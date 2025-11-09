Мои заказы

Прокатиться, проехать, промчаться: все грани байкальского льда

Побывать в Бурятии и Иркутске, покататься на коньках и снегоходах и искупаться в горячих источниках
Во время поездки вы побываете во многих потрясающих местах: погуляете по Иркутску и Улан-Удэ, увидите Баргузинский и Чивыркуйский заливы, познакомитесь с Листвянкой и островом Ольхон. Погреетесь в сибирской баньке, желающие
читать дальше

смогут окунуться в прорубь.

Зарядитесь яркими эмоциями от катания на хивусе и в упряжке с хаски, будет возможность проехать по льду на велосипедах.

И, конечно, рассмотрите пузырьки и трещины, полюбуетесь ледяными пещерами и гротами и поучаствуете в местных обрядах.

Прокатиться, проехать, промчаться: все грани байкальского льда
Ближайшие даты:
21
фев25
фев1
мар8
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Будем останавливаться в гостиницах, гостевых домах и отелях со всеми удобствами в номере: в Иркутске 1 ночь, в Листвянке 1 ночь, на Ольхоне 2 ночи, в Усть-Баргузине 2 ночи.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Иркутску, ужин-знакомство

Встречаемся, у тех, кто прилетит пораньше, будет время отдохнуть, и в 14:00 отправляемся на экскурсию по Иркутску, центру Восточной Сибири, где гармонично соседствуют прошлое и современность. Прогуляемся по исторической части города — 130-му кварталу, где сохранились старинные деревянные здания и жилые дома 18-го века. А вечером, здесь же, в одном из ресторанчиков отметим начало нашего путешествия, познакомимся поближе и обсудим планы на предстоящие дни.

Прогулка по Иркутску, ужин-знакомствоПрогулка по Иркутску, ужин-знакомство
2 день

«Тальцы», подъём на камень Черского, Байкальский музей

Сегодня едем в посёлок Листвянка, одно из старейших поселений на Байкале. По дороге заедем в музей «Тальцы», где под открытым небом представлены древние деревянные строения. Вы рассмотрите уникальное собрание архитектуры и познакомитесь с историей народов Прибайкалья, их бытом и культурой.

Затем на подъёмнике поднимемся к смотровой площадке на камень Черского. Вы посмотрите, как в Байкал впадает знаменитая Ангара, и я расскажу вам легенду о старике Байкале и его прекрасной дочери Ангаре.

После обеда побываем в Байкальском музее, экспозиция которого посвящена флоре и фауне озера. Вы узнаете много интересного о его обитателях, увидите байкальскую нерпу. А ещё зарядитесь яркими эмоциями, прокатившись в упряжке с хаски. В завершении дня заглянем на рыбный рынок, где продаётся рыба-эндемик — байкальский омуль.

«Тальцы», подъём на камень Черского, Байкальский музей«Тальцы», подъём на камень Черского, Байкальский музей«Тальцы», подъём на камень Черского, Байкальский музей«Тальцы», подъём на камень Черского, Байкальский музей«Тальцы», подъём на камень Черского, Байкальский музей
3 день

Бухта Песчаная, катание на хивусе и коньках, закат на Ольхоне

В этот день вы прокатитесь на необычном транспорте — судне на воздушной подушке или хивусе, как его здесь называют. От Листвянки доедем до живописной бухты Песчаная, где растут причудливые ходульные деревья. Остановимся в месте с гладким, как зеркало, льдом, и вы сможете покататься по нему на коньках. В селе Большое Голоустное пообедаем и рассмотрим интересное явление — пузыри в толще льда, которые образуются из-за выхода метана на поверхность. К вечеру прибудем на самый большой остров Байкала — Ольхон. Проводим закат с видом на сакральную скалу Шаманка с двумя вершинами (мыс Бурхан), где, по преданиям, живёт главное божество Байкала.

Бухта Песчаная, катание на хивусе и коньках, закат на ОльхонеБухта Песчаная, катание на хивусе и коньках, закат на ОльхонеБухта Песчаная, катание на хивусе и коньках, закат на Ольхоне
4 день

Остров Огой, катание на велосипедах

После завтрака на УАЗике отправляемся на юг вдоль острова Ольхон. Вы увидите ледяные пещеры, словно из фантастических фильмов, узнаете, какие бывают виды льда. Посетим остров Огой, на котором установлена белоснежная ступа Просветления. Внутри неё хранятся различные буддийские реликвии и бронзовая статуэтка матери всех Будд. Считается, что при определённых действиях здесь можно загадать желание, которое обязательно исполнится.

По возвращении нас будет ждать горячий ужин, после которого желающие могут взять на прокат велосипеды на шипованной резине и покататься по льду — ощущения незабываемые!

