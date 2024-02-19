Наконец-то можно не переживать за возраст ребенка, за то что
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
г. Иркутск - Малое море - б/о Хадарта
09:00–10:00 Встреча с группы с гидом в аэропорту.
10:00 Выезд из Иркутска в сторону Байкала.
В нашем микроавтобусе удобно отдыхать после перелета: можно смотреть фильмы о Байкале, слушать рассказы гида, или просто поспать.
13:30 Обед в бурятском кафе, дегустируем знаменитые буузы.
14:30 Едем до п. Черноруд, где пересядем с микроавтобуса на вездеходы-амфибии «ТРЭКОЛ».
15:00 Переезд на «ТРЭКОЛах» в д. Куркут, спускаемся на лёд Байкала.
Первая прогулка по льду озера!
Дорога до базы отдыха пройдет по льду.
18:00 Прибытие на базу отдыха, заселение в домики.
19:00–21:00 Ужин, познавательная лекция про Байкал, настольные игры.
б/о Хадарта - Малое море - б/о Хадарта
08:00 Завтрак на базе отдыха.
09:00 Ледовое путешествие на «ТРЭКОЛах».
Прогулка пройдет вдоль западного берега Байкала.
Гид и водитель корректируют маршрут в зависимости от состояния льда и интересов группы.
13:30 Отдых в арктической станции «Боро-Боро».
Интерактивные развлечения в стиле полярного лагеря, сибирский обед от шеф-повара в ресторане на льду.
15:00 Продолжение ледовой прогулки на «ТРЭКОЛах» по Малому Морю.
В зависимости от ледовой обстановки посетим острова Ольхон и/или Огой, однимемся к буддийской ступе Просветления.
18:30 Возвращение на базу отдыха.
19:00–21:00 Ужин, просмотр фильма о Байкале* (например, «Байкал. Удивительные приключения Юмы»)
Пока дети вместе с гидом смотрят фильм, вы можете отдохнуть в банном комплексе на территории отеля.
Питание: завтрак и ужин на базе отдыха «Хадарта», обед в ресторане на льду «Боро-Боро».
До 100 км по льду.
б/о Хадарта - Малое Море - б/о Хадарта
08:00 Завтрак на базе отдыха, обсуждаем планы на день.
09:00 Ледовое путешествие на «ТРЭКОЛах» по южной части Малого Моря.
Если позволит погода — пройдем через Ольхонские ворота в большой Байкал
13:30 Обед-пикник на льду.
Помощник гида готовит обед на месте.
15:00 Продолжение ледовой прогулки на ТРЭКОЛах, ритуал «поцелуй Байкала».
18:30 Возвращение на базу отдыха
19:00–21:00 Ужин, творческий вечер для детей.
В течение тура дети вместе с гидом собирали коллекцию камней, чтобы сегодня украсить их рисунками и увезти домой на память о Байкале.
б/о Хадарта - Иркутск
09:00 Завтрак.
10:00 Свободное время для прогулок и отдыха.
11:00–13:00 По желанию вы можете занять свободное время различными активностями, просто обратитесь к вашему организатору.
13:00 Обед на базе отдыха.
14:00–17:00 Переезд до Иркутска на микроавтобусе.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Хадарта» (местность Халы, 3 ночи, номер стандарт).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|94 500
|15 000
Стоимость тура на 1 человека при бронировании индивидуального в зависимости от размера группы, руб:
|После 1.12
|при группе 10
|104 300
|при группе 8
|117 200
|при группе 6
|107 100
|при группе 4
|134 650
|при группе 2
|223 750
Варианты проживания
ГК «Хадарта»
ГК «Хадарта» находится на территории Прибайкальского Национального парка, в заливе Малого Моря, у одноименного мыса Хадарта в 500 м от берега Байкала. Эти места пестрят не только большим количеством живописных заливов и островов, тёплой водой, удачными местами для рыбалки, а также преисполнены древними артефактами, легендами и загадками.
В гостинице есть столовая. В столовой имеется небольшой магазин, где можно дополнительно приобрести напитки и закуски.
Оснащение территории: детская площадка, мангал, баня.
- Предметы индивидуального пользования;
- Полотенца;
- Фен;
- Чайник;
- Холодильник;
- TV.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Гостиница «Хадарта», местность Халы, 3 ночи, номер стандарт (благоустроенный)
- Услуги профессиональных гидов и анимационный сценарий для детей (экскурсии, адаптированные под детское восприятие, просмотр фильмов, интерактив в виде познавательных игр, квеста, конкурсов)
- Трансферы согласно программе (Mercedes Sprinter)
- Питание согласно программе (в том числе организация пикника)
- Фрахт вездеходов «ТРЭКОЛ» по Малому морю, 2 ед
- Посещение арктического лагеря «Боро-Боро», интерактивное шоу-приветствие, знакомство с полярниками
- Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Сауна
- Катание на собачьих упряжках
- Аренда коньков
- Алкогольная и табачная продукция
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обувь. В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- верхняя одежда. Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток;
- шапка и варежки Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой;
- перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- налобный фонарик (и запасные батарейки);
- треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
- купальные принадлежности (Если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Кто и как нас будет встречать в Иркутске?
Стандартное время старта сборных туров от аэропорта – 10:00 ± 15 минут. Поэтому мы рекомендуем прибытие в первый день программы утренним рейсом с прилетом до 9.30 по местному времени (+5 часов к Москве) или прилет накануне программы.
Что со связью на Байкале?
Все дни тура у вас будет связь, хоть и не всегда стабильная. На Малом Море и в Тажеранских степях во время выездов связь фрагментарная, на территории ГК «Хадарта» – слабая. Лучше всего ловят сим-карты операторов МТС и Теле-2.
А какая будет погода?
С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные лучи отражаются от снега и ледяной поверхности озера, создавая благоприятные условия для отдыха. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны. Средние дневные температуры марта от -5 до -15о С, ночью температура может опускаться до -25ОС.
Увидим ли мы в это время лёд? Какие риски его не застать?
Лёд всё ещё достаточно крепкий и по нему безопасно передвигаться. Но тот самый прозрачный, чистый лёд есть вероятность не застать, тут шансы 50/50, т. к. в это время он белеет и становится непрозрачным. Всё зависит от погодных условий, в марте 2021 группа застала чистый и прозрачный лёд, а во время прохождения тура потеплело, и он побелел. Зато в это время меньше всего ветров, как правило, очень солнечно и дневная температура достигает комфортных показателей. Дети с удовольствием проводят активно время на льду, вместе с родителями и гидом.
Стоит ли брать свои коньки? Ледоступы?
Рекомендуем детские коньки взять с собой, чтобы точно угадать с размером. У нас в арсенале довольно много коньков взрослой размерной сетки, подберем по запросу по заявленным размерам. Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения. Заказать ледоступы вы можете перед туром из нашего каталога.
Для кого подойдет этот тур?
Это тур для семей с детьми, для старшего поколения с внуками, которым важно провести весенние каникулы вместе, активно и необычно. Тур проходит в разгар наступающей весны, солнце светит всё ярче и активно пригревает. Температура на льду днём может достигать плюсовых показателей. Но лёд еще прочен, и готов показать себя гостям. Вам не придется переживать что ребенку будет скучно среди взрослых, не будет компании, или что ему будет дискомфортно. Этот тур рассчитан на семьи с детьми от младшего школьного возраста. Это отличная возможность провести каникулы активно, в движении и без гаджетов, так как на большей части территорий, по которым проходят дневные маршруты, практически нет связи.