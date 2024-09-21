Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби

Пожить в палатке и юрте, отыскать окаменелый скелет динозавра и послушать голоса духов
Приглашаем исследовать на внедорожнике удивительную древнюю землю — монгольскую часть пустыни Гоби.

Вы ощутите спокойствие и безмятежность этих краёв, посетив многовековые буддийские святыни, послушав звуки поющих песков, которые считали голосами духов,
читать дальше

и полюбовавшись величественными скалами.

Вы найдёте окаменелые останки динозавров в секретной природной локации и переночуете вблизи места обитания диких лошадей Пржевальского.

А также сможете почувствовать себя настоящим кочевником, ведь большую часть тура мы будем жить в палаточном лагере или юрт-кемпингах.

Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Туда, где жили динозавры: джипинг по пустыне Гоби
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

С собой в путешествие необходимо взять термобельё, ветрозащитные плотные штаны с резинками снизу, лёгкие штаны или шорты, тёплую ветрозащитную куртку, флиску или свитер, головной убор из плотной ткани, закрывающий уши, солнцезащитные очки и крем, тёплые носки и перчатки, полотенце, шарф или бандану, удобную обувь, налобный фонарик с комплектом батареек, личную аптечку. Рекомендуем не брать в поездку чемоданы на колёсиках.

Проживание. Двухместное размещение в отелях; в палатках по 2 человека (на территории лагеря будут обустроены походный душ и туалет); в юртах по 3-4 человека (на территории кемпингов есть удобства на улице или в отдельном здании). Одноместное размещение в отелях или повышение уровня номера — за доплату (по факту заселения), если в гостиницах есть такая возможность.

Питание. В стоимость тура включена походная кухня в палаточном лагере (консервы, крупы, овощи, сахар, чай, молоко, сладости). Мы предоставим общую посуду и оборудование: котелки, приборы, кружки, тарелки, газовые горелки. Готовить еду будем все вместе. На остальном маршруте — питание в кафе/ресторанах за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Связь и интернет. На большей части маршрута отсутствуют.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Бурятией, пересечение границы с Монголией

Ранним утром выедем из Иркутска и отправимся в бурятский город Кяхта (расстояние — 670 км), будем двигаться по живописной горной дороге, огибающей южное побережье Байкала. К группе можно будет также присоединиться в Улан-Удэ.

Позавтракаем у посёлка Култук, любуясь Байкалом. Посетим буддийский монастырь Иволгинский дацан (возможен перенос на обратный путь). После обеда в Улан-Удэ поедем в сторону границы с Монголией, ненадолго остановимся на смотровой площадке у озера Гусиное.

Пересечение границы может занять от 2 до 5 часов. Затем обменяем валюту, поужинаем и разместимся в отеле в приграничном посёлке Алтанбулаг.

Знакомство с Бурятией, пересечение границы с МонголиейЗнакомство с Бурятией, пересечение границы с МонголиейЗнакомство с Бурятией, пересечение границы с МонголиейЗнакомство с Бурятией, пересечение границы с МонголиейЗнакомство с Бурятией, пересечение границы с МонголиейЗнакомство с Бурятией, пересечение границы с МонголиейЗнакомство с Бурятией, пересечение границы с МонголиейЗнакомство с Бурятией, пересечение границы с МонголиейЗнакомство с Бурятией, пересечение границы с МонголиейЗнакомство с Бурятией, пересечение границы с МонголиейЗнакомство с Бурятией, пересечение границы с Монголией
2 день

Променад по главным достопримечательностям Улан-Батора

Сегодня прибудем в Улан-Батор. Познакомимся с сердцем Монголии: посетим главный монастырь столицы, дворец последнего хана, погуляем по центральной площади. Вечером можем поужинать в видовом ресторане. Затем — размещение в отеле, отдых.

Променад по главным достопримечательностям Улан-БатораПроменад по главным достопримечательностям Улан-БатораПроменад по главным достопримечательностям Улан-БатораПроменад по главным достопримечательностям Улан-БатораПроменад по главным достопримечательностям Улан-БатораПроменад по главным достопримечательностям Улан-БатораПроменад по главным достопримечательностям Улан-БатораПроменад по главным достопримечательностям Улан-Батора
3 день

Национальный парк «Горхи-Тэрэлж» и конная статуя Чингисхана

Утром покинем город. По пути заедем в супермаркет и на рынок, чтобы купить продукты для походной кухни.

Посетим национальный парк «Горхи-Тэрэлж», в котором осмотрим обветренные до причудливых форм скалы-останцы и скульптуры динозавров. Увидим крупнейшую в мире конную статую Чингисхана. Ночевать останемся в юрт-кемпинге поблизости.

