Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток

Вы готовы проехать километры по байкальскому льду, испытать настоящую сибирскую зиму и почувствовать мощную энергетику великого озера? Тогда это путешествие для Вас! В этом путешествии вы пересечете Байкал в самых
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глубоких точках от Ольхона до Баргузинcкого залива, познакомитесь с культурой Бурятии и побываете в главном центре буддизма России – Иволгинском дацане.

Исследуете ледяные пещеры и гроты Малого Моря, покатаетесь на коньках по ледяным просторам озера и искупаетесь в горячем источнике в Чивыркуйском заливе.

4.67
3 отзыва
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Пересечение Байкала. Зимнее путешествие с запада на восток
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Мистический остров Ольхон
Мистический остров Ольхон
Сможем сами убедиться в особой энергетике этого места
Буддийская Ступа Просветления
Буддийская Ступа Просветления
Обойдите вокруг ступы трижды, загадайте желание и оно сбудется
Вкусная бурятская кухня
Вкусная бурятская кухня
Отведаем блюда бурятской национальной кухни
Музей "Тальцы"
Музей "Тальцы"
Познакомимся с бытом коренных народов Прибайкалья
Иволгинский дацан
Иволгинский дацан
Нас ждет любопытная поездка в центр буддизма в России

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по г. Иркутск

Прибытие в Иркутск, столицу Восточной Сибири.

9:30 Встреча и знакомство с участниками тура.

Сегодня у нас обзорная экскурсия по городу.

Мы прогуляемся по заснеженным улицам, увидим величественную Ангару и узнаем об истории города.

Посетим исторический квартал и пообедаем в одном из ресторанов города.

После обеда заселение в отель.

У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и перестроиться на местное время.

Питание включено: обед.

Обзорная экскурсия по г. ИркутскОбзорная экскурсия по г. ИркутскОбзорная экскурсия по г. ИркутскОбзорная экскурсия по г. Иркутск
2 день

Трансфер на остров Ольхон. Пешая экскурсия на мыс Бурхан

Сегодня после завтрака мы отправляемся в центр Байкала, на остров Ольхон.

Мы проедем по красивой дороге сначала через горный хребет, а потом по Тажеранским степям спустимся к ледовой переправе на остров Ольхон.

Здесь вы впервые увидите и почувствуете, что такое байкальский лед!

Приезд в поселок Хужир, размещение в отеле.

После небольшого отдыха начнем наше знакомство с островом.

Скала Шаманка – сакральное для всех шаманистов место, которое обладает уникальной энергетикой.

Мы погуляем вокруг скалы и встретим наш первый байкальский закат, зимой они бывают по-особенному красивыми.

Вечером возвращение в отель, ужин.

Питание включено: завтрак, ужин.

Трансфер на остров Ольхон. Пешая экскурсия на мыс БурханТрансфер на остров Ольхон. Пешая экскурсия на мыс БурханТрансфер на остров Ольхон. Пешая экскурсия на мыс БурханТрансфер на остров Ольхон. Пешая экскурсия на мыс Бурхан
3 день

Посещение мыса Огой. Буддийская ступа Просветления

Уникальные ледовые пещеры и гроты, популярные фотолокации, космический пузырьковый лед и много хорошего настроения, вот наши планы на день!

Проедем по Малому Морю к острову Огой и поднимемся к буддийской ступе Просветления, чтобы загадать желание.

Также посетим живописную скалу Дракон, которую вы уже наверняка видели на снимках зимнего Байкала.

После обеда на свежем воздухе будем любоваться ледяными пещерами Байкала.

А также будем искать пузырьковый лед или метановые пузыри, застывшие во льду.

В большом количестве ледяные пузырьки выглядят по-настоящему космически!

Вы сделаете удивительные кадры, ваш Инстаграм пополнится крутыми фотографиями, а впечатления от байкальского льда останутся в душе.

Наши гиды проведут для вас мастер-классы по самым интересным методам фотографирования льда, самым интересным методам фотографирования льда, людей во льдах, льдинок и ледовых гротов.

Возвращение в отель, ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Посещение мыса Огой. Буддийская ступа ПросветленияПосещение мыса Огой. Буддийская ступа ПросветленияПосещение мыса Огой. Буддийская ступа ПросветленияПосещение мыса Огой. Буддийская ступа ПросветленияПосещение мыса Огой. Буддийская ступа Просветления
4 день

Посещение мыса Хобой. Ледяные пещеры и гроты. Начало пересечения Байкала

Сегодня нас ждет насыщенный и увлекательный день, километры байкальского льда и самые искренние эмоции!

