Сегодня едем в посёлок Листвянка, одно из старейших поселений на Байкале. По дороге заедем в музей «Тальцы», где под открытым небом представлены древние деревянные строения. Вы рассмотрите уникальное собрание архитектуры и познакомитесь с историей народов Прибайкалья, их бытом и культурой.

Затем на подъёмнике поднимемся к смотровой площадке на камень Черского. Вы посмотрите, как в Байкал впадает знаменитая Ангара, и я расскажу вам легенду о старике Байкале и его прекрасной дочери Ангаре.

После обеда побываем в Байкальском музее, экспозиция которого посвящена флоре и фауне озера. Вы узнаете много интересного о его обитателях, увидите байкальскую нерпу. А ещё зарядитесь яркими эмоциями, прокатившись в упряжке с хаски. В завершении дня заглянем на рыбный рынок, где продаётся рыба-эндемик — байкальский омуль.