2 день

Экскурсия по югу острова Ольхон и островам Малого моря

Сегодня вы увидите застывшие водные наплески в гротах и пещерах – удивительных форм сосульки и сокуи не оставят вас равнодушными!

Вы побываете в одном из самых любимых туристами мест на Ольхоне – на острове Огой.

Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море длиной 3 км.

Наиболее часто фотографируемое и узнаваемое место на острове – священная буддийская ступа.

Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией.

А еще существует поверье, что, если обойти вокруг ступы 3 раза и загадать желание — оно сбывается.

Вас ждет озеро на юге Ольхона, которое славится метановыми пузырьками, застывшими во льду — смотрятся они очень интересно!

В середине дня у вас будет обед-пикник на свежем воздухе в окружении байкальской красоты.

Сегодня у вас будет очень много фотографий с экскурсии – невозможно устоять и не заснять всю ледяную красоту!

Вечером вы вернетесь в гостиницу, где у вас будет возможность отдохнуть или провести по своему усмотрению свободное время.

Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой.

В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На юг острова Ольхон».

Экскурсия на юг подразумевает посещение озера Сердце, скальника «Трезубец, одинокой березы, пади Халзаны.

Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.

В стоимость включено: проживание, завтрак, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.

Вас ждет: остров Огой, мыс Дракон, буддийская Ступа Просветления, гроты, лед Байкала.