1 день

г. Иркутск - Малое море - б/о Хадарта

09:00–10:00 Встреча с группы с гидом в аэропорту.

10:00 Выезд из Иркутска в сторону Байкала.

В нашем микроавтобусе удобно отдыхать после перелета: можно смотреть фильмы о Байкале, слушать рассказы гида, или просто поспать.

13:30 Обед в бурятском кафе, дегустируем знаменитые буузы.

14:30 Едем до п. Черноруд, где пересядем с микроавтобуса на вездеходы-амфибии «ТРЭКОЛ».

15:00 Переезд на «ТРЭКОЛах» в д. Куркут, спускаемся на лёд Байкала.

Первая прогулка по льду озера!

Дорога до базы отдыха пройдет по льду.

18:00 Прибытие на базу отдыха, заселение в домики.

19:00–21:00 Ужин, познавательная лекция про Байкал, настольные игры.

Питание: обед в кафе Юрта (домашний суп с лапшой, буузы, салат, блинчики, чай), ужин на базе отдыха.

250 км по дороге, ≈ 25 км по льду.