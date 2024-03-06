2 день

Трансфер на остров Ольхон. Пешая экскурсия на мыс Бурхан

Сегодня после завтрака мы отправляемся в центр Байкала, на остров Ольхон.

Мы проедем по красивой дороге сначала через горный хребет, а потом по Тажеранским степям спустимся к ледовой переправе на остров Ольхон.

Здесь вы впервые увидите и почувствуете, что такое байкальский лед!

Приезд в поселок Хужир, размещение в отеле.

После небольшого отдыха начнем наше знакомство с островом.

Скала Шаманка – сакральное для всех шаманистов место, которое обладает уникальной энергетикой.

Мы погуляем вокруг скалы и встретим наш первый байкальский закат, зимой они бывают по-особенному красивыми.

Вечером возвращение в отель, ужин.

Питание включено: завтрак, ужин.