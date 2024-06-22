Полюбуетесь чарующими панорамами и закатами, отведаете уху из омуля, а при подходящей погоде сможете искупаться в озере Ялга.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. На турбазе, в благоустроенных номерах по 2 человека. Душ и туалет в номере. Варианты размещения: «Lake place», «Olkhon story», «Ольхон шоколад».
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды. Ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Джипинг по Тажеранским степям, закат с видом на мыс Бурхан
Встретим вас по любому адресу в Иркутске по договорённости и отправимся в невероятное джип-сафари по Тажеранским степям. Их сравнивают с монгольскими южными и сухими степями Казахстана, а возраст оценивается учёными в 300-400 миллионов лет! Степи тянутся вдоль живописных бухт, есть тут и чисто степные участки, и обширные сосновые боры, и живописные скальные останцы.
Мы увидим древние петроглифы, заедем в долину Каменных духов, поднимемся на самую высокую гору Тажеранов — Тан-Хан — и посетим обзорные площадки, с которых полюбуемся водной гладью самого глубокого в мире озера. Эти места настолько безлюдны и бескрайни, что можно почувствовать себя здесь единственными во Вселенной, ощутить гармонию с природой, замедлиться и зарядиться сильной энергетикой этих мест.
К вечеру прибудем в «столицу» острова Ольхон — посёлок Хужир — и встретим закат с видом на сакральное место Байкала — скалу Шаманка (мыс Бурхан).
На джипах по северу Ольхона
Сегодня вас снова ждёт джип-сафари: на этот раз отправляемся на север Ольхона — мыс Хобой. Мы проедем по песчаным дюнам, лесу и степи. Вы понаблюдаете за сменой пейзажей и полюбуетесь видами с самых верхних точек скал острова.
Остановимся у скалы Три брата, или Саган-Хушун, что переводится как «белый мыс» — трёх выступающих массивов, обрывающихся в воду. Побываем на мысе Любви (Шунтэ) — высоком берегу в форме сердца, по преданиям, обладающем волшебной силой — и в посёлке Узуры. Вы услышите много красивых легенд о шаманах, их женах и детях, а на обед попробуете уху, приготовленную нашим водителем.
Юг острова Ольхон, озеро Ялга, пикник и паромная переправа
После завтрака поедем обратно в Иркутск, но сначала побываем на юге Ольхона. Посетим мыс Хоргой, с которого полюбуемся завораживающим видом на остров Огой, посмотрим на мыс Кобылья голова и озеро Сердце.
Затем заберёмся на скальный комплекс Трезубец, покрытый ярко-зелёным лишайником и напоминающий полуразрушенный средневековый замок с башнями. С него открывается чарующая панорама залива Хул. При подходящей погоде искупаемся в озере Ялга. Оно отделено от Байкала песчаной косой и хорошо прогревается летом — возьмите с собой купальники.
Пообедаем на свежем воздухе — вы попробуете уху из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай. Затем на пароме переправимся в посёлок Сахюрта, откуда на комфортном микроавтобусе направимся в Иркутск. Во второй половине дня в одном из ресторанов города поделимся друг с другом впечатлениями от нашего путешествия.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 000 ₽
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Что включено
- Все трансферы по программе (джипы, УАЗы)
- Проживание
- Завтраки и обеды
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно
- Ужины