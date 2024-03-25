Зимний мир Ольхона

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Настала зима, а вы мечтаете о положительных эмоциях? Тогда тур Зимний мир Ольхона специально для вас! Вас ждёт первозданная природа, аутентичная культура местных жителей, волнительное вдохновение для достижения новых вершин и миллион неповторимых кадров. Также в этой поездке вы увидите главное чудо зимнего Байкала – изобилие ледовых обличий.

Ольхон встретит вас завораживающими хрустальными гротами и пещерами кристальной чистоты, причудливыми трещинами в зеркальной ледяной глади и сверкающими на ярком сибирском солнце торосами.

Мороз будет непривычно ласковым, потому что яркие впечатления и душевная компания растопят любой холод!
Зимний мир Ольхона
Зимний мир Ольхона
Зимний мир Ольхона
Ближайшие даты:
12
фев
17
фев
23
фев
5
мар
6
мар
12
мар

Что вас ожидает:

Священный Ольхон
Священный Ольхон
Отправимся на мыс Хобой – место силы, где чувствуется мощнейшая энергия острова и насладимся местными пейзажами
Буддийская Ступа Просветления
Буддийская Ступа Просветления
Проникнемся местной культурой, познакомимся с традициями и обычаями бурятских народов на острове Огой
Колоритная байкальская кухня
Колоритная байкальская кухня
Попробуем самобытную местную кухню: буузы, уху, сагудай и чаи на травах

Программа тура по дням

1 день

По пути на Ольхон. Культовые достопримечательности

Наш гид – верный спутник на время всего путешествия, встретит вас в иркутском аэропорту, и после короткого знакомства мы отправимся в дорогу.

Нашей целью станет остров Ольхон – пункт в перечне желаний каждого туриста на Байкале. По пути остановимся в местном кафе и начнём знакомство с колоритной байкальской кухней.

Первое блюдо, которое откроете для себя, – традиционные буузы с историей не в одну сотню лет.

Когда переправимся с материка на остров и заселимся в отель, устроим первую исследовательскую вылазку по культовым ольхонским локациям.

Мы увидим Сарайский пляж, 13 священных столбов и священную скалу Шаманку.

А «на сладкое» – умопомрачительный байкальский закат.

Откуда такая уверенность?

Остров Ольхон – одно из самых солнечных мест на планете, поэтому закаты здесь излучают насыщенные цвета и магический свет.

Включено: ужин.

По пути на Ольхон. Культовые достопримечательностиПо пути на Ольхон. Культовые достопримечательностиПо пути на Ольхон. Культовые достопримечательности
2 день

Поездка на мыс Хобой

Во второй день тура вы почувствуете особенную энергетику, ведь мы посетим место силы – мыс Хобой.

Мыс представляет собой потрясающую обзорную площадку на самую широкую часть озера.

Стоя перед лицом захватывающей дух панорамы, ты словно растворяешься в стихии, становишься её частью, получаешь её первозданную силу.

После душевного соприкосновения с природой последует сытный и вкусный обед-пикник, и в обратный путь.

А несколько ярких выразительных локаций на обратном пути дополнят путешествие нужными нотками.

Сияющие на солнце торосы, мощные скалистые мысы, заливы, покрытые покрывалом мягкого белоснежного снега, давно очаровали толпы туристов и стали знаковыми образами зимнего Ольхона.

После насыщенной прогулки вернёмся в отель, поужинаем и вновь соберёмся, чтобы вместе насладиться ароматным травяным чаем и поделиться друг с другом накопившимися эмоциями.

Включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Поездка на мыс ХобойПоездка на мыс ХобойПоездка на мыс ХобойПоездка на мыс Хобой
3 день

День на острове Огой. Буддийской Ступа Просветления

Сегодня в вашем опыте путешественника появятся новые уникальные впечатления, которые доводится испытать далеко не всем.

Сперва возьмём курс на юг острова.

Здесь нас встретит зрелище, словно сошедшее со страниц сказки “Морозко”: влага, оседая, замёрзла на прибрежных скалах и создала тем самым невероятные ледяные образы, дополнила гроты и пещеры “хрустальным” декором.

Снимем серию редких фото и отправимся дальше, к острову Огой.

На этом безлюдном острове мы подойдём к буддийской Ступе Просветления.

Необычное белоснежное сооружение символизирует собой единение сил природы, и каждый элемент строения отождествляется с той или иной стихией. Её цель – защитить край от негативной энергии.

После знакомства со ступой предложим вам принять участие в необычном ритуале, исполняющем самые заветные желания.

Сам остров также привлечёт ваше внимание. Одна из его сторон называется Коготь дракона: необычный силуэт, обрамлённый ледяными наплесками, неизменно вызывает бурю эмоций.

Соприкоснувшись с одухотворённой буддийской культурой и девственной зимней красой, вернёмся в отель, чтобы отдохнуть и сытно поужинать.

Включено: завтрак, обед, ужин.

День на острове Огой. Буддийской Ступа ПросветленияДень на острове Огой. Буддийской Ступа ПросветленияДень на острове Огой. Буддийской Ступа ПросветленияДень на острове Огой. Буддийской Ступа Просветления
4 день

Возвращение домой

Последний день путешествия не повод грустить, нас ждёт ещё одна порция прекрасного!

