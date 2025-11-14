Пристёгивайте ремни — впереди 4500 км вдали от цивилизации.Стада верблюдов, лошадей, яков, коз в суровых степях, аскетичная красота редких городов и оазисов посреди пустыни, яркие кафтаны и интерьеры жилищ —

всё это разноликая Монголия. Овеваемые ветрами, мы проедем на джипах с севера на юг и обратно, погрузимся в кочевую культуру и останемся наедине с природой, которую считают главным достоянием страны. Большую часть экспедиции будем ночевать в палатках среди каменных исполинов и барханов Гоби — только мы, звенящая тишина и мириады звёзд по ночам. Периодически будем наведываться в кемпинги, где можно снять юрту, пройдём по следам великого завоевателя Чингисхана и тропам древних гигантов — динозавров. Это будет самобытное и ни на что не похожее приключение, присоединяйтесь!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание: помимо внесённой на сайте предоплаты (15%), необходимо перевести непосредственно организатору 30 000 ₽. Эта сумма не возвращается в случае отмены менее чем за 1 месяц до начала тура.

С собой необходимо взять:

- солнечные очки

- крем от солнца (лучше 50 spf)

- небольшой рюкзачок

- спальник

- бутылку для воды

- купальник/ плавки/ шлёпки

- небольшое полотенце

- тёплую одежду

- удобную треккинговую обувь

- powerbank