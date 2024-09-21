Вы ощутите спокойствие и безмятежность этих краёв, посетив многовековые буддийские святыни, послушав звуки поющих песков, которые считали голосами духов,
Описание тура
Организационные детали
С собой в путешествие необходимо взять термобельё, ветрозащитные плотные штаны с резинками снизу, лёгкие штаны или шорты, тёплую ветрозащитную куртку, флиску или свитер, головной убор из плотной ткани, закрывающий уши, солнцезащитные очки и крем, тёплые носки и перчатки, полотенце, шарф или бандану, удобную обувь, налобный фонарик с комплектом батареек, личную аптечку. Рекомендуем не брать в поездку чемоданы на колёсиках.
Проживание. Двухместное размещение в отелях; в палатках по 2 человека (на территории лагеря будут обустроены походный душ и туалет); в юртах по 3-4 человека (на территории кемпингов есть удобства на улице или в отдельном здании). Одноместное размещение в отелях или повышение уровня номера — за доплату (по факту заселения), если в гостиницах есть такая возможность.
Питание. В стоимость тура включена походная кухня в палаточном лагере (консервы, крупы, овощи, сахар, чай, молоко, сладости). Мы предоставим общую посуду и оборудование: котелки, приборы, кружки, тарелки, газовые горелки. Готовить еду будем все вместе. На остальном маршруте — питание в кафе/ресторанах за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Связь и интернет. На большей части маршрута отсутствуют.
Программа тура по дням
Знакомство с Бурятией, пересечение границы с Монголией
Ранним утром выедем из Иркутска и отправимся в бурятский город Кяхта (расстояние — 670 км), будем двигаться по живописной горной дороге, огибающей южное побережье Байкала. К группе можно будет также присоединиться в Улан-Удэ.
Позавтракаем у посёлка Култук, любуясь Байкалом. Посетим буддийский монастырь Иволгинский дацан (возможен перенос на обратный путь). После обеда в Улан-Удэ поедем в сторону границы с Монголией, ненадолго остановимся на смотровой площадке у озера Гусиное.
Пересечение границы может занять от 2 до 5 часов. Затем обменяем валюту, поужинаем и разместимся в отеле в приграничном посёлке Алтанбулаг.
Променад по главным достопримечательностям Улан-Батора
Сегодня прибудем в Улан-Батор. Познакомимся с сердцем Монголии: посетим главный монастырь столицы, дворец последнего хана, погуляем по центральной площади. Вечером можем поужинать в видовом ресторане. Затем — размещение в отеле, отдых.
Национальный парк «Горхи-Тэрэлж» и конная статуя Чингисхана
Утром покинем город. По пути заедем в супермаркет и на рынок, чтобы купить продукты для походной кухни.
Посетим национальный парк «Горхи-Тэрэлж», в котором осмотрим обветренные до причудливых форм скалы-останцы и скульптуры динозавров. Увидим крупнейшую в мире конную статую Чингисхана. Ночевать останемся в юрт-кемпинге поблизости.
Каньон Их-Газарын-Чулу, прибытие в Гоби
Направимся на юг страны, в пустыню Гоби. По пути пообедаем и ненадолго задержимся в каньоне Их-Газарын-Чулу. Здесь необычной формой скалы с зубчатыми вершинами соседствуют с глубокими пещерами и руинами древних монастырей.
По прибытии на место поставим палаточный лагерь. Разведём костёр, поужинаем и проведём вечер под мелодии гитары.
Переезд в Даланзадгад
После завтрака соберём лагерь и отправимся вглубь пустыни. Будем двигаться по бескрайним просторам, где почти полностью отсутствует растительность и лишь изредка встречаются поселения. Переезд займёт весь день. Вечером прибудем в город Даланзадгад, разместимся в отеле и отдохнём.
Музей динозавров, горы Баянзаг
В первой половине дня побываем в Музее динозавров, в котором собрана огромная коллекция останков этих животных и других артефактов. Далее посетим горы Баянзаг, где находится одно из крупнейших кладбищ динозавров и окаменелых кладок их яиц. Вечером разобьём палаточный лагерь и отдохнём.
Прогулка по барханам Хонгорын-Элс
Позавтракаем и соберём лагерь. Сегодня будем гулять по барханам Хонгорын-Элс. Местные называют эти места поющими песками из-за низких гудящих звуков, образующихся благодаря ветру. В древности этот шум принимали за голоса духов. Ночь проведём в юрт-кемпинге.
Родник Наран-Дац и место с окаменелым скелетом динозавра
Продолжаем углубляться в пустыню. Будем ехать по Гоби, встречая редкие населённые пункты. Остановимся в юрт-кемпинге у родника с чистейшей питьевой водой Наран-Дац. После размещения отправимся в секретное место, где суровые ветра обнажили прекрасно сохранившийся окаменелый скелет динозавра.
Каньон Хэрмэн-Цав
Поедем к настоящему бриллианту пустыни Гоби — каньону Хэрмэн-Цав с запутанными лабиринтами, многоступенчатыми террасами, скалистыми утёсами и останцами причудливых форм. Из-за труднодоступности здесь редко бывают даже местные жители.
Поставим палаточный лагерь в оазисе в центре каньона. Проводим закат, вечером соберёмся у костра с гитарой.
Нэмэгэтинская впадина
Соберём палатки и снова отправимся в путь. Сегодня полюбуемся ландшафтами Нэмэгэтинской впадины, которая миллионы лет назад была дном реки. В советское время здесь обнаружили 3 крупнейших местонахождения ископаемых костей динозавров. Услышим легенду о великом дереве и установим лагерь в месте, рядом с которым обитает популяция диких лошадей Пржевальского.
Прибытие в Баянхонгор
Позавтракав, доберёмся до городка Баянхонгор, где нет суеты и течёт размеренная жизнь. Разместимся в отеле и отдохнём.
Гоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийд
Сегодня прибудем к подножию горного массива Хонго Хан. Затем пешком поднимемся к древнему буддийскому монастырю Онгийн-хийд (2 км). Будем идти вдоль бурного ручья, огромных каменных валунов и берёзовой рощи. Спустившись обратно к подножию, поставим палатки, а ночью полюбуемся звёздным небом.
Переезд к российской границе
В этот день нас ждёт длительный переезд в сторону границы с Россией. Вечером устроим небольшую прощальную вечеринку.
Возвращение в Иркутск
Сегодня перейдём границу и поедем в Иркутск. Если позволит время, можем устроить экскурсию по Улан-Удэ или посетить озеро Байкал. По прибытии в финальную точку попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|159 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на внедорожниках
- Проживание
- Питание в палаточном лагере (походная кухня)
- Сопровождение русскоговорящим гидом и водителем
- Снаряжение для палаточного лагеря (палатки, спальники с чистыми вкладышами, коврики)
Что не входит в цену
- Билеты в Иркутск и обратно
- Питание в кафе/ресторанах - 300-500 ₽ за один приём пищи
- Входные билеты по программе