Национальный парк «Горхи-Тэрэлж» и конная статуя ЧингисханаНациональный парк «Горхи-Тэрэлж» и конная статуя ЧингисханаНациональный парк «Горхи-Тэрэлж» и конная статуя ЧингисханаНациональный парк «Горхи-Тэрэлж» и конная статуя ЧингисханаНациональный парк «Горхи-Тэрэлж» и конная статуя ЧингисханаНациональный парк «Горхи-Тэрэлж» и конная статуя ЧингисханаНациональный парк «Горхи-Тэрэлж» и конная статуя ЧингисханаНациональный парк «Горхи-Тэрэлж» и конная статуя ЧингисханаНациональный парк «Горхи-Тэрэлж» и конная статуя ЧингисханаНациональный парк «Горхи-Тэрэлж» и конная статуя Чингисхана
4 день

Каньон Их-Газарын-Чулу, прибытие в Гоби

Направимся на юг страны, в пустыню Гоби. По пути пообедаем и ненадолго задержимся в каньоне Их-Газарын-Чулу. Здесь необычной формой скалы с зубчатыми вершинами соседствуют с глубокими пещерами и руинами древних монастырей.

По прибытии на место поставим палаточный лагерь. Разведём костёр, поужинаем и проведём вечер под мелодии гитары.

Каньон Их-Газарын-Чулу, прибытие в ГобиКаньон Их-Газарын-Чулу, прибытие в ГобиКаньон Их-Газарын-Чулу, прибытие в ГобиКаньон Их-Газарын-Чулу, прибытие в ГобиКаньон Их-Газарын-Чулу, прибытие в ГобиКаньон Их-Газарын-Чулу, прибытие в ГобиКаньон Их-Газарын-Чулу, прибытие в ГобиКаньон Их-Газарын-Чулу, прибытие в ГобиКаньон Их-Газарын-Чулу, прибытие в ГобиКаньон Их-Газарын-Чулу, прибытие в ГобиКаньон Их-Газарын-Чулу, прибытие в ГобиКаньон Их-Газарын-Чулу, прибытие в ГобиКаньон Их-Газарын-Чулу, прибытие в Гоби
5 день

Переезд в Даланзадгад

После завтрака соберём лагерь и отправимся вглубь пустыни. Будем двигаться по бескрайним просторам, где почти полностью отсутствует растительность и лишь изредка встречаются поселения. Переезд займёт весь день. Вечером прибудем в город Даланзадгад, разместимся в отеле и отдохнём.

Переезд в ДаланзадгадПереезд в ДаланзадгадПереезд в ДаланзадгадПереезд в ДаланзадгадПереезд в ДаланзадгадПереезд в ДаланзадгадПереезд в ДаланзадгадПереезд в ДаланзадгадПереезд в Даланзадгад
6 день

Музей динозавров, горы Баянзаг

В первой половине дня побываем в Музее динозавров, в котором собрана огромная коллекция останков этих животных и других артефактов. Далее посетим горы Баянзаг, где находится одно из крупнейших кладбищ динозавров и окаменелых кладок их яиц. Вечером разобьём палаточный лагерь и отдохнём.

Музей динозавров, горы БаянзагМузей динозавров, горы БаянзагМузей динозавров, горы БаянзагМузей динозавров, горы БаянзагМузей динозавров, горы БаянзагМузей динозавров, горы БаянзагМузей динозавров, горы БаянзагМузей динозавров, горы Баянзаг
7 день

Прогулка по барханам Хонгорын-Элс

Позавтракаем и соберём лагерь. Сегодня будем гулять по барханам Хонгорын-Элс. Местные называют эти места поющими песками из-за низких гудящих звуков, образующихся благодаря ветру. В древности этот шум принимали за голоса духов. Ночь проведём в юрт-кемпинге.

Прогулка по барханам Хонгорын-ЭлсПрогулка по барханам Хонгорын-ЭлсПрогулка по барханам Хонгорын-ЭлсПрогулка по барханам Хонгорын-ЭлсПрогулка по барханам Хонгорын-ЭлсПрогулка по барханам Хонгорын-ЭлсПрогулка по барханам Хонгорын-ЭлсПрогулка по барханам Хонгорын-ЭлсПрогулка по барханам Хонгорын-ЭлсПрогулка по барханам Хонгорын-ЭлсПрогулка по барханам Хонгорын-ЭлсПрогулка по барханам Хонгорын-ЭлсПрогулка по барханам Хонгорын-ЭлсПрогулка по барханам Хонгорын-Элс
8 день

Родник Наран-Дац и место с окаменелым скелетом динозавра

Продолжаем углубляться в пустыню. Будем ехать по Гоби, встречая редкие населённые пункты. Остановимся в юрт-кемпинге у родника с чистейшей питьевой водой Наран-Дац. После размещения отправимся в секретное место, где суровые ветра обнажили прекрасно сохранившийся окаменелый скелет динозавра.

