Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. Будем останавливаться в гостиницах, гостевых домах и отелях со всеми удобствами в номере: в Иркутске 1 ночь, в Листвянке 1 ночь, на Ольхоне 2 ночи, в Усть-Баргузине 2 ночи.
Программа тура по дням
Прогулка по Иркутску, ужин-знакомство
Встречаемся, у тех, кто прилетит пораньше, будет время отдохнуть, и в 14:00 отправляемся на экскурсию по Иркутску, центру Восточной Сибири, где гармонично соседствуют прошлое и современность. Прогуляемся по исторической части города — 130-му кварталу, где сохранились старинные деревянные здания и жилые дома 18-го века. А вечером, здесь же, в одном из ресторанчиков отметим начало нашего путешествия, познакомимся поближе и обсудим планы на предстоящие дни.
«Тальцы», подъём на камень Черского, Байкальский музей
Сегодня едем в посёлок Листвянка, одно из старейших поселений на Байкале. По дороге заедем в музей «Тальцы», где под открытым небом представлены древние деревянные строения. Вы рассмотрите уникальное собрание архитектуры и познакомитесь с историей народов Прибайкалья, их бытом и культурой.
Затем на подъёмнике поднимемся к смотровой площадке на камень Черского. Вы посмотрите, как в Байкал впадает знаменитая Ангара, и я расскажу вам легенду о старике Байкале и его прекрасной дочери Ангаре.
После обеда побываем в Байкальском музее, экспозиция которого посвящена флоре и фауне озера. Вы узнаете много интересного о его обитателях, увидите байкальскую нерпу. А ещё зарядитесь яркими эмоциями, прокатившись в упряжке с хаски. В завершении дня заглянем на рыбный рынок, где продаётся рыба-эндемик — байкальский омуль.
Бухта Песчаная, катание на хивусе и коньках, закат на Ольхоне
В этот день вы прокатитесь на необычном транспорте — судне на воздушной подушке или хивусе, как его здесь называют. От Листвянки доедем до живописной бухты Песчаная, где растут причудливые ходульные деревья. Остановимся в месте с гладким, как зеркало, льдом, и вы сможете покататься по нему на коньках. В селе Большое Голоустное пообедаем и рассмотрим интересное явление — пузыри в толще льда, которые образуются из-за выхода метана на поверхность. К вечеру прибудем на самый большой остров Байкала — Ольхон. Проводим закат с видом на сакральную скалу Шаманка с двумя вершинами (мыс Бурхан), где, по преданиям, живёт главное божество Байкала.
Остров Огой, катание на велосипедах
После завтрака на УАЗике отправляемся на юг вдоль острова Ольхон. Вы увидите ледяные пещеры, словно из фантастических фильмов, узнаете, какие бывают виды льда. Посетим остров Огой, на котором установлена белоснежная ступа Просветления. Внутри неё хранятся различные буддийские реликвии и бронзовая статуэтка матери всех Будд. Считается, что при определённых действиях здесь можно загадать желание, которое обязательно исполнится.
По возвращении нас будет ждать горячий ужин, после которого желающие могут взять на прокат велосипеды на шипованной резине и покататься по льду — ощущения незабываемые!
Мыс Хобой, пересечение Байкала, сибирская баня
Сегодня едем исследовать север острова — мыс Хобой. Его скалы напоминают острый клык, а название так и переводится. Остановимся у мыса «Три Брата» — трёх массивов, обрывающихся в воду. Вы послушаете легенду об этих скалах, попробуете уху, которую приготовит наш водитель, и узнаете, как «целуется» Байкал. Заглянем в гроты с сокуями — огромными сосульками, посмотрим на вертикальные ледяные глыбы — торосы.
А затем приготовьтесь к настоящему приключению — в самой широкой части Байкала мы пересечём его на автомобилях УАЗ, проехав от Ольхона до Усть-Баргузина. А вечером вы погреетесь в сибирской баньке на берегу Баргузинского залива, самые смелые смогут окунуться в прорубь. Ночь проведём уже в Бурятии.
Катание на снегоходах, Чивыркуйский залив, купание в горячих источниках
Позавтракав, вы прокатитесь ещё на одном виде транспорта — промчим по льду на снегоходах. Затем направимся к Чивыркуйскому заливу на восточном берегу с уютными бухтами, утёсами и островами. Вы увидите крупнейший на Байкале полуостров Святой Нос. Заглянем в сказочные ледяные пещеры, искрящиеся от проникающего внутрь света, и искупаемся в горячих термальных источниках в бухте Змеиная. Здесь сохранилась уникальная дикая природа, а места безлюдны — можно насладиться уединением. Ночь снова проведём в Усть-Баргузине.
Иволгинский дацан, знакомсвто с Улан-Удэ
В этот день вас ждёт столица Бурятии — Улан-Удэ (дорога займёт 4 часа). По пути посетим буддийский центр — знаменитый Иволгинский дацан, самый большой в России. По прибытии прогуляемся по площади, вы посмотрите на монументальную скульптуру — крупнейшее в мире изваяние головы В. И. Ленина весом более 40 тонн. Вечером соберёмся за заключительным ужином: пообщаемся и поделимся друг с другом впечатлениями. Затем сядем на поезд до Иркутска.
Есть и второй вариант — остановиться в отеле Улан-Удэ (за доплату) и вылететь из этого города.
Отъезд
Сегодня возвращаемся в Иркутск и, отдохнувшие и полные впечатлений, разъезжаемся по домам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|125 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту (билет приобретайте с прилётом до 10:00)
- Размещение в Иркутске (1 ночь), в Листвянке (1 ночь), на Ольхоне (2 ночи), в Усть-Баргузине (2 ночи)
- Обзорная экскурсия по Иркутску
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Рекреационные сборы
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Питание
- Ж/д или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные трансферы, не указанные в программе
- В последний день тура альтернативный вариант - проживание в гостинице «Бурятия» - 2000 руб. с последующим вылетом из Улан-удэ либо поезд Улан-Удэ - Иркутск (купе - 2500 руб.)