Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней

Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Для тех, кто мечтает побывать на Байкале и хочет посмотреть все места must see, мы подготовили очень активное и насыщенное приключение: за пять дней исследуем остров Ольхон с его легендами
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и фантастически красивыми мысами, прокатимся на катере к островам Малого моря, а еще доедем до Листвянки и насладимся видами на исток Ангары.

Вы увидите все места, которые считаются визитными карточками Байкала и публикуются на открытках: скала Шаманка, мыс Хобой, буддийская Ступа Просветления на острове Огой и живописные Узуры.

5
1 отзыв
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур подходит любому возрасту: как юным, так и опытным путешественникам. Детям от 10 до 18 лет только в сопровождении взрослых.

Проживание. Первая ночь в гостинице в Иркутске. Следующие ночи размещение в домиках в поселке Хужир на острове Ольхон. Размещение двухместное.

Питание. В программу включены завтраки и обеды. Обязательно попробуем местную кухню и насладимся байкальскими дарами.

Программа тура по дням

1 день

Листвянка - первая встреча с Байкалом

Музей деревянного зодчества. Встречаемся в Иркутске и едем на Байкал. Самый ближайший населенный пункт на Байкале от Иркутска — это поселок Листвянка, туда мы с вами и отправимся. По пути заедем в этнографический музей «Тальцы» под открытым небом. Экскурсию для вас проведет опытный гид, который расскажет о местных обычаях и архитектуре.

Первая встреча с Байкалом. После этого доберемся до Листвянки, пообедаем и поднимемся на гору, с которой открывается отличный вид на исток Ангары. В хорошую погоду можно увидеть чуть ли не всю южную котловину Байкала и даже разглядеть снежные вершины Хамар-Дабана.

После такого насыщенного дня вернемся в Иркутск, заселимся в отель и отдохнем.

Листвянка - первая встреча с БайкаломЛиствянка - первая встреча с БайкаломЛиствянка - первая встреча с БайкаломЛиствянка - первая встреча с Байкалом
2 день

Остров Ольхон и скала Шаманка

Дорога на остров. Пораньше позавтракаем в отеле, соберем вещи и поедем на остров Ольхон. Дорога предстоит неблизкая — около четырех часов. По дороге остановимся на обед и подкрепимся тремя разными блюдами.

Переправа на Ольхон. Около 13 часов доедем до переправы, пересядем на УАЗы и доберемся до поселка Хужир. У вас будет немного времени, чтобы заселиться в гостиницу и разобрать вещи.

Скала Шаманка. Немного отдохнув, отправимся на пешую прогулку к скале Шаманка. Это визитная карточка острова Ольхон, сердце Байкала. Вы узнаете, почему скала получила такое название, и какие мистические и загадочные истории связаны с этим местом.

Вечером вернемся в наш гостевой дом. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или погулять по окрестностям самостоятельно.

Остров Ольхон и скала ШаманкаОстров Ольхон и скала ШаманкаОстров Ольхон и скала ШаманкаОстров Ольхон и скала Шаманка
3 день

Острова Малого моря и буддийская Ступа Просветления

Ступа Просветления. После раннего завтрака поедем на экскурсию по островам Малого моря. Это красивейший маршрут между материком и островом Ольхон по воде. Вы увидите знаменитый остров Огой с его огромной буддийской Ступой Просветления. Мы высадимся на острове, можно будет обойти ступу и загадать желание.

Целебные источники. Еще сделаем остановку у минеральных источников. Чтобы добраться до них, пройдем 3 км по лесным тропинкам — источники спрятаны в глубине острова. Берите с собой бутылочки, вода здесь очень вкусная и полезная, можно набрать с собой.

Вечером вернемся в Хужир. У вас будет время, чтобы переварить впечатления и самостоятельно прогуляться по побережью.

Острова Малого моря и буддийская Ступа ПросветленияОстрова Малого моря и буддийская Ступа ПросветленияОстрова Малого моря и буддийская Ступа ПросветленияОстрова Малого моря и буддийская Ступа Просветления
4 день

Север Ольхона: к мысу Хобой, скале Три Брата и Хранителю Байкала

Легенды Байкала. Позавтракаем пораньше и поедем на север Острова — к мысу Хобой. Дорога туда — это целое приключение, ведь передвигаться мы будем на мощных УАЗах. По пути сделаем несколько остановок в поселках Харанцы и Песчанке, а также возле скалы Три Брата. Гид расскажет множество легенд — эти места наполнены загадками и тайнами.

Разговор с Хранителем Байкала. Доберемся до мыса Хобой, посмотрим мыс Шунтэ, а еще встретимся с Хранителем Байкала — это необычная скульптура в виде ветвистого дерева с колоколами на ветках. Колокола колышутся от ветра, и Хранитель Байкала будто разговаривает с путешественниками.

Жизнь в Узурах. Еще заедем в поселок Узуры, где находится метеостанция и ведется работа по изучению магнитного поля Земли. А потом вернемся обратно на нашу базу отдыха. У вас будет время, чтобы самостоятельно сходить на ужин и отдохнуть.

Север Ольхона: к мысу Хобой, скале Три Брата и Хранителю БайкалаСевер Ольхона: к мысу Хобой, скале Три Брата и Хранителю БайкалаСевер Ольхона: к мысу Хобой, скале Три Брата и Хранителю Байкала
5 день

Дорога домой

После завтрака в гостинице собираем вещи и выезжаем в Иркутск. По дороге остановимся на обед и перекусим. У вас будет время, чтобы докупить сувениры и приобрести подарки домой. В Иркутске мы будем около 16-17 часов, можете выбирать билеты на вечерние рейсы.

Дорога домойДорога домойДорога домойДорога домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет75 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных отелях. Размещение 2 человека в номере
  • Питание: завтраки, обеды и ужины
  • Трансфер по программе. Все переезды. Топливо. Сборы за паркинг места
  • Экскурсии не просто с гидом, с тем, кто действительно любит свой край и живет им
  • Разрешения на посещение Прибайкальского национального парка
  • Северная экскурсия по острову на автомобиле УАЗ, продолжительность 5-6 часов
  • Водная экскурсия на катере
  • Посещение этнографического музея «Тальцы»
  • Прогулка на лошадях - 1 час
  • Посещение горнолыжного комплекса «Истлэнд», подъем на фуникулере
  • Посещение истока Ангары, шаман-камень
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Иркутска и обратно
  • Сувениры и личные расходы
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, раннее утро
Завершение: Иркутск, после 17 часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
18 авг 2022
Огромное спасибо за великолепно проведенные дни на Батюшке - Байкале. Анастасия Фёдорова не только великолепный гид-экскурсовод, но и замечательный человек. Дни проведенные в кругу Анастасии и других неравнодушных людей к
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Байкалу, пролетели как один день. Это было здорово, замечательно. Байкал завораживает и хочется вновь вернуться на эти красоты. Словами не передать всю красоту, могущество Байкала. Огромное спасибо Анастасии. Теперь будем покорять зимний Байкал.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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