Музей деревянного зодчества. Встречаемся в Иркутске и едем на Байкал. Самый ближайший населенный пункт на Байкале от Иркутска — это поселок Листвянка, туда мы с вами и отправимся. По пути заедем в этнографический музей «Тальцы» под открытым небом. Экскурсию для вас проведет опытный гид, который расскажет о местных обычаях и архитектуре.

Первая встреча с Байкалом. После этого доберемся до Листвянки, пообедаем и поднимемся на гору, с которой открывается отличный вид на исток Ангары. В хорошую погоду можно увидеть чуть ли не всю южную котловину Байкала и даже разглядеть снежные вершины Хамар-Дабана.

После такого насыщенного дня вернемся в Иркутск, заселимся в отель и отдохнем.