Стада верблюдов, лошадей, яков, коз в суровых степях, аскетичная красота редких городов и оазисов посреди пустыни, яркие кафтаны и интерьеры жилищ —
Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание: помимо внесённой на сайте предоплаты (15%), необходимо перевести непосредственно организатору 30 000 ₽. Эта сумма не возвращается в случае отмены менее чем за 1 месяц до начала тура.
С собой необходимо взять:
- солнечные очки
- крем от солнца (лучше 50 spf)
- небольшой рюкзачок
- спальник
- бутылку для воды
- купальник/ плавки/ шлёпки
- небольшое полотенце
- тёплую одежду
- удобную треккинговую обувь
- powerbank
Программа тура по дням
От Байкала в страну кочевников
Ранним утром встретим вас у аэропорта Иркутска. Также можем забрать вас в полдень из Улан-Удэ или на следующий день из Улан-Батора.
По красивой горной дороге вдоль южного берега Байкала направимся в сторону Монголии. Остановимся в Кутлуке, чтобы позавтракать с красивым видом и сфотографироваться на смотровой. К обеду прибудем в Улан-Удэ, посетим Иволгинский дацан и Центр буддизма. Продолжим путь, заехав к озеру Гусиное. Ближе к вечеру — прохождение границы, обмен валюты, ужин, ночёвка в отеле Алтанбулага.
Навстречу сердцу Монголии - дорога в Улан-Батор
После завтрака поедем дальше — в Улан-Батор. По прибытии в столицу сходим за продуктами для экспедиции, разместимся в гостинице, пообедаем. В свободное время немного прогуляемся по городу, можем посетить музеи или рынки.
По следам Чингисхана: степи, скалы, каменные исполины
Ещё немного пополним запасы в супермаркете и на рынке и продолжим двигаться на восток. Заедем в национальный парк «Терэлж» — любимое место отдыха местных. Полюбуемся живописными просторами, скальными исполинами и каменными изваяниями, похожими на черепах. Подберёмся к ногам Чингисхана — грандиозной стальной статуе завоевателя. Ночевать останемся в юрточном лагере с просторной территорией и интересными артефактами.
Каменные стражи Гоби
Далее держим курс на юг — в пустыню Гоби. Сегодня установим палатки в каньоне Их-Газарын-Чулу. В этом удивительном краю песчаные просторы перемежаются скалами с зубчатыми вершинами и отполированными камнями, а сами горы испещрены пещерами.
Долгий путь в Даланзадгад
Ещё больше углубимся в пустыню. Сегодня преодолеем самое большое за весь тур расстояние — 570 км вдоль бесконечных далей Гоби. Нашей целью будет город Даланзадгад, где мы заночуем в отеле.
Следы древних гигантов
Утром позавтракаем и сходим в Музей динозавров, в котором собрана уникальная коллекция археологических находок Гоби. Затем переместимся к каньону Баянзаг, ещё одной жемчужине этих мест, где были найдены наиболее сохранившиеся останки древних гигантов. Разместимся в кемпинге и полюбуемся марсианскими пейзажами, пылающими в последних лучах солнца.
Поющие барханы
Двигаемся дальше. Заедем в Булган, чтобы пополнить запасы воды и топлива. Затем направимся к одной из главных точек нашего маршрута — дюнам Хонгорын Элс. Величественные барханы из тонн песка созданы художником-ветром и особенно прекрасны на закате и рассвете. О них слагают легенды: местные слышали чарующие мелодии, удары барабанов, призывные голоса — звуки, появляющиеся при перемещении почв. Здесь проведём ночь, разведём костёр и споём под гитару.
Оазис среди песков
Наша следующая цель — ущелье Отшельников, куда мы прибудем завтра. По пути наберём воды в источнике, примем душ, поищем скелет динозавра и остановимся в юрт-кемпинге.
В самом сердце Гоби
Сегодня приблизимся к границе с Китаем. Тут находится самая южная и одна из красивейших точек маршрута. Разобьём лагерь в оазисе посреди каньона, отдохнём и сможем поискать яйца динозавров.
Долина костей и тайны пустыни
Начнём обратный путь на север. Преодолеем Нэмэгэтинскую впадину, в которой учёные нашли целое кладбище динозавров. Большинство скелетов давно находятся в музеях, но и сейчас можно встретить яйца или обломки костей. В Шинежисте пополним запасы воды и топлива, встанем лагерем на горном хребте. Тут вы увидите популяцию диких лошадей Пржевальского и узнаете, что такое Великое дерево.
Возвращение в цивилизацию
Продолжим двигаться на север, в Баянхонгор. Наконец вернёмся в цивилизацию и отдохнём в гостинице.
Духовной тропой: от действующего монастыря к развалинам храма
Устроим небольшой хайкинг. Начнём от действующего монастыря Хогно-Тарнийн-Хийд, по тибетской традиции построенного на отвесной скале. По ущелью через берёзовую рощу поднимемся к развалинам буддийского храма, возле которого установим палатки. Завершим день прощальной вечеринкой у костра.
Долгая дорога домой
Минуя Улан-Батор, доедем до границы с Россией. Пройдём все формальности сегодня или завтра и заночуем в отеле поблизости.
Финальный аккорд
От границы через Улан-Удэ доберёмся в Иркутск. Если позволит погода и будет желание, можем по пути куда-нибудь заехать. Прибудем к вечеру и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|175 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в палатках
- Питание на части маршрута
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и профессиональными проводниками
Что не входит в цену
- Билеты в Иркутск / Улан-Удэ / Улан-Батор и обратно в ваш город
- Проживание в отельных номерах (5 ночей)
- Проживание в юртах (по желанию)
- Питание, кроме базового - около 5000 ₽ за весь тур
- Входные билеты в музеи и парки - около 5000 ₽ за все