Остров Огой, катание на велосипедахОстров Огой, катание на велосипедахОстров Огой, катание на велосипедах
5 день

Мыс Хобой, пересечение Байкала, сибирская баня

Сегодня едем исследовать север острова — мыс Хобой. Его скалы напоминают острый клык, а название так и переводится. Остановимся у мыса «Три Брата» — трёх массивов, обрывающихся в воду. Вы послушаете легенду об этих скалах, попробуете уху, которую приготовит наш водитель, и узнаете, как «целуется» Байкал. Заглянем в гроты с сокуями — огромными сосульками, посмотрим на вертикальные ледяные глыбы — торосы.

А затем приготовьтесь к настоящему приключению — в самой широкой части Байкала мы пересечём его на автомобилях УАЗ, проехав от Ольхона до Усть-Баргузина. А вечером вы погреетесь в сибирской баньке на берегу Баргузинского залива, самые смелые смогут окунуться в прорубь. Ночь проведём уже в Бурятии.

Мыс Хобой, пересечение Байкала, сибирская баняМыс Хобой, пересечение Байкала, сибирская баняМыс Хобой, пересечение Байкала, сибирская баняМыс Хобой, пересечение Байкала, сибирская баняМыс Хобой, пересечение Байкала, сибирская баняМыс Хобой, пересечение Байкала, сибирская баня
6 день

Катание на снегоходах, Чивыркуйский залив, купание в горячих источниках

Позавтракав, вы прокатитесь ещё на одном виде транспорта — промчим по льду на снегоходах. Затем направимся к Чивыркуйскому заливу на восточном берегу с уютными бухтами, утёсами и островами. Вы увидите крупнейший на Байкале полуостров Святой Нос. Заглянем в сказочные ледяные пещеры, искрящиеся от проникающего внутрь света, и искупаемся в горячих термальных источниках в бухте Змеиная. Здесь сохранилась уникальная дикая природа, а места безлюдны — можно насладиться уединением. Ночь снова проведём в Усть-Баргузине.

Катание на снегоходах, Чивыркуйский залив, купание в горячих источникахКатание на снегоходах, Чивыркуйский залив, купание в горячих источникахКатание на снегоходах, Чивыркуйский залив, купание в горячих источниках
7 день

Иволгинский дацан, знакомсвто с Улан-Удэ

В этот день вас ждёт столица Бурятии — Улан-Удэ (дорога займёт 4 часа). По пути посетим буддийский центр — знаменитый Иволгинский дацан, самый большой в России. По прибытии прогуляемся по площади, вы посмотрите на монументальную скульптуру — крупнейшее в мире изваяние головы В. И. Ленина весом более 40 тонн. Вечером соберёмся за заключительным ужином: пообщаемся и поделимся друг с другом впечатлениями. Затем сядем на поезд до Иркутска.
Есть и второй вариант — остановиться в отеле Улан-Удэ (за доплату) и вылететь из этого города.

Иволгинский дацан, знакомсвто с Улан-УдэИволгинский дацан, знакомсвто с Улан-Удэ
8 день

Отъезд

Сегодня возвращаемся в Иркутск и, отдохнувшие и полные впечатлений, разъезжаемся по домам.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет125 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту (билет приобретайте с прилётом до 10:00)
  • Размещение в Иркутске (1 ночь), в Листвянке (1 ночь), на Ольхоне (2 ночи), в Усть-Баргузине (2 ночи)
  • Обзорная экскурсия по Иркутску
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Рекреационные сборы
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Питание
  • Ж/д или авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные трансферы, не указанные в программе
  • В последний день тура альтернативный вариант - проживание в гостинице «Бурятия» - 2000 руб. с последующим вылетом из Улан-удэ либо поезд Улан-Удэ - Иркутск (купе - 2500 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, до 10:00
Завершение: Иркутск или Улан-Удэ, после 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 1616 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
читать дальше

свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Всё включено на Байкале: активности, баня, кухня, обряды и много льда
На машине
На велосипеде
5 дней
1 отзыв
Всё включено на Байкале: активности, баня, кухня, обряды и много льда
Прокатиться на хивусе, коньках, велосипеде, УАЗе, встретиться с бурятским шаманом и поцеловать озеро
Начало: Аэропорт или место вашего проживания в Иркутске, 1...
11 фев в 10:00
18 фев в 10:00
84 000 ₽ за человека
Узоры Байкальского льда
Пешая
9 дней
1 отзыв
Узоры Байкальского льда
Начало: Г. Иркутск
16 фев в 10:00
2 мар в 10:00
74 300 ₽ за человека
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
На автобусе
7 дней
Байкал, Иркутск и Аршан: природные достопримечательности и активный отдых
Увидеть Шаман-камень, попробовать байкальскую рыбу и искупаться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30. Ж/д вокзал Иркутск...
26 фев в 08:30
12 мар в 08:30
79 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска