Описание тура
Организационные детали
Тур подходит любому возрасту: как юным, так и опытным путешественникам. Детям от 10 до 18 лет только в сопровождении взрослых.
Проживание. Первая ночь в гостинице в Иркутске. Следующие ночи размещение в домиках в поселке Хужир на острове Ольхон. Размещение двухместное.
Питание. В программу включены завтраки и обеды. Обязательно попробуем местную кухню и насладимся байкальскими дарами.
Программа тура по дням
Листвянка - первая встреча с Байкалом
Музей деревянного зодчества. Встречаемся в Иркутске и едем на Байкал. Самый ближайший населенный пункт на Байкале от Иркутска — это поселок Листвянка, туда мы с вами и отправимся. По пути заедем в этнографический музей «Тальцы» под открытым небом. Экскурсию для вас проведет опытный гид, который расскажет о местных обычаях и архитектуре.
Первая встреча с Байкалом. После этого доберемся до Листвянки, пообедаем и поднимемся на гору, с которой открывается отличный вид на исток Ангары. В хорошую погоду можно увидеть чуть ли не всю южную котловину Байкала и даже разглядеть снежные вершины Хамар-Дабана.
После такого насыщенного дня вернемся в Иркутск, заселимся в отель и отдохнем.
Остров Ольхон и скала Шаманка
Дорога на остров. Пораньше позавтракаем в отеле, соберем вещи и поедем на остров Ольхон. Дорога предстоит неблизкая — около четырех часов. По дороге остановимся на обед и подкрепимся тремя разными блюдами.
Переправа на Ольхон. Около 13 часов доедем до переправы, пересядем на УАЗы и доберемся до поселка Хужир. У вас будет немного времени, чтобы заселиться в гостиницу и разобрать вещи.
Скала Шаманка. Немного отдохнув, отправимся на пешую прогулку к скале Шаманка. Это визитная карточка острова Ольхон, сердце Байкала. Вы узнаете, почему скала получила такое название, и какие мистические и загадочные истории связаны с этим местом.
Вечером вернемся в наш гостевой дом. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или погулять по окрестностям самостоятельно.
Острова Малого моря и буддийская Ступа Просветления
Ступа Просветления. После раннего завтрака поедем на экскурсию по островам Малого моря. Это красивейший маршрут между материком и островом Ольхон по воде. Вы увидите знаменитый остров Огой с его огромной буддийской Ступой Просветления. Мы высадимся на острове, можно будет обойти ступу и загадать желание.
Целебные источники. Еще сделаем остановку у минеральных источников. Чтобы добраться до них, пройдем 3 км по лесным тропинкам — источники спрятаны в глубине острова. Берите с собой бутылочки, вода здесь очень вкусная и полезная, можно набрать с собой.
Вечером вернемся в Хужир. У вас будет время, чтобы переварить впечатления и самостоятельно прогуляться по побережью.
Север Ольхона: к мысу Хобой, скале Три Брата и Хранителю Байкала
Легенды Байкала. Позавтракаем пораньше и поедем на север Острова — к мысу Хобой. Дорога туда — это целое приключение, ведь передвигаться мы будем на мощных УАЗах. По пути сделаем несколько остановок в поселках Харанцы и Песчанке, а также возле скалы Три Брата. Гид расскажет множество легенд — эти места наполнены загадками и тайнами.
Разговор с Хранителем Байкала. Доберемся до мыса Хобой, посмотрим мыс Шунтэ, а еще встретимся с Хранителем Байкала — это необычная скульптура в виде ветвистого дерева с колоколами на ветках. Колокола колышутся от ветра, и Хранитель Байкала будто разговаривает с путешественниками.
Жизнь в Узурах. Еще заедем в поселок Узуры, где находится метеостанция и ведется работа по изучению магнитного поля Земли. А потом вернемся обратно на нашу базу отдыха. У вас будет время, чтобы самостоятельно сходить на ужин и отдохнуть.
Дорога домой
После завтрака в гостинице собираем вещи и выезжаем в Иркутск. По дороге остановимся на обед и перекусим. У вас будет время, чтобы докупить сувениры и приобрести подарки домой. В Иркутске мы будем около 16-17 часов, можете выбирать билеты на вечерние рейсы.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|75 000 ₽
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Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях. Размещение 2 человека в номере
- Питание: завтраки, обеды и ужины
- Трансфер по программе. Все переезды. Топливо. Сборы за паркинг места
- Экскурсии не просто с гидом, с тем, кто действительно любит свой край и живет им
- Разрешения на посещение Прибайкальского национального парка
- Северная экскурсия по острову на автомобиле УАЗ, продолжительность 5-6 часов
- Водная экскурсия на катере
- Посещение этнографического музея «Тальцы»
- Прогулка на лошадях - 1 час
- Посещение горнолыжного комплекса «Истлэнд», подъем на фуникулере
- Посещение истока Ангары, шаман-камень
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Иркутска и обратно
- Сувениры и личные расходы
- Дополнительные экскурсии