701 году на карте обозначается «град Иркутский».
Благодаря расположению на пути между Европой и Дальним Востоком город быстро развивается.
В 19 веке Иркутск становится центром добычи золота.
Сегодня это центр туризма и науки, в городе очень много студентов, поэтому средний возраст иркутян всего 30 лет.
Центр Иркутска признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город во многом сохранил первоначальную историческую застройку.
В Иркутске около 685 памятников истории и культуры.
Экскурсия по памятным и историческим местам г. Иркутска познакомит туристов с историей Иркутского острога, центральной частью города, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
После экскурсии вы полюбите город как родной, вам захочется возвращаться в него снова и снова!
Вечером у вас останется свободное время, чтобы посетить местные ТЦ, кафе или рестораны, а так же набраться сил перед завтрашней поездкой в Листвянку.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, гид, экскурсия, проживание.
Вас ждет: Церкви, Музеи, Памятники, Сквер, Набережная Ангары.
Обзорная экскурсия по Листвянке. Дорога в Иркутск. Завершение тура
Сегодня вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту.
Листвянка – это расположенный вдоль кромки Байкала поселок в истоке реки Ангары, своего рода Мекка туризма среди всех приезжающих на Байкал, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по озеру.
Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.
По пути до Листвянки вы посетите удивительное и интересное место – архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где сосредоточены памятники истории, архитектуры и этнографии XVII-XX веков.
На истоке реки Ангары, единственной вытекающей из Байкала, гид поведает вам увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, здесь вы увидите легендарный Шаман-Камень.
После вы посетите лимнологический музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.
Вечером вы отправитесь в Иркутск.
Сегодня ваше путешествие по Байкалу заканчивается.
Эти насыщенные 5 дней познакомили вас с зимним Байкалом, с местными развлечениями, историческим наследием.
В стоимость включено: групповой трансфер, проживание, гид, экскурсия, завтрак.
Вас ждет: архитектурно-этнографический музей «Тальцы», Шаман-Камень, лимнологический музей Байкала, рыбный рынок в Листвянке, Байкал.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|49 000
|18 000
Размещение по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании. Ниже представлены возможные варианты.
Варианты проживания
База отдыха «Ветер странствий»
База отдыха "Ветер странствий" - это отличное место для отдыха. Все строения базы построены из дерева, экологически чистого материала. К услугам гостей базы, отличный пляж на берегу Байкала, отличный вид из окон всех номеров, для детей обустроены площадки. Уютные номера самого разного класса от эконом до люкс. На базе трудятся отличные повара, которые с радостью накормят всех желающих. Кухня вкусная, домашняя. Приветливый персонал сделает все, чтобы пребывание гостей было максимально комфортным.
База отдыха «Наратэй»
База отдыха "Наратэй" ждёт своих гостей в селе Сахюрта. К Вашим услугам парковка, бильярд, детская площадка, сауна, трансфер и другое.
Для Вас здесь созданы прекрасные уютные номера для того, чтобы Вы получили качественный отдых и зарядились массой приятных эмоций от проживания в этом месте.
На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.
В шаговой доступности магазины, кафе. Имеются широкие возможности для туризма. Каждый здесь пребывает в уединении с невероятной природой Байкала.
База отдыха «Байкальская радуга»
На живописном берегу между Бухт радости располагается база отдыха “Байкальская радуга”, в 3 км от села Сахюрта, Иркутской области. Это место идеально подойдет для отдыха как всей семьей, так и компанией друзей. Вдали от городской цивилизации доступен бесплатный скоростной интернет. Для удобства стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. Номерной фонд представлен гостиничными номерами различной вместимости. Везде есть функциональная мебель. На территории имеется бар и кафе с видом на озеро Байкал. Где подают вкусные блюда русской кухни. Возможно проведение небольшого торжества.
Отель «Матрешка» или аналогичный
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж. До площади Декабристов — 1 км. Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе тура
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие особенности тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Тур групповой, количество человек в туре может достигать 20 человек
Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
Рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20:00 по местному времени.
Учитывайте это при планировании приобретения билетов.
За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере WhatsApp, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение WhatsApp заблаговременно.
Может ли поменяться последовательность программы по дням?
Тур может быть организован по двум вариантам маршрута: классическому и зеркальному. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в двух вариантах последовательностей по дням. Вариант тура влияет на время окончания программы тура.
Последовательность программы зависит от даты заезда. На сайте представлена классическая программа, зеркальный маршрут проходит в обратном порядке. При бронировании тура уточняйте у менеджера порядок программы и время окончания в вашу дату.
Какая погода на Байкале?
На Байкале погода может меняться в течение дня: то светит солнце, то ветер нагоняет свежую прохладу. Средняя температура в феврале -25 градусов, в марте воздух уже теплее, днем в диапазоне от -15 до -20. Но в турах холод туристы не сильно ощущают – достаточно следовать рекомендациям по вещам. Замерзнуть мы не дадим!
Как организовано питание?
В стоимость туров включены завтраки намеренно: чтобы не привязывать туристов к гостинице и дать им возможность попробовать аутентичную и богатую на блюда местную кухню. Средний чек на человека от 300 до 500 руб. Там, где нет возможности посетить кафе (в условиях дикой природы), в турах предусмотрены обеды-пикники.
Брать ли с собой коньки?
Удобнее, если у вас будут свои коньки с собой, но если нет – не беда! В Листвянке и на Ольхоне есть точки по прокату коньков
Нужно ли брать наличные деньги?
Сейчас в основном нет проблем с безналичной оплатой, но мы всегда рекомендуем взять некоторую сумму наличными, на случай, если пропадает связь по терминалу и тд. Местами связь может быть нестабильной.
Есть ли скидки детям?
На детей до 12 лет у нас действует специальная скидка 20%!
Можно брать с собой в тур животных или нет?
К сожалению, очень сложно найти размещение, где допускается проживание с животными. Поэтому в групповых турах животных не берем.