Ветер степей и жар пустыни: 4500 км на джипах по Монголии с ночёвками в палатках

Почувствовать себя кочевником, пройти по следам Чингисхана и динозавров, остаться наедине с Гоби
Пристёгивайте ремни — впереди 4500 км вдали от цивилизации.

Стада верблюдов, лошадей, яков, коз в суровых степях, аскетичная красота редких городов и оазисов посреди пустыни, яркие кафтаны и интерьеры жилищ —
всё это разноликая Монголия.

Овеваемые ветрами, мы проедем на джипах с севера на юг и обратно, погрузимся в кочевую культуру и останемся наедине с природой, которую считают главным достоянием страны.

Большую часть экспедиции будем ночевать в палатках среди каменных исполинов и барханов Гоби — только мы, звенящая тишина и мириады звёзд по ночам.

Периодически будем наведываться в кемпинги, где можно снять юрту, пройдём по следам великого завоевателя Чингисхана и тропам древних гигантов — динозавров. Это будет самобытное и ни на что не похожее приключение, присоединяйтесь!

Ветер степей и жар пустыни: 4500 км на джипах по Монголии с ночёвками в палатках
Ветер степей и жар пустыни: 4500 км на джипах по Монголии с ночёвками в палатках
Ветер степей и жар пустыни: 4500 км на джипах по Монголии с ночёвками в палатках
Ближайшие даты:
1
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание: помимо внесённой на сайте предоплаты (15%), необходимо перевести непосредственно организатору 30 000 ₽. Эта сумма не возвращается в случае отмены менее чем за 1 месяц до начала тура.

С собой необходимо взять:
- солнечные очки
- крем от солнца (лучше 50 spf)
- небольшой рюкзачок
- спальник
- бутылку для воды
- купальник/ плавки/ шлёпки
- небольшое полотенце
- тёплую одежду
- удобную треккинговую обувь
- powerbank

Программа тура по дням

1 день

От Байкала в страну кочевников

Ранним утром встретим вас у аэропорта Иркутска. Также можем забрать вас в полдень из Улан-Удэ или на следующий день из Улан-Батора.

По красивой горной дороге вдоль южного берега Байкала направимся в сторону Монголии. Остановимся в Кутлуке, чтобы позавтракать с красивым видом и сфотографироваться на смотровой. К обеду прибудем в Улан-Удэ, посетим Иволгинский дацан и Центр буддизма. Продолжим путь, заехав к озеру Гусиное. Ближе к вечеру — прохождение границы, обмен валюты, ужин, ночёвка в отеле Алтанбулага.

От Байкала в страну кочевниковОт Байкала в страну кочевниковОт Байкала в страну кочевниковОт Байкала в страну кочевников
2 день

Навстречу сердцу Монголии - дорога в Улан-Батор

После завтрака поедем дальше — в Улан-Батор. По прибытии в столицу сходим за продуктами для экспедиции, разместимся в гостинице, пообедаем. В свободное время немного прогуляемся по городу, можем посетить музеи или рынки.

Навстречу сердцу Монголии - дорога в Улан-БаторНавстречу сердцу Монголии - дорога в Улан-БаторНавстречу сердцу Монголии - дорога в Улан-БаторНавстречу сердцу Монголии - дорога в Улан-Батор
3 день

По следам Чингисхана: степи, скалы, каменные исполины

Ещё немного пополним запасы в супермаркете и на рынке и продолжим двигаться на восток. Заедем в национальный парк «Терэлж» — любимое место отдыха местных. Полюбуемся живописными просторами, скальными исполинами и каменными изваяниями, похожими на черепах. Подберёмся к ногам Чингисхана — грандиозной стальной статуе завоевателя. Ночевать останемся в юрточном лагере с просторной территорией и интересными артефактами.

По следам Чингисхана: степи, скалы, каменные исполиныПо следам Чингисхана: степи, скалы, каменные исполиныПо следам Чингисхана: степи, скалы, каменные исполины
4 день

Каменные стражи Гоби

Далее держим курс на юг — в пустыню Гоби. Сегодня установим палатки в каньоне Их-Газарын-Чулу. В этом удивительном краю песчаные просторы перемежаются скалами с зубчатыми вершинами и отполированными камнями, а сами горы испещрены пещерами.

Каменные стражи ГобиКаменные стражи ГобиКаменные стражи ГобиКаменные стражи Гоби
5 день

Долгий путь в Даланзадгад

Ещё больше углубимся в пустыню. Сегодня преодолеем самое большое за весь тур расстояние — 570 км вдоль бесконечных далей Гоби. Нашей целью будет город Даланзадгад, где мы заночуем в отеле.

