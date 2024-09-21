С собой в путешествие необходимо взять термобельё, ветрозащитные плотные штаны с резинками снизу, лёгкие штаны или шорты, тёплую ветрозащитную куртку, флиску или свитер, головной убор из плотной ткани, закрывающий уши, солнцезащитные очки и крем, тёплые носки и перчатки, полотенце, шарф или бандану, удобную обувь, налобный фонарик с комплектом батареек, личную аптечку. Рекомендуем не брать в поездку чемоданы на колёсиках.

Проживание. Двухместное размещение в отелях; в палатках по 2 человека (на территории лагеря будут обустроены походный душ и туалет); в юртах по 3-4 человека (на территории кемпингов есть удобства на улице или в отдельном здании). Одноместное размещение в отелях или повышение уровня номера — за доплату (по факту заселения), если в гостиницах есть такая возможность.

Питание. В стоимость тура включена походная кухня в палаточном лагере (консервы, крупы, овощи, сахар, чай, молоко, сладости). Мы предоставим общую посуду и оборудование: котелки, приборы, кружки, тарелки, газовые горелки. Готовить еду будем все вместе. На остальном маршруте — питание в кафе/ресторанах за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Связь и интернет. На большей части маршрута отсутствуют.