Сначала мы отправимся на север острова Ольхон, по пути остановимся у о. Харанцы и у мыса Три брата, чтобы посмотреть красивые ледяные пещеры.

На мысе Хобой нас ждет более длительная остановка.

Огромные ледяные торосы голубого цвета действительно поражают своей мощью и красотой!

Здесь мы гуляем, фотографируемся и обедаем на свежем воздухе.

После обеда совершим увлекательный ледовый переход от острова Ольхон до Баргузинского залива.

Мы пересечём Байкал и побываем на границе двух регионов России.

Путь будет проходить рядом с тем местом, где Байкал насчитывает максимальную глубину.

Вечером прибытие в п. Усть-Баргузин.

Размещение в гостевом доме, ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Посещение мыса Хобой. Ледяные пещеры и гроты. Начало пересечения БайкалаПосещение мыса Хобой. Ледяные пещеры и гроты. Начало пересечения БайкалаПосещение мыса Хобой. Ледяные пещеры и гроты. Начало пересечения БайкалаПосещение мыса Хобой. Ледяные пещеры и гроты. Начало пересечения БайкалаПосещение мыса Хобой. Ледяные пещеры и гроты. Начало пересечения Байкала
5 день

Экскурсия в Чивыркуйский залив. Купание в термальном источнике в бухте Змеиная

После завтрака начнем наше путешествие по восточной стороне Байкала.

Сегодня отправляемся на экскурсию в одно из самых известных мест озера, Чивыркуйский залив.

Мы проедем по живописным местам, среди белоснежных горных вершин, настоящей тайги и леса.

После обеда посещение горячего термального источника в бухте Змеиная, где вы можете искупаться.

Температура воды +45 градусов.

Горячие источники подарят вам ощущение расслабленности, покоя и невероятного спокойствия.

Вечером возвращение на базу отдыха.

Ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Экскурсия в Чивыркуйский залив. Купание в термальном источнике в бухте ЗмеинаяЭкскурсия в Чивыркуйский залив. Купание в термальном источнике в бухте ЗмеинаяЭкскурсия в Чивыркуйский залив. Купание в термальном источнике в бухте ЗмеинаяЭкскурсия в Чивыркуйский залив. Купание в термальном источнике в бухте Змеиная
6 день

Экскурсия в Иволгинский Дацан

Завершаем наше пребывание в Усть-Баргузине и отправляемся в Улан-Удэ, столицу Бурятии (время в пути 3–4 часа).

По пути сделаем остановку на обед.

После обеда мы посетим Иволгинский дацан, центр буддизма в России.

Совершим прогулку по дацану, а также сможем увидеть знаменитое нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова (если не будет никаких особых молебнов, и доступ не будет закрыт).

После посещения дацана возвращаемся в Улан-Удэ, будем ужинать в ресторане и отведаем блюда бурятской кухни.

Вечером посадка в ночной поезд (купе) до Иркутска.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Экскурсия в Иволгинский ДацанЭкскурсия в Иволгинский ДацанЭкскурсия в Иволгинский ДацанЭкскурсия в Иволгинский Дацан
7 день

Экскурсии в музей «Тальцы». Посещение камня Черского

Прибытие в Иркутск утром в 07:30.

Завтрак, раннее размещение в отеле в Иркутске.

Немного отдохнув, отправляемся на микроавтобусе в Листвянку (примерно в 10 ч.).

По пути мы посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы».

Здесь нас ждет осмотр старинных деревянных построек, знакомство с бытом коренных народов Прибайкалья.

После Тальцов отправляемся в Листвянку.

Обед в одном из кафе поселка.

После обеда мы поднимемся на Камень Черского, где расположена хорошая смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на Байкал.

Питание включено: завтрак, обед.

Экскурсии в музей «Тальцы». Посещение камня ЧерскогоЭкскурсии в музей «Тальцы». Посещение камня ЧерскогоЭкскурсии в музей «Тальцы». Посещение камня ЧерскогоЭкскурсии в музей «Тальцы». Посещение камня Черского
8 день

Отъезд

Сегодня заключительный день нашего тура.

После завтрака отправляемся в аэропорт.

Желаем вам новых интересных путешествий и приключений.

Питание включено: завтрак.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница г. Иркутск 2-х местный номер (душ и туалет в номере)

93 500

Отель о. Ольхон
Гостевой дом,
Усть-Баргузин
Поезд 1 ночькупе
Доплата за одноместное размещение – 12 000

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Варианты проживания

Отель «Ибис»

2 ночи

Отель «Ibis Иркутск Центр» находится в Иркутске, в 2 км от железнодорожного вокзала Иркутска. На территории действует бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан ibis Kitchen. Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Предоставляются тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

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Мини-отель «Байкал»

2 ночи

Расположен на острове Ольхон в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал. Благодаря отличному расположению отеля, в пешей доступности для туристов находятся самые значимые достопримечательности острова – скала Шаманка и Сарайский пляж, а также вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и проч.

