1 день

Малое море

Встреча на вокзале или в аэропорту г. Иркутска в 9:00-10:00.

Переезд Иркутск – Ольхон.

Обед в кафе.

Национальная бурятская кухня.

14:00 прибытие в п. Сахюрта.

Экскурсия по южной части Малого моря.

Мы посетим сегодня пролив Ольхонское ворота, далее движемся вдоль южной части острова Ольхон с остановками в самых интересных местах.

По пути обязательно посетим самый крупный на Малом море остров Огой (пешая прогулка по льду 2 км. в одну сторону), где расположена буддийская ступа просветления.

В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.

Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги.

Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!

18:00 прибытие в гостиничный комплекс.

19:00 ужин в гостинице.

Питание: обед, ужин.