Вы побываете на острове Огой, где расположена буддийская ступа Просветления, затем отправитесь на мыс Хобой и узнаете увлекательную легенду о мысе Саган-Хушун, посетите одно из самых красивых мест на Байкале – бухту Песчаную, и многие другие интересные достопримечательности.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Малое море
Встреча на вокзале или в аэропорту г. Иркутска в 9:00-10:00.
Переезд Иркутск – Ольхон.
Обед в кафе.
Национальная бурятская кухня.
14:00 прибытие в п. Сахюрта.
Экскурсия по южной части Малого моря.
Мы посетим сегодня пролив Ольхонское ворота, далее движемся вдоль южной части острова Ольхон с остановками в самых интересных местах.
По пути обязательно посетим самый крупный на Малом море остров Огой (пешая прогулка по льду 2 км. в одну сторону), где расположена буддийская ступа просветления.
В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.
Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги.
Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!
18:00 прибытие в гостиничный комплекс.
19:00 ужин в гостинице.
Питание: обед, ужин.
Экскурсия «Путешествие на край Земли!»
Завтрак.
Посадка в УАЗ.
Посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан).
Поговорим о традициях и религии местного населения.
Экскурсия «Путешествие на край Земли!» (рассчитана на весь день, обед включён).
Погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.
Увидим великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!
Мы отправляемся на мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун),
Узнаем много нового о Байкале и услышим увлекательные легенды.
Во время экскурсии вас ждет горячий обед (уха).
18:00 Возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Бухта «Песчаная»
Завтрак.
Посадка в автотранспорт (с вещами).
Переезд Сахюрта – Бугульдейка.
Проедем по мистическим Тажеранским степям, посетим долину каменных духов и мраморный карьер.
Обед в поселке Бугульдейка.
Посадка в Хивус (судно на воздушной подушке).
Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием "Песчаная".
В бухте Песчаной Вы сможете увидеть знаменитые ходульные деревья, а также подняться на обзорную точку, откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!
18:00 Прибываем в п. Большое Голоустное.
Размещение в туристическом комплексе.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное
Завтрак.
Центр ездовых собак в п. Малое Голоустное.
Знакомство с пушистыми друзьями – ездовыми собаками (хаски, маламуты).
Обучение управлению нартами.
Освежающая поездка и море ярких эмоций!
Сытный обед и горячий травяной чай.
После обеда трансфер в п. Листвянка.
Размещение в гостинице.
Посещение Байкальского музея.
Вечером вас ждёт вкусный ужин.
Можете заказать баню (за свой счёт).
Питание: завтрак, обед, ужин.
Обзорная экскурсия по Листвянке и Иркутску
Завтрак в гостинице.
Подъем на фуникулере на обзорную площадку "Камень Черского".
Пообедать вы сможете в кафе на свой вкус.
После обеда у Вас будет немного свободного времени для посещения рыбного и сувенирного рынка.
Трансфер в Иркутск.
Обзорная экскурсия по городу.
Размещение в гостинице.
Ужин в ресторане на свой вкус.
Питание: завтрак.
Отъезд
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
По предварительной заявке можно продлить свой отдых в Листвянке, посетить знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу.
Проживание
Тур предусматривает проживание на о. Ольхон (стандарт), в п. Большое Голоустное (эконом), в пос. Листвянка (стандарт) и в Иркутске (стандарт).
Доплата за одноместное размещение 12 500 руб. /5 ночей.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
База отдыха «Русское подворье»
Кемпинг «Русское подворье» находится в поселке Большое Голоустное, в 10 минутах ходьбы от берега реки Голоустной и в 30 минутах от озера Байкал. К услугам гостей сад, детская игровая площадка и терраса.
Все номера оформлены в загородном стиле.
База работает круглый год, в зимнее время можно приезжать на подледную рыбалку или развлекаться катанием на санках с близлежащих горок.
Двухместное размещение в эконом номерах с удобствами на этаже.
Гостевой двор «У Михалыча»
Находится на берегу озера Байкал в поселке Большое Голоустное, расположенном в 110 км от г. Иркутск (по Голоустненскому тракту).
На территории базы отдыха есть этно-кафе, детская игровая комната, русская баня, бесплатная парковка.
Двухместное размещение в эконом номерах с удобствами на этаже.
Гостиница «Ангара»
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.
Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.
Гостиница «Воздушная гавань»
2-звездочная Гостиница Воздушная Гавань расположена в 4,1 км от арт-завода "Доренберг" и предлагает на территории как бесплатный Wi-Fi на всей территории, так и парковку на территории. Гостиница Воздушная Гавань находится в нескольких минутах езды от Историко-архитектурного комплекса "130-й квартал".
В номерах для комфорта гостей предоставляется рабочий стол, зона отдыха и система климат-контроля. Также в них предусмотрено наличие сушилки, полотенец и банных полотенец.
До центра Иркутска расстояние составляет 4 км, в то время как до аэропорта Иркутск — 0,2 км.
Гостиница «Усадьба Демидова»
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка. Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
Двухместное размещение в номерах стандарт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостевых домах, туристических комплексах, усадьбах двухместное (по программе)
- Экскурсии, заявленные в программе, в том числе входные билеты
- Питание по программе (1 день обед, ужин, 2,3,4 дни завтрак, обед, ужин, 5,6 дни завтрак)
- Все виды трансферов в соответствии с программой: минивэн/микроавтобус по трассе, УАЗ
- Услуги гида, гида-проводника
- Оплата за разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Аренда ледоходов
- Аренда коньков
- Баня
- Проживание в Иркутске до начала маршрута
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий;
- индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем;
- документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку;
- фонарик (с запасным набором батареек).;
- фотоаппарат;
- туалетные принадлежности (зубная щетка и т. д);
- обувь: удобная обувь по сезону! Унты/валенки/зимние ботинки/ботинки из ЭВА;
- обувь сменная: любимые тапочки;
- носки – 2 п., носки тёплые шерстяные – 2 п.;
- сменное белье;
- термобелье тёплое;
- штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. НЕПРОДУВАЕМЫЕ С КАПЮШОНОМ!
- комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка);
- футболки/водолазки– количество на Ваше усмотрение;
- свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится);
- шапка + шарф, можно балаклаву;
- варежки/перчатки;
- очки солнцезащитные;
- крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!);
- термос/бутылка для воды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Гид удивил нас всех своими познаниями о Байкале и желанием поделиться ими с нами.
Хотите активно и позитивно отдохнуть, тогда вам нужен именно этот тур.
Слово "Восторг! ", по окончании тура звучит из наших уст до сих пор.
Понравилось все: интересный, познавательный экскурсионный материал, хорошо продуманный маршрут, разнообразное питание, комфортабельные и чистые автобусы/машины для передвижения, тактичные водители, доброжелательная атмосфера в коллективе группы (все были разной возрастной категории), подарки от организаторов, замечательная погода, и, конечно же, голубой лед Байкала. Он на всегда останется в наших сердцах.
Мы уже посоветовали данный тур своим коллегам.
Будем рады присоединиться к другим турам принимающей стороны в другое время года. Желаем вам здоровья и успехов в нелёгком труде. С уважением Юлия, Татьяна и Софья.
Тематические отдельные экскурсии проходили "на одном дыхании", очень увлекательно.
Хочу также отметить, что организаторы отказались от использования одноразовой посуды, максимально экологично. Считаю, это большим плюсом.
Максимальная польза за отведенное время. Считаю, что мне повезло с покупкой данного тура. Положительно рекомендую.