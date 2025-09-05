Особенно популярным местом для отдыха является мыс Хобой, откуда открывается панорамный вид на озеро.
Это редкая возможность увидеть озеро с разных точек и слиться с природой, прогуливаясь вдоль, впитывая в себя местные легенды, тайны и мудрость коренных жителей.
Программа тура по дням
Остров Ольхон, мыс Бурхан
Утром мы встречаем вас в 09:30 на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон.
Через 4 ч мы достигнем с. Сахюрта, где нас ожидает посадка на паром.
Через пролив Ольхонские Ворота попадаем на остров.
Прибытие в п. Хужир.
Размещение, свободное время для небольшого отдыха.
Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова — бурят.
Ужин.
Питание включено: ужин.
Мыс Хобой
После завтрака отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку острова.
По дороге нас ждут остановки в самых интересных местах: мыс Будун, урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун.
На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом.
Удивительная красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными!
После пикника на лесной опушке продолжим путь к мысу Любви.
Возвращение в отель, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Юг острова Ольхон
Завтрак на базе.
Отправление на экскурсию.
Сегодня вы отправитесь в живописную южную часть острова, побываете на юге острова на мысе Хоргое.
На мысе расположен археологический памятник – древняя курыканская стена, которая протянулась вдоль всего перешейка мыса.
До сих пор неизвестно для каких целей была построена эта стена.
Одни из археологов считают, что строение ограждало курыкан от набегов кочевников, другие же предполагают, что здесь проводили обряды жертвоприношения и вступали в контакт с духами.
Пикник на природе.
Завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость.
Возвращение в Иркутск
Ваше небольшое путешествие на Байкал подошло к концу!
После завтрака и сборов вас ждет трансфер в Иркутск (сквер им. Кирова).
Размещение в гостиницах по предварительной заявке.
Проживание
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон в 2-х или 3-х местных номерах эконом (душ и туалет на этаже на 4 номера) или стандарт (душ и туалет в номере).
Стоимость тура на 1 чел. при различных вариантах проживания, руб:
|Размещение
|Эконом вариант
|Стандартный вариант
|Двухместное размещение
|34 200
|39 600
|Доплата за одноместное размещение
|5 500
|7 500
Варианты проживания
Мини-отель «Байкал»
Находится в уникальном месте Байкала – на острове Ольхон и может похвастаться действительно отличным расположением, т. к. расположен всего в 150 метрах от берега Байкала, а из окон номеров открывается прекрасный вид на озеро.
Гостям предоставляются номера «Стандарт» и «Эконом». Часть номеров с видом на Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол. Номера оснащены шкафом для одежды и письменным столом. В некоторых номерах есть собственная ванная комната. Тапочки, гель для душа и шампунь предоставляется. Халат, зубной набор нужно иметь с собой.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов. Экскурсии проводятся ежедневно в составе группы или индивидуально.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале
- Трансфер Иркутск - о. Ольхон - Иркутск
- Размещение на Ольхоне в отеле: 2-местный благоустроенный или полублагоустроенный номер категории стандарт или эконом
- Питание по программе: 1 день - ужин 2 и 3 день - завтрак, обед-пикник и ужин 4 день - завтрак
- Экскурсии по программе: обзорная экскурсия к мысу Бурханавтомобильная экскурсия на мыс Хобойавтомобильная экскурсия на юг острова Ольхон
- Обзорная экскурсия к мысу Бурхан
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- Автомобильная экскурсия на юг острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание в придорожных кафе
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
Какие скидки есть в туре?
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
- Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
- Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск ориентировочно после 16:00- 19:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как построена программа?
Организатор оставляет за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную,либо более высокого класса).
Есть ли клещи, комары на Байкале?
Сезон клещей май-июнь. Комары – незначительное количество.
Туристам рекомендуется брать с собой репелленты.