Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, остров Ольхон, п. Хужир
Добро пожаловать!
Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон.
По пути мы заедем в кафе и отобедаем блюдами нац. кухни.
Еще немного – и мы увидим самый первый байкальский лед!
Он совсем молод и образовался в заливах и на Малом Море всего пару недель назад.
Чтобы попасть на остров Ольхон, проедем на катере на воздушной подушке («Хивусе») 10-15 минут через пролив и затем пересядем на УАЗы, чтобы добраться до посёлка Хужир.
Приезжаем, заселяемся.
После небольшого отдыха отправляемся на прогулку к знаменитой скале Шаманка.
Встретим наш первый закат прямо на льду.
Встретив закат и погуляв, возвращаемся в гостиницу, отогреваемся вкусным и сытным ужином, отдыхаем.
Путешествие по льду к мысу Хобой
Ледовые приключения начинаются!
Отправляемся на север Ольхона, дорога пройдет на УАЗах-буханках, которые являются неотъемлемым символом острова.
В начале января маршрут проходит по самому острову, увидим скалистые обрывистые берега мыса Хобой и Три брата и посмотрим на Байкал с высоты.
В доступных местах сделаем выход на лед, чтобы посмотреть пещеры и сделать крутые фотографии (с нами будет фотограф).
В конце января маршрут проходит по льду Байкала.
Увидим ледяные пещеры и гроты на мысе Сагаан Хушун, а также голубые торосы в северной части острова.
Нас ждет настоящая ледовая магия и самые чистые эмоции!
Вечером возвращение на базу, ужин.
Остров Огой. Отъезд в Иркутск
Сегодня мы продолжим исследовать байкальский лед и проедем на Хивусе по проливу Малое Море.
Будем искать красивые ледовые локации, крутые пещеры и гроты.
Одна из наших основных локаций сегодня – остров Огой.
Остров – излюбленное место фотографов и путешественников.
Мы прогуляемся вокруг острова, а также поднимемся к знаменитой буддийской ступе.
Здесь можно почувствовать особую тишину и спокойствие, а еще загадать заветное желание!
После экскурсии возвращаемся на базу, обедаем.
После обеда отправляемся в Иркутск.
Приезд в Иркутск, размещение в гостинице.
Ужинаем в одном из ресторанов города, делимся впечатлениями.
Ледовые приключения заканчиваются, но воспоминания остаются!
Отъезд
Завтракаем и отправляемся в аэропорт.
Мы желаем вам ярких эмоций и новых интересных путешествий!
Проживание
В туре предусмотрено проживание в двухместном номере категории стандарт в отеле на Ольхоне и в отеле в Иркутске.
Доплата за одноместное проживание 9 000 рублей.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Отель «Байкал Терра»
Размещение на Ольхоне: 2-местный благоустроенный номер.
Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.
В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Отель «Ибис»
Размещение в Иркутске: 2-местный благоустроенный номер.
Отель «Ibis Иркутск Центр» находится в Иркутске, в 2 км от железнодорожного вокзала Иркутска. На территории действует бесплатный Wi-Fi.
Гости могут посетить ресторан ibis Kitchen. Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Предоставляются тапочки, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в Иркутске
- Трансфер Иркутск - Хужир
- Размещение в отеле на Ольхоне: двухместный номер стандарт (2 ночи)
- Экскурсия на скалу Шаманка
- Экскурсия на УАЗе на север Ольхона, мыс Саган Хушун, мыс Хобой
- Услуги фотографа во 2-й день тура (либо в 3й день тура в зависимости от погодных условий)
- Экскурсия на Хивусе по Малому Морю (остров Огой, мыс Хоргой и Кобылья голова)
- Трансфер МРС - Иркутск на микроавтобусе
- Размещение в отеле в Иркутске: двухместный номер стандарт (1 ночь)
- Питание по программе:1 день - обед и ужин2 день - завтрак, обед-пикник, ужин3 день - завтрак, обед, ужин4 день - завтрак
- 1 день - обед и ужин
- 2 день - завтрак, обед-пикник, ужин
- 3 день - завтрак, обед, ужин
- 4 день - завтрак
- Трансфер в аэропорт
- Сопровождение гида на протяжении тура
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Информация для участников тура
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Предусмотрены ли скидки?
Для детей до 12 лет предоставляется скидка 20%.