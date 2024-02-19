Семейный лед. Отдых на Байкале

Этот тур создан специально для семей с детьми. Возможность провести весенние каникулы всем вместе, ярко, интересно и отвлечь детей от гаджетов.

Наконец-то можно не переживать за возраст ребенка, за то что
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ему будет скучно и найдется ли понимающая компания в путешествии.

В туре вас будет сопровождать опытный гид, знающий всё о Байкале, работающий с детскими группами и превращающий их путешествие по Байкалу в увлекательное, весёлое, полное открытий и радостей квест-приключение.

5
3 отзыва
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Семейный лед. Отдых на Байкале
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Путешествия на невероятных ТРЭКОЛах
Путешествия на невероятных ТРЭКОЛах
Будем исследовать ледяные просторы на крутом транспорте
Вкуснейшая бурятская кухня
Вкуснейшая бурятская кухня
Ароматные вкусные буузы, разнообразие сибирских закусок и многое другое
«Байкальский поцелуй»
«Байкальский поцелуй»
Пройдем традиционный ритуал посвящения в ледовые путешественники
Веселые соревнования на льду
Веселые соревнования на льду
Хоккей, катания на коньках, «Медведь, догоняй!», зажигательный ледовый боулинг и наше любимое – катания на байкальских табуретках!
Знакомство с полярниками
Знакомство с полярниками
Посетим арктическую станцию Боро-Боро и пообедаем в ресторане на льду

Программа тура по дням

1 день

г. Иркутск - Малое море - б/о Хадарта

09:00–10:00 Встреча с группы с гидом в аэропорту.

10:00 Выезд из Иркутска в сторону Байкала.

В нашем микроавтобусе удобно отдыхать после перелета: можно смотреть фильмы о Байкале, слушать рассказы гида, или просто поспать.

13:30 Обед в бурятском кафе, дегустируем знаменитые буузы.

14:30 Едем до п. Черноруд, где пересядем с микроавтобуса на вездеходы-амфибии «ТРЭКОЛ».

15:00 Переезд на «ТРЭКОЛах» в д. Куркут, спускаемся на лёд Байкала.

Первая прогулка по льду озера!

Дорога до базы отдыха пройдет по льду.

18:00 Прибытие на базу отдыха, заселение в домики.

19:00–21:00 Ужин, познавательная лекция про Байкал, настольные игры.

Питание: обед в кафе Юрта (домашний суп с лапшой, буузы, салат, блинчики, чай), ужин на базе отдыха.
250 км по дороге, ≈ 25 км по льду.
г. Иркутск - Малое море - б/о Хадартаг. Иркутск - Малое море - б/о Хадартаг. Иркутск - Малое море - б/о Хадартаг. Иркутск - Малое море - б/о Хадартаг. Иркутск - Малое море - б/о Хадартаг. Иркутск - Малое море - б/о Хадартаг. Иркутск - Малое море - б/о Хадарта
2 день

б/о Хадарта - Малое море - б/о Хадарта

08:00 Завтрак на базе отдыха.

09:00 Ледовое путешествие на «ТРЭКОЛах».

Прогулка пройдет вдоль западного берега Байкала.

Гид и водитель корректируют маршрут в зависимости от состояния льда и интересов группы.

13:30 Отдых в арктической станции «Боро-Боро».

Интерактивные развлечения в стиле полярного лагеря, сибирский обед от шеф-повара в ресторане на льду.

15:00 Продолжение ледовой прогулки на «ТРЭКОЛах» по Малому Морю.

В зависимости от ледовой обстановки посетим острова Ольхон и/или Огой, однимемся к буддийской ступе Просветления.

18:30 Возвращение на базу отдыха.

19:00–21:00 Ужин, просмотр фильма о Байкале* (например, «Байкал. Удивительные приключения Юмы»)

Пока дети вместе с гидом смотрят фильм, вы можете отдохнуть в банном комплексе на территории отеля.

Питание: завтрак и ужин на базе отдыха «Хадарта», обед в ресторане на льду «Боро-Боро».

До 100 км по льду.

б/о Хадарта - Малое море - б/о Хадартаб/о Хадарта - Малое море - б/о Хадартаб/о Хадарта - Малое море - б/о Хадартаб/о Хадарта - Малое море - б/о Хадартаб/о Хадарта - Малое море - б/о Хадартаб/о Хадарта - Малое море - б/о Хадартаб/о Хадарта - Малое море - б/о Хадартаб/о Хадарта - Малое море - б/о Хадарта
3 день

б/о Хадарта - Малое Море - б/о Хадарта

08:00 Завтрак на базе отдыха, обсуждаем планы на день.

09:00 Ледовое путешествие на «ТРЭКОЛах» по южной части Малого Моря.

Если позволит погода — пройдем через Ольхонские ворота в большой Байкал

13:30 Обед-пикник на льду.

Помощник гида готовит обед на месте.

15:00 Продолжение ледовой прогулки на ТРЭКОЛах, ритуал «поцелуй Байкала».

18:30 Возвращение на базу отдыха

19:00–21:00 Ужин, творческий вечер для детей.

В течение тура дети вместе с гидом собирали коллекцию камней, чтобы сегодня украсить их рисунками и увезти домой на память о Байкале.

Питание: завтрак и ужин на базе отдыха, обед-пикник на льду Байкала.
До 100 км по льду.
б/о Хадарта - Малое Море - б/о Хадартаб/о Хадарта - Малое Море - б/о Хадартаб/о Хадарта - Малое Море - б/о Хадартаб/о Хадарта - Малое Море - б/о Хадартаб/о Хадарта - Малое Море - б/о Хадарта
4 день

б/о Хадарта - Иркутск

09:00 Завтрак.

