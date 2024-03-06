Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по г. Иркутск
Прибытие в Иркутск, столицу Восточной Сибири.
9:30 Встреча и знакомство с участниками тура.
Сегодня у нас обзорная экскурсия по городу.
Мы прогуляемся по заснеженным улицам, увидим величественную Ангару и узнаем об истории города.
Посетим исторический квартал и пообедаем в одном из ресторанов города.
После обеда заселение в отель.
У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и перестроиться на местное время.
Питание включено: обед.
Трансфер на остров Ольхон. Пешая экскурсия на мыс Бурхан
Сегодня после завтрака мы отправляемся в центр Байкала, на остров Ольхон.
Мы проедем по красивой дороге сначала через горный хребет, а потом по Тажеранским степям спустимся к ледовой переправе на остров Ольхон.
Здесь вы впервые увидите и почувствуете, что такое байкальский лед!
Приезд в поселок Хужир, размещение в отеле.
После небольшого отдыха начнем наше знакомство с островом.
Скала Шаманка – сакральное для всех шаманистов место, которое обладает уникальной энергетикой.
Мы погуляем вокруг скалы и встретим наш первый байкальский закат, зимой они бывают по-особенному красивыми.
Вечером возвращение в отель, ужин.
Питание включено: завтрак, ужин.
Посещение мыса Огой. Буддийская ступа Просветления
Уникальные ледовые пещеры и гроты, популярные фотолокации, космический пузырьковый лед и много хорошего настроения, вот наши планы на день!
Проедем по Малому Морю к острову Огой и поднимемся к буддийской ступе Просветления, чтобы загадать желание.
Также посетим живописную скалу Дракон, которую вы уже наверняка видели на снимках зимнего Байкала.
После обеда на свежем воздухе будем любоваться ледяными пещерами Байкала.
А также будем искать пузырьковый лед или метановые пузыри, застывшие во льду.
В большом количестве ледяные пузырьки выглядят по-настоящему космически!
Вы сделаете удивительные кадры, ваш Инстаграм пополнится крутыми фотографиями, а впечатления от байкальского льда останутся в душе.
Наши гиды проведут для вас мастер-классы по самым интересным методам фотографирования льда, самым интересным методам фотографирования льда, людей во льдах, льдинок и ледовых гротов.
Возвращение в отель, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Посещение мыса Хобой. Ледяные пещеры и гроты. Начало пересечения Байкала
Сегодня нас ждет насыщенный и увлекательный день, километры байкальского льда и самые искренние эмоции!
Сначала мы отправимся на север острова Ольхон, по пути остановимся у о. Харанцы и у мыса Три брата, чтобы посмотреть красивые ледяные пещеры.
На мысе Хобой нас ждет более длительная остановка.
Огромные ледяные торосы голубого цвета действительно поражают своей мощью и красотой!
Здесь мы гуляем, фотографируемся и обедаем на свежем воздухе.
После обеда совершим увлекательный ледовый переход от острова Ольхон до Баргузинского залива.
Мы пересечём Байкал и побываем на границе двух регионов России.
Путь будет проходить рядом с тем местом, где Байкал насчитывает максимальную глубину.
Вечером прибытие в п. Усть-Баргузин.
Размещение в гостевом доме, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Экскурсия в Чивыркуйский залив. Купание в термальном источнике в бухте Змеиная
После завтрака начнем наше путешествие по восточной стороне Байкала.
Сегодня отправляемся на экскурсию в одно из самых известных мест озера, Чивыркуйский залив.
Мы проедем по живописным местам, среди белоснежных горных вершин, настоящей тайги и леса.
После обеда посещение горячего термального источника в бухте Змеиная, где вы можете искупаться.
Температура воды +45 градусов.
Горячие источники подарят вам ощущение расслабленности, покоя и невероятного спокойствия.
Вечером возвращение на базу отдыха.
Ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Экскурсия в Иволгинский Дацан
Завершаем наше пребывание в Усть-Баргузине и отправляемся в Улан-Удэ, столицу Бурятии (время в пути 3–4 часа).
По пути сделаем остановку на обед.
После обеда мы посетим Иволгинский дацан, центр буддизма в России.
Совершим прогулку по дацану, а также сможем увидеть знаменитое нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова (если не будет никаких особых молебнов, и доступ не будет закрыт).