Проснёмся пораньше и встретим рассвет.

Рассветы на Ольхоне не менее пленительны, чем закаты, но их оттенки более мягкие, нежные, ласковые.

После у вас будет время на неспешные сборы и вкусный завтрак.

Закончится программа, когда мы вернёмся в Иркутск.

Поздравляем, вы исполнили мечту многих путешественников!

Включено: завтрак.

Возвращение домойВозвращение домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

РазмещениеДаты тураДвухместноеДоплата за одноместноеСкидка на детей до 12 лет
Гостевой дом "Усадьба Копылова"

17-20 февраля

6-9 марта

48 00010 00010%
Гостевой дом "Номад"12-15 февраля49 00011 00010%
Отель "Ирбис"

23-26 февраля

5-8 марта

48 00010 00010%
База отдыха "Ольхонские терема"12-15 марта43 0008 00010%

Варианты проживания

Гостевой дом «Усадьба Копылова»

3 ночи

"Усадьба Копылова" располагается в поселке Хужир Иркутской области. Это прекрасный вариант для семейного и активного отдыха.

В распоряжении гостей 32 уютных номера. В каждом из них предусмотрена необходимая мебель и современная техника для комфортного проживания.

Перекусить или пообедать можно в кафе рядом с отелем, в котором можно отведать вкусные блюда национальной кухни.

Расстояние до озера Байкал составляет около 1,2 км.

Гостевой дом «Усадьба Копылова»Гостевой дом «Усадьба Копылова»Гостевой дом «Усадьба Копылова»Гостевой дом «Усадьба Копылова»Гостевой дом «Усадьба Копылова»

Гостевой дом «Номад»

3 ночи

Отель «Байкал Номад» расположен в поселке Хужир. Стойка регистрации работает круглосуточно. По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостевой дом «Номад»Гостевой дом «Номад»Гостевой дом «Номад»Гостевой дом «Номад»

Отель «Ирбис»

3 ночи

Отель "Ирбис" располагается в Хужире, в непосредственной близости от красивейшего озера Байкал. Это прекрасный вариант для семейного или отдыха с друзьями. Для Вашего удобства работает круглосуточная стойка регистрации.

Размещение осуществляется в уютных и светлых номерах. В каждом установлена качественная мебель и современная техника.

Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе, где подают традиционные блюда. Также имеется возможность разогреть или приготовить еду на общей кухне.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 231 км, а до аэропорта 226 км езды.

Отель «Ирбис»Отель «Ирбис»Отель «Ирбис»Отель «Ирбис»

База отдыха «Ольхонские терема»

3 ночи

База отдыха «Ольхонские терема» находится в поселке Хужир Ольхонского район Иркутской области в непосредственной близости от жемчужины Сибири - озера Байкал. Уникальное место для рыбалки, пеших, автомобильных и водных экскурсий, а также спокойного и размеренного досуга вдали от шума и суеты большого города.

Номерной фонд турбазы предлагает постояльцам размещение в комфортных двухместных домиках со всеми удобствами.

Расположение рядом с небольшим сосновым лесом. Двухместные номера со своим душем и туалетом. Выдают полотенца. Средств личной гигиены нет, телевизора нет.
Бойлер с горячей водой и микроволновка круглосуточно доступны в кафетерии. Там же в кафетерии могут выдать фен, если нужно.

База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Ориентировочно в 9:30 утра встреча в аэропорту или на Ж/Д вокзале в Иркутске (время местное)
  • Cопровождение гида
  • Трансфер Иркутск - Ольхон
  • Проживание в отеле на Ольхоне, номер стандарт, 3 ночи (душ и туалет в номере)
  • Экскурсия на мыс Хобой на внедорожнике УАЗ
  • Экскурсия по островам Малого Моря, о. Огой на внедорожнике УАЗ
  • Питание:
  • 1 день - ужин
  • 2 день - завтрак, обед-пикник, ужин
  • 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин
  • 4 день - завтрак
  • Трансфер по завершении тура в Иркутск ориентировочно к 19:00
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
  • Услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.

  • Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
  • Бафф или шарф (для защиты шеи).
  • Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
  • Флисовый джемпер.
  • Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
  • Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
  • Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
  • Перчатки непродуваемые + варежки.

Обувь:

  • Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
  • Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики

Дополнительно:

  • Грелки / стельки химические для ног и рук.
  • Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
  • Очки солнцезащитные – обязательно.
  • Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
  • Помада гигиеническая.
  • Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона).

Pекомендовано:

  • Средства личной гигиены.
  • Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
  • Сушилки для обуви.
  • Фонарик.
  • Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).

Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.

Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер и др.

На острове возможны перепады электричества, лучше иметь запас блока питания для телефона.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.

Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Можно ли будет в туре оплатить картой?

В большинстве случаев всё можно оплатить картой или переводом, но лучше взять немного наличных на случай, если не будет связи

Какие дороги на острове?

Дорога по острову - грунтовая, будет много трясти. Тем, кого укачивает, лучше приобрести специальное лекарство.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
25 мар 2024
Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
И
15 мар 2024
Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
О
9 мар 2024
Хорошая организация:
- начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях;
- встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее;
- трансфер на комфортабельном транспорте;
- ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор….
Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах;
- размещение на т/ б " Чара" - все замечательно.
- хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно.
Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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