10:00 Свободное время для прогулок и отдыха.

11:00–13:00 По желанию вы можете занять свободное время различными активностями, просто обратитесь к вашему организатору.

13:00 Обед на базе отдыха.

14:00–17:00 Переезд до Иркутска на микроавтобусе.

В Иркутске гости размещаются и ужинают самостоятельно.
При необходимости, мы организуем для вас ужин, проживание, трансфер и экскурсию.
б/о Хадарта - Иркутскб/о Хадарта - Иркутскб/о Хадарта - Иркутскб/о Хадарта - Иркутск

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Хадарта» (местность Халы, 3 ночи, номер стандарт).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
94 50015 000

Стоимость тура на 1 человека при бронировании индивидуального в зависимости от размера группы, руб:

После 1.12
при группе 10104 300
при группе 8117 200
при группе 6107 100
при группе 4134 650
при группе 2223 750

Варианты проживания

ГК «Хадарта»

3 ночи

ГК «Хадарта» находится на территории Прибайкальского Национального парка, в заливе Малого Моря, у одноименного мыса Хадарта в 500 м от берега Байкала. Эти места пестрят не только большим количеством живописных заливов и островов, тёплой водой, удачными местами для рыбалки, а также преисполнены древними артефактами, легендами и загадками.

В гостинице есть столовая. В столовой имеется небольшой магазин, где можно дополнительно приобрести напитки и закуски.

Оснащение территории: детская площадка, мангал, баня.

Номер категории «Стандарт»:
  • Предметы индивидуального пользования;
  • Полотенца;
  • Фен;
  • Чайник;
  • Холодильник;
  • TV.
ГК «Хадарта»ГК «Хадарта»ГК «Хадарта»ГК «Хадарта»ГК «Хадарта»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Гостиница «Хадарта», местность Халы, 3 ночи, номер стандарт (благоустроенный)
  • Услуги профессиональных гидов и анимационный сценарий для детей (экскурсии, адаптированные под детское восприятие, просмотр фильмов, интерактив в виде познавательных игр, квеста, конкурсов)
  • Трансферы согласно программе (Mercedes Sprinter)
  • Питание согласно программе (в том числе организация пикника)
  • Фрахт вездеходов «ТРЭКОЛ» по Малому морю, 2 ед
  • Посещение арктического лагеря «Боро-Боро», интерактивное шоу-приветствие, знакомство с полярниками
  • Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сауна
  • Катание на собачьих упряжках
  • Аренда коньков
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обувь. В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • верхняя одежда. Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток;
  • шапка и варежки Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой;
  • перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • термобелье Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • налобный фонарик (и запасные батарейки);
  • треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
  • купальные принадлежности (Если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Кто и как нас будет встречать в Иркутске?

Стандартное время старта сборных туров от аэропорта – 10:00 ± 15 минут. Поэтому мы рекомендуем прибытие в первый день программы утренним рейсом с прилетом до 9.30 по местному времени (+5 часов к Москве) или прилет накануне программы.

Что со связью на Байкале?

Все дни тура у вас будет связь, хоть и не всегда стабильная. На Малом Море и в Тажеранских степях во время выездов связь фрагментарная, на территории ГК «Хадарта» – слабая. Лучше всего ловят сим-карты операторов МТС и Теле-2.

А какая будет погода?

С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные лучи отражаются от снега и ледяной поверхности озера, создавая благоприятные условия для отдыха. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны. Средние дневные температуры марта от -5 до -15о С, ночью температура может опускаться до -25ОС.

Увидим ли мы в это время лёд? Какие риски его не застать?

Лёд всё ещё достаточно крепкий и по нему безопасно передвигаться. Но тот самый прозрачный, чистый лёд есть вероятность не застать, тут шансы 50/50, т. к. в это время он белеет и становится непрозрачным. Всё зависит от погодных условий, в марте 2021 группа застала чистый и прозрачный лёд, а во время прохождения тура потеплело, и он побелел. Зато в это время меньше всего ветров, как правило, очень солнечно и дневная температура достигает комфортных показателей. Дети с удовольствием проводят активно время на льду, вместе с родителями и гидом.

Стоит ли брать свои коньки? Ледоступы?

Рекомендуем детские коньки взять с собой, чтобы точно угадать с размером. У нас в арсенале довольно много коньков взрослой размерной сетки, подберем по запросу по заявленным размерам. Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения. Заказать ледоступы вы можете перед туром из нашего каталога.

Для кого подойдет этот тур?

Это тур для семей с детьми, для старшего поколения с внуками, которым важно провести весенние каникулы вместе, активно и необычно. Тур проходит в разгар наступающей весны, солнце светит всё ярче и активно пригревает. Температура на льду днём может достигать плюсовых показателей. Но лёд еще прочен, и готов показать себя гостям. Вам не придется переживать что ребенку будет скучно среди взрослых, не будет компании, или что ему будет дискомфортно. Этот тур рассчитан на семьи с детьми от младшего школьного возраста. Это отличная возможность провести каникулы активно, в движении и без гаджетов, так как на большей части территорий, по которым проходят дневные маршруты, практически нет связи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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М
19 фев 2024
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
Е
2 мар 2023
Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
А
1 мар 2023
Было здорово и интересно

Тур входит в следующие категории Иркутска

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыСемейныеЛёд

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