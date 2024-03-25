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По пути на Ольхон. Культовые достопримечательности

Наш гид – верный спутник на время всего путешествия, встретит вас в иркутском аэропорту, и после короткого знакомства мы отправимся в дорогу.

Нашей целью станет остров Ольхон – пункт в перечне желаний каждого туриста на Байкале. По пути остановимся в местном кафе и начнём знакомство с колоритной байкальской кухней.

Первое блюдо, которое откроете для себя, – традиционные буузы с историей не в одну сотню лет.

Когда переправимся с материка на остров и заселимся в отель, устроим первую исследовательскую вылазку по культовым ольхонским локациям.

Мы увидим Сарайский пляж, 13 священных столбов и священную скалу Шаманку.

А «на сладкое» – умопомрачительный байкальский закат.

Откуда такая уверенность?

Остров Ольхон – одно из самых солнечных мест на планете, поэтому закаты здесь излучают насыщенные цвета и магический свет.

Включено: ужин.