Родник Наран-Дац и место с окаменелым скелетом динозавраРодник Наран-Дац и место с окаменелым скелетом динозавраРодник Наран-Дац и место с окаменелым скелетом динозавраРодник Наран-Дац и место с окаменелым скелетом динозавраРодник Наран-Дац и место с окаменелым скелетом динозавраРодник Наран-Дац и место с окаменелым скелетом динозавраРодник Наран-Дац и место с окаменелым скелетом динозавраРодник Наран-Дац и место с окаменелым скелетом динозавраРодник Наран-Дац и место с окаменелым скелетом динозавра
9 день

Каньон Хэрмэн-Цав

Поедем к настоящему бриллианту пустыни Гоби — каньону Хэрмэн-Цав с запутанными лабиринтами, многоступенчатыми террасами, скалистыми утёсами и останцами причудливых форм. Из-за труднодоступности здесь редко бывают даже местные жители.

Поставим палаточный лагерь в оазисе в центре каньона. Проводим закат, вечером соберёмся у костра с гитарой.

Каньон Хэрмэн-ЦавКаньон Хэрмэн-ЦавКаньон Хэрмэн-ЦавКаньон Хэрмэн-ЦавКаньон Хэрмэн-ЦавКаньон Хэрмэн-ЦавКаньон Хэрмэн-ЦавКаньон Хэрмэн-ЦавКаньон Хэрмэн-ЦавКаньон Хэрмэн-ЦавКаньон Хэрмэн-ЦавКаньон Хэрмэн-Цав
10 день

Нэмэгэтинская впадина

Соберём палатки и снова отправимся в путь. Сегодня полюбуемся ландшафтами Нэмэгэтинской впадины, которая миллионы лет назад была дном реки. В советское время здесь обнаружили 3 крупнейших местонахождения ископаемых костей динозавров. Услышим легенду о великом дереве и установим лагерь в месте, рядом с которым обитает популяция диких лошадей Пржевальского.

Нэмэгэтинская впадинаНэмэгэтинская впадинаНэмэгэтинская впадинаНэмэгэтинская впадинаНэмэгэтинская впадинаНэмэгэтинская впадинаНэмэгэтинская впадинаНэмэгэтинская впадина
11 день

Прибытие в Баянхонгор

Позавтракав, доберёмся до городка Баянхонгор, где нет суеты и течёт размеренная жизнь. Разместимся в отеле и отдохнём.

Прибытие в БаянхонгорПрибытие в БаянхонгорПрибытие в БаянхонгорПрибытие в БаянхонгорПрибытие в БаянхонгорПрибытие в Баянхонгор
12 день

Гоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийд

Сегодня прибудем к подножию горного массива Хонго Хан. Затем пешком поднимемся к древнему буддийскому монастырю Онгийн-хийд (2 км). Будем идти вдоль бурного ручья, огромных каменных валунов и берёзовой рощи. Спустившись обратно к подножию, поставим палатки, а ночью полюбуемся звёздным небом.

Гоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийдГоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийдГоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийдГоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийдГоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийдГоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийдГоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийдГоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийдГоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийдГоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийдГоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийдГоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийдГоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийдГоный массив Хонго Хан, монастырь Онгийн-хийд
13 день

Переезд к российской границе

В этот день нас ждёт длительный переезд в сторону границы с Россией. Вечером устроим небольшую прощальную вечеринку.

Переезд к российской границеПереезд к российской границеПереезд к российской границеПереезд к российской границеПереезд к российской границе
14 день

Возвращение в Иркутск

Сегодня перейдём границу и поедем в Иркутск. Если позволит время, можем устроить экскурсию по Улан-Удэ или посетить озеро Байкал. По прибытии в финальную точку попрощаемся.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет159 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на внедорожниках
  • Проживание
  • Питание в палаточном лагере (походная кухня)
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и водителем
  • Снаряжение для палаточного лагеря (палатки, спальники с чистыми вкладышами, коврики)
Что не входит в цену
  • Билеты в Иркутск и обратно
  • Питание в кафе/ресторанах - 300-500 ₽ за один приём пищи
  • Входные билеты по программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 06:00
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхБайкалВыездныеВсе турыПерезагрузкаИволгинский дацанДжиппинг

Похожие туры из Иркутска

Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Из Иркутска в Монголию: ночёвки у озера Хубсугул, знакомство с кочевой жизнью и фотосафари
Полюбоваться пустынными просторами, сфотографировать табуны лошадей и побывать у святилища шаманов
Начало: Иркутск, 06:00-06:30
14 июня в 06:00
21 июня в 06:00
61 000 за человека
Нестандартные фотолокации Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
42 000 за всё до 3 чел.
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Начало: Иркутск, 8:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
40 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
ХорошоТам