Долгий путь в ДаланзадгадДолгий путь в ДаланзадгадДолгий путь в ДаланзадгадДолгий путь в Даланзадгад
6 день

Следы древних гигантов

Утром позавтракаем и сходим в Музей динозавров, в котором собрана уникальная коллекция археологических находок Гоби. Затем переместимся к каньону Баянзаг, ещё одной жемчужине этих мест, где были найдены наиболее сохранившиеся останки древних гигантов. Разместимся в кемпинге и полюбуемся марсианскими пейзажами, пылающими в последних лучах солнца.

Следы древних гигантовСледы древних гигантовСледы древних гигантовСледы древних гигантов
7 день

Поющие барханы

Двигаемся дальше. Заедем в Булган, чтобы пополнить запасы воды и топлива. Затем направимся к одной из главных точек нашего маршрута — дюнам Хонгорын Элс. Величественные барханы из тонн песка созданы художником-ветром и особенно прекрасны на закате и рассвете. О них слагают легенды: местные слышали чарующие мелодии, удары барабанов, призывные голоса — звуки, появляющиеся при перемещении почв. Здесь проведём ночь, разведём костёр и споём под гитару.

Поющие барханыПоющие барханыПоющие барханыПоющие барханы
8 день

Оазис среди песков

Наша следующая цель — ущелье Отшельников, куда мы прибудем завтра. По пути наберём воды в источнике, примем душ, поищем скелет динозавра и остановимся в юрт-кемпинге.

Оазис среди песковОазис среди песковОазис среди песков
9 день

В самом сердце Гоби

Сегодня приблизимся к границе с Китаем. Тут находится самая южная и одна из красивейших точек маршрута. Разобьём лагерь в оазисе посреди каньона, отдохнём и сможем поискать яйца динозавров.

В самом сердце ГобиВ самом сердце ГобиВ самом сердце ГобиВ самом сердце Гоби
10 день

Долина костей и тайны пустыни

Начнём обратный путь на север. Преодолеем Нэмэгэтинскую впадину, в которой учёные нашли целое кладбище динозавров. Большинство скелетов давно находятся в музеях, но и сейчас можно встретить яйца или обломки костей. В Шинежисте пополним запасы воды и топлива, встанем лагерем на горном хребте. Тут вы увидите популяцию диких лошадей Пржевальского и узнаете, что такое Великое дерево.

Долина костей и тайны пустыниДолина костей и тайны пустыниДолина костей и тайны пустыниДолина костей и тайны пустыни
11 день

Возвращение в цивилизацию

Продолжим двигаться на север, в Баянхонгор. Наконец вернёмся в цивилизацию и отдохнём в гостинице.

Возвращение в цивилизациюВозвращение в цивилизациюВозвращение в цивилизациюВозвращение в цивилизацию
12 день

Духовной тропой: от действующего монастыря к развалинам храма

Устроим небольшой хайкинг. Начнём от действующего монастыря Хогно-Тарнийн-Хийд, по тибетской традиции построенного на отвесной скале. По ущелью через берёзовую рощу поднимемся к развалинам буддийского храма, возле которого установим палатки. Завершим день прощальной вечеринкой у костра.

Духовной тропой: от действующего монастыря к развалинам храмаДуховной тропой: от действующего монастыря к развалинам храмаДуховной тропой: от действующего монастыря к развалинам храма
13 день

Долгая дорога домой

Минуя Улан-Батор, доедем до границы с Россией. Пройдём все формальности сегодня или завтра и заночуем в отеле поблизости.

Долгая дорога домойДолгая дорога домойДолгая дорога домойДолгая дорога домой
14 день

Финальный аккорд

От границы через Улан-Удэ доберёмся в Иркутск. Если позволит погода и будет желание, можем по пути куда-нибудь заехать. Прибудем к вечеру и попрощаемся.

Финальный аккордФинальный аккордФинальный аккордФинальный аккорд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет175 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Питание на части маршрута
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и профессиональными проводниками
Что не входит в цену
  • Билеты в Иркутск / Улан-Удэ / Улан-Батор и обратно в ваш город
  • Проживание в отельных номерах (5 ночей)
  • Проживание в юртах (по желанию)
  • Питание, кроме базового - около 5000 ₽ за весь тур
  • Входные билеты в музеи и парки - около 5000 ₽ за все
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, до 6:00 (удобнее прилететь накануне)
Завершение: Аэропорт Иркутска, поздний вечер, время - по договорённости (обратный билет лучше взять на следующий день)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Иркутске
Больше всего на свете я люблю путешествовать. Посетила 30 стран и более 10 лет организовываю туры и мероприятия по России, Беларуси и Монголии, потому что люблю. Я знаю, как сложно
разработать своё идеальное путешествие, тем более если это новое для вас место. Учесть все нюансы, выбрать лучшие места, не купиться на рекламу, убрать лишнее. Ещё сложнее, сидя дома, выбрать выгодный вариант, поэтому я обязательно еду и собираю тур на месте. Я показываю уникальность и образ жизни городов и стран не как для путешественников — это взгляд местного жителя. Не менее важна компания: у меня обычно все на одной волне. Так работает моя вселенная.

