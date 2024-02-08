1 день

Встреча, остров Ольхон, п. Хужир

Добро пожаловать!

Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон.

По пути мы заедем в кафе и отобедаем блюдами нац. кухни.

Еще немного – и мы увидим самый первый байкальский лед!

Он совсем молод и образовался в заливах и на Малом Море всего пару недель назад.

Чтобы попасть на остров Ольхон, проедем на катере на воздушной подушке («Хивусе») 10-15 минут через пролив и затем пересядем на УАЗы, чтобы добраться до посёлка Хужир.

Приезжаем, заселяемся.

После небольшого отдыха отправляемся на прогулку к знаменитой скале Шаманка.

Встретим наш первый закат прямо на льду.

Встретив закат и погуляв, возвращаемся в гостиницу, отогреваемся вкусным и сытным ужином, отдыхаем.