Номера оформлены в загородном стиле, из окон открывается вид на Байкал, пляж и хвойный лес. К услугам отдыхающих кафе с панорамным видом на озеро, бесплатный Wi-Fi. Для размещения предлагаются 2-местные номера категории «Стандарт» (с душем и туалетом в номере) и 2-3-х местные номера категории «Эконом» (душ и туалет на этаже на 4 номера).

Номера располагаются в деревянных корпусах и отапливаются в зимнее время (центральное отопление), обставлены удобной, уютной мебелью: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф или гардероб, зеркало, телевизор. В 3-х местных номерах дополнительная односпальная кровать.

Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»

Гостевой дом «Легенды Байкала» (с. Максимиха)

2 ночи

Размещение в 2-местном номере стандарт.

Гостевой дом Легенда Байкала расположен в селе Максимиха. Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната. Из окон открывается вид на горы. Для детей обустроена игровая площадка. Все номера гостевого дома оснащены чайником.

Гостевой дом «Легенды Байкала» (с. Максимиха)Гостевой дом «Легенды Байкала» (с. Максимиха)

Ночной переезд на поезде в Иркутск

1 ночь

Размещение в купе.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Размещение в Иркутске: 2-местный благоустроенный номер (2 суток)
  • Обзорная экскурсия по Иркутску
  • Трансфер Иркутск - Ольхон
  • Размещение на Ольхоне: 2-местный благоустроенный номер (2 суток)
  • Экскурсия на мыс Бурхан
  • Экскурсия остров Огой и мыс Хоргой
  • Экскурсия на мыс Хобой
  • Трансфер остров Ольхон - Усть-Баргузин
  • Питание по программе: 1 день - обед 2 день - завтрак, ужин 3, 4, 5 день - завтрак, обед-пикник, ужин 6 день - завтрак, обед, ужин 7 день - завтрак, обед 8 день - завтрак
  • Размещение в Усть-Баргузине: 2-местный благоустроенный номер (2 суток)
  • Обзорная экскурсия по Чивыркуйскому заливу
  • Трансфер Усть-Баргузин - Улан-Удэ
  • Экскурсия в Иволгинский дацан
  • Ж/д билеты Улан-Удэ - Иркутск (купе)
  • Экскурсия в п. Листвянка
  • Билеты в музей «Тальцы»
  • Билеты на канатную дорогу на Камень Черского
  • Трансфер в аэропорт
  • Сопровождение гида
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно:
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;

- шапка с возможностью прикрыть уши;

- теплые непродуваемые перчатки;

- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;

- теплая куртка;

- теплый свитер или флисовая кофта;

- штаны (можно лыжные);

- носки (термоноски и шерстяные);

- термобелье;

- очки солнцезащитные;

- фонарик;

- помада гигиеническая.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Скидки

Для детей до 12 лет скидка на тур — 20 %.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.

Каждый турист обязан:

- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля

- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)

- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне

- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника

- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым

- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры

- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности

- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель

- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы

(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за

причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно

- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.

- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или

получении травмы

- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот

период.

Напоминаем:

Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от

экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.

Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.

Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.

В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.

На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.

Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
A
6 мар 2024
One of the best places if not the best place I’ve visit in my life. Was a dream of mine and it exceeded my expectations. The people in my tour
читать дальше

didn’t knew English and I didn’t knew Russian but i never felt like i was in the guidelines and the people there made me feel very welcome and helped me where it needed and were very nice to me, i will remember them for a long time. Our tour guide Arina was amazing,such a happy person and as i was the only person in the group that didn’t understood the Russian language and it was understandable and I didn’t except to translate everything that she said in Russian to English but she was always helpful and tried to explain me in general what she was saying and where we were and answered all my questions what ever i asked her.

One of the best places if not the best place I’ve visit in my life. Was
А
14 мар 2022
Очень познавательный и прекрасный маршрут. Ожидания оправдались.
В
28 фев 2022
Маршрут сказочный!
Однако:
— немного не хватило движения, мало ходили
— слишком много еды: обеды можно было легко вычеркнуть, заменив легким снеком или перекусом. Честно, было жалко выброшенной еды (

Тур входит в следующие категории Иркутска

На автобусеМожно с детьмиВсе турыИволгинский дацан

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