После посещения дацана возвращаемся в Улан-Удэ, будем ужинать в ресторане и отведаем блюда бурятской кухни.
Вечером посадка в ночной поезд (купе) до Иркутска.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Экскурсии в музей «Тальцы». Посещение камня Черского
Прибытие в Иркутск утром в 07:30.
Завтрак, раннее размещение в отеле в Иркутске.
Немного отдохнув, отправляемся на микроавтобусе в Листвянку (примерно в 10 ч.).
По пути мы посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы».
Здесь нас ждет осмотр старинных деревянных построек, знакомство с бытом коренных народов Прибайкалья.
После Тальцов отправляемся в Листвянку.
Обед в одном из кафе поселка.
После обеда мы поднимемся на Камень Черского, где расположена хорошая смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на Байкал.
Питание включено: завтрак, обед.
Отъезд
Сегодня заключительный день нашего тура.
После завтрака отправляемся в аэропорт.
Желаем вам новых интересных путешествий и приключений.
Питание включено: завтрак.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница г. Иркутск
|2-х местный номер (душ и туалет в номере)
93 500
|Отель о. Ольхон
|Гостевой дом,
Усть-Баргузин
|Поезд 1 ночь
|купе
|Доплата за одноместное размещение – 12 000
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Варианты проживания
Отель «Ибис»
Отель «Ibis Иркутск Центр» находится в Иркутске, в 2 км от железнодорожного вокзала Иркутска. На территории действует бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан ibis Kitchen. Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Предоставляются тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Мини-отель «Байкал»
Расположен на острове Ольхон в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал. Благодаря отличному расположению отеля, в пешей доступности для туристов находятся самые значимые достопримечательности острова – скала Шаманка и Сарайский пляж, а также вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и проч.
Номера оформлены в загородном стиле, из окон открывается вид на Байкал, пляж и хвойный лес. К услугам отдыхающих кафе с панорамным видом на озеро, бесплатный Wi-Fi. Для размещения предлагаются 2-местные номера категории «Стандарт» (с душем и туалетом в номере) и 2-3-х местные номера категории «Эконом» (душ и туалет на этаже на 4 номера).
Номера располагаются в деревянных корпусах и отапливаются в зимнее время (центральное отопление), обставлены удобной, уютной мебелью: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф или гардероб, зеркало, телевизор. В 3-х местных номерах дополнительная односпальная кровать.
Гостевой дом «Легенды Байкала» (с. Максимиха)
Размещение в 2-местном номере стандарт.
Гостевой дом Легенда Байкала расположен в селе Максимиха. Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната. Из окон открывается вид на горы. Для детей обустроена игровая площадка. Все номера гостевого дома оснащены чайником.
Ночной переезд на поезде в Иркутск
Размещение в купе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
- Размещение в Иркутске: 2-местный благоустроенный номер (2 суток)
- Обзорная экскурсия по Иркутску
- Трансфер Иркутск - Ольхон
- Размещение на Ольхоне: 2-местный благоустроенный номер (2 суток)
- Экскурсия на мыс Бурхан
- Экскурсия остров Огой и мыс Хоргой
- Экскурсия на мыс Хобой
- Трансфер остров Ольхон - Усть-Баргузин
- Питание по программе: 1 день - обед 2 день - завтрак, ужин 3, 4, 5 день - завтрак, обед-пикник, ужин 6 день - завтрак, обед, ужин 7 день - завтрак, обед 8 день - завтрак
- Размещение в Усть-Баргузине: 2-местный благоустроенный номер (2 суток)
- Обзорная экскурсия по Чивыркуйскому заливу
- Трансфер Усть-Баргузин - Улан-Удэ
- Экскурсия в Иволгинский дацан
- Ж/д билеты Улан-Удэ - Иркутск (купе)
- Экскурсия в п. Листвянка
- Билеты в музей «Тальцы»
- Билеты на канатную дорогу на Камень Черского
- Трансфер в аэропорт
- Сопровождение гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно:
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Скидки
Для детей до 12 лет скидка на тур — 20 %.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Информация для участников тура
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы
(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за
причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или
получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот
период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Однако:
— немного не хватило движения, мало ходили
— слишком много еды: обеды можно было легко вычеркнуть, заменив легким снеком или перекусом. Честно, было жалко